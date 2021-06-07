Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Украина
Харьковская область
Харьков
Публикаций - 172, упоминаний - 206
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 4
|Ахметов Ринат 52 2
|Миронов Сергей 61 2
|Прянишников Николай 282 2
|Бугаенко Валерий 24 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
|Бабаев Кирилл 54 2
|Корнильев Кирилл 50 2
|Зеленский Владимир 13 1
|Ельцин Борис. 42 1
|Азаров Николай 6 1
|Фрадков Михаил 127 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Тарасов Арсений 42 1
|Иванов Михаил 71 1
|Есекеев Куанышбек 35 1
|Проскура Дмитрий 26 1
|Кондратьев Арсений 9 1
|Баринов Александр 29 1
|Малис Олег 73 1
|Чернышов Петр 6 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Бадаев Алексей 21 1
|Химич Роман 39 1
|Парицкий Александр 1 1
|Астафьева Ирина 35 1
|Боярсков Борис 28 1
|Гасымов Тимур 1 1
|Черняк Игорь 1 1
|Есиков Александр 16 1
|Данилин Алексей 16 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Закрепин Евгений 51 1
|Адылин Павел 18 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Янукович Виктор 32 1
|Тригуба Александр 3 1
|Рубин Дмитрий 40 1
|Кириченко Игорь 42 1
|Голицын Лев 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 9
|CNews RND - R&D.CNews 2081 4
|Прайм - Агентство экономической информации 639 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|Forbes - Форбс 552 1
|WikiLeaks 112 1
|Bloomberg 934 1
|РИА Новости 712 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 698 1
|Wired - Издание 158 1
|Российская газета 219 1
|Лига.нет 3 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru