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Softline Sl Soft FabricaONE.AI FabricaOneAI Фабрика ПО Фабрика Бизнеса

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса

SL Soft FabricaONE.AI управляет продуктами, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы и обрабатывать документы и неструктурированную информацию с помощью ИИ, проводить аналитику и стратегическое планирование, управлять электронными документооборотом и операционной деятельностью, создавать  цифровых ассистентов, голосовых и текстовых ботов, взаимодействовать с персоналом и обеспечивать охрану труда.

СОБЫТИЯ

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03.11.2026 Банк в Армении внедрил ИИ и RPA платформу ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI

Армении автоматизировал ключевые внутренние процессы с помощью ИИ и RPA платформы ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) — от оформления зарплатных карт до обработки денежных

02.10.2026 Группа «Борлас» fabricaONE.AI зарегистрировала продукт на базе ИИ – Borlas.AI:Verio

Компания «Эдит Про», входящая в группу «Борлас» fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), зарегистрировала продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный для работы с данными финансово-хозяйственной деятельности. Об этом CNews сооб
30.09.2026 Bell Integrator fabricaONE.AI приняла участие в проекте по расширению клиентских сервисов для юридических лиц в цифровом канале дистанционного обслуживания банка

Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в проекте по автоматизации ключевых сервисов для корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания одного из россий
26.08.2026 Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft

Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявило о заключении дистрибьюторского соглашения с ц
19.08.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI приняла участие в разработке цифрового решения для выездных сотрудников крупного российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в ключевом этапе тестирования цифрового решения для выездных сотрудников одного из ведущих российских банков. Специалисты компании обеспеч
30.07.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI реализует проект по доработке интеграционной шины для энергосбытовой компании

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) проводит этап модернизации интеграционной шины для одной из ведущих энергосбытовых компаний России. В результате внедрения нескольких десятков новых и дор
22.07.2026 SL Soft fabricaONE.AI представила ИИ-ассистент для автоматического оповещения об атаках и чрезвычайных ситуациях

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новое решение на базе платформы Robovoice

21.07.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру среды разработки в одном из российских ритейлеров

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) завершила проект по модернизации платформы разработки для одной из торговых сетей России. Обновленная инфраструктура обеспечила стабильную работу систем,

20.07.2026 SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о запуске маркетплейса ИИ-агентов Robin – еди
17.07.2026 SL Soft FabricaONE.AI помогла сети «О'кей» снизить затраты на планирование ротации на 13% с помощью модуля нормирования операций MD Audit

и оборудования в торговом зале благодаря внедрению модуля нормирования операций MD Audit от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Проект позволил бизнесу оцифровать операционную работ
30.06.2026 Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и «Квант Программ» объединяют компетенции в области предиктивной диагностики промышленного оборудования

Компания Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и разработчик программного обеспечения «Квант Программ
29.06.2026 Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками

Visitech fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развитие платформы ИСОБР («Интегрированная

25.06.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI обеспечил доступность 99,99% критичным сервисам банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по обеспечению высокой доступности ключевых микросервисов одного из банков России на уровне 99,99%, который позволил сократить время не
24.06.2026 EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) помогла компании Greiner повысить эффективность процессов планирования на российских производственных площадках

Компания EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по развитию компетенций в области о
24.06.2026 «СберТех» и fabricaOne.AI предложат рынку корпоративные решения для работы с данными

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и fabricaOne.AI (акционер — ГК Softline) объявили о партнерстве, направленном на развитие и мас
22.06.2026 SL Soft fabricaONE.AI развивает семантический поиск и интеллектуального помощника в платформе Citeck

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о выходе новой версии AI Low-Code-платформы C
16.06.2026 «Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов

«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподавателей на платформе «СЛМетрикс». Проект стал частью работы по построен
26.05.2026 Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS

Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративных и государственных ин
26.05.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI принимает участие в создании новой цифровой платформы для телекоммуникационной компании

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) помогает разрабатывать совместно с заказчиком цифровую платформу для веб-ресурсов одной из телекоммуникационных компаний России. Решение на базе открытого
22.05.2026 Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions

Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом

12.05.2026 «Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подг
30.04.2026 ИИ-подразделение «Софтлайн» отменило IPO

