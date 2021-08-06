Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Педоренко Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 44
Педоренко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Клявин Владимир 26 14
|Хомков Игорь 40 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Антонов Александр 73 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Савцов Игорь 27 14
|Кириченко Игорь 41 14
|Валчев Стоян 44 14
|Чаркин Евгений 182 14
|Поляков Сергей 60 14
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Теленков Андрей 21 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Васильев Григорий 35 11
|Урьяс Вадим 76 10
|Хохлов Игорь 21 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Широких Алексей 70 5
|Казарин Станислав 100 4
|Мищенко Евгений 14 4
|Сарнацкий Владислав 16 4
|Сирота Юрий 38 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Егоров Владимир 52 4
|Гордиенко Ростислав 17 4
|Платонов Михаил 38 4
|Рыстенко Михаил 57 4
|Семенихин Игорь 37 3
|Смык Виталий 27 3
|Карпов Иван 41 3
|Степченков Максим 36 3
|Панферов Алексей 22 3
|Строкович Антон 45 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Каюмов Шамиль 34 3
|Федечкин Сергей 19 3
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2197 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769749, в очереди разбора - 673433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769749, в очереди разбора - 673433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru