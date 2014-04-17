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Украина Харьковская область Харьков
СОБЫТИЯ
|17.04.2014
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ИТ-компания из Харькова разорилась из-за ссоры с американским заказчиком
разрыву», — рассказал украинскому порталу DOU.ua один из сотрудников Stella Systems. ИТ-компания из Харькова может закрыться из-за ссоры с американским заказчиком После расторжения контракта с
|13.03.2013
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В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски
бирают пропуска. По последним данным: менты. Лица не закрыты. Количество = "жменька". #GlobalLogic #Харьков#покращення. Переписали: ФИО, адрес, тел., должность.Подписывать ничё не просили…», -
|02.08.2012
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Artezio открывает новый производственный центр в Харькове
цированных технических специалистов с необходимым набором навыков и умений. Украина и, в частности, Харьков, является очень перспективным местом для создания регионального офиса, что обусловлен
|11.09.2009
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"Линия фронта. Битва за Харьков" в продаже
1С сообщает о поступлении в продажу игры "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Sn
|01.09.2009
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"Линия фронта. Битва за Харьков" в печати
1С сообщает об отправке в печать проекта "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Sn
|24.07.2009
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"Линия фронта. Битва за Харьков". Демо
Компания 1С опубликовала демоверсию варгейма "Линия фронта. Битва за Харьков" (разработчик - студия Graviteam; соиздатели в России и странах СНГ - фирма "1С" и Snowball Studios).Игрокам предлагается принять участие в масштабной оборонительной операции советских
|22.07.2009
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"Линия фронта. Битва за Харьков". Анонс
и Snowball Studios выпустят в России и странах СНГ военно-тактическую игру "Линия фронта. Битва за Харьков", над которой работает украинская студия Graviteam. Российская премьера нового проект
|03.07.2009
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Международный аэропорт «Харьков» выбрал решения SITA для инфраструктуры нового терминала
Компания SITA, поставщик информационных и телекоммуникационных решений для авиаиндустрии, и группа DCH, оператор Международного аэропорта «Харьков» (в лице компании New Systems AM), объявили о подписании пятилетнего контракта на поставку и полную интеграцию информационно-технологических решений в новом терминале Международного аэр
|28.08.2008
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Из-за взрывов на военном складе проходит массовая эвакуация
К со ссылкой на Харьковское областное управление МЧС, из-за взрывов боеприпасов на военном складе в Харьковской области Украины эвакуируют около 5 тыс. человек. По данным МЧС, в 16:55 мск 27 ав
|28.01.2008
|Харьков: Qplaze подала иски на сумму $300 тыс. за нарушение копирайта
|30.11.2007
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"Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1
Компания"Бука" опубликовала первый патч для танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Обновление исправляет проблему с многократной проверкой диска системой защиты Starforce. Скачать патч можно здесь (10,6 МБ).Военные действия разворачиваются на
|27.07.2007
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DataArt открыл центр разработок в Харькове
Американская ИТ-компания DataArt с офисами в Петербурге, Воронеже и Херсоне открыла новый центр разработки в Харькове, где уже работают 15 сотрудников. Самый крупный центр разработок 9 лет назад появился в Санкт-Петербурге. Исполнительный директор DataArt Михаил Завилейский на пресс-конференции по пов
|21.09.2006
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Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове
апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ее жалобу на решение Московского районного суда Харькова. Еще в ноябре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск бывшего управляюще
|08.12.2005
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Районный суд Харьковской области заблокировал работу совета директоров "Киевстара"
Суд Чугуевского района Харьковской области заблокировал работу совета директоров «Киевстара», сообщает РБК. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам заместитель председателя совета директоров компании
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Зелинский Сергей 5 4
|Фролова Светлана 42 4
|Завилейский Михаил 16 3
|Рубин Эдуард 6 3
|Литовченко Игорь 23 3
|Корнильев Кирилл 65 2
|Бабаев Кирилл 56 2
|Бугаенко Валерий 32 2
|Куликов Павел 27 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Чуйков Юрий 5 2
|Труненков Сергей 35 2
|Харьков Станислав 2 2
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
|Гришкин Владимир 4 2
|Жмак Владимир 2 2
|Moland Torstein - Моланд Торстейн 3 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Миронов Сергей 64 2
|Прянишников Николай 316 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Модин Алексей 6 2
|Перминов Анатолий 131 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Боярсков Борис 37 1
|Федотов Николай 32 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Христенко Виктор 44 1
|Пчелин Юрий 41 1
|Захаров Евгений 4 1
|Галстян Арсен 6 1
|Борисов Николай 4 1
|Гасымов Тимур 1 1
|Черняк Игорь 1 1
|Епифанов Владислав 1 1
|Володин Андрей 22 1
|Алтухов Леонид 21 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Рабовский Семен 33 1
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