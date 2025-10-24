Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ

НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования ы документооборота», — сказал исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков. Находящиеся в ведении Минсельхоза России ФГИС «Семеноводство» и ЕФГИС ЗСН позволяют получать информацию о том, каки

Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК фровой грамотности в отрасли и широкое внедрение передовых методов работы с данными. Сотрудничество Минсельхоза России и VK Tech позволит расширить использование отечественных цифровых решений,

Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационной безопасности Минсельхоза России в 2025-2026 гг. Об этом CNews сообщили представители АО «Агропромцифра». Р

РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра» Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского (РГУНХ) — вуз подведомственный Минсельхозу России, — и участник отечественного рынка инфраструктурного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Астра-университет». Подписание документа ознаме

Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux действий администратора. Требования к СХД Для закупки дополнительного дискового пространства выбор Минсельхоза пал на СХД AERODISK Engine N4 AQ440. Всего их закупят две штуки. Согласно докумен

ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2 ый проект по созданию ЦПК на базе «Агропромцифры» позволит выстроить такую защиту ИТ-инфраструктуры Минсельхоза России, которая сделает реализацию недопустимых для министерства сценариев гарант

В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела Сверхпроблемная ГИС Минсельхоза Разорвав контракты с разработчиком дорогостоящей информсистемы, Минсельхоз оказал

ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам Т-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) долги по масштабным госконтрактам в размере 347,2 мн руб. С учетом пени общая су

ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна прилавка. «Реализация ФГИС «Зерно» стала важнейшим шагом в последовательной цифровой трансформации Минсельхоза. Важно, что она помогает повысить эффективность работы всех участников на рынке з

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок “Форс — Центр разработки” Евгений Ефименко. — По результатам рассмотрения предъявленных результатов Минсельхоз России неоднократно отказывал исполнителю в приемке, мотивируя свою позицию замеча

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт не видят в этом выгоды для себя и не спешат финансировать российских разработчиков ПО. Предложение Минсельхоза прозвучало на совещании министерства с представителями нескольких крупнейших живо

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ ию трех бизнес-процессов: передача в Минсельхоз Реестра потенциальных заёмщиков (РПЗ); получение из Минсельхоза Результата согласования реестра потенциальных заемщиков (РСЗ); передача в Минсель

«Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК «Сбер» и Минсельхоз России провели на площадке «Сберуниверситета» стратегическую сессию по искусственн

«Центр аналитических систем» создал сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры для Минсельхоза России е, внедрении и консалтинге в области анализа данных и цифровой трансформации организаций, в 2019 году развернул сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры по заказу управления служебными зданиями Минсельхоза России. Подведены итоги эксплуатации решения, проведена оценка эффективности работы. С учетом замечаний и предложений, Центром аналитических систем разработана новая версия данного

Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства Госкорпорация Ростех и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии в области внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Документ предусматривает совместную реализацию проектов, направленн

«Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство» ит» разработал концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» по заказу Минсельхоза России. Основная цель – обеспечение цифровой трансформации и развитие АПК посредс

SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» объявили о старте партнерства. Стороны подписали меморандум о взаимопоним

Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента ила проект по технической поддержке, сопровождению и развитию системы электронного документооборота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «СЭДО Минсельхоза России». В рамках гос

Для Минсельхоза России разработана федеральная система учета самоходной техники нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведев

Maykor обеспечивает ИТ-поддержку веб-сайта и систем для презентаций Минсельхоза России и бизнес-процессов, приступила к обеспечению ИТ-поддержки официального централизованного веб-сайта Министерства сельского хозяйства РФ, а также презентационного комплекса центрального аппарата

«1С:ВДГБ» автоматизировала работу бухгалтерии «Ведомственной охраны Минсельхоза России» «Ведомственная охрана Минсельхоза России» автоматизировала бухгалтерский, управленческий и налоговый учет с помощью

Минсельхоз готовится потратить 82,7 млн руб. на интерактивный портал тности с системой «Интегрированное программно-технологическое решение «Единый информационный ресурс Минсельхоза России» (ЕИР МСХ) СГИО СХ и с программным комплексом «Электронные госуслуги», обе

