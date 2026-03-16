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Индексная книга (каталог) CNews*
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Христенко Виктор

СОБЫТИЯ


16.03.2026 ИИ-платформа Iskra привлекла 10 млн руб. на рост в сегменте маркетинговой автоматизации 1
10.10.2023 Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 2
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 1
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 1
21.03.2011 В России намерены создать унифицированную технологическую платформу комплексной системы безопасности 1
22.03.2010 Россия будет сотрудничать с Израилем в области промышленных НИОКР 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
19.02.2010 Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии 1
27.01.2010 Реестр перспективных проектов в фармацевтике и медтехнике включает 170 проектов на 230 млрд руб. 1
27.01.2010 Sukhoi SuperJet-100 может получить сертификат типа в июле 2010 года 1
28.08.2009 Юрий Лужков выбирает решения для информатизации регионов 1
06.08.2009 Россия не спасла ИТ-банкрота Qimonda 1
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года 1
22.06.2009 "Иркут": итоги 2008 года по МСФО 1
22.05.2009 Определен состав Комиссии по технологическому развитию экономики России 1
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота? 1
23.04.2009 Россия может купить производителя памяти Qimonda 1
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry 1
20.05.2008 Русские купили у IBM производителя чипов 1
12.05.2008 Чиновники вернули ГОСТы народу, но не все 1
27.11.2007 Путин укомплектовал «Ростехнологии» 1
26.11.2007 Назначен председатель наблюдательного совета госкорпорации "Ростехнологии" 1
09.11.2007 Ростехрегулирование заставили опубликовать ГОСТы 1
20.02.2007 Минпромэнерго заговорило на арабском 1
28.12.2006 Собственная электроника стала целью России 1
28.12.2006 Правительство РФ одобрило ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007-2011 гг. 1
26.10.2006 "Ситроникс" стал Меккой для чиновников 1
18.10.2006 Путин: России нужны свои инновации 1
18.08.2006 Утверждена новая редакция "Электронной России" 1
18.08.2006 Минсвязи сократило число госзаказчиков 1
20.04.2006 Битва за Байкал приближается к кульминации 1
20.04.2006 Битва за Байкал приближается к кульминации 1
04.04.2006 Урановая лихорадка охватывает мир 1
04.04.2006 Урановая лихорадка охватывает мир 1
16.08.2005 "МиГ" и EADS подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппарата 1
16.08.2005 В.Христенко: Государство выделит более $300 млн. на создание Russian Regional Jet 1
09.08.2005 Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн. 1
25.05.2005 "Электрошок" в Москве "подвесил" интернет и мобильники 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Христенко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Infineon Technologies - Qimonda 30 3
МегаФон 10742 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
GIS - Global Information Services - AES - Advanced Electronic Systems AG - Altis Semiconductor SA 5 2
GIS - Global Information Services 5 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
GIS - Global Information Services - AES - Advanced Electronic Systems AG 3 1
БЭТО - Башкирское электронно-телекоммуникационное объединение 4 1
БЭТО-Хуавэй СП 5 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Keygo - Киго 4 1
Toppan 22 1
Restik - Рестик 3 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ZTE Corporation 800 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
China Mobile 436 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Транснефть 335 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Международный аэропорт Жуковский 9 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Kedah Wafer Emas 5 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Евросеть 1421 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Мосэнерго ПАО 132 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Airbnb 101 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
Microsoft Office 4170 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Booking.com 126 1
Google YouTube Music 46 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Google Play Music - Google Play Музыка 63 1
Google Cloud Services 244 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Путин Владимир 3454 8
Рейман Леонид 1065 4
Греф Герман 485 4
Чемезов Сергей 147 4
Набиуллина Эльвира 123 4
Фурсенко Андрей 128 4
Щеголев Игорь 699 3
Чубайс Анатолий 222 3
Кудрин Алексей 125 3
Иванов Сергей 405 3
Голикова Татьяна 57 3
Фрадков Михаил 161 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Ильичев Михаил 20 3
Демченко Олег 29 3
Прохоров Михаил 41 2
Клебанов Илья 23 2
Путилин Владислав 14 2
Рыжков Дмитрий 7 2
Тиллик Станислав 2 2
Данилов Андрей 4 2
Авдеев Александр 15 2
Собянин Сергей 538 2
Евтушенков Владимир 217 2
Мантуров Денис 126 2
Шойгу Сергей 92 2
Приходько Сергей 28 2
Сердюков Анатолий 84 2
Кириенко Сергей 149 2
Бортников Александр 30 2
Дмитриев Михаил 22 2
Козак Дмитрий 22 2
Комиссаров Сергей 3 2
Лужков Юрий 113 2
Сухопаров Анатолий 19 1
Погосян Михаил 22 1
Якунин Владимир 25 1
Шубин Александр 20 1
Зеленин Дмитрий 13 1
Фомин Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Европа 24964 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Казахстан - Республика 6048 3
Швеция - Королевство 3782 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Уран - планета Солнечной системы 550 2
Нигер - Республика 25 2
Германия - Саксония 23 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5082 2
Израиль 2856 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Малайзия 922 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
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