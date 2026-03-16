Индексная книга (каталог) CNews*
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Христенко Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 45
Христенко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Рейман Леонид 1065 4
|Греф Герман 485 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Набиуллина Эльвира 123 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Кудрин Алексей 125 3
|Иванов Сергей 405 3
|Голикова Татьяна 57 3
|Фрадков Михаил 161 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ильичев Михаил 20 3
|Демченко Олег 29 3
|Прохоров Михаил 41 2
|Клебанов Илья 23 2
|Путилин Владислав 14 2
|Рыжков Дмитрий 7 2
|Тиллик Станислав 2 2
|Данилов Андрей 4 2
|Авдеев Александр 15 2
|Собянин Сергей 538 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Мантуров Денис 126 2
|Шойгу Сергей 92 2
|Приходько Сергей 28 2
|Сердюков Анатолий 84 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Бортников Александр 30 2
|Дмитриев Михаил 22 2
|Козак Дмитрий 22 2
|Комиссаров Сергей 3 2
|Лужков Юрий 113 2
|Сухопаров Анатолий 19 1
|Погосян Михаил 22 1
|Якунин Владимир 25 1
|Шубин Александр 20 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Фомин Александр 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Phys.org 972 2
|DigiTimes - Издание 1331 1
|EE Times 160 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.