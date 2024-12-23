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НППКТ

НППКТ

АО «НППКТ» — разработчик защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятия.

ОС «ОСнова» — это операционная система для построения защищенных систем, которая предназначена для использования в госорганизациях, банках, финансовых структурах,
медицинских и образовательных учреждениях. «ОСнова» внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 8
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ 5
10.10.2024 ГК InfoWatch и АО «НППКТ» объявили о сотрудничестве 4
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова» 4
04.10.2024 Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и ОС «ОСнова» 4
23.07.2024 Подтверждена совместимость решений виртуализации «Базис» с ОС «ОСнова» 1
11.06.2024 Pragmatic Tools Migrator совместим с ОСнова 4
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux 2
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 6
12.12.2023 Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами 4
11.12.2023 Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами 4
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 2
25.08.2023 Операционная система «Стрелец» получила сертификат соответствия Министерства обороны России 3
Российские операционные системы 2023 3
08.06.2023 В топе разработчиков российских ОС важные перемены. «Аврора» в шаге от вылета 3
24.04.2023 Обзор российской операционной системы «ОСнова» 3
30.03.2023 Преимущества российских операционных систем 2
30.03.2023 Перспективы развития российских ОС 3
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 5
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
19.12.2022 «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д» 2
22.06.2022 InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов 2
14.03.2022 Объектно-реляционная СУБД «Лира-Р» включена в единый реестр российского ПО 1
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 1

Публикаций - 24, упоминаний - 77

НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Kribrum - Крибрум 31 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Directum - Директум 1090 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 22 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Staply - Примавера 6 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Кибертехника - Kibertechnika 2 1
Parsec 16 1
Нанософт 98 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Эремекс - Eremex 12 1
Нанософт разработка 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
Эсти 5 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Intel Corporation 12197 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Linux OS 9937 7
Microsoft Windows 15657 6
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Linux - Debian GNU 463 2
Basis - Базис.Workplace 38 2
НППКТ - ОСнова ОСОН 3 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Актив - Рутокен S RF 27 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
OpenNebula 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Linux KDE Plasma 225 1
QEMU 52 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
SELinux - Security Enhanced Linux 24 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
PIX RPA Platform. 75 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Inkscape 22 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apple macOS 2059 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Смирнов Алексей 243 3
Дроздов Сергей 34 3
Карпицкий Олег 70 2
Шумилин Андрей 2 2
Мартиросов Давид 57 2
Мельников Алексей 61 2
Короленков Артем 2 2
Анфимов Павел 48 1
Белянкин Константин 1 1
Душа Игорь 22 1
Морозов Игорь 40 1
Трандин Сергей 91 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Рукавишникова Мария 18 1
Терcких Сергей 1 1
Кирьянова Дарья 5 1
Мясников Сергей 4 1
Арефьев Андрей 51 1
Васильев Сергей 51 1
Кулашова Анна 44 1
Волков Михаил 61 1
Драздов Валентин 4 1
Шор Андрей 3 1
Сорокин Игорь 14 1
Парфентьев Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Украина 7608 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 36 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Образование в России 2191 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Cinebench 28 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
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