НПЦ «1С» займется миграцией программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8» для Минсельхоза РФ оль расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной отчетности Минсельхоза России». Согласно протоколу, на участие в торгах поступила лишь одна заявка – от

Минсельхоз России ищет ИТ-подрядчика охозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и информационная поддержка деятельности Минсельхоза России, Россельхознадзора по управлению отраслью, регулированию агропродовольстве

Минсельхоз РФ тестирует всероссийскую сельскохозяйственную информационную торговую площадку дку (ИТП) itp.gvc.ru. Тестирование ресурса проводится при поддержке Главного вычислительного центра Минсельхоза РФ. Целью запуска интернет-портала является оказание информационного содействия с

Минсельхоз России проведёт миграцию программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8» оль расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной отчетности Минсельхоза России». Согласно документации конкурса, эксплуатирующийся в ведомстве программны

«Сибирьтелеком» обеспечит услугами связи Минсельхоз Иркутской области ъявил о победе в открытом аукционе в электронной форме на предоставление услуг передачи данных корпоративной сети для Министерства сельского хозяйства Иркутской области. По результатам аукциона между Минсельхозом Иркутской области и «Сибирьтелекомом» заключен контракт на создание корпоративной компьютерной сети, включающей пользователей министерства и районных муниципальных образований на о

Минсельхоз запустил новую систему информации о рыночных ценах на базе Contour BI ружать интересующие его отчеты или данные для публикации и дополнительного анализа. Для руководства Минсельхоза России аналитические отчеты с текстовыми комментариями генерируются автоматически

«РТКомм.ру» построит VPN-сеть для Минсельхоза остальные точки планируется подключить к VPN Министерства до 31 марта 2010 г. «Выполнение контракта Минсельхоза, а также ряда других контрактов мы рассматриваем как часть большой работы, направ

Минсельхоз прогнозирует дальнейшее распространение африканской чумы свиней в России спространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории России в 2010 году. Об этом сказала глава Минсельхоза Елена Скрынник на заседании межведомственной комиссии по предотвращению распростр

Минсельхоз России приступает к освоению космоса ов на пиксель и, таким образом, примерно соответствовать ТТХ индийских спутников серии IRS. Решение Минсельхоза России вложить очевидные немалые средства в создание собственной группировки сель

Минсельхоз России выделит 142 млн руб. на создание единой телеком-среды передачи данных ственно, срок выполнения работ второго этапа – до 31 марта 2010 г. Прием заявок на участие в торгах Минсельхоз России ведет по 2 декабря. Перейти к рассмотрению конкурсных предложений заказчик

Минсельхоз РФ обеспокоен потерями в свиноводстве из-за АЧС остранению АЧС произошло в результате безответственности некоторых руководителей органов исполнительной власти ряда субъектов Южного федерального округа (ЮФО), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. "При дальнейшем распространении этой инфекции мы рискуем потерять всю отрасль, обрушить программу развития животноводства", - считает министр. На сегодняшний день, по данным Рос

Минсельхоз внедрит ИС планирования и контроля Госпрограммы развития сельского хозяйства с ИС мониторинга и информационной поддержки Госпрограммы; предоставить специалистам и руководителям Минсельхоза информационно-аналитических сервисов мониторинга и контроля исполнения Программы,

ГВЦ Минсельхоза потратит 121 млн руб. на программно-технические средства Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства РФ объявил о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывает право на поставку программно-технических средств для создания единой системы информаци

Минсельхоз РФ обновит компьютерное оборудование тупной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных поставщиков Минсельхоз намерен прекратить 10 июля. В тот же день перейдет к их оценке и сопоставлению. Пр

Минсельхоз РФ выбирает ИТ-подрядчиков акупок РФ, где также представлена электронная версия документации. Прием заявок на участие в торгах Минсельхоз РФ намерен завершить 9 июля, в тот же день планирует рассмотреть предложения потен

«РБК Софт» создаст концепцию ИС Минсельхоза тв, предложить формат интеграции действующих компонентов ИТ-инфраструктуры. «Информационная система Минсельхоза позволит обеспечить координацию процессов государственного регулирования в сфере

Минсельхоз России купит серверный комплекс Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) проводит открытый аукцион на поставку серверного комплекса. Контракт оцени