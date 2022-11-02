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Кибербезопасность IDS Intrusion Detection System IPS Intrusion Prevention System Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений

Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений


02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL

Центр мониторинга и реагирования UserGate добавил в «Систему обнаружения вторжений» (СОВ) UserGate две новые сигнатуры, позволяющие детектировать атаки с использованием уязвимостей CVE-2022-3602 и CVE-2022-3786. Данная уязвимость заключается в переполнении буфера в tls-полях id
12.07.2022 «Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud

Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi International. Это позволит IDS Borjomi Russia продолжать использовать ранее внедренное решение NRM с полной гарантией бе
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия. Наличие сертификата позволяет использовать

15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS 3 требованиям к средствам обнаружения компьютерных атак класса В. Наличие сертификата ФСБ позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также
30.06.2020 Как обеспечить коммуникации международного класса

Компания IDS Borjomi Russia — лидер на рынке бутилированной воды в России*. В ее портфеле — легендарный бренд «Боржоми» cо 130-летней историей, занимающий первое место по объемам продаж в стране в сегме
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга

ованной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы подразделений маркетинга и продаж, который позволяет: формировать прозрачный план по трейд-маркетинговым а
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS

«Инфотекс» сообщила о выпуске новой версии системы обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS HS 1.2.Новая версия поддерживает протокол syslog, благодаря чему собранные да
03.04.2017 «Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock

е системы.Подписка на доступ к базе данных сигнатур системы обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) Dallas Lock в 2017 году предоставляется бесплатно в рамках действующей технической подде
13.02.2017 Trend Micro внедрила технологии машинного обучения в систему предотвращения вторжений TippingPoint

ологий XGen Security. Как рассказали CNews в компании, в рамках стратегии «умной», оптимизированной и объединенной защиты, Trend Micro внедрила запатентованную технологию машинного обучения в систему предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Trend Micro TippingPoint. Trend Micro стала первым поставщиком автономных NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения атак в режиме реальног
30.12.2016 «Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock

ионированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфи
22.10.2015 Trend Micro покупает поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения HP TippingPoint

Компания Trend Micro International, поставщик программного обеспечения для информационной безопасности, подписала соглашение о приобретении HP TippingPoint, поставщика систем предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) и решений для сетевой безопасности. Как сообщили CNews в Trend Micro, соглашение на сумму около $300 млн охватывает технологии информационной б
30.09.2015 Инфраструктура контроля безопасности с помощью inline-устройств от IXIA

етах, одновременно занимаясь поиском сигнатур или известных событий. Система обнаружения вторжений (IDS): система IDS контролирует сетевые и системные аномалии в поведении трафика для пр
18.12.2014 ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России

кс», российский разработчик программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса ViPNet IDS 2.0 на соответствие требованиям регулятора к системам обнаружения вторжений 4 класса. Полученный документ подтверждает, что СЗИ ViPNet IDS 2.0 может использоваться в органах государс
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК

икации составляли требования ФСТЭК РФ к межсетевым экранам (МЭ) и к системам обнаружения вторжений (СОВ), сообщили CNews в Entensys. Полученный сертификат ФСТЭК России № 3164 от 20.05.2014 удос
12.10.2011 Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст»

Компания Leta — оператор типизированных ИТ-услуг — объявила о завершении проекта по созданию системы предотвращения вторжений для банка «Траст». В качестве технической основы был выбран продукт StoneGate IPS компании StoneSoft, разработчика технических средств защиты в сфере обеспечения компле
24.05.2011 Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимого реф
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты аналитического исследования московского и северо-западного рынков BPM по результатам 2010 и 2011 гг. Как показало исследование, Питер лидирует по числу компани
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о назначении Андрея Коптелова директором по консалтингу Software AG & IDS Scheer в России и странах СНГ. В сферу ответственности Коптелова входит руководство консалти
25.02.2011 Software AG завершила 2010 финансовый год с рекордными показателями выручки и прибыли

) составил 19% — с ?79,4 млн в 2009 г. до ?94,1 млн в 2010 г., прежде всего, благодаря большей доле высокодоходных продуктов в общем объеме продаж, ускоренной реализации ценовой синергии от слияния с IDS Scheer AG. В свою очередь, чистая прибыль в четвертом квартале увеличилась на 35% — с ?48,1 млн в 2009 г. до ?64,7 млн в 2010 г. Свободный поток денежных средств компании в четвертом кварта
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compl
29.12.2010 Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой

