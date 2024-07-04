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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии


04.07.2024 Ученые НГУ разрабатывают модель для прогнозирования развития осложнений инфекционных заболеваний

тодами искусственного интеллекта и математического моделирования изучают влияние прошедшей эпидемии COVID-19 на течение туберкулеза и ВИЧ в различных регионах России. Об этом CNews сообщили пре
05.04.2024 Наземные роботы-курьеры — еда доставит себя сама?

Рынок онлайн-доставки еды демонстрирует устойчивый рост. Пандемия COVID-19 закрепила за ним статус повседневной практики, а темпы развития не сбавляют обороты.
26.09.2023 5 факторов, влияющих на рынок заказной разработки ПО

Пандемия COVID-19 Российский рынок заказной разработки программного обеспечения в 2021 году испытал ро
Удаленная работа

ма.  Читать полностью Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать Пандемия и вызванный ею перевод сотрудников на работу из дома поставили перед работодателями

Мобильность в бизнесе 2021

ой мобильности, как и многих других сфер деятельности, 2020-2021 гг. определяла, что неудивительно, пандемия коронавируса. По общему мнению, она послужила мощным толчком к «мобилизации» самых р
13.07.2023 Всемирная ИТ-фабрика на Тайване переживает самый страшный спад в истории

. совокупные продажи 19 крупнейших ИТ-компаний рухнули почти на 20% год к году, и всему виной вновь пандемия коронавируса. COVID-19, в начале 2020 г. вынудивший весь мир перейти на удаленную ра
06.07.2023 Как перейти от работы в офисе к распределенной команде и асинхронным процессам: мнение эксперта

ция в сторону распределенных команд в мире разработки цифровых продуктов началась во время пандемии Covid-19? Алексей Шевцов: Нет, эта трансформация началась задолго до Covid-19, и этому
29.12.2022 Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года

тойный результат, застолбив за собой четырехпроцентную долю на мировом рынке. Взлет и падение Интерес к видеокартам потребительского уровня значительно вырос в период пандемии коронавирусной инфекции covid-19. Люди, оказавшиеся на карантине, в попытках хоть как-то себя занять открывали для себя современные интерактивные развлечения, такие как компьютерные игры. Последние порой отличаются су
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка

чка снизилась ввиду того, что 2020 г. был аномальным по спросу на системы защиты удаленного доступа из-за пандемии, поэтому в 2021 г. была естественная просадка», — сообщили CNews в «Коде Безоп
18.08.2022 Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру

Как пандемия COVID-19 сказалась на профессиональном развитии специалистов из различных профессион
17.08.2022 Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей

олов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия коронавируса COVID-19. Причин отказа от TLS 1.0 и 1.1 несколько. Первая – они безнад
12.07.2022 Исследование Comindware и PEX: «Пандемия продолжает оставаться драйвером цифровизации в мире»

ставление отчетов PEX 2021 и PEX 2022, главной причиной интереса к автоматизации процессов остается пандемия. Это очевидно особенно, когда речь идет о бизнесе, который обеспечивает полный цикл

24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей

танном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) приложении «Путешествую без СOVID-19» пользователи теперь могут вводить свои паспортные данные при помощи технологий иску
ИТ в здравоохранении 2021

дготовлено 29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на цифровизацию здравоохранения, ожидается
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний

нного обучения и искусственного интеллекта. Похожего мнения придерживается Артем Логинов (РТ МИС): «Коронавирус подстегнул развитие цифровых технологий. Сформировался запрос на дистанционные се
28.02.2022 Сергей Хомяков -

Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди?

й сдвиг. В связи с карантином многие организации перевели сотрудников на удаленный режим работы. Но пандемия рано или поздно пройдет, а вернутся ли компании к прежней модели работы и общения, и
28.02.2022 Как сделать удаленную работу более продуктивной

ируса возможность работать из дома постоянно или несколько дней в неделю была скорее привилегией. А пандемия сделала «удаленку» массовым явлением. В США, по данным Global Workplace Analytics, д
ИТ в банках и страховых компаниях 2021

кий сектор — традиционно один из самых продвинутых в плане использования информационных технологий. Пандемия стала драйвером очередного этапа цифровой трансформации финансовой сферы. Банкам при
21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений

r Tensor подключились к корпоративной рабочей станции CAD из дома и продолжают работать несмотря на COVID. Возможности TeamViewer Tensor Источник: Источник: TeamViewer, 2022 TeamViewer Assist A
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19

21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не
10.02.2022 Николай Починок -

Влияние пандемии на рынок резервного копирования было неравномерным 

09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP

ана Медведева: В 2020 году мы изначально были достаточно сдержаны в части развития сети, экспансии. Пандемия и вызванная ею неопределенность сделала нас еще более консервативными в части инвест
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP

26.01.2022 «Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы

25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?

