Минсельхоз РФ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Минсельхозпрод РФ

Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ

СОБЫТИЯ


24.10.2025 НСА и Минсельхоз России начали готовить переход к использованию данных сельскохозяйственных ФГИС в системе агрострахования

ы документооборота», — сказал исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков. Находящиеся в ведении Минсельхоза России ФГИС «Семеноводство» и ЕФГИС ЗСН позволяют получать информацию о том, каки
13.10.2025 Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК

фровой грамотности в отрасли и широкое внедрение передовых методов работы с данными. Сотрудничество Минсельхоза России и VK Tech позволит расширить использование отечественных цифровых решений,
22.08.2025 Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России

эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационной безопасности Минсельхоза России в 2025-2026 гг. Об этом CNews сообщили представители АО «Агропромцифра». Р
19.08.2024 РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского (РГУНХ) — вуз подведомственный Минсельхозу России, — и участник отечественного рынка инфраструктурного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Астра-университет». Подписание документа ознаме
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux

действий администратора. Требования к СХД Для закупки дополнительного дискового пространства выбор Минсельхоза пал на СХД AERODISK Engine N4 AQ440. Всего их закупят две штуки. Согласно докумен
24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2

ый проект по созданию ЦПК на базе «Агропромцифры» позволит выстроить такую защиту ИТ-инфраструктуры Минсельхоза России, которая сделает реализацию недопустимых для министерства сценариев гарант
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

Сверхпроблемная ГИС Минсельхоза Разорвав контракты с разработчиком дорогостоящей информсистемы, Минсельхоз оказал
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам

Т-компании «Форс — центр разработки» удалось через суд взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) долги по масштабным госконтрактам в размере 347,2 мн руб. С учетом пени общая су
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна

прилавка. «Реализация ФГИС «Зерно» стала важнейшим шагом в последовательной цифровой трансформации Минсельхоза. Важно, что она помогает повысить эффективность работы всех участников на рынке з
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

“Форс — Центр разработки” Евгений Ефименко. — По результатам рассмотрения предъявленных результатов Минсельхоз России неоднократно отказывал исполнителю в приемке, мотивируя свою позицию замеча
21.07.2022 Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

не видят в этом выгоды для себя и не спешат финансировать российских разработчиков ПО. Предложение Минсельхоза прозвучало на совещании министерства с представителями нескольких крупнейших живо
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ

ию трех бизнес-процессов: передача в Минсельхоз Реестра потенциальных заёмщиков (РПЗ); получение из Минсельхоза Результата согласования реестра потенциальных заемщиков (РСЗ); передача в Минсель
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК

«Сбер» и Минсельхоз России провели на площадке «Сберуниверситета» стратегическую сессию по искусственн
17.07.2020 «Центр аналитических систем» создал сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры для Минсельхоза России

е, внедрении и консалтинге в области анализа данных и цифровой трансформации организаций, в 2019 году развернул сервис мониторинга и анализа ИТ-инфраструктуры по заказу управления служебными зданиями Минсельхоза России. Подведены итоги эксплуатации решения, проведена оценка эффективности работы. С учетом замечаний и предложений, Центром аналитических систем разработана новая версия данного

17.04.2020 Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства

Госкорпорация Ростех и Минсельхоз России заключили соглашение о взаимодействии в области внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Документ предусматривает совместную реализацию проектов, направленн
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»

ит» разработал концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» по заказу Минсельхоза России. Основная цель – обеспечение цифровой трансформации и развитие АПК посредс
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство

SAP CIS и ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» объявили о старте партнерства. Стороны подписали меморандум о взаимопоним
29.06.2016 Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента

ила проект по технической поддержке, сопровождению и развитию системы электронного документооборота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «СЭДО Минсельхоза России». В рамках гос
17.09.2015 Для Минсельхоза России разработана федеральная система учета самоходной техники

нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Система была создана в интересах Минсельхоза России в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведев
02.07.2014 Maykor обеспечивает ИТ-поддержку веб-сайта и систем для презентаций Минсельхоза России

и бизнес-процессов, приступила к обеспечению ИТ-поддержки официального централизованного веб-сайта Министерства сельского хозяйства РФ, а также презентационного комплекса центрального аппарата
19.02.2014 «1С:ВДГБ» автоматизировала работу бухгалтерии «Ведомственной охраны Минсельхоза России»

«Ведомственная охрана Минсельхоза России» автоматизировала бухгалтерский, управленческий и налоговый учет с помощью
26.01.2012 Минсельхоз готовится потратить 82,7 млн руб. на интерактивный портал

тности с системой «Интегрированное программно-технологическое решение «Единый информационный ресурс Минсельхоза России» (ЕИР МСХ) СГИО СХ и с программным комплексом «Электронные госуслуги», обе
15.09.2010 НПЦ «1С» займется миграцией программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8» для Минсельхоза РФ

