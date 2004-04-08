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Аэрофлот Россия ГТК ФГУП Пулково ФГУАП Пулковские авиалинии авиакомпания
Авиакомпания «Россия» основана 7 мая 1934 года в Санкт-Петербурге, является частью Группы Аэрофлот. «Россия» – эксплуатант отечественных воздушных судов, во флоте 78 Суперджет 100 российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет полный цикл обслуживания всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе «тяжелые» формы. «Россия» является базовым перевозчиком аэропорта Санкт-Петербурга. «Россия» выполняет рейсы из аэропортов Москвы Шереметьево, Внуково и Домодедово, развивает программы из региональных авиатранспортных узлов в Красноярске, Сочи и Владивостоке. По итогам 2023 года авиакомпания «Россия» выполнила более 80 тыс. рейсов и перевезла более 9 млн пассажиров.
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Всего 9 дел, на cумму 119 707 746 115 ₽*
СОБЫТИЯ
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|08.04.2004
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ГТК РФ проводит конкурсы по ключевым контрактам проекта модернизации информационной системы
лектронная Россия". Как сообщают в пресс-службе ГТК, вопросы хода реализации этого проекта обсуждают в Москве делегация Всемирного банка во главе с Карлосом Феррейрой. Представители ВБ и руководители ГТК России обсудили ход реализации проекта, в частности, подготовку контракта на поставку оборудования и общесистемного программного обеспечения для обновления парка вычислительной техники, тел
|25.09.2003
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Таможня потратит на ИТ $140 млн.
23—24 сентября в ГТК России прошла конференция «Перспективы развития таможенной службы России и проект модерни
|08.08.2002
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"РДТеХ" завершил первый этап разработки ИС Таможенного комитета Союзного государства
6 августа в ГТК России состоялось представление результатов выполнения первого этапа опытно-конструкторск
|15.05.2002
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Подразделение Государственного таможенного комитета России внедряет систему управления персоналом
ормационном вычислительном центре Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГНИВЦ ГТК России). По условиям соглашения, заключенного в марте 2002 года, специалисты компании "Бо
|31.10.2000
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"АМТ Group" построила мультисервисную сеть для ГТК России на базе оборудования Cisco
системный интегратор, и Cisco Systems, поставщик сетевых решений для интернета, сообщили о создании мультисервисной сети Государственного Таможенного комитета России. После сдачи в эксплуатацию сеть ГТК России станет самой крупной АТМ-сетью в Москве с интеграцией передачи голоса и данных. Созданная сеть объединила оптическим кольцом три опорных узла в Москве: старое здание Таможенного коми
Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:
|Белей Александр 8 7
|Путин Владимир 3439 4
|Battersby Phill - Баттерсби Филл 3 3
|Hertogh Kees - Хертог Киз 4 3
|Агаева Елена 3 2
|Полозов-Яблонский Андрей 10 2
|Шаромов Алексей 5 2
|Пятко Сергей 2 2
|Бритов Александр 3 2
|Кирюшин Сергей 90 2
|Прянишников Николай 315 2
|Гусева Ирина 5 2
|Михайлов Артем 9 2
|Волкова Екатерина 10 1
|Дрозд Алексей 25 1
|Кашаев Алексей 21 1
|Рубцов Александр 2 1
|Демидов Михаил 134 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Максименко Ярослав 1 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Александровский Сергей 10 1
|Канев Сергей 11 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Хайтина Наталья 14 1
|Столяров Михаил 8 1
|Тарачев Владимир 7 1
|Михальченко Сергей 1 1
|Болдырев Геннадий 1 1
|Беззубцев Олег 7 1
|Коробочкин Константин 1 1
|Сыпченко Сергей 4 1
|Гречишников Сергей 1 1
|Шпагин Валерий 1 1
|Горбатенко Валерий 1 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Лозбенко Леонид 5 1
|Коршунова Ирина 1 1
|Ионкин Николай 5 1
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