чи. При этом инструментарий SDK достаточно гибкий и позволяет максимально использовать наработки Avaya в области унифицированных коммуникаций и совместной работы. Инфокиоск помогает общаться в период ковидных ограничений «ХайТэк-Интеграция» разработала комплексное решение, в котором клиентские места могут быть представлены в виде небольших инфокиосков. Предполагается, что клиент подходит к

18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию

ряд, последнее их падение наблюдалось после кризиса 2014 г. Эту тенденцию не смогла переломить даже пандемия коронавируса, негативно сказавшаяся на мировой экономике и заставившая отложить мног
18.01.2022 Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация

Hostkey: Бизнес сегодня как никогда нуждается в обеспечении бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры Пандемия ускорила те процессы, которые развивались и до ее начала. И, конечно, многие из них

18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии

ий граждан за получением кредитных каникул в связи потерей дохода или трудоспособности в результате COVID выросло в 4 раза, что создало серьезную нагрузку на вовлеченные подразделения банка. In
17.01.2022 «Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается

е сомневаются, что ИТ-сектор еще долго будет лидировать по числу открытых вакансий, несмотря на то, что в обозримом будущем их станет меньше. Но влиять на это будет уже не с ажиотаж вокруг айтишников из-за пандемии, перехода на удаленку и развития онлайн-сервисов и мобильных приложений. Эксперты связывают это с все более глубоким проникновением информационных технологий во все внутренние ас
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России

ющей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов Росси
13.01.2022 Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

е большего числа взрослых людей на удаленную работу, а школьников и студентов – на удаленную учебу. COVID-19 и удаленка заставили людей закупиться компьютерами впрок В IDC уверены, что мировой

ИКТ в госсекторе 2021

гражданами на фоне пандемии и поддержать бизнес. Однако в 2022 г., в случае стабилизации ситуации с COVID-19, темпы их роста замедлятся почти в 2 раза. Растут расходы госвласти на ИКТ и в Росси
Облачные сервисы 2021

Облачные сервисы 2021 Пандемия «подсветила» сильные стороны облачных технологий, поэтому миграция в облака остается
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков

хотя и принадлежит «Сбербанку», однако доля «Группы Сбер» как заказчика в выручке не превышает 10%. Пандемия притормозила развитие рынка ИБ.... В целом, темпы роста рынка по сравнению с предыду
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19

а 2021 г., а акт сдачи-приемки подписан сторонами 10 сентября. Непреодолимый характер санкций США и COVID-19 спасли «Микрон» от крупного штрафа за просрочку проекта для космоса По итогам разбир
15.12.2021 Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет

ионный или гибридный режим работы и онлайн-обучение, на которые перешли во всем мире из-за пандемии COVID-19, подстегнули продажи ноутбуков. В первом квартале 2021 г. выросли на 81% в годовом и
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет

an Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Производство мобильных гаджетов Apple в КНР встало на несколько дней в октябре 2021
ИТ в образовании 2021

2021 Перейти к полному рейтингу Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% Эпидемия коронавируса стала мощным драйвером развития всевозможных сервисов, связанным с дост
24.11.2021 Как будет развиваться EdTech

18-го. При том, что по прогнозам от 2019 г. рынок в 2018-2025 гг. должен был довольно быстро расти. Пандемия недешево обошлась рынку образования Динамика развития рынка по «доковидным» и «постк
17.11.2021 Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам

ряда опрошенных ZDnet экспертов, основной причиной притока женщин в ИТ-сферу, по крайней мере, в Великобритании, является повсеместный рост популярности удаленной работы. Он спровоцирован глобальной пандемией коронавируса. Такого мнения придерживается, в частности, исполнительный директор британской компании Harvey Nash Group Бев Уайт (Bev White), занимающейся рекрутингом кадров и ИТ-аутсо

