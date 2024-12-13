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UserGate Log Analyzer UserGate LogAn



13.12.2024 Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга 2
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
25.01.2024 Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии 1
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 1
25.07.2023 Виталий Даровских, UserGate: Функции западных NAC-систем подходят российским заказчикам лишь на 20% 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 1
10.10.2022 Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 2
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer 2

Публикаций - 12, упоминаний - 15

UserGate Log Analyzer и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Fortinet 387 2
Cisco Systems 5114 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
8213 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
МегаФон 8806 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Palo Alto Networks 146 1
Катунь Электроника 4 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Социальные гарантии 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 10
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
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Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 3
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10077 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 6
UserGate MC - UserGate Management Center 10 5
UserGate SUMMA 25 5
UserGate X 4 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
UserGate C - серия межсетевых экранов 5 2
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 7 2
UserGate F - серия межсетевых экранов 3 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
UserGate Policy Language 2 1
UserGate Balancer 1 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Чернов Иван 28 3
Курашев Дмитрий 54 3
Кистанов Александр 2 2
Полянский Андрей 2 1
Левченко Александр 12 1
Карапетьянц Карен 1 1
Семилеткин Виктор 1 1
Даровских Виталий 7 1
Ивашкин Дмитрий 2 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Европа 21768 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Израиль 2730 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 19 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Образование в России 2191 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Gartner - Гартнер 3556 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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