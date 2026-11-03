Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса

Банк в Армении внедрил ИИ и RPA платформу ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI Армении автоматизировал ключевые внутренние процессы с помощью ИИ и RPA платформы ROBIN от SL Soft fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) — от оформления зарплатных карт до обработки денежных

Группа «Борлас» fabricaONE.AI зарегистрировала продукт на базе ИИ – Borlas.AI:Verio Компания «Эдит Про», входящая в группу «Борлас» fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), зарегистрировала продукт на основе искусственного интеллекта, разработанный для работы с данными финансово-хозяйственной деятельности. Об этом CNews сооб

Bell Integrator fabricaONE.AI приняла участие в проекте по расширению клиентских сервисов для юридических лиц в цифровом канале дистанционного обслуживания банка Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в проекте по автоматизации ключевых сервисов для корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания одного из россий

Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI заключило дистрибьюторское соглашение с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft Направление разработки промышленного ПО fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявило о заключении дистрибьюторского соглашения с ц

Bell Integrator FabricaONE.AI приняла участие в разработке цифрового решения для выездных сотрудников крупного российского банка Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в ключевом этапе тестирования цифрового решения для выездных сотрудников одного из ведущих российских банков. Специалисты компании обеспеч

Bell Integrator FabricaONE.AI реализует проект по доработке интеграционной шины для энергосбытовой компании Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) проводит этап модернизации интеграционной шины для одной из ведущих энергосбытовых компаний России. В результате внедрения нескольких десятков новых и дор

SL Soft fabricaONE.AI представила ИИ-ассистент для автоматического оповещения об атаках и чрезвычайных ситуациях Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новое решение на базе платформы Robovoice

Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру среды разработки в одном из российских ритейлеров Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) завершила проект по модернизации платформы разработки для одной из торговых сетей России. Обновленная инфраструктура обеспечила стабильную работу систем,

SL Soft FabricaONE.AI запустила маркетплейс ИИ-агентов и решений для интеллектуальной автоматизации Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о запуске маркетплейса ИИ-агентов Robin – еди

SL Soft FabricaONE.AI помогла сети «О'кей» снизить затраты на планирование ротации на 13% с помощью модуля нормирования операций MD Audit и оборудования в торговом зале благодаря внедрению модуля нормирования операций MD Audit от SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Проект позволил бизнесу оцифровать операционную работ

Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и «Квант Программ» объединяют компетенции в области предиктивной диагностики промышленного оборудования Компания Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и разработчик программного обеспечения «Квант Программ

Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками Visitech fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развитие платформы ИСОБР («Интегрированная

Bell Integrator FabricaONE.AI обеспечил доступность 99,99% критичным сервисам банка Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по обеспечению высокой доступности ключевых микросервисов одного из банков России на уровне 99,99%, который позволил сократить время не

EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) помогла компании Greiner повысить эффективность процессов планирования на российских производственных площадках Компания EnterChain fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) реализовала проект по развитию компетенций в области о

«СберТех» и fabricaOne.AI предложат рынку корпоративные решения для работы с данными Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и fabricaOne.AI (акционер — ГК Softline) объявили о партнерстве, направленном на развитие и мас

SL Soft fabricaONE.AI развивает семантический поиск и интеллектуального помощника в платформе Citeck Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о выходе новой версии AI Low-Code-платформы C

«Академия АйТи fabricaONE.AI» и АНО «Астра Академия» пилотируют профессиональную сертификацию ИТ-специалистов для студентов «Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО «Астра Академия» успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподавателей на платформе «СЛМетрикс». Проект стал частью работы по построен

Платформа Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) успешно адаптирована под RedOS Платформа управления тестированием Test IT («Девелоника» fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline) объявила об успешной проверке совместимости с операционной системой RedOS 8.02. Решение адаптировано для эксплуатации в корпоративных и государственных ин

Bell Integrator FabricaONE.AI принимает участие в создании новой цифровой платформы для телекоммуникационной компании Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) помогает разрабатывать совместно с заказчиком цифровую платформу для веб-ресурсов одной из телекоммуникационных компаний России. Решение на базе открытого

Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом

«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подг

ИИ-подразделение «Софтлайн» отменило IPO IPO не состоится Группа компаний FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО»), российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ), решила отло

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала торговую платформу для международного финансового холдинга Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала для международного финансового холдинга цифровую торговую платформу для взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softl

ИИ-подразделение Softline оценило себя в 14 миллиардов IPO «Фабрика ПО» Компания «Фабрика ПО» (торговая марка — FabricaONE.AI), входящая в группу

Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной авт

SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: ускорение разработки и переход к ИИ-управлению процессами Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила новую версию Low-Code платформы Citeck (вход

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк зак

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SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: теперь разработать бизнес-приложение можно в чате с ИИ Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о выходе новой версии Low-Code-платформы Cite

Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру контакт центра российского банка Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры контакт центра крупного российского банка. Заказчик в сжатые сроки получил масштабируемое

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SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline) присвоила RS Team статус учебного центра по платформе Robin Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявляет о расширении партнерской экосистемы. Компани

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«МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI «МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных

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«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных в сфере BI и планирования В 2025 г., в рамках реструктуризации, внутри Sofltine был создан кластер «Фабрика ПО» (FabricONE.AI), который объединил компетенции группы в области технологий искусст