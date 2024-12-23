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НППКТ Лира-Р СУБД


«Лира-Р» — объектно-реляционная система управления базами данных, основанная на PostgreSQL. СУБД имеет систему очистки памяти, хеширование пароля пользователя по алгоритму ГОСТ. СУБД доступна в двух вариантах исполнения: конфиденциальная и специальная оригинальная система регистрации событий.


23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 1
18.10.2024 Mont расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ 1
12.12.2023 Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами 2
11.12.2023 Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами 2
19.12.2022 «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д» 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

НППКТ и организации, системы, технологии, персоны:

НППКТ 24 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
8213 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Хост ГК - HostVM 46 1
MONT - МОНТ 144 1
Oracle Corporation 6688 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Parsec 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 5
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Росплатформа Р-Виртуализация 19 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
БизнесИнтерСофт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
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Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
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