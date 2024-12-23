НППКТ
АО «НППКТ» — разработчик защищенных операционных систем и продуктов для устойчивой работы автоматизированных систем предприятия.
ОС «ОСнова» — это операционная система для построения защищенных систем, которая предназначена для использования в госорганизациях, банках, финансовых структурах,
медицинских и образовательных учреждениях. «ОСнова» внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
|Смирнов Алексей 243 3
|Дроздов Сергей 34 3
|Карпицкий Олег 70 2
|Шумилин Андрей 2 2
|Мартиросов Давид 57 2
|Мельников Алексей 61 2
|Короленков Артем 2 2
|Анфимов Павел 48 1
|Белянкин Константин 1 1
|Душа Игорь 22 1
|Морозов Игорь 40 1
|Трандин Сергей 91 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Рукавишникова Мария 18 1
|Терcких Сергей 1 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Мясников Сергей 4 1
|Арефьев Андрей 51 1
|Васильев Сергей 51 1
|Кулашова Анна 44 1
|Волков Михаил 61 1
|Драздов Валентин 4 1
|Шор Андрей 3 1
|Сорокин Игорь 14 1
|Парфентьев Артем 2 1
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