Индексная книга (каталог) CNews*
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Педоренко Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 43, упоминаний - 44
Педоренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Клявин Владимир 52 17
|Савцов Игорь 29 17
|Валчев Стоян 48 17
|Чаркин Евгений 317 17
|Поляков Сергей 75 17
|Абакумов Евгений 227 17
|Путятинский Сергей 112 17
|Кириченко Игорь 58 17
|Хомков Игорь 47 17
|Антонов Александр 77 17
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Шевченко Владимир 153 13
|Урьяс Вадим 98 12
|Левиков Антон 69 10
|Хохлов Игорь 25 10
|Цыганов Вячеслав 79 10
|Натрусов Артем 313 9
|Кравченко Константин 101 9
|Сотин Денис 216 8
|Ковалев Виктор 40 7
|Гревцев Владимир 22 7
|Ганин Виктор 11 7
|Рыстенко Михаил 62 6
|Асратян Петр 36 6
|Широких Алексей 72 6
|Фирстов Сергей 9 6
|Разумовский Дмитрий 125 5
|Мартынов Михаил 11 5
|Казарин Станислав 175 4
|Гордиенко Ростислав 28 4
|Мищенко Евгений 15 4
|Романов Алексей 51 4
|Пирогов Алексей 29 4
|Иншаков Дмитрий 51 4
|Богданов Кирилл 112 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.