Компания Software AG & IDS Scheer представила результаты третьего ежегодного аналитического исследования, посвященного методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), задачей которого было обозначить о
20.12.2010 Software AG & IDS Scheer помогла ОГК-4 внедрить международный стандарт OHSAS 18001:2007

Компания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить «Четвертой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) международный стандарт OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности т
03.12.2010 Software AG & IDS Scheer внедрила процессный подход к проектированию ИТ-решений в «Сургутнефтегазе»

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что в в ИТ-департаменте нефтяной компании «Сургутнефтегаз» внедрен процессный подход к проектированию ИТ-решений. Проект выполнен с помощью BPM-платформы ARIS и консу
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8»

В рамках стратегического партнерства специалисты компаний «Альянс-Консалтинг» и Ортикон» совместно со специалистами российского представительства Software AG & IDS Scheer разработали интеграционный интерфейс между системой «1С: Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП») и инструментом процессного анализа ARIS Process Performance Manager. С
13.08.2010 «Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP

Кемеровская строительная фирма «Стройдорэкспорт» готовится подавать судебный иск к системному интегратору IDS Scheer из-за того, что компания за два года не смогла внедрить систему SAP ERP. Как сообщает издание TAdviser со ссылкой на слова генерального директора «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина, су
12.07.2010 Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур»

Компания Software AG & IDS Scheer, в рамках реализуемого в нефтехимическом холдинге «Сибур» большого проекта «управление цепочками поставок» (Supply Chain Management, SCM), поставила программные продукты платформы AR
11.06.2010 «Казахтелеком» создает систему управления бизнес-процессами с помощью ARIS

Национальный оператор связи Казахстана «Казахтелеком» в рамках своей программы по внедрению процессного управления перешел с BPM-продуктов фирмы Casewise на продукты платформы ARIS компании IDS Scheer, входящей в группу Software AG Group. В ходе проекта консультанты IDS Scheer создали модели процессов оператора связи и передали проектной группе «Казахтелекома» методологию д
03.06.2010 Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности

льзователей и оптимизации производительности их труда. Оснащенный системой предотвращения вторжений IDS/IPS, Kerio Control обеспечивает комплексную защиту от быстро распространяющихся угроз без
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer

Компания Leta IT-company, оператор типизированных ИТ-услуг, объявила о формировании консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer, поставщиком решений в области управления бизнес-процессами и корпоративной эффективностью. Необходимость данного шага связана с широким применением компанией Leta процессного подход
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS

Компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ» в рамках внедрения системы процессного управления в «Иркутскэнерго» помогла создать всестороннюю процессную модель деятельности энергокомпании в среде ARIS, разр
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer

Объединенная компания Software AG & IDS Scheer, действующая в России и странах СНГ, 23 марта подписала трехстороннее соглашение с Министерством экономики и Центром информационных технологий республики Татарстан. Рамочное соглашен
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM»

17 марта 2010 года в рамках регионального тура IDS Scheer 2010 состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM», в рамках которой компания IDS Scheer со своим партнером из Санкт-Петербурга – компанией «R-Про Консалтинг» предос
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов

Компания Software AG, владеющая сейчас более 90% акций IDS Scheer, во время выставки CeBIT 2010 привела детали того, как это поглощение позволит ей стать лидером рынка Business Process Excellence (BPE, совершенство бизнес-процессов). Также в рамках
21.01.2010 IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей

Компания IDS Scheer представила свой новый продукт ARIS MashZone, позволяющий пользователям без особых знаний в ИТ за несколько минут создавать себе управленческие панели (MashApps). Среди ключевых возм
14.10.2009 IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке»

Компания IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по внедрению решения SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (ХКБ). Ранее в банке была установлена российская автоматизированная банковская система (АБ
10.09.2009 IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express

Компания IDS Scheer представила новый продукт семейства ARIS - бесплатный BPM-инструмент ARIS Express. Новинка ориентирована на новичков в моделировании процессов и обычных пользователей, не сильно прод
01.09.2009 ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения

Компания IDS Scheer представила новую версию своего продукта ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM), которая позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и контроллинг процессов, используемых комп
11.08.2009 IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты

