Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания

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Авиакомпания «Россия» основана 7 мая 1934 года в Санкт-Петербурге, является частью Группы Аэрофлот. «Россия» – эксплуатант отечественных воздушных судов, во флоте 78 Суперджет 100 российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет полный цикл обслуживания всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе «тяжелые» формы. «Россия» является базовым перевозчиком аэропорта Санкт-Петербурга. «Россия» выполняет рейсы из аэропортов Москвы Шереметьево, Внуково и Домодедово, развивает программы из региональных авиатранспортных узлов в Красноярске, Сочи и Владивостоке. По итогам 2023 года авиакомпания «Россия» выполнила более 80 тыс. рейсов и перевезла более 9 млн пассажиров.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 9 дел, на cумму 119 707 746 115 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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