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Педоренко Андрей


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 2
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 2
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
15.10.2014 «Инфосистемы Джет» построили для Группы «АльфаСтрахование» единое аналитическое хранилище данных о клиентах 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
28.06.2013 Решение по управлению рисками повысит стоимость акций компании 1
26.06.2013 Ключевым фактором в BI становится оперативность 1
19.06.2013 Какие препятствия встают на пути BYOD в России? 1
07.06.2013 Облачные заказчики выбирают инфраструктурные решения 1
24.02.2010 «АльфаСтрахование» внедрила «БОСС-кадровик» во всех региональных представительствах 1
19.05.2009 «АльфаСтрахование» управляет персоналом с помощью «БОСС-Кадровика» 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Педоренко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Naumen - Наумен 342 14
Dynatrace 46 14
Veeam Software 250 14
VK - Mail.ru Group 2487 13
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
IBM 3557 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Центр2М - Center2М 47 3
Schneider Electric 409 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ситилабс 25 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Ланит ГК 1160 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Rimini Street 38 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Microsoft Corporation 11168 3
Nvidia Corp 2038 2
Google LLC 7177 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Huawei 2733 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Softline - Софтлайн 1475 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
РДТЕХ 159 1
Pegasystems 29 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
Alibaba Group 298 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
Альфа-Банк 1127 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
АльфаСтрахование СГ 208 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Открытие ФК 538 6
Интер РАО ПАО 159 5
Уралсиб Банк 390 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
Траско - Trasko 27 4
PepsiCo - Пепсико 96 4
Совкомбанк ПАО 147 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
OKS Group 31 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Аэрофлот 493 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
X5 Group - Пятерочка 560 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
МТС банк 254 3
X5 Group 600 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Счётная палата РФ 461 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Big Data - Большие данные 1136 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Call back - Обратный звонок 15 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Office 1950 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Microsoft Office 365 769 2
Oracle Active Data Guard 16 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Excel 438 1
Ред ОС 239 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Xelent MultiCloud 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
SQL - Язык программирования 436 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Java - Язык программирования 1180 1
Клявин Владимир 26 14
Хомков Игорь 40 14
Путятинский Сергей 53 14
Антонов Александр 73 14
Абакумов Евгений 103 14
Савцов Игорь 27 14
Кириченко Игорь 41 14
Валчев Стоян 44 14
Чаркин Евгений 182 14
Поляков Сергей 60 14
Огуряев Дмитрий 53 11
Прохоров Фёдор 78 11
Теленков Андрей 21 11
Агафонова Наталия 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Васильев Григорий 35 11
Урьяс Вадим 76 10
Хохлов Игорь 21 8
Четвернин Алексей 651 8
Широких Алексей 70 5
Казарин Станислав 100 4
Мищенко Евгений 14 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Сирота Юрий 38 4
Шевченко Владимир 135 4
Нестеров Алексей 79 4
Егоров Владимир 52 4
Гордиенко Ростислав 17 4
Платонов Михаил 38 4
Рыстенко Михаил 57 4
Семенихин Игорь 37 3
Смык Виталий 27 3
Карпов Иван 41 3
Степченков Максим 36 3
Панферов Алексей 22 3
Строкович Антон 45 3
Дьяченко Валерий 66 3
Богданов Кирилл 91 3
Каюмов Шамиль 34 3
Федечкин Сергей 19 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 22
Казахстан - Республика 2650 16
Беларусь - Белоруссия 2099 16
Украина 3398 16
Грузия 693 14
Восточная Европа 1691 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Ближний Восток 1479 2
Латинская Америка 726 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Мавритания 6 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Калужская область 575 1
Узбекистан - Республика 827 1
Таджикистан - Республика 439 1
Новая Зеландия 293 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 14
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 292 15
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 3
CNews Баттл 34 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769749, в очереди разбора - 673433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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