Компании «IDS Scheer Россия и страны СНГ» и InterSystems объявили о завершении пилотного проекта по интеграции BPM-продукта ARIS Business Architect и платформы для быстрой разработки и интеграции приложе
15.07.2009 Software AG покупает IDS Scheer

Компания Software AG подписала 14 июля договор с основателями IDS Scheer - Августом-Уиллемом Шеером (August-Wilhelm Scheer) и Александром Поксаем (Alexander Pocsay) - о передаче ей 48% акций IDS Scheer. Эта сделка станет частью открытого тендерного
15.07.2009 СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества

Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью инструментов IDS Scheer система менеджмента качества (СМК) позволила вузу успешно пройти с

Публикаций - 719, упоминаний - 870

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 199 124
Cisco Systems 4938 55
SAP SE 4982 48
Microsoft Corporation 23765 48
Check Point Software Technologies 719 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4313 46
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 38
Trend Micro 583 35
Software AG 200 33
VMware 2186 31
Fortinet 351 30
IBM - International Business Machines Corp 9260 28
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 28
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 758 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 25
Intel Corporation 11753 22
InfoWatch - Инфовотч 951 21
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 20
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 19
Код Безопасности 493 19
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 391 17
Oracle Corporation 6396 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 17
7269 16
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 232 16
Конфидент ЦЗИ 86 16
1С-ИЖТИСИ 31 16
Softline - Софтлайн 2193 14
Информзащита 686 14
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 13
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 199 12
HP Inc. 5587 12
HP 3Com 677 12
Крок - Croc 1730 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2887 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 11
Radware 57 11
WatchGuard Technologies 71 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 623 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8184 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 11
РЖД - Российские железные дороги 1672 9
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго 145 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 6
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 24 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 5
Газпром ПАО 1188 5
Лента - Сеть розничной торговли 1783 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 237 4
ВсеИнструменты.ру 238 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 326 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 125 4
Альфа-Банк 1626 4
Русский стандарт Банк 391 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 4
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 4
РОСНО СК - Страховая компания 197 4
Visa International 1888 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 4
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 48 3
Почта России ПАО 2047 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 726 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 3
Абсолют Банк 189 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 161 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 3
Сургутнефтегаз - СНГ 250 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 112
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 7
Президент Российской Федерации 3824 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1627 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 5
Судебная власть - Judicial power 2143 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3066 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 4
Федеральное казначейство России 1604 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 361 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1931 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 391 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 978 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1215 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 114 2
Правительство Москвы 2095 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 12
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 2
АФТ - Ассоциация Финтех 66 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 36 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Ассоциация менеджеров 97 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20964 360
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 333
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11571 223
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1733 221
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7057 218
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26548 178
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2461 158
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 139
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26838 131
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3173 128
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8293 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22595 105
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9496 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9783 97
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3574 90
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11223 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13257 87
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5194 86
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5514 85
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13680 84
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2579 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17713 77
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6058 74
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3648 73
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11838 73
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2847 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 71
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1442 67
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12653 66
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 175 64
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8597 63
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6156 60
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 332 55
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13768 54
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5052 54
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2497 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9490 53
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 299 51
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 510 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10369 46
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3531 102
Software AG - ARIS Platform 176 80
Microsoft Windows 14694 48
Linux OS 8561 42
Microsoft Windows 2000 12839 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1109 21
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 49 19
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 17
1С:ERP Управление предприятием 367 17
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 61 16
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 103 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 16
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 260 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 13
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 33 12
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 30 12
Google Android 12888 12
Apple iOS 7016 12
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 10
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 10
Microsoft Office 3511 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 10
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 10
Microsoft Azure 1334 9
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 135 9
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 9
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 75 9
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 9
Fortinet FortiOS 35 9
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 55 9
Intel x86 - архитектура процессора 1652 9
Trend Micro Deep Security 34 9
Apple iPhone 6 6293 9
Software AG - ARIS BPM Portal 8 8
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 51 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2975 8
Kaspersky Internet Security 421 8
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP 42 8
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS СЗИ 18 8
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 9 8
Каменнова Мария 44 13
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 20 10
Кожемяка Егор 15 9
Коптелов Андрей 105 8
Голов Андрей 45 6
Дягилев Василий 84 6
Dor Dorit - Дор Дорит 25 5
Баринов Александр 40 5
Борисов Алексей 20 5
Хомутов Дмитрий 15 5
Ткачёв Роман 27 4
Емельянников Михаил 39 4
Давидович Андрей 9 4
Ферапонтов Михаил 4 4
Демурджян Юлий 5 4
Родионов Михаил 46 4
Василенко Александр 87 3
Чемезов Сергей 137 3
Баталова Марина 12 3
Разумов Илья 13 3
Самойленко Максим 65 3
Чапчаев Андрей 49 3
Демидов Сергей 82 3
Куликов Сергей 26 3
Галушкин Олег 178 3
Конусов Андрей 86 3
Бутман Игорь 5 3
Кадер Михаил 10 3
Зенкин Денис 262 3
Кузин Дмитрий 9 3
Душа Игорь 13 3
Галкин Николай 61 3
Башлыков Михаил 23 3
Акимов Евгений 32 3
Касперская Наталья 279 2
Нуйкин Андрей 42 2
Синицын Артем 6 2
Ракишев Кенес 43 2
Мзоков Виталий 12 2
Мякишева Марина 84 2
Россия - РФ - Российская федерация 126744 404
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40247 65
Европа 21516 42
Германия - Федеративная Республика 12189 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15620 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15465 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 19
Казахстан - Республика 5079 13
Израиль 2630 13
Европа Восточная 3014 13
Беларусь - Белоруссия 4549 13
Украина 7381 11
Азия - Азиатский регион 5169 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6540 10
Япония 13035 8
Россия - СФО - Новосибирск 3814 8
Канада 4739 8
Франция - Французская Республика 7623 8
Польша - Республика 1866 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
Италия - Итальянская Республика 4248 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 6
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 297 6
Испания - Королевство 3625 6
Индия - Республика 5150 6
Земля - планета Солнечной системы 9995 6
Африка - Африканский регион 3312 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 6
Чехия - Чешская Республика 1282 6
Америка 2167 5
Нидерланды 3340 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2386 5
Финляндия - Финляндская Республика 3498 4
Ближний Восток 2699 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2601 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43103 148
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43215 139
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11090 88
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9578 78
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7200 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11201 71
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3556 58
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4676 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25077 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21307 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6297 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4766 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14442 32
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1480 30
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6626 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2211 23
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 10188 22
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15654 21
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4808 18
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 776 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5337 13
Федеральное законодательство 1782 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 13
DarkReading.com 91 6
91Mobiles 1732 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 4
NYT - The New York Times 1007 4
TAdviser - Центр выбора технологий 320 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1356 3
CNews - ZOOM.CNews 1763 3
Вести 24 - Российский информационный канал 45 1
GeekZone 3 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
PCweek 30 1
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AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
heise online - heise security 122 1
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Vnunet 226 1
Computer Weekly 373 1
PCPro 53 1
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cw360 84 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 634 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
BleepingComputer - Издание 231 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 1
Reddit 265 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 698 1
Wikipedia - Википедия 444 1
Gartner - Гартнер 3497 42
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 24
IDC - International Data Corporation 4870 18
Juniper Research 508 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2440 11
Forrester Research 814 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IHS Infonetics Research 90 2
Harbor Research 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 542 1
B2B International 50 1
KuppingerCole Analysts AG 4 1
Harris Interactive 83 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 1
Zecurion Analytics 25 1
Microsoft IT Cloud Security Survey 1 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
CNews Мишень 161 1
Vanson Bourne 48 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
AV-Test Institute 38 1
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
Forrester Wave 45 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
ABI Research 233 1
Data Insight - Исследовательское агентство 105 1
Fortune Global 500 283 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 610 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 291 4
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 3
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 11 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 314 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков 13 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 15 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 67 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
University of Oxford - Оксфордский университет 193 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1320 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
ТГУ - Томский государственный университет 133 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 61 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
РАН - Российская академия наук 1820 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11858 34
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 5
CeBIT 461 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 4
Software AG - ARIS ProcessDays 3 3
Infosecurity - выставка 63 2
Docflow 133 2
CNews AWARDS - награда 435 2
CNews Баттл 50 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
LinuxWorld 53 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
IT&Security Forum 10 1
Check Point CPX 360 2 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
Cisco Expo 22 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
Software AG - ARIS ProcessWorld Europe 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
VMworld 29 1
Microsoft Ignite 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Создано именных указателей - 121548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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