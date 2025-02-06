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Самборский Дмитрий



06.02.2025 Обновленная версия Handy Backup 8: Теперь поддерживает резервное копирование фалов для «ОСнова», «Альт» и «Ред ОС» 8 1
13.11.2024 Программа Handy Backup 8.5.8: поддержка файлового бэкапа Debian и резервного копирования PostgreSQL 17 1
10.06.2024 Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС» 1
14.03.2024 Обновление Handy Backup 8.5.3: совместимость с PostgreSQL 16 для безопасного резервного копирования с SSL подключением 1
21.12.2023 Handy Backup – обновление сертификата совместимости с «1С» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Самборский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8246 3
Novosoft - Новософт 34 3
Ред Софт - Red Soft 713 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Oracle Corporation 6702 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 854 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 969 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 783 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2667 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12780 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 720 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4235 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 601 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 719 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
Novosoft - Handy Backup - программа для резервного копирования и восстановления данных 14 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 3
Linux OS 9983 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Microsoft Windows 15695 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 864 1
Linux - Debian GNU 473 1
Novosoft NERPA 9 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
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