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Валяева Елизавета


04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 1
05.03.2013 Как сделать бизнес-процессы прозрачными? Рецепт iGrafx 1
25.02.2013 Сбербанк ОнЛ@йн: Шаг к мобильности – это шаг вперед! 1
05.02.2013 СЭД+СМЭВ: электронный Башкортостан 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
18.10.2011 Александр Рябых: ЛПУ не должно решать ИТ-проблемы 1
04.08.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2011 года 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 1
05.05.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2011 1
06.04.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2011 года 1
10.03.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2011 1
28.01.2011 Леонид Ухлинов: Мы предлагаем новую схему работы с западными ИТ-лидерами 1
17.01.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2010 года 1
07.12.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2010 года 1
11.11.2010 Как построить юридически значимый ЭДО 1
27.09.2010 "Гипрогазцентр": предприятие избавляется от бумажной работы 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
26.08.2010 Сколько можно "хранить вечно"? 1
25.08.2010 Дмитрий Лившиц: iPad упрощает работу с СЭД 1
09.08.2010 Как бороться с эпидемией Trojan.Winlock? 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 1
12.07.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2010 года 1
01.07.2010 МФЦ Гурьевска: электронные госуслуги на базе СЭД 1
10.06.2010 Коллективные покупки помогут обхитрить розницу 1
03.06.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2010 1
26.05.2010 EdSign: виртуальное перо упростит ЭЦП 1
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 1
09.04.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2010 1
09.03.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2010 1
10.02.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2010 1
22.01.2010 ИТ-директор "Альфа-Банка": Мы не остановили ни одного стратегического проекта 1
13.01.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2009 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1
06.11.2009 Новое в ИКТ - законодательстве: октябрь 2009 1
08.10.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2009 1
02.10.2009 Современные госпорталы: Минкомсвязи покажет пример 1
08.09.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2009 1
07.08.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2009 1
16.06.2009 Как сэкономить на аутсорсинговом контракте 1
14.05.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2009 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

Валяева Елизавета упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 4
Oracle Corporation 3350 3
SAP SE 3215 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Крипто-ПРО 200 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Google LLC 7154 2
Webmoney 330 1
AT&T Inc 557 1
Аскон - Ascon 174 1
China Mobile 186 1
АйТи 752 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Docsvision - ДоксВижн 774 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Yahoo! 1095 1
Adobe Systems 808 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 1
AOL Inc 312 1
Blizzard Entertainment 213 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
ВолгаТелеком 218 1
Панорама КБ 43 1
Compal Electronics 56 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
Quanta Computer 76 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Dialogic Corp 36 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
HP Inc. 2914 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком ЦентрТелеком 192 1
Samsung Electronics 5677 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпром ПАО 521 1
Гипрогазцентр 12 1
Альфа-Банк 1125 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 14
Правительство РФ 2205 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 2
Правительство Москвы 653 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Правительство Саратовской области 17 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Администрация Ленинградской области 13 1
Администрация города Омска 8 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 189 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Website - Вебсайт 117 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
GIPS - Global IP Solutions 16 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Flash 475 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Apple iPad 3263 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Google Android 10751 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Microsoft CryptoAPI 14 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Adobe Flash 359 1
Apple macOS 926 1
Google Voice 44 1
ЭОС Дело-web 128 1
Microsoft Exchange Server 209 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Google Talk - Google Chat 116 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
Microsoft Windows 853 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
iGrafx Process 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows 7 1662 1
IBM DB2 150 1
Linux OS 4260 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Apple Mac 1458 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Skype 1469 1
Чемезов Сергей 121 1
Свириденко Андрей 77 1
Лившиц Дмитрий 15 1
Меднов Сергей 115 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ухлинов Леонид 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 14
Россия - Омская область 383 12
Россия - Омск 628 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 9
Россия - Владимирская область 368 7
Россия - Воронежская область 397 7
Россия - Саратовская область 344 6
Россия - Тамбовская область 322 6
Россия - Ставропольский край 460 6
Россия - Иркутск 466 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - Свердловская область 806 6
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 5
Россия - Новосибирская область 815 5
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 5
Россия - Пензенская область 347 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Калининградская область 538 5
Россия - Липецкая область 292 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - Красноярск 848 4
Россия - Астраханская область 371 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
Россия - Рязанская область 314 4
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Россия - Курская область 338 3
Россия - Красноярский край 665 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Европа 3759 3
Казахстан - Республика 2632 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 5
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 3
Великая Отечественная война 123 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Русский язык 983 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
VentureBeat 79 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Gartner 2192 2
CNews Analytics 1990 1
comScore 225 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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