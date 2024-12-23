НППКТ Лира-Р СУБД
«Лира-Р» — объектно-реляционная система управления базами данных, основанная на PostgreSQL. СУБД имеет систему очистки памяти, хеширование пароля пользователя по алгоритму ГОСТ. СУБД доступна в двух вариантах исполнения: конфиденциальная и специальная оригинальная система регистрации событий.
НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Алексей 61 2
|Дроздов Сергей 34 2
|Рахметов Руслан 56 1
|Парфентьев Артем 2 1
|Сахаров Александр 73 1
|Мясников Сергей 4 1
|Шор Андрей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|Африка - Африканский регион 3478 1
|Америка Латинская 1812 1
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