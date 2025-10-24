Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минсельхоз РФ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Минсельхозпрод РФ
|24.10.2025
НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования
|13.10.2025
Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК
|22.08.2025
Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России
|19.08.2024
РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»
Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского (РГУНХ) — вуз подведомственный Минсельхозу России, — и участник отечественного рынка инфраструктурного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Астра-университет». Подписание документа ознаме
|31.07.2024
Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux
|24.11.2023
ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2
|23.06.2023
В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела
|20.06.2023
ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам
|23.03.2023
ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна
|14.09.2022
ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок
|21.07.2022
Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт
|15.09.2021
Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
|19.05.2021
«Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК
«Сбер» и Минсельхоз России провели на площадке «Сберуниверситета» стратегическую сессию по искусственн
|17.07.2020
«Центр аналитических систем» создал сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры для Минсельхоза России
е, внедрении и консалтинге в области анализа данных и цифровой трансформации организаций, в 2019 году развернул сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры по заказу управления служебными зданиями Минсельхоза России. Подведены итоги эксплуатации решения, проведена оценка эффективности работы. С учетом замечаний и предложений, Центром аналитических систем разработана новая версия данного
|17.04.2020
Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства
Госкорпорация Ростех и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии в области внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Документ предусматривает совместную реализацию проектов, направленн
|12.02.2020
«Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»
ит» разработал концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» по заказу Минсельхоза России. Основная цель – обеспечение цифровой трансформации и развитие АПК посредс
|02.10.2019
SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство
SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» объявили о старте партнерства. Стороны подписали меморандум о взаимопоним
|29.06.2016
Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента
ила проект по технической поддержке, сопровождению и развитию системы электронного документооборота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «СЭДО Минсельхоза России». В рамках гос
|17.09.2015
Для Минсельхоза России разработана федеральная система учета самоходной техники
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведев
|02.07.2014
Maykor обеспечивает ИТ-поддержку веб-сайта и систем для презентаций Минсельхоза России
и бизнес-процессов, приступила к обеспечению ИТ-поддержки официального централизованного веб-сайта Министерства сельского хозяйства РФ, а также презентационного комплекса центрального аппарата
|19.02.2014
«1С:ВДГБ» автоматизировала работу бухгалтерии «Ведомственной охраны Минсельхоза России»
«Ведомственная охрана Минсельхоза России» автоматизировала бухгалтерский, управленческий и налоговый учет с помощью
|26.01.2012
Минсельхоз готовится потратить 82,7 млн руб. на интерактивный портал
|15.09.2010
НПЦ «1С» займется миграцией программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8» для Минсельхоза РФ
|23.08.2010
Минсельхоз России ищет ИТ-подрядчика
|12.08.2010
Минсельхоз РФ тестирует всероссийскую сельскохозяйственную информационную торговую площадку
|13.07.2010
Минсельхоз России проведёт миграцию программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8»
|05.07.2010
«Сибирьтелеком» обеспечит услугами связи Минсельхоз Иркутской области
ъявил о победе в открытом аукционе в электронной форме на предоставление услуг передачи данных корпоративной сети для Министерства сельского хозяйства Иркутской области. По результатам аукциона между Минсельхозом Иркутской области и «Сибирьтелекомом» заключен контракт на создание корпоративной компьютерной сети, включающей пользователей министерства и районных муниципальных образований на о
|29.12.2009
Минсельхоз запустил новую систему информации о рыночных ценах на базе Contour BI
|23.12.2009
«РТКомм.ру» построит VPN-сеть для Минсельхоза
|03.12.2009
Минсельхоз прогнозирует дальнейшее распространение африканской чумы свиней в России
|24.11.2009
Минсельхоз России приступает к освоению космоса
|02.11.2009
Минсельхоз России выделит 142 млн руб. на создание единой телеком-среды передачи данных
|22.10.2009
Минсельхоз РФ обеспокоен потерями в свиноводстве из-за АЧС
остранению АЧС произошло в результате безответственности некоторых руководителей органов исполнительной власти ряда субъектов Южного федерального округа (ЮФО), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. "При дальнейшем распространении этой инфекции мы рискуем потерять всю отрасль, обрушить программу развития животноводства", - считает министр. На сегодняшний день, по данным Рос
|20.10.2009
Минсельхоз внедрит ИС планирования и контроля Госпрограммы развития сельского хозяйства
|27.07.2009
ГВЦ Минсельхоза потратит 121 млн руб. на программно-технические средства
Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства РФ объявил о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывает право на поставку программно-технических средств для создания единой системы информаци
|07.07.2008
Минсельхоз РФ обновит компьютерное оборудование
|23.06.2008
Минсельхоз РФ выбирает ИТ-подрядчиков
|23.01.2008
«РБК Софт» создаст концепцию ИС Минсельхоза
|25.09.2007
Минсельхоз России купит серверный комплекс
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) проводит открытый аукцион на поставку серверного комплекса. Контракт оцени
|13.04.2007
Минсельхоз купит компьютерно-офисное оборудование
нить монтаж, настройку, пуско-наладку оборудования, а также установку и настройку ПО. На все работы Минсельхоз отводит до 3-х месяцев с даты заключения контракта. Основными критериями рассмотре
