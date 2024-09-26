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Индексная книга (каталог) CNews*
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Syslog system log системный журнал logging логирование стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов)



26.09.2024 Частное облако VK Cloud получило сертификацию ФСТЭК России 1

25.09.2024 Как проверить безопасность почтовых сервисов: изучаем несколько критериев 1

24.09.2024 Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании 1

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1

20.09.2024 Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности 1

13.09.2024 Платформа «Сфера» представляет собственную ферму мобильных устройств 1

12.09.2024 СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга 1

09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий 1

26.08.2024 «Гарда Deception» сокращает время реагирования на инциденты 1

22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных 1

22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1

16.08.2024 Выпущен новый релиз SIEM-системы RuSIEM – 4.2.0 1

16.08.2024 «Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2» 1

13.08.2024 Эксперты по ИБ: Интерес к сервисам обхода блокировок за последние полгода вырос на 200%. Это может быть опасно утечками данных. 1

12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1

09.08.2024 Обновленная BI.Zone Brand Protection помогает еще эффективнее находить мошеннические ресурсы 1

30.07.2024 «Инфосистемы Джет» провела независимое тестирование NGFW компании «Инфотекс» 1

26.07.2024 «Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами 1

22.07.2024 Crowdstrike ломал системы на Debian Linux прежде чем устроить всемирный разгром ОС Windows. Выводы сделаны не были 1

11.07.2024 Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными 1

10.07.2024 «РТ-Иридиум» представила обновленную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи 1

10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1

25.06.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 2

25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1

21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1

17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1

11.06.2024 В DLP от «СерчИнформ» стало проще кастомизировать хранение данных перехвата 2

05.06.2024 «Сочи Парк» внедрил «СёрчИнформ SIEM» для контроля ИТ-инфраструктуры 1

30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1

23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1

21.05.2024 «K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies 1

17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 1

14.05.2024 Релиз RuDesktop 2.6 1

03.05.2024 Две уязвимости нулевого дня в Cisco полгода используются для атак на госучреждения 1

16.04.2024 PRO32 Connect позволяет подключиться к рабочему месту, даже если вы в открытом море 1

16.04.2024 Касперский показал рабочий смартфона на своей KasperskyOS 1

15.04.2024 Платформа «Боцман Клик» в рейтинге российских платформ Kubernetes 2024 по версии CNews 1

10.04.2024 Торговый дом «Энерго» выбрал «СерчИнформ SIEM» для анализа событий информационной безопасности 1

04.04.2024 Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта Security Vision UEBA 1

28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1


Публикаций - 541, упоминаний - 574

Syslog и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24437 59
Oracle Corporation 6626 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4751 34
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1350 29
8004 29
Telegram Group 1760 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1678 24
Google LLC 11632 24
Yandex - Яндекс 7019 23
Broadcom - VMware 2320 22
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 166 18
Cisco Systems 5080 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3663 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1055 16
IBM - International Business Machines Corp 9402 16
SAP SE 5218 16
GitHub 764 15
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 384 14
Amazon Inc - Amazon.com 2954 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11976 14
VK - Mail.ru Group 3427 13
Ростелеком 9495 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1096 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 12
Red Hat 1293 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1446 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 771 11
Meta Platforms - Facebook 4420 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 131 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8624 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 315 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 581 10
InfoWatch - Инфовотч 992 9
Apple Inc 11914 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 835 9
Neoflex - Неофлекс 218 8
Selectel - Селектел 345 8
HP Inc. 5661 8
Cisco Systems - Splunk 65 8
Citrix Systems 809 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 821 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7032 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2749 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 993 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 914 4
Visa International 1940 4
LinkedIn 628 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1596 4
ГПБ - Газпромбанк 1061 4
Лента - Сеть розничной торговли 2027 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 500 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 173 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 273 3
Резонанс НПП 365 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 3
Северсталь ПАО - Severstal 451 3
НСПК - Национальная система платежных карт 787 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 319 3
Связной ГК 1364 3
Сургутнефтегаз - СНГ 259 3
Россети Ленэнерго 1700 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РЖД - Российские железные дороги 1864 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 876 3
Почта России ПАО 2086 3
Альфа-Банк 1728 3
Ренессанс Страхование 154 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 116 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 151 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 2
Bank of America - Банк Америки 261 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 588 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2216 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 641 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 219 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 450 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3836 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4571 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5347 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11231 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3054 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5765 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2658 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4871 7
Федеральное казначейство России 1738 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 166 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2802 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3263 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3225 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2946 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1341 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2593 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4343 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1840 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1349 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1469 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1970 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2422 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 456 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 368 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 115 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 30 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 338 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 537 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 769 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1351 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 398 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1651 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 230 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 636 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 4
ASF - Apache Software Foundation 203 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 11 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 60 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
Linux Foundation 182 2
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GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 814 11
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 425 10
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2234 9
Google YouTube - Видеохостинг 2677 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 570 9
Intel x86 - архитектура процессора 1811 9
Python - высокоуровневый язык программирования 848 9
WhatsApp Messenger 1048 9
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 58 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 615 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 309 8
Мельникова Анастасия 354 9
Парфентьев Алексей 114 5
Ганин Егор 54 5
Водясов Алексей 222 5
Рахметов Руслан 55 5
Хомутов Дмитрий 28 5
Оганесян Ашот 116 4
Яценко Вадим 40 4
Лосев Сергей 46 4
Зайцев Михаил 249 4
Пудов Дмитрий 35 4
Луцив Данила 6 4
Корсаков Константин 17 3
Рудычева Наталья 95 3
Курило Андрей 38 3
Вахонин Сергей 15 3
Блинов Михаил 73 3
Гимранов Ринат 117 3
Матвеев Лев 63 3
Зенкин Денис 262 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Степаненко Василий 39 3
Князев Дмитрий 17 3
Лазаренко Дмитрий 42 3
Путин Владимир 3101 3
Лагода Георгий 59 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Касперская Наталья 288 2
Шерстобитов Сергей 54 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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