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Softline Sl Soft FabricaONE.AI FabricaOneAI Фабрика ПО Фабрика Бизнеса
SL Soft FabricaONE.AI управляет продуктами, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы и обрабатывать документы и неструктурированную информацию с помощью ИИ, проводить аналитику и стратегическое планирование, управлять электронными документооборотом и операционной деятельностью, создавать цифровых ассистентов, голосовых и текстовых ботов, взаимодействовать с персоналом и обеспечивать охрану труда.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.11.2026
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Банк в Армении внедрил ИИ и RPA платформу ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI
Армении автоматизировал ключевые внутренние процессы с помощью ИИ и RPA платформы ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) — от оформления зарплатных карт до обработки денежных
|02.10.2026
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Группа «Борлас» fabricaONE.AI зарегистрировала продукт на базе ИИ – Borlas.AI:Verio
Компания «Эдит Про», входящая в группу «Борлас» fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), зарегистрировала продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный для работы с данными финансово-хозяйственной деятельности. Об этом CNews сооб
|30.09.2026
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Bell Integrator fabricaONE.AI приняла участие в проекте по расширению клиентских сервисов для юридических лиц в цифровом канале дистанционного обслуживания банка
Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в проекте по автоматизации ключевых сервисов для корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания одного из россий
|26.08.2026
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Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft
Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявило о заключении дистрибьюторского соглашения с ц
|19.08.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI приняла участие в разработке цифрового решения для выездных сотрудников крупного российского банка
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в ключевом этапе тестирования цифрового решения для выездных сотрудников одного из ведущих российских банков. Специалисты компании обеспеч
|30.07.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI реализует проект по доработке интеграционной шины для энергосбытовой компании
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) проводит этап модернизации интеграционной шины для одной из ведущих энергосбытовых компаний России. В результате внедрения нескольких десятков новых и дор
|22.07.2026
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SL Soft fabricaONE.AI представила ИИ-ассистент для автоматического оповещения об атаках и чрезвычайных ситуациях
Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новое решение на базе платформы Robovoice
|21.07.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру среды разработки в одном из российских ритейлеров
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) завершила проект по модернизации платформы разработки для одной из торговых сетей России. Обновленная инфраструктура обеспечила стабильную работу систем,
|20.07.2026
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SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации
Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о запуске маркетплейса ИИ-агентов Robin – еди
|17.07.2026
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SL Soft FabricaONE.AI помогла сети «О'кей» снизить затраты на планирование ротации на 13% с помощью модуля нормирования операций MD Audit
и оборудования в торговом зале благодаря внедрению модуля нормирования операций MD Audit от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Проект позволил бизнесу оцифровать операционную работ
|30.06.2026
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Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и «Квант Программ» объединяют компетенции в области предиктивной диагностики промышленного оборудования
Компания Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и разработчик программного обеспечения «Квант Программ
|29.06.2026
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Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками
Visitech fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развитие платформы ИСОБР («Интегрированная
|25.06.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI обеспечил доступность 99,99% критичным сервисам банка
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по обеспечению высокой доступности ключевых микросервисов одного из банков России на уровне 99,99%, который позволил сократить время не
|24.06.2026
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EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) помогла компании Greiner повысить эффективность процессов планирования на российских производственных площадках
Компания EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по развитию компетенций в области о
|24.06.2026
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«СберТех» и fabricaOne.AI предложат рынку корпоративные решения для работы с данными
Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и fabricaOne.AI (акционер — ГК Softline) объявили о партнерстве, направленном на развитие и мас
|22.06.2026
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SL Soft fabricaONE.AI развивает семантический поиск и интеллектуального помощника в платформе Citeck
Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о выходе новой версии AI Low-Code-платформы C
|16.06.2026
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«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов
«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподавателей на платформе «СЛМетрикс». Проект стал частью работы по построен
|26.05.2026
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Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS
Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративных и государственных ин
|26.05.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI принимает участие в создании новой цифровой платформы для телекоммуникационной компании
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) помогает разрабатывать совместно с заказчиком цифровую платформу для веб-ресурсов одной из телекоммуникационных компаний России. Решение на базе открытого
|22.05.2026
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Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions
Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом
|12.05.2026
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«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве
«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подг
|30.04.2026
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ИИ-подразделение «Софтлайн» отменило IPO
IPO не состоится Группа компаний FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО»), российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ), решила отло
|29.04.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI разработала торговую платформу для международного финансового холдинга
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала для международного финансового холдинга цифровую торговую платформу для взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softl
|27.04.2026
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ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов
IPO «Фабрика ПО» Компания «Фабрика ПО» (торговая марка — FabricaONE.AI), входящая в группу
|27.04.2026
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Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной авт
|23.04.2026
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SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: ускорение разработки и переход к ИИ-управлению процессами
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила новую версию Low-Code платформы Citeck (вход
|22.04.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк зак
|17.04.2026
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ИИ-подразделение Sofltine выплатит дивиденды на 400 миллионов перед выходом на IPO
Дивиденды «Фабрика ПО» Компания «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI, входит в группу «Софтлайн») планируе
|14.04.2026
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SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: теперь разработать бизнес-приложение можно в чате с ИИ
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о выходе новой версии Low-Code-платформы Cite
|08.04.2026
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Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка
Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое
|07.04.2026
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Компания Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представила обновление TMS Test IT 5.7 Vela
Российский вендор Test IT («Девелоника» FabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) представил обновление коробочной поставки своей TMS платформы. Test IT 5.7 Vela сокращает время подготовки тестов, увеличивает полноту покрытия ИТ-продукт
|07.04.2026
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Расширена функциональность No-Code создания и оркестрации ИИ-агентов в платформе Robin от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила релиз платформы интеллектуальной автоматизац
|03.04.2026
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SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) присвоила RS Team статус учебного центра по платформе Robin
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявляет о расширении партнерской экосистемы. Компани
|02.04.2026
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«Академия АйТи FabricaONE.AI» и ГУУ договорились о стратегическом сотрудничестве в подготовке кадров для цифровой экономики
«Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет управления» (ГУУ) подписали соглашени
|01.04.2026
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«МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI
«МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных
|24.03.2026
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SL Soft FabricaONE.AI представила масштабное обновление платформы Citeck: автоматизация стала доступнее и интеллектуальнее
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередное мажорное обновление AI Low-Code BP
|19.03.2026
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«Академия АйТи FabricaONE.AI» и КИИНП объявили о партнерстве
Образовательная экосистема «Академия АйТи FabricaONE.AI» (акционер – ГК Softline) и «Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) объявили о начале партнерства. Сотрудничество направлено на развитие образовательных программ для
|11.02.2026
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Решения «СберТеха» и SL Soft FabricaONE.AI повысят эффективность бизнес-процессов российских компаний
Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и SL Soft FabricaONE.AI подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и платформы управления бизнес-процессами и документами SL Soft Flow. Используя реш
|15.01.2026
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«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных
в сфере BI и планирования В 2025 г., в рамках реструктуризации, внутри Sofltine был создан кластер «Фабрика ПО» (FabricONE.AI), который объединил компетенции группы в области технологий искусст
|14.01.2026
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SL Soft FabricaONE.AI обновила IDP-сервис, добавив дополнительные механизмы контроля качества изображений в документах и ИИ-поиск
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередной релиз IDP-сервиса (продукт входит в кластер SL Soft AI). В обновленной версии усовершенствован пользовательский интерфейс, рас
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
|Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
|РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
|Борченко Павел 60 16
|Тадевосян Максим 12 10
|Лавров Владимир 113 8
|Кострюков Артем 18 8
|Иванов Антон 100 7
|Морозов Игорь 60 7
|Соколов Кирилл 40 6
|Сергеев Павел 18 6
|Надеин Андрей 19 5
|Яппаров Тагир 112 4
|Касимов Игорь 23 4
|Вайнштейн Виктор 39 4
|Ромахин Роман 7 4
|Тюрин Юрий 19 3
|Садрисламов Роман 3 3
|Мельников Иван 17 3
|Кувшинов Роман 18 3
|Мулюков Ренат 2 2
|Маев Сергей 2 2
|Шашев Александр 2 2
|Ворожбицкая Юлия 2 2
|Звездов Дмитрий 2 2
|Витко Станислав 2 2
|Витко Вячеслав 3 2
|Кузьмичев Юрий 2 2
|Таулбаев Ильдар 2 2
|Юрасов Константин 2 2
|Габитов Искандер 2 2
|Смирнов Алексей 277 2
|Овчаренко Юрий 41 2
|Синюшин Константин 17 2
|Молчанова Елена 18 2
|Керейник Юрий 7 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
|Савин Сергей 98 2
|Тараканов Артем 42 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Бакиев Олег 9 2
|Хафизов Евгений 10 2
|Тятюшев Максим 230 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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