IPO не состоится Группа компаний FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО»), российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ), решила отло
29.04.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала торговую платформу для международного финансового холдинга

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала для международного финансового холдинга цифровую торговую платформу для взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softl
27.04.2026 ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов

IPO «Фабрика ПО» Компания «Фабрика ПО» (торговая марка — FabricaONE.AI), входящая в группу

27.04.2026 Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной авт
23.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: ускорение разработки и переход к ИИ-управлению процессами

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила новую версию Low-Code платформы Citeck (вход
22.04.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк зак
17.04.2026 ИИ-подразделение Sofltine выплатит дивиденды на 400 миллионов перед выходом на IPO

Дивиденды «Фабрика ПО» Компания «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI, входит в группу «Софтлайн») планируе
14.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: теперь разработать бизнес-приложение можно в чате с ИИ

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о выходе новой версии Low-Code-платформы Cite
08.04.2026 Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое

07.04.2026 Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela

Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивает полноту покрытия ИТ-продукт
07.04.2026 Расширена функциональность No-Code создания и оркестрации ИИ-агентов в платформе Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила релиз платформы интеллектуальной автоматизац
03.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) присвоила RS Team статус учебного центра по платформе Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявляет о расширении партнерской экосистемы. Компани
02.04.2026 «Академия АйТи FabricaONE.AI» и ГУУ договорились о стратегическом сотрудничестве в подготовке кадров для цифровой экономики

«Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (ГУУ) подписали соглашени
01.04.2026 «МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI

«МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных
24.03.2026 SL Soft FabricaONE.AI представила масштабное обновление платформы Citeck: автоматизация стала доступнее и интеллектуальнее

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередное мажорное обновление AI Low-Code BP
19.03.2026 «Академия АйТи FabricaONE.AI» и КИИНП объявили о партнерстве

Образовательная экосистема «Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и «Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) объявили о начале партнерства. Сотрудничество направлено на развитие образовательных программ для

11.02.2026 Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI повысят эффективность бизнес-процессов российских компаний

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и SL Soft FabricaONE.AI подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы управления бизнес-процессами и документами SL Soft Flow. Используя реш
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных

в сфере BI и планирования В 2025 г., в рамках реструктуризации, внутри Sofltine был создан кластер «Фабрика ПО» (FabricONE.AI), который объединил компетенции группы в области технологий искусст
14.01.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила IDP-сервис, добавив дополнительные механизмы контроля качества изображений в документах и ИИ-поиск

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередной релиз IDP-сервиса (продукт входит в кластер SL Soft AI). В обновленной версии усовершенствован пользовательский интерфейс, рас

