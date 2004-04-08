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Аэрофлот Россия ГТК ФГУП Пулково ФГУАП Пулковские авиалинии авиакомпания

Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания

Авиакомпания «Россия» основана 7 мая 1934 года в Санкт-Петербурге, является частью Группы Аэрофлот. «Россия» – эксплуатант отечественных воздушных судов, во флоте 78 Суперджет 100 российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет полный цикл обслуживания всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе «тяжелые» формы. «Россия» является базовым перевозчиком аэропорта Санкт-Петербурга. «Россия» выполняет рейсы из аэропортов Москвы Шереметьево, Внуково и Домодедово, развивает программы из региональных авиатранспортных узлов в Красноярске, Сочи и Владивостоке. По итогам 2023 года авиакомпания «Россия» выполнила более 80 тыс. рейсов и перевезла более 9 млн пассажиров.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2004 ГТК РФ проводит конкурсы по ключевым контрактам проекта модернизации информационной системы

лектронная Россия". Как сообщают в пресс-службе ГТК, вопросы хода реализации этого проекта обсуждают в Москве делегация Всемирного банка во главе с Карлосом Феррейрой. Представители ВБ и руководители ГТК России обсудили ход реализации проекта, в частности, подготовку контракта на поставку оборудования и общесистемного программного обеспечения для обновления парка вычислительной техники, тел
25.09.2003 Таможня потратит на ИТ $140 млн.

23—24 сентября в ГТК России прошла конференция «Перспективы развития таможенной службы России и проект модерни
08.08.2002 "РДТеХ" завершил первый этап разработки ИС Таможенного комитета Союзного государства

6 августа в ГТК России состоялось представление результатов выполнения первого этапа опытно-конструкторск
15.05.2002 Подразделение Государственного таможенного комитета России внедряет систему управления персоналом

ормационном вычислительном центре Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГНИВЦ ГТК России). По условиям соглашения, заключенного в марте 2002 года, специалисты компании "Бо
31.10.2000 "АМТ Group" построила мультисервисную сеть для ГТК России на базе оборудования Cisco

системный интегратор, и Cisco Systems, поставщик сетевых решений для интернета, сообщили о создании мультисервисной сети Государственного Таможенного комитета России. После сдачи в эксплуатацию сеть ГТК России станет самой крупной АТМ-сетью в Москве с интеграцией передачи голоса и данных. Созданная сеть объединила оптическим кольцом три опорных узла в Москве: старое здание Таможенного коми

Публикаций - 76, упоминаний - 114

Аэрофлот и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25644 15
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 8
Телебалт 21 7
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 7
IBM - International Business Machines Corp 9660 6
SAP SE 5557 5
Cisco Systems 5327 5
Ramax - Рамакс 123 5
Oracle Corporation 7032 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 4
СИНХ - Таттелеком 225 4
Deutsche Lufthansa Systems 26 4
AR Door 3 3
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 3
МегаФон 10513 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 28 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Sabre Airline Solutions 16 3
Inform GmbH 62 3
Travelport - Трэвелпорт 8 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 2
Бизнес Технологии 44 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 37 2
SIS INC - СИС ИНК - СИС Инкорпорэйтед 4 2
Ростех - КРЭТ - Техприбор 7 2
Ростелеком 10777 2
Dell EMC 5155 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 2
Sony 6712 2
Иннодата - Innodata 22 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 263 2
Celonis 31 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 132 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 898 19
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 248 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 7
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 7
Разгуляй 40 7
КАДВИ - Калужский двигатель 20 7
Балтик Петролеум 12 7
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 7
Трансаэро - авиакомпания 59 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 5
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 5
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 5
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 4
Почта России ПАО 2322 4
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 4
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 4
Boeing 1030 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 143 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
ВТБ - ВТБ24 672 3
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 2
Московские авиационные услуги ГУ 4 2
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 2
РусЛайн - авиакомпания 11 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
РЖД - Российские железные дороги 2054 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
Газпром ПАО 1458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 443 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 2
Сибирский антрацит ГК 5 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 46
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3542 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 750 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 139 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 46 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 11
Microsoft Dynamics 1195 9
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1000 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 2
Бизнес Технологии - Global-HRM 4 2
Бизнес Технологии - Global-Salary 4 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 931 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 2
1С:Корпорация 57 1
Progress Software - IpSwitch WhatsUP 4 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 50 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Аэрофлот Бонус 30 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 1
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 1
Oracle Applications 90 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
Safran - Sagem Monetel 2 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
БиАй Про - Modus BI 21 1
БиАй Про - Modus ETL 8 1
Белей Александр 8 7
Путин Владимир 3439 4
Battersby Phill - Баттерсби Филл 3 3
Hertogh Kees - Хертог Киз 4 3
Агаева Елена 3 2
Полозов-Яблонский Андрей 10 2
Шаромов Алексей 5 2
Пятко Сергей 2 2
Бритов Александр 3 2
Кирюшин Сергей 90 2
Прянишников Николай 315 2
Гусева Ирина 5 2
Михайлов Артем 9 2
Волкова Екатерина 10 1
Дрозд Алексей 25 1
Кашаев Алексей 21 1
Рубцов Александр 2 1
Демидов Михаил 134 1
Валяева Елизавета 72 1
Максименко Ярослав 1 1
Ворыхалов Антон 41 1
Александровский Сергей 10 1
Канев Сергей 11 1
Замашкина Наиля 23 1
Смородин Геннадий 16 1
Хайтина Наталья 14 1
Столяров Михаил 8 1
Тарачев Владимир 7 1
Михальченко Сергей 1 1
Болдырев Геннадий 1 1
Беззубцев Олег 7 1
Коробочкин Константин 1 1
Сыпченко Сергей 4 1
Гречишников Сергей 1 1
Шпагин Валерий 1 1
Горбатенко Валерий 1 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Лозбенко Леонид 5 1
Коршунова Ирина 1 1
Ионкин Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 9
Япония 13725 4
Германия - Федеративная Республика 13094 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3530 4
Европа 24869 3
Беларусь - Белоруссия 6221 3
Бельгия - Королевство 1183 3
Украина 7895 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
Земля - планета Солнечной системы 10815 2
Америка - Американский регион 2202 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1888 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 2
Италия - Итальянская Республика 4481 2
Франция - Французская Республика 8099 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2010 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3116 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1751 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1288 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1081 2
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