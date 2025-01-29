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ТИСБИ Университет управления УВО


УВО «Университет управления «ТИСБИ» –  негосударственный вуз Республики Татарстан с государственной аккредитацией, основанный в 1992 году в Казани. В структуру университета входят 6 факультетов и 2 филиала в Альметьевске и Набережных Челнах, а обучение проходит в двух учебных корпусах в центре Казани. В «ТИСБИ» реализуется 24 программы бакалавриата, 1 специалитет, 13 программ магистратуры и 4 программы аспирантуры. Университет предлагает более 50 профессиональных образовательных программ, включая дистанционное обучение и программу двойных дипломов с зарубежными вузами-партнерами. 86% преподавателей вуза имеют ученые степени. За время существования вуз подготовил 30 000 выпускников, 85% из которых трудоустроены по специальности. При университете функционирует Колледж «ТИСБИ», осуществляющий обучение по программам среднего профессионального образования с возможностью дальнейшего обучения в университете по сокращенным программам высшего образования.


29.01.2025 Зависимость от облачных провайдеров создала новые риски для банков - исследование ТИСБИ 1
13.11.2024 Студентка из ТИСБИ разработала приложение для изучения математики через фильмы и мемы 3
11.11.2024 Студентка из ТИСБИ разработала приложение для изучения математики через фильмы и мемы 3
02.11.2024 В ТИСБИ искусственный интеллект помогает студентам выбрать лучшую тему выпускной работы 3
28.10.2024 Студенты Университета управления ТИСБИ разработали стартап-проект онлайн-платформы для геймеров 3
14.10.2024 Молодые ИT-стартапы без кредитов привлекательнее для венчурных инвесторов 3
06.09.2024 МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани 2
20.03.2024 «МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 19

ТИСБИ Университет управления УВО и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 2
Adobe Figma 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
МегаФон 8847 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17080 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 31 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1612 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 453 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1095 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1011 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
Yandex DataSphere 26 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Доронина Алла 2 2
Ельшин Леонид 1 1
Кабанов Марат 36 1
Федорова Ольга 4 1
Женихов Алексей 37 1
Молотков Михаил 9 1
Максимов Александр 20 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 3
Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 580 1
Россия - ПФО - Кировская область 71 1
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