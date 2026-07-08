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Индексная книга (каталог) CNews*
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Педоренко Андрей

СОБЫТИЯ


08.07.2026 СК «Гелиос» внедрила интеллектуальную систему принятия решений для автострахования на базе продукта TALYS.SDE вендора Data Sapience совместно с GlowByte 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 2
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
15.10.2014 «Инфосистемы Джет» построили для Группы «АльфаСтрахование» единое аналитическое хранилище данных о клиентах 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
28.06.2013 Решение по управлению рисками повысит стоимость акций компании 1
26.06.2013 Ключевым фактором в BI становится оперативность 1
19.06.2013 Какие препятствия встают на пути BYOD в России? 1
07.06.2013 Облачные заказчики выбирают инфраструктурные решения 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Педоренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 345 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
Naumen - Наумен 752 17
Dynatrace 59 17
VK - Mail.ru Group 3602 15
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
9594 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Softline - Софтлайн 3743 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
Ситилабс 44 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4675 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Крок - Croc 1964 3
Schneider Electric 614 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Rimini Street 77 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Schneider Electric Secure Power 65 3
Такском - Taxcom 256 3
Центр2М - Center2М 67 3
Google LLC 12688 2
Nvidia Corp 4002 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
АльфаСтрахование СГ 394 25
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Альфа-Банк 1979 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
Газпром нефть 725 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Новард УК - Novard 73 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Совкомбанк ПАО 316 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Ингосстрах СПАО 478 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
Траско - Trasko 32 4
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 3
Победа - Кондитерская фабрика 15 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
НКТ - Р7-Офис 543 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Office 4170 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Microsoft Office 365 1042 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Microsoft Azure 1526 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Oracle Active Data Guard 26 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
Совкомбанк - Халва 24 1
Цифровой инспектор 10 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 13 1
EPAM Digital Workplace 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
MLPerf 7 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
Pega Platform 10 1
НИУ ВШЭ - iFora - система интеллектуального анализа больших данных 8 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Rakuten Viber 665 1
Клявин Владимир 52 17
Савцов Игорь 29 17
Валчев Стоян 48 17
Чаркин Евгений 317 17
Поляков Сергей 75 17
Абакумов Евгений 227 17
Путятинский Сергей 112 17
Кириченко Игорь 58 17
Хомков Игорь 47 17
Антонов Александр 77 17
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 44 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Шевченко Владимир 153 13
Урьяс Вадим 98 12
Левиков Антон 69 10
Хохлов Игорь 25 10
Цыганов Вячеслав 79 10
Натрусов Артем 313 9
Кравченко Константин 101 9
Сотин Денис 216 8
Ковалев Виктор 40 7
Гревцев Владимир 22 7
Ганин Виктор 11 7
Рыстенко Михаил 62 6
Асратян Петр 36 6
Широких Алексей 72 6
Фирстов Сергей 9 6
Разумовский Дмитрий 125 5
Мартынов Михаил 11 5
Казарин Станислав 175 4
Гордиенко Ростислав 28 4
Мищенко Евгений 15 4
Романов Алексей 51 4
Пирогов Алексей 29 4
Иншаков Дмитрий 51 4
Богданов Кирилл 112 4
Россия - РФ - Российская федерация 166166 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 22
Казахстан - Республика 6047 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Украина 7928 17
Грузия 1332 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
Европа Восточная 3138 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Европа 24963 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
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