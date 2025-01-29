ТИСБИ Университет управления УВО
УВО «Университет управления «ТИСБИ» – негосударственный вуз Республики Татарстан с государственной аккредитацией, основанный в 1992 году в Казани. В структуру университета входят 6 факультетов и 2 филиала в Альметьевске и Набережных Челнах, а обучение проходит в двух учебных корпусах в центре Казани. В «ТИСБИ» реализуется 24 программы бакалавриата, 1 специалитет, 13 программ магистратуры и 4 программы аспирантуры. Университет предлагает более 50 профессиональных образовательных программ, включая дистанционное обучение и программу двойных дипломов с зарубежными вузами-партнерами. 86% преподавателей вуза имеют ученые степени. За время существования вуз подготовил 30 000 выпускников, 85% из которых трудоустроены по специальности. При университете функционирует Колледж «ТИСБИ», осуществляющий обучение по программам среднего профессионального образования с возможностью дальнейшего обучения в университете по сокращенным программам высшего образования.
ТИСБИ Университет управления УВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 2
|Adobe Figma 41 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
|МегаФон 8847 1
|Доронина Алла 2 2
|Ельшин Леонид 1 1
|Кабанов Марат 36 1
|Федорова Ольга 4 1
|Женихов Алексей 37 1
|Молотков Михаил 9 1
|Максимов Александр 20 1
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