Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Валяева Елизавета
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Публикаций - 72, упоминаний - 72
Валяева Елизавета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Лившиц Дмитрий 15 1
|Меднов Сергей 115 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ухлинов Леонид 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru