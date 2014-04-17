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Украина Харьковская область Харьков

Украина - Харьковская область - Харьков

«Осенние сумерки, Харьков», 1954 г. Автор: Вихтинский Виктор Иванович «Осенние сумерки, Харьков», 1954 г. Автор: Вихтинский Виктор Иванович
«Осенние сумерки, Харьков», 1954 г. Автор: Вихтинский Виктор Иванович

СОБЫТИЯ


17.04.2014 ИТ-компания из Харькова разорилась из-за ссоры с американским заказчиком

разрыву», — рассказал украинскому порталу DOU.ua один из сотрудников Stella Systems. ИТ-компания из Харькова может закрыться из-за ссоры с американским заказчиком После расторжения контракта с

13.03.2013 В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски

бирают пропуска. По последним данным: менты. Лица не закрыты. Количество = "жменька". #GlobalLogic #Харьков#покращення. Переписали: ФИО, адрес, тел., должность.Подписывать ничё не просили…», -

02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове

цированных технических специалистов с необходимым набором навыков и умений. Украина и, в частности, Харьков, является очень перспективным местом для создания регионального офиса, что обусловлен
11.09.2009 "Линия фронта. Битва за Харьков" в продаже

1С сообщает о поступлении в продажу игры "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Sn
01.09.2009 "Линия фронта. Битва за Харьков" в печати

1С сообщает об отправке в печать проекта "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Sn
24.07.2009 "Линия фронта. Битва за Харьков". Демо

Компания 1С опубликовала демоверсию варгейма "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Snowball Studios).Игрокам предлагается принять участие в масштабной оборонительной операции советских

22.07.2009 "Линия фронта. Битва за Харьков". Анонс

и Snowball Studios выпустят в России и странах СНГ военно-тактическую игру "Линия фронта. Битва за Харьков", над которой работает украинская студия Graviteam. Российская премьера нового проект
03.07.2009 Международный аэропорт «Харьков» выбрал решения SITA для инфраструктуры нового терминала

Компания SITA, поставщик информационных и телекоммуникационных решений для авиаиндустрии, и группа DCH, оператор Международного аэропорта «Харьков» (в лице компании New Systems AM), объявили о подписании пятилетнего контракта на поставку и полную интеграцию информационно-технологических решений в новом терминале Международного аэр
28.08.2008 Из-за взрывов на военном складе проходит массовая эвакуация

К со ссылкой на Харьковское областное управление МЧС, из-за взрывов боеприпасов на военном складе в Харьковской области Украины эвакуируют около 5 тыс. человек. По данным МЧС, в 16:55 мск 27 ав
28.01.2008 Харьков: Qplaze подала иски на сумму $300 тыс. за нарушение копирайта
30.11.2007 "Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1

Компания"Бука" опубликовала первый патч для танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Обновление исправляет проблему с многократной проверкой диска системой защиты Starforce. Скачать патч можно здесь (10,6 МБ).Военные действия разворачиваются на

27.07.2007 DataArt открыл центр разработок в Харькове

Американская ИТ-компания DataArt с офисами в Петербурге, Воронеже и Херсоне открыла новый центр разработки в Харькове, где уже работают 15 сотрудников. Самый крупный центр разработок 9 лет назад появился в Санкт-Петербурге. Исполнительный директор DataArt Михаил Завилейский на пресс-конференции по пов
21.09.2006 Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове

апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ее жалобу на решение Московского районного суда Харькова. Еще в ноябре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего управляюще
08.12.2005 Районный суд Харьковской области заблокировал работу совета директоров "Киевстара"

Суд Чугуевского района Харьковской области заблокировал работу совета директоров «Киевстара», сообщает РБК. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам заместитель председателя совета директоров компании


Публикаций - 221, упоминаний - 255

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 21
Киевстар - Kyivstar 569 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Укртелеком - Ukrtelecom 244 13
Microsoft Corporation 25775 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 9
Google LLC 12690 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
Ростелеком 10948 7
9594 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Астелит 137 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 7
Intel Corporation 12811 6
UMC - United Microelectronics Corporation 339 6
Telesens - Телесенс 18 5
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 5
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 5
Новый диск 963 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Сторм 57 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
АльфаКласс 9 4
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 4
МегаФон 10742 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Adobe Systems 1597 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
Samsung Electronics 11065 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 6
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
ХГАПП - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие - Харьковский авиационный завод 4 4
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 4
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Intel Capital 148 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 3
MODIS - Одежда 3000 58 3
КОНЭКС ГНПП 2 2
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 2
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 2
Украинские энергетические машины - Турбоатом АТ - Харьковский турбогенераторный завод - Харьковский турбинный завод 2 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 2
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
Мотор Сич 10 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Альфа-Групп 745 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 2
Белый Ветер 365 2
Международный аэропорт Харьков 2 1
ХПЗ - Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко 1 1
Харьковский метрополитен 2 1
Почты Канады - Canada Post 2 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
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Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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АльфаКласс - Герои Мальгримии 16 5
Google Android 15244 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
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Microsoft Windows XP 2431 4
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МТС Джинс 0 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Яндекс Метро - Yandex Metro 24 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Южмаш - Днепр - ракета-носитель 10 2
Esri Shape file 5 2
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Космодром Байконур 1072 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Dynamics 1197 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
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Литовченко Игорь 23 3
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Бабаев Кирилл 56 2
Бугаенко Валерий 32 2
Куликов Павел 27 2
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Труненков Сергей 35 2
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Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
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Жмак Владимир 2 2
Moland Torstein - Моланд Торстейн 3 2
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Прянишников Николай 316 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Модин Алексей 6 2
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Пинчук Виктор 44 1
Христенко Виктор 44 1
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Черняк Игорь 1 1
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Алтухов Леонид 21 1
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