Публикаций - 3565, упоминаний - 5763

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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28443 473
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23278 458
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12060 419
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7375 409
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11215 398
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10584 352
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10445 321
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19870 304
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14013 303
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23223 299
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9410 297
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6158 274
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6054 271
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13681 271
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10302 270
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12202 268
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12058 267
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4453 267
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11350 261
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23755 258
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6960 252
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24256 248
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4976 235
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11330 234
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15045 232
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5584 228
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15787 226
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20247 225
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4893 222
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11907 221
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8962 216
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4808 204
Google Android 13633 174
Microsoft Windows 15273 141
Apple iOS 7495 122
Linux OS 9435 105
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4032 94
Microsoft Teams - MS Teams 496 92
Apple iPhone - серия смартфонов 6938 78
Depositphotos - фотобанк 423 74
Microsoft Azure 1381 67
Google YouTube - Видеохостинг 2620 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1351 57
WhatsApp Messenger 1026 53
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3082 52
Apple iPhone 6 4861 51
Microsoft Skype 2044 50
Microsoft Office 365 916 50
Google Play - Google Store - Android Market 3200 47
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1281 47
Apple macOS 1951 47
ВГТРК - Смотрим 598 45
Apple - App Store 2813 43
Microsoft Office 3615 42
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 541 38
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 38
Statista 206 37
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 406 37
Oracle Java - язык программирования 2949 37
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 204 36
Python - высокоуровневый язык программирования 799 36
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 36
Microsoft Windows 2000 8661 36
Новые облачные технологии - МойОфис 686 35
Intel x86 - архитектура процессора 1776 34
СКБ Контур - Контур.Фокус 948 34
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 726 33
FreePik 725 32
Google Cloud Platform - GCP 291 31
Apple iPad 3824 31
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 760 29
Путин Владимир 3041 138
Шадаев Максут 896 61
Мишустин Михаил 624 60
Чернышенко Дмитрий 545 46
Trump Donald J. - Трамп Дональд 392 35
Чаркин Евгений 278 27
Сергунина Наталья 359 25
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 296 24
Абакумов Евгений 185 21
Собянин Сергей 338 21
Огуряев Дмитрий 85 20
Медведев Дмитрий 1646 20
Клявин Владимир 30 19
Поляков Сергей 71 19
Прохоров Фёдор 83 19
Путятинский Сергей 83 18
Паршин Максим 314 17
Кириченко Игорь 49 17
Валчев Стоян 48 17
Савцов Игорь 29 16
Хомков Игорь 46 16
Антонов Александр 77 16
Теленков Андрей 27 15
Иодковский Станислав 57 15
Дягилев Василий 84 15
Агафонова Наталия 40 15
Педоренко Андрей 42 14
Biden Joe - Байден Джо 103 14
Казарин Станислав 162 14
Шершнев Георгий 14 14
Бочарникова Татьяна 83 14
Васильев Григорий 39 14
Путин Сергей 62 14
Одинцов Дмитрий 109 13
Врацкий Андрей 105 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 327 12
Демидов Сергей 127 12
Касперская Наталья 285 12
Родионов Михаил 45 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 11
Россия - РФ - Российская федерация 137577 2419
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41743 698
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51380 698
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16415 450
Европа 21525 302
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16745 280
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 274
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14017 220
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13186 159
Германия - Федеративная Республика 12515 141
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7085 130
Япония 13175 119
Южная Корея - Республика 6536 118
Казахстан - Республика 5391 110
Азия - Азиатский регион 5367 105
Украина 7502 98
Индия - Bharat 5321 92
Беларусь - Белоруссия 5455 87
Ближний Восток 2883 86
Китай - Тайвань 3904 85
Франция - Французская Республика 7736 84
Африка - Африканский регион 3411 78
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 75
Земля - планета Солнечной системы 10246 60
Россия - СФО - Новосибирск 4114 58
Россия - УФО - Екатеринбург 3759 57
Европа Восточная 3051 57
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 54
Канада 4815 53
Испания - Королевство 3682 52
Италия - Итальянская Республика 4297 51
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 50
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 48
Нидерланды 3450 48
Америка Латинская 1780 47
Турция - Турецкая республика 2280 43
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2286 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2712 40
Россия - ПФО - Нижегородская область 1748 40
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2765 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48880 1056
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46305 951
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27537 626
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22974 579
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9326 513
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8152 477
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12614 468
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13158 410
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 719 389
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15782 333
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9603 279
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7135 266
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6448 254
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4850 197
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7184 189
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5425 186
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 854 175
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Bloomberg 1219 52
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 857 36
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 935 28
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ZDnet 656 21
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 515 18
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 18
TAdviser - Центр выбора технологий 376 17
Forbes - Форбс 741 16
РИА Новости 868 15
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DigiTimes - Издание 1309 11
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Reddit 295 10
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BleepingComputer - Издание 300 6
Ars Technica 410 6
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IDC - International Data Corporation 4890 189
Gartner - Гартнер 3525 166
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TrendForce 108 41
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Markets&Markets Research 110 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 320 17
IDC Russia - IDC Россия 157 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 15
Fortune Global 500 285 14
CNews Рынок ИТ-услуг 161 14
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 13
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Counterpoint Research 83 12
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 11
Forrester Research 819 11
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Mordor Intelligence 26 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 8
Frost & Sullivan 202 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 8
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 7
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Omdia 24 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 7
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 240 6
Fortune Business Insights 12 6
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Allied Market Research 19 6
Fortune Global 100 140 5
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IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 24 5
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Juniper Research 517 5
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 769 34
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 291 28
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 839 22
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НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 13
РАН - Российская академия наук 1801 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 342 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 510 9
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 150 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 508 6
VK Skillbox - Скилбокс 101 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 87 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 6
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 6
ИИИ - Институт исследований интернета 52 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 398 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 45 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 189 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 146 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 196 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 70 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 72
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2323 69
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1941 55
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1025 30
CNews AWARDS - награда 463 28
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 15
День молодёжи - 27 июня 837 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1180 12
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 10
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 5
Единый день голосования 127 5
CNews FORUM Кейсы 209 5
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 57 4
Международный женский день - 8 марта 321 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 368 3
1С:Проект года 18 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 80 3
ComNews Awards 7 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 3
Цифровая прокачка региона 29 3
Всероссийский цифровой диктант 11 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 12 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
Effie Awards 3 2
1С:ERP Бизнес-форум 16 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 2
Google Summer of Code 10 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 2
Positive Hack Days - PHDays 22 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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