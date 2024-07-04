Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии

Ученые НГУ разрабатывают модель для прогнозирования развития осложнений инфекционных заболеваний тодами искусственного интеллекта и математического моделирования изучают влияние прошедшей эпидемии COVID-19 на течение туберкулеза и ВИЧ в различных регионах России. Об этом CNews сообщили пре

Наземные роботы-курьеры — еда доставит себя сама? Рынок онлайн-доставки еды демонстрирует устойчивый рост. Пандемия COVID-19 закрепила за ним статус повседневной практики, а темпы развития не сбавляют обороты.

5 факторов, влияющих на рынок заказной разработки ПО Пандемия COVID-19 Российский рынок заказной разработки программного обеспечения в 2021 году испытал ро

Удаленная работа ма. Читать полностью Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать Пандемия и вызванный ею перевод сотрудников на работу из дома поставили перед работодателями

Мобильность в бизнесе 2021 ой мобильности, как и многих других сфер деятельности, 2020-2021 гг. определяла, что неудивительно, пандемия коронавируса. По общему мнению, она послужила мощным толчком к «мобилизации» самых р

Всемирная ИТ-фабрика на Тайване переживает самый страшный спад в истории . совокупные продажи 19 крупнейших ИТ-компаний рухнули почти на 20% год к году, и всему виной вновь пандемия коронавируса. COVID-19, в начале 2020 г. вынудивший весь мир перейти на удаленную ра

Как перейти от работы в офисе к распределенной команде и асинхронным процессам: мнение эксперта ция в сторону распределенных команд в мире разработки цифровых продуктов началась во время пандемии Covid-19? Алексей Шевцов: Нет, эта трансформация началась задолго до Covid-19, и этому

Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года тойный результат, застолбив за собой четырехпроцентную долю на мировом рынке. Взлет и падение Интерес к видеокартам потребительского уровня значительно вырос в период пандемии коронавирусной инфекции covid-19. Люди, оказавшиеся на карантине, в попытках хоть как-то себя занять открывали для себя современные интерактивные развлечения, такие как компьютерные игры. Последние порой отличаются су

Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка чка снизилась ввиду того, что 2020 г. был аномальным по спросу на системы защиты удаленного доступа из-за пандемии, поэтому в 2021 г. была естественная просадка», — сообщили CNews в «Коде Безоп

Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру Как пандемия COVID-19 сказалась на профессиональном развитии специалистов из различных профессион

Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей олов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия коронавируса COVID-19. Причин отказа от TLS 1.0 и 1.1 несколько. Первая – они безнад

Исследование Comindware и PEX: «Пандемия продолжает оставаться драйвером цифровизации в мире» ставление отчетов PEX 2021 и PEX 2022, главной причиной интереса к автоматизации процессов остается пандемия. Это очевидно особенно, когда речь идет о бизнесе, который обеспечивает полный цикл

Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей танном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) приложении «Путешествую без СOVID-19» пользователи теперь могут вводить свои паспортные данные при помощи технологий иску

ИТ в здравоохранении 2021 дготовлено 29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на цифровизацию здравоохранения, ожидается

Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний нного обучения и искусственного интеллекта. Похожего мнения придерживается Артем Логинов (РТ МИС): «Коронавирус подстегнул развитие цифровых технологий. Сформировался запрос на дистанционные се

Сергей Хомяков - Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди? й сдвиг. В связи с карантином многие организации перевели сотрудников на удаленный режим работы. Но пандемия рано или поздно пройдет, а вернутся ли компании к прежней модели работы и общения, и

Как сделать удаленную работу более продуктивной ируса возможность работать из дома постоянно или несколько дней в неделю была скорее привилегией. А пандемия сделала «удаленку» массовым явлением. В США, по данным Global Workplace Analytics, д

ИТ в банках и страховых компаниях 2021 кий сектор — традиционно один из самых продвинутых в плане использования информационных технологий. Пандемия стала драйвером очередного этапа цифровой трансформации финансовой сферы. Банкам при

Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений r Tensor подключились к корпоративной рабочей станции CAD из дома и продолжают работать несмотря на COVID. Возможности TeamViewer Tensor Источник: Источник: TeamViewer, 2022 TeamViewer Assist A

Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19 21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не

Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP ана Медведева: В 2020 году мы изначально были достаточно сдержаны в части развития сети, экспансии. Пандемия и вызванная ею неопределенность сделала нас еще более консервативными в части инвест

«Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? чи. При этом инструментарий SDK достаточно гибкий и позволяет максимально использовать наработки Avaya в области унифицированных коммуникаций и совместной работы. Инфокиоск помогает общаться в период ковидных ограничений «ХайТэк-Интеграция» разработала комплексное решение, в котором клиентские места могут быть представлены в виде небольших инфокиосков. Предполагается, что клиент подходит к

Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию ряд, последнее их падение наблюдалось после кризиса 2014 г. Эту тенденцию не смогла переломить даже пандемия коронавируса, негативно сказавшаяся на мировой экономике и заставившая отложить мног

Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация Hostkey: Бизнес сегодня как никогда нуждается в обеспечении бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры Пандемия ускорила те процессы, которые развивались и до ее начала. И, конечно, многие из них

Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии ий граждан за получением кредитных каникул в связи потерей дохода или трудоспособности в результате COVID выросло в 4 раза, что создало серьезную нагрузку на вовлеченные подразделения банка. In

«Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается е сомневаются, что ИТ-сектор еще долго будет лидировать по числу открытых вакансий, несмотря на то, что в обозримом будущем их станет меньше. Но влиять на это будет уже не с ажиотаж вокруг айтишников из-за пандемии, перехода на удаленку и развития онлайн-сервисов и мобильных приложений. Эксперты связывают это с все более глубоким проникновением информационных технологий во все внутренние ас

Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России ющей маршрутизацию всех звонков на телефоны медучреждений, горячих линий и экстренных служб по теме COVID-19. В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава и всех регионов Росси

Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет е большего числа взрослых людей на удаленную работу, а школьников и студентов – на удаленную учебу. COVID-19 и удаленка заставили людей закупиться компьютерами впрок В IDC уверены, что мировой

ИКТ в госсекторе 2021 гражданами на фоне пандемии и поддержать бизнес. Однако в 2022 г., в случае стабилизации ситуации с COVID-19, темпы их роста замедлятся почти в 2 раза. Растут расходы госвласти на ИКТ и в Росси

Облачные сервисы 2021 Облачные сервисы 2021 Пандемия «подсветила» сильные стороны облачных технологий, поэтому миграция в облака остается

Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков хотя и принадлежит «Сбербанку», однако доля «Группы Сбер» как заказчика в выручке не превышает 10%. Пандемия притормозила развитие рынка ИБ.... В целом, темпы роста рынка по сравнению с предыду

«Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19 а 2021 г., а акт сдачи-приемки подписан сторонами 10 сентября. Непреодолимый характер санкций США и COVID-19 спасли «Микрон» от крупного штрафа за просрочку проекта для космоса По итогам разбир

Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет ионный или гибридный режим работы и онлайн-обучение, на которые перешли во всем мире из-за пандемии COVID-19, подстегнули продажи ноутбуков. В первом квартале 2021 г. выросли на 81% в годовом и

Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет an Review. Эксперты издания связывают это с нехваткой компонентов, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Производство мобильных гаджетов Apple в КНР встало на несколько дней в октябре 2021

ИТ в образовании 2021 2021 Перейти к полному рейтингу Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% Эпидемия коронавируса стала мощным драйвером развития всевозможных сервисов, связанным с дост

Как будет развиваться EdTech 18-го. При том, что по прогнозам от 2019 г. рынок в 2018-2025 гг. должен был довольно быстро расти. Пандемия недешево обошлась рынку образования Динамика развития рынка по «доковидным» и «постк