оль расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной отчетности Минсельхоза России». Согласно протоколу, на участие в торгах поступила лишь одна заявка – от

23.08.2010 Минсельхоз России ищет ИТ-подрядчика

охозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и информационная поддержка деятельности Минсельхоза России, Россельхознадзора по управлению отраслью, регулированию агропродовольстве
12.08.2010 Минсельхоз РФ тестирует всероссийскую сельскохозяйственную информационную торговую площадку

дку (ИТП) itp.gvc.ru. Тестирование ресурса проводится при поддержке Главного вычислительного центра Минсельхоза РФ. Целью запуска интернет-портала является оказание информационного содействия с
13.07.2010 Минсельхоз России проведёт миграцию программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8»

оль расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной отчетности Минсельхоза России». Согласно документации конкурса, эксплуатирующийся в ведомстве программны
05.07.2010 «Сибирьтелеком» обеспечит услугами связи Минсельхоз Иркутской области

ъявил о победе в открытом аукционе в электронной форме на предоставление услуг передачи данных корпоративной сети для Министерства сельского хозяйства Иркутской области. По результатам аукциона между Минсельхозом Иркутской области и «Сибирьтелекомом» заключен контракт на создание корпоративной компьютерной сети, включающей пользователей министерства и районных муниципальных образований на о
29.12.2009 Минсельхоз запустил новую систему информации о рыночных ценах на базе Contour BI

ружать интересующие его отчеты или данные для публикации и дополнительного анализа. Для руководства Минсельхоза России аналитические отчеты с текстовыми комментариями генерируются автоматически
23.12.2009 «РТКомм.ру» построит VPN-сеть для Минсельхоза

остальные точки планируется подключить к VPN Министерства до 31 марта 2010 г. «Выполнение контракта Минсельхоза, а также ряда других контрактов мы рассматриваем как часть большой работы, направ
03.12.2009 Минсельхоз прогнозирует дальнейшее распространение африканской чумы свиней в России

спространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории России в 2010 году. Об этом сказала глава Минсельхоза Елена Скрынник на заседании межведомственной комиссии по предотвращению распростр
24.11.2009 Минсельхоз России приступает к освоению космоса

ов на пиксель и, таким образом, примерно соответствовать ТТХ индийских спутников серии IRS. Решение Минсельхоза России вложить очевидные немалые средства в создание собственной группировки сель
02.11.2009 Минсельхоз России выделит 142 млн руб. на создание единой телеком-среды передачи данных

ственно, срок выполнения работ второго этапа – до 31 марта 2010 г. Прием заявок на участие в торгах Минсельхоз России ведет по 2 декабря. Перейти к рассмотрению конкурсных предложений заказчик

22.10.2009 Минсельхоз РФ обеспокоен потерями в свиноводстве из-за АЧС

остранению АЧС произошло в результате безответственности некоторых руководителей органов исполнительной власти ряда субъектов Южного федерального округа (ЮФО), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ. "При дальнейшем распространении этой инфекции мы рискуем потерять всю отрасль, обрушить программу развития животноводства", - считает министр. На сегодняшний день, по данным Рос
20.10.2009 Минсельхоз внедрит ИС планирования и контроля Госпрограммы развития сельского хозяйства

с ИС мониторинга и информационной поддержки Госпрограммы; предоставить специалистам и руководителям Минсельхоза информационно-аналитических сервисов мониторинга и контроля исполнения Программы,
27.07.2009 ГВЦ Минсельхоза потратит 121 млн руб. на программно-технические средства

Главный вычислительный центр Министерства сельского хозяйства РФ объявил о проведении открытого аукциона, в рамках которого разыгрывает право на поставку программно-технических средств для создания единой системы информаци
07.07.2008 Минсельхоз РФ обновит компьютерное оборудование

тупной для скачивания на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных поставщиков Минсельхоз намерен прекратить 10 июля. В тот же день перейдет к их оценке и сопоставлению. Пр
23.06.2008 Минсельхоз РФ выбирает ИТ-подрядчиков

акупок РФ, где также представлена электронная версия документации. Прием заявок на участие в торгах Минсельхоз РФ намерен завершить 9 июля, в тот же день планирует рассмотреть предложения потен
23.01.2008 «РБК Софт» создаст концепцию ИС Минсельхоза

тв, предложить формат интеграции действующих компонентов ИТ-инфраструктуры. «Информационная система Минсельхоза позволит обеспечить координацию процессов государственного регулирования в сфере

25.09.2007 Минсельхоз России купит серверный комплекс

Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) проводит открытый аукцион на поставку серверного комплекса. Контракт оцени
13.04.2007 Минсельхоз купит компьютерно-офисное оборудование

нить монтаж, настройку, пуско-наладку оборудования, а также установку и настройку ПО. На все работы Минсельхоз отводит до 3-х месяцев с даты заключения контракта. Основными критериями рассмотре