Публикаций - 168, упоминаний - 283

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3838 144
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 62
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 26
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 173 24
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 23
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 58 20
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1525 15
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 155 14
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 552 11
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 11
Ростелеком 11103 10
Интеграция ООО 14 10
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 10
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 9
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 111 9
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 20 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 8
АйТи - Аплана Группа компаний 186 8
Nvidia Corp 4139 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 14 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft 7 7
Apple Inc 13354 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1131 7
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 209 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 33 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Энтерчейн - SCM Engineering - Эс-Си-Эм Инжиниринг 10 6
Samsung Electronics 11194 6
9800 6
AMD - Advanced Micro Devices 4720 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5143 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1020 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 252 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Prom Soft - Визитек - Visitech 22 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 16 6
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus 77 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 6
Qualcomm Technologies 1994 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 9
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 7
Газпром СПГ Портовая 6 4
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 4
ГПБ - Газпромбанк 1304 4
Баланс Эссет Менеджмент 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 3
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 252 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 88 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-Консалт - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 100 1
ЦентрИнвест 24 1
КИИНП - Креативный институт идей и новых профессий 2 1
Асгард 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
Почта России ПАО 2407 1
Газпром ПАО 1499 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1428 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Альфа-Банк 1997 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 166 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Татнефть 247 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
Газпром нефть 753 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Совкомбанк ПАО 324 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2009 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1976 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 11
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1188 11
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 113 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4102 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3723 3
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 605 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 321 2
Судебная власть - Judicial power 2541 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2394 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 445 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 794 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1436 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 99 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 432 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1090 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 114 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Правительство Тайваня 48 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 107
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 50
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 24
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1704 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7649 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7704 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1586 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 16
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1678 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8483 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8964 14
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4572 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1460 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 13
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Оповещение и уведомление - Notification 6260 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5488 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6774 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2833 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 12
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24990 11
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13285 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1832 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8857 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 10
Softline - Sl Soft - Robin AI 32 21
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 9
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL Soft Flow - SL Flow ЮЗЭДО 9 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 8
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 105 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Полиматика Бизнес Решение - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 11 7
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 49 7
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 7
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 53 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 51 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 6
Microsoft Office 4270 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 89 5
FreePik 1911 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - SL AI Search 4 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 828 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 763 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 4
Docker - Платформа распределённых приложений 576 4
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 24 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica Dashboards 43 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica ML - Polymatica Machine Learning 20 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 18 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Enterchain - Planmatic 4 3
Softline - Sl Soft - Citeck AI Low-Code-платформа 3 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника Fusion 4 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 3
Linux OS 11758 3
Oracle Java - язык программирования 3513 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 315 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ExeMES 10 3
Softline - Sl Soft - Citeck CRM 2 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT TMS 2 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника GPT 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1089 2
Apple macOS 2490 2
Борченко Павел 60 16
Тадевосян Максим 12 10
Лавров Владимир 113 8
Кострюков Артем 18 8
Иванов Антон 100 7
Морозов Игорь 60 7
Соколов Кирилл 40 6
Сергеев Павел 18 6
Надеин Андрей 19 5
Яппаров Тагир 112 4
Касимов Игорь 23 4
Вайнштейн Виктор 39 4
Ромахин Роман 7 4
Тюрин Юрий 19 3
Садрисламов Роман 3 3
Мельников Иван 17 3
Кувшинов Роман 18 3
Мулюков Ренат 2 2
Маев Сергей 2 2
Шашев Александр 2 2
Ворожбицкая Юлия 2 2
Звездов Дмитрий 2 2
Витко Станислав 2 2
Витко Вячеслав 3 2
Кузьмичев Юрий 2 2
Таулбаев Ильдар 2 2
Юрасов Константин 2 2
Габитов Искандер 2 2
Смирнов Алексей 277 2
Овчаренко Юрий 41 2
Синюшин Константин 17 2
Молчанова Елена 18 2
Керейник Юрий 7 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
Савин Сергей 98 2
Тараканов Артем 42 2
Шматалюк Антон 12 2
Бакиев Олег 9 2
Хафизов Евгений 10 2
Тятюшев Максим 230 2
Россия - РФ - Российская федерация 169723 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19499 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1492 6
Китай - Тайвань 4302 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1361 5
Европа 25069 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 4
Южная Корея - Республика 7141 4
Япония 13876 4
Индия - Bharat 5934 4
Казахстан - Республика 6163 3
Франция - Французская Республика 8222 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 141 3
Беларусь - Белоруссия 6399 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 2
Германия - Федеративная Республика 13329 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1172 2
Нидерланды 3786 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 847 2
США - Колумбия - Вашингтон 1513 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 481 2
Китай - Шанхай 841 2
Сент-Китс и Невис 24 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4255 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3555 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1287 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 1
Азия - Азиатский регион 5975 1
Армения - Республика 2485 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8736 1
Польша - Республика 2048 1
Сингапур - Республика 1975 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3682 1
Ближний Восток 3173 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1839 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 22
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18535 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8364 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2165 12
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9055 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1966 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 8
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 431 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 7
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 6
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1296 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2440 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 4
Tom’s Hardware 635 5
Bloomberg 1664 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6144 3
Ведомости 1562 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 2
Код Дурова 17 1
Gamers Nexus 7 1
FT - Financial Times 1309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 252 1
WCCFTech - Издание 115 1
GizChina - Издание 85 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 132 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8701 6
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BCG - Boston Consulting Group 119 1
TrendForce 200 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Grand View Research 26 1
Informa - Ovum - Omdia 158 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 121 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 511 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 4
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 22 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 3
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
РАН - Российская академия наук 2159 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 663 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 25 1
Зерокодер - Zerocoder 18 1
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 11 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 637 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 408 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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