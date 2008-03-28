Разделы

Пятый канал Петербург-5 ТРК Петербург Телерадиокомпания телеканал

Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал

СОБЫТИЯ


28.03.2008 ТРК «Петербург – Пятый канал» внедрил решения Cisco

Системный интегратор и поставщик решений для ИТ-инфраструктуры, компания «Оранж Систем» внедрила на ТРК «Петербург – Пятый канал» технологии унифицированных коммуникаций Cisco для образования единой сервисной базы и модернизации систем доставки информации. Базовая сеть была создана в виде кольца, в узлах кото
05.06.2007 Infon стал партнером Пятого канала по интерактивным сервисам

ии этого проекта была задействована компания «Оранж Систем», которая является техническим партнером Пятого канала. Специалистами компании была разработана система для подключения голосования к 
15.12.2006 Технологии IBM помогли ТРК "Петербург-Пятый канал" ускорить работу с новостями

IBM и ТРК «Петербург-Пятый канал» объявили о завершении комплексного проекта по трансформации системы подготовки н
13.11.2006 "Синтерра" реализовала проект для ТРК "Петербург-Пятый канал"

ynterra – независимый национальный оператор связи, объявила о реализации проекта для ТРК «Петербург-Пятый канал» по организации цифровых телевизионных каналов Санкт-Петербург-Москва. Передача т
25.01.2006 "Пятый канал" победил в конкурсе на право наземного телерадиовещания в 41 городе

«Пятый канал» Санкт-Петербурга победил в конкурсе на пул частот в 41 городе России, сообщил РБК пресс-секретарь Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых ком

Публикаций - 91, упоминаний - 104

