Кибербезопасность IDS Intrusion Detection System IPS Intrusion Prevention System Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений

Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимостей CVE-2022-3602 и CVE-2022-3786. Данная уязвимость заключается в переполнении буфера в tls-полях id

«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией бе

«Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 «Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Наличие сертификата позволяет использовать

Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России «Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В. Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также

Как обеспечить коммуникации международного класса Компания IDS Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегме

IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга ованной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым а

«Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS «Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные да

«Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock е системы.Подписка на доступ к базе данных сигнатур системы обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) Dallas Lock в 2017 году предоставляется бесплатно в рамках действующей технической подде

Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint ологий XGen Security. Как рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Trend Micro TippingPoint. Trend Micro стала первым поставщиком автономных NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения атак в режиме реальног

«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock ионированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфи

Trend Micro покупает поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения HP TippingPoint Компания Trend Micro International, поставщик программного обеспечения для информационной безопасности, подписала соглашение о приобретении HP TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) и решений для сетевой безопасности. Как сообщили CNews в Trend Micro, соглашение на сумму около $300 млн охватывает технологии информационной б

Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA етах, одновременно занимаясь поиском сигнатур или известных событий. Система обнаружения вторжений (IDS): система IDS контролирует сетевые и системные аномалии в поведении трафика для пр

ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России кс», российский разработчик программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 2.0 на соответствие требованиям регулятора к системам обнаружения вторжений 4 класса. Полученный документ подтверждает, что СЗИ ViPNet IDS 2.0 может использоваться в органах государс

UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК икации составляли требования ФСТЭК РФ к межсетевым экранам (МЭ) и к системам обнаружения вторжений (СОВ), сообщили CNews в Entensys. Полученный сертификат ФСТЭК России № 3164 от 20.05.2014 удос

Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст» Компания Leta — оператор типизированных ИТ-услуг — объявила о завершении проекта по созданию системы предотвращения вторжений для банка «Траст». В качестве технической основы был выбран продукт StoneGate IPS компании StoneSoft, разработчика технических средств защиты в сфере обеспечения компле

Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимого реф

Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынков BPM по результатам 2010 и 2011 гг. Как показало исследование, Питер лидирует по числу компани

Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ. В сферу ответственности Коптелова входит руководство консалти

Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли ) составил 19% — с ?79,4 млн в 2009 г. до ?94,1 млн в 2010 г., прежде всего, благодаря большей доле высокодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 млн в 2009 г. до ?64,7 млн в 2010 г. Свободный поток денежных средств компании в четвертом кварта

«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compl

Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), задачей которого было обозначить о

Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007 Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности т

Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе» Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен процессный подход к проектированию ИТ-решений. Проект выполнен с помощью BPM-платформы ARIS и консу

Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» В рамках стратегического партнерства специалисты компаний «Альянс-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С

«Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP Кемеровская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщает издание TAdviser со ссылкой на слова генерального директора «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина, су

Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур» Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management, SCM), поставила программные продукты платформы AR

«Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методологию д

Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности льзователей и оптимизации производительности их труда. Оснащенный системой предотвращения вторжений IDS/IPS, Kerio Control обеспечивает комплексную защиту от быстро распространяющихся угроз без

Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективностью. Необходимость данного шага связана с широким применением компанией Leta процессного подход

IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разр

Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и Центром информационных технологий республики Татарстан. Рамочное соглашен

В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компания IDS Scheer со своим партнером из Санкт-Петербурга – компанией «R-Про Консалтинг» предос

Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business Process Excellence (BPE, совершенство бизнес-процессов). Также в рамках

IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возм

IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» Компания IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по внедрению решения SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (ХКБ). Ранее в банке была установлена российская автоматизированная банковская система (АБ

IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Новинка ориентирована на новичков в моделировании процессов и обычных пользователей, не сильно прод

ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), которая позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и контроллинг процессов, используемых комп

IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по интеграции BPM-продукта ARIS Business Architect и платформы для быстрой разработки и интеграции приложе

Software AG покупает IDS Scheer Компания Software AG подписала 14 июля договор с основателями IDS Scheer - Августом-Уиллемом Шеером (August-Wilhelm Scheer) и Александром Поксаем (Alexander Pocsay) - о передаче ей 48% акций IDS Scheer. Эта сделка станет частью открытого тендерного