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Украина
Харьковская область
Харьков



07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
29.09.2020 Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 1
11.09.2018 Cloud4Y предоставил Triol Corporation услугу «Облачный сервер» 1
03.10.2016 Команда пентестеров «Информзащиты» заняла второе место в международном онлайн-соревновании CTF 1
17.02.2016 «Рахат» внедрил систему электронного архива документов с помощью «Этлас-Софт» 1
22.01.2016 История отечественного телекома: Как прослушивали телефоны советских граждан 1
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 1
14.01.2016 «Раском» и «Евротранстелеком» организовали стык своих сетей 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone 1
15.04.2015 Новое «Яндекс.Метро» поможет пополнить «Тройку» 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 1
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
07.05.2014 «Банк Петрокоммерц-Украина» стал новым партнером сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
17.04.2014 ИТ-компания из Харькова разорилась из-за ссоры с американским заказчиком 1
14.04.2014 Крупнейший украинский разработчик ПО уходит из Крыма 1
03.04.2014 Luxoft и Epam решили сделать Украину движущей силой в ИТ-сфере Европы 1
04.10.2013 К платежной системе Contact подключился «Актабанк» в Украине 1
19.09.2013 Российский офис Adobe возглавил бывший украинский милиционер 1
13.03.2013 В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски 4
14.02.2013 Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
17.08.2012 Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк» 1
17.08.2012 Директором Нижегородского филиала «Ростелекома» назначен Михаил Иванов 1
09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске 2
02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове 5
25.07.2012 «Навител» провела глобальное обновление своих карт 1
04.07.2012 Казначейство Украины в Черниговской области под защитой Dr.Web 1
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 1
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
06.06.2012 Google купил офисный пакет QuickOffice 1
25.05.2012 «Яндекс.Карты» обновили карты Украины 1

