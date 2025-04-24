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UserGate Open Conf



24.04.2025 Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше 1
17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

UserGate Open Conf и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 339 2
ИИТ - Институт информационных технологий 5 1
Петровский парк 4 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2335 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 623 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2855 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 803 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 841 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 501 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1070 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 416 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3676 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 784 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 2
UserGate Factor 3 2
UserGate MC - UserGate Management Center 16 2
UserGate SUMMA 32 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 57 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management 10 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 4 2
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 9 1
Чернов Иван 32 2
Косова Юлия 7 2
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UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 9 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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