Публикаций - 254, упоминаний - 385

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10316 20
ФОРС - Центр разработки 680 14
9002 14
Microsoft Corporation 25242 10
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 9
Крок - Croc 1815 9
Восход ФГБУ НИИ 685 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 8
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 6
Совзонд - Sovzond 120 6
Softline - Софтлайн 3269 6
Oracle Corporation 6871 6
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 6
SAP SE 5434 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 5
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 5
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 4
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 4
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 59 4
АйТи 1440 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 4
Ред Софт - Red Soft 1001 4
Directum - Директум 1169 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 4
ЕС-лизинг 22 3
Software AG & IDS Scheer 207 3
Contour Components - Контур Компонентс 29 3
Ланит Интеграция 213 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Компьюлинк ГК - Compulink 446 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 17
РЖД - Российские железные дороги 2003 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 6
Газпром ПАО 1416 6
Почта России ПАО 2249 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 5
Русагро Группа Компаний 339 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 4
ГПБ - Газпромбанк 1177 4
Росагролизинг 10 3
РЭО - Российский экологический оператор 16 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 3
Газпром нефть 670 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 263 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 124 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 3
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 83 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Силовые машины 143 2
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 2
Технопарк-Мордовия 17 2
Monsanto 16 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Лента - Утконос 178 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 79
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 26
Федеральное казначейство России 1879 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 25
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 20
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 20
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 18
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 16
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 12
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 11
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 11
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Союз продовольственных бирж 3 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Ассоциация менеджеров 101 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 1
ГосИнформСистемы 155 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 115
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 63
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 19
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 16
Маркировка - Marking 1235 16
Оповещение и уведомление - Notification 5388 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 14
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5840 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 8
Linux OS 10916 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 8
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 7
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 5
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 5
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 5
Cognitive Agro Pilot 39 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 5
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 4
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 4
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 6 4
Microsoft Office 3956 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 4
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 58 4
Microsoft Windows 16338 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 3
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 3
Мишустин Михаил 737 15
Медведев Дмитрий 1662 13
Путин Владимир 3353 13
Шадаев Максут 1149 11
Чернышенко Дмитрий 575 9
Казарин Станислав 175 5
Лысенко Эдуард 312 5
Ухлинов Леонид 59 4
Чучелов Андрей 44 4
Гуральников Сергей 164 4
Соловьев Игорь 53 4
Сапельников Сергей 109 4
Акимов Максим 191 4
Паршин Максим 321 4
Скляр Алексей 53 4
Калина Роман 62 4
Никифоров Николай 1136 4
Пак Олег 112 4
Кузнецов Сергей 161 4
Казак Максим 162 4
Кудрин Алексей 124 4
Попов Алексей 337 3
Бушуев Алексей 9 3
Бурин Андрей 17 3
Фрадков Михаил 160 3
Ганиева Ирина 3 3
Серова Елена 320 3
Шмид Александр 17 3
Кузовкин Алексей 155 3
Шойтов Александр 99 3
Чебунина Ольга 27 3
Митрейкин Александр 20 3
Болсуновский Михаил 12 3
Брагинский Матвей 9 3
Жуковский Денис 4 3
Трошина Елена 22 3
Скрынник Елена 3 3
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
Носков Константин 239 3
Матвеева Татьяна 107 3
Россия - РФ - Российская федерация 157044 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 18
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 15
Земля - планета Солнечной системы 10660 15
Россия - ЦФО - Тульская область 1297 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 11
Европа 24644 10
Беларусь - Белоруссия 6033 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2052 9
Казахстан - Республика 5798 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1313 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 7
Россия - ПФО - Самарская область 1453 7
Канада 4985 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 6
Россия - ПФО - Пензенская область 622 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 6
Россия - УФО - Тюменская область 1255 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1422 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 5
Россия - УФО - Свердловская область 1744 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 179
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 42
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 22
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 18
Зоология - наука о животных 2793 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 14
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 12
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 12
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 11
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 11
Ботаника - Растения - Plantae 1113 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 5
Известия ИД 706 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 3
Ведомости 1241 3
Российская газета 276 2
Госрасходы - портал 70 2
Казахстан Сегодня 309 2
РБК Daily 91 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Комсомольская правда ИД 72 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Царьград - телеканал 28 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
23ABC News 173 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РИА Новости 984 1
Forbes - Форбс 913 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Crunchbase 74 1
Bloomberg 1419 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 9
Gartner - Гартнер 3610 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
CNews Tenders 18 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Мировой рынок ВКС 5 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Frost & Sullivan 206 1
Forrester Research 828 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
РАН - Российская академия наук 2014 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1262 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
Казанский ГАУ ФГБОУ ВО - Казанский государственный аграрный университет 4 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
СПбГУВМ - Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 2 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1217 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
Единый день голосования 139 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
Kazan Digital Week 19 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
CNews AWARDS - награда 549 1