Публикаций - 172, упоминаний - 206

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4538 15
Киевстар 434 14
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 160 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8498 9
Microsoft Corporation 20951 9
Укртелеком 222 9
Scanex - Сканэкс 238 8
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 7
Астелит 118 7
Google LLC 9390 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 6
UMC - United Microelectronics Corporation 272 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7731 6
Telenor 688 6
Intel Corporation 10774 5
IBM 8627 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 4
Rambler Group - Рамблер ГК 755 4
Turkcell 311 4
Adobe Systems 1327 4
DataArt 56 4
Luxoft - Люксофт 261 4
5003 4
Cisco Systems 4621 4
АМИ 53 4
Samsung Electronics 8919 3
SoftServe 12 3
Nokia Corporation 5230 3
Softline - Софтлайн 1726 3
Альфа-Групп - Altimo 381 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6179 3
Квазар-Микро 135 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 3
Snowball Studios 100 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 2
VK - Mail.ru Group 2806 2
Nokia Siemens Networks 201 2
ПриватБанк 184 5
РусславБанк - РСБ 147 4
MODIS 49 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 554 3
Запорожская АЭС - Атомная электростанция 8 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 2
Белый Ветер 207 2
Intel Capital 149 2
Deutsche Bank 288 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 2
Qiwi 787 2
КОНЭКС ГНПП 2 2
Хартрон-Консат НПП 2 2
EPIC Telecom Invest 141 1
System Capital Management (SCM) 23 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Meta Group 53 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Евросеть Техмаркет 70 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 38 1
Hyundai Motor 256 1
Visa International 1638 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
Альфа-Групп 580 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1595 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 1
Почта России ПАО 1766 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1882 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 1
Евросеть 1342 1
UBS AG 288 1
OTP Group - ОТП Банк 134 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
Еврохим МХК 66 1
Газпром нефть 397 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 15 1
РОСНО СК 163 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Liebherr 39 1
МКС - Международная космическая станция 1381 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2723 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 3
Президент Украины 24 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 2
Верховный суд Российской Федерации 288 2
СБУ - Служба безопасности Украины 65 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1932 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2333 2
МВД Украины - ГАИ 1 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 66 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1832 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1097 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1943 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1094 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
Правительство РФ 2631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 8
3G - Стандарт мобильной связи 5061 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12208 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3946 3
ИТ-аутсорсинг 840 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3160 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 153 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 866 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2425 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9139 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 996 1
DDR - Double data rate 2046 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1632 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 118 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 246 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3031 1
BMS - Building Management System 46 1
ping - скорость отклика сети 45 1
Холодильник 37 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 77 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 644 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1258 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 772 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 77 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
GeoEye IKONOS 95 6
Яндекс.Карты и Транспорт 308 6
Google Android 11616 5
ПриватБанк Приват24 115 4
Java - Язык программирования 2384 4
Microsoft Windows XP 2205 4
Apple iOS 6188 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5799 3
Microsoft Windows 10 10079 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 2
Космодром Байконур 1004 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2053 2
Яндекс.Метро 15 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 2
Apple - App Store 2348 1
Google QuickOffice 45 1
Microsoft Windows 1330 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2491 1
Google Play - Google Store - Android Market 2628 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
ЭОС Архивное дело 107 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Apple iWork 62 1
Intel Pentium III 636 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 422 1
Scanex Web GeoMixer 8 1
Blizzard - StarCraft - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 121 1
Microsoft Office XP 74 1
Тройка - транспортная карта 44 1
Adobe Creative Suite 72 1
Dr.Web Mail Security Suite 22 1
Microsoft Windows 2000 978 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 580 1
Adobe Acrobat Reader 256 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 1
Фролова Светлана 41 4
Ахметов Ринат 52 2
Миронов Сергей 61 2
Прянишников Николай 282 2
Бугаенко Валерий 24 2
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
Бабаев Кирилл 54 2
Корнильев Кирилл 50 2
Зеленский Владимир 13 1
Ельцин Борис. 42 1
Азаров Николай 6 1
Фрадков Михаил 127 1
Семеняк Алексей 9 1
Тарасов Арсений 42 1
Иванов Михаил 71 1
Есекеев Куанышбек 35 1
Проскура Дмитрий 26 1
Кондратьев Арсений 9 1
Баринов Александр 29 1
Малис Олег 73 1
Чернышов Петр 6 1
Толмачева Татьяна 28 1
Бадаев Алексей 21 1
Химич Роман 39 1
Парицкий Александр 1 1
Астафьева Ирина 35 1
Боярсков Борис 28 1
Гасымов Тимур 1 1
Черняк Игорь 1 1
Есиков Александр 16 1
Данилин Алексей 16 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Закрепин Евгений 51 1
Адылин Павел 18 1
Литовченко Игорь 13 1
Янукович Виктор 32 1
Тригуба Александр 3 1
Рубин Дмитрий 40 1
Кириченко Игорь 42 1
Голицын Лев 9 1
Украина 5500 123
Украина - Киев 906 94
Украина - Днепр - Днепропетровск 159 76
Россия - Российская федерация - РФ 82012 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26547 45
Украина - Львов 66 32
ДНР - Донецк 90 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11506 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11998 26
Украина - Одесса 99 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33826 25
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 21
Россия - ЮФО - Республика Крым 673 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11530 15
Россия - ПФО - Казань 1880 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 13
Казахстан - Республика 4114 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2126 12
Россия - СФО - Новосибирск 2904 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 10
Россия - ЮФО - Севастополь 453 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1062 9
Европа 7238 8
Германия - Федеративная Республика 7768 7
Европа Восточная 2800 7
Беларусь - Минск 533 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1187 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 6
Беларусь - Белоруссия 3186 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 184 6
Прибалтика - Балтия 1199 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9394 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 431 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10837 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4063 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5007 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3619 5
Великая Отечественная война 199 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1225 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 163 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 1
Аутсорсинг 110 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2704 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1509 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 9
CNews RND - R&D.CNews 2081 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Forbes - Форбс 552 1
WikiLeaks 112 1
Bloomberg 934 1
РИА Новости 712 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 698 1
Wired - Издание 158 1
Российская газета 219 1
Лига.нет 3 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2557 5
IDC - International Data Corporation 4512 3
Gartner 3169 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Fortune Global 500 266 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P 500 226 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 1
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
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