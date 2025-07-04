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Индексная книга (каталог) CNews*
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РКСС Российская корпорация средств связи

РКСС - Российская корпорация средств связи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 119 дел, на cумму 3 337 987 681 ₽*

Судебные дела (119) на сумму 3 337 987 681 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 342 261 310 ₽*
в качестве ответчика (99) на сумму 2 269 048 925 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» 2
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 2
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 2
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 2
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 2
27.07.2015 РКСС вошла в состав НП «ГЛОНАСС» 3
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции 1
09.06.2014 «Росэлектроника»: Как Россия обеспечит свои потребности в электронике 2
25.04.2014 РКСС представила обновленный мобильный пункт управления 3
18.07.2013 В Красноярском крае с помощью системы «Безопасный город» за полгода раскрыто 35 преступлений 1
08.07.2013 Организаторы Олимпиады в Бразилии рассматривают возможность использования комплексной системы безопасности РКСС 2
27.06.2013 Ростех и РКСС продемонстрировали систему безопасности энергообъектов «Россетей» 2
06.06.2013 РКСС показала систему «Безопасный город» руководителям МВД субъектов РФ 2
28.01.2013 На подстанции «Русская» «МЭС Востока» внедрена система управления безопасностью 3
28.01.2013 Р.В.С и РКСС создали комплексную автоматизированную систему управления безопасностью подстанции на острове Русский 2
20.09.2012 Crossbeam RT и McAfee представили новое совместное решение для защиты сетей 1
10.09.2012 19 сентября Crossbeam RT проведет первый в России партнерский саммит по инновационным ИБ-решениям 1
05.07.2012 РКСС и «Геоцентр-Консалтинг» подпиcали соглашение об использовании набора данных RuMap в ГИС «ФСК ЕЭС» 3
19.06.2012 Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС 3
07.06.2012 РКСС представила комплексную систему безопасности Красноярска 3
28.05.2012 РКСС получила сертификат ФСБ России на программно-аппаратный комплекс по обеспечению сетевой безопасности серии RSCB-X 2
28.03.2012 РКСС получила сертификаты ФСБ России на коммутаторы серии RSOS6850 и RSOS9700 2
19.01.2012 РКСС примет участие в бесперебойном энергоснабжении тестовых олимпийских соревнований в Сочи 2
11.10.2011 РКСС займется продвижением комплексных систем управления безопасностью на международном рынке 3
08.08.2011 Программный комплекс «РКСС Inspector» получил сертификат ФСТЭК России 2
17.06.2011 РКСС и ЕМС будут сотрудничать в сфере создания интегрированных решений для хранения данных в России 3
17.06.2011 «Ростехнологии» и Alcatel-Lucent расширяют сотрудничество в области LTE 2
19.05.2011 Экс-глава Cisco Россия пообещал российской компании заработать для нее $1 млрд 2
12.05.2011 «Связьинтек» и РКСС объявили о сотрудничестве в области создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в России 2
10.05.2011 РКСС и Crossbeam создадут СП для производства в России решений по сетевой безопасности 2
21.03.2011 В России намерены создать унифицированную технологическую платформу комплексной системы безопасности 2
10.03.2011 РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России 2
14.12.2010 РКСС и «Газинформсервис» представили решение для повышения безопасности и отказоустойчивости сетевых устройств 2
13.12.2010 Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем 2
09.12.2010 В России будет выпускаться оборудование Polycom 2
09.12.2010 «Ростехнологии» и Polycom подписали соглашение о начале сборки оборудования видеоконференцсвязи в России 2
07.07.2010 Госзаказчики выбирают иностранные ИКТ-решения даже при наличии российских аналогов 1

Публикаций - 40, упоминаний - 80

РКСС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems - Crossbeam Systems - Crossbeam RT 18 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Esri CIS - Эсри СНГ 93 4
Крок - Croc 1964 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 3
Cisco Systems 5372 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Ростелеком 10948 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Esri 176 2
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Парадигма 169 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 1
Альтоника ПК 16 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
LM Soft - ЛМ Софт 3 1
Ростелеком - Связьинвест - Связьинтек 9 1
ИнформИнвестГрупп 22 1
Runcom Technologies 9 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Транснефть 335 2
Цезарь Сателлит 43 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
BMW Group 482 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Альфа-Банк 1979 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
РКСС - Inspector 2 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Trellix - McAfee Enterprise Firewall - McAfee Next Generation Firewall 9 1
Autodesk AutoCAD Map 3D 23 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 1
Рамэк-ВС - Ramec Safe 2 1
Рамэк-ВС - Ramec GALE 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Trimble - SketchUp 17 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Бадалов Андрей 66 13
Зверев Андрей 59 4
Мельник Евгений 3 3
Макар Герман 11 3
Мельников Евгений 24 3
Алешин Алексей 6 2
Miller Andrew - Миллер Эндрю 12 2
Лесогор Илья 2 2
Носков Константин 241 2
Кочаров Армен 25 2
Старовойтов Дмитрий 47 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Хомяков Сергей 65 2
Гурко Александр 139 2
Заикин Алексей 1 1
Христенко Виктор 44 1
Грязнов Павел 9 1
Гришанков Михаил 10 1
Быстрова Юлия 10 1
Мещеряков Владислав 7 1
Тюлин Андрей 6 1
Волчинская Елена 6 1
Куприяновский Василий 4 1
Кокошин Андрей 4 1
Бальчунас Андрей 1 1
Жажин Павел 2 1
Camus Philippe - Камю Филипп 6 1
Лопухов Игорь 1 1
Калинина Ольга 1 1
Пелымский Владимир 1 1
Антонов Вадим 5 1
Черноков Игорь 1 1
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
McDonald Adrian - МакДональд Эдриан 5 1
Путин Владимир 3454 1
Акимов Максим 192 1
Шадаев Максут 1210 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Никифоров Николай 1138 1
Эйгес Павел 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 71 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Израиль 2856 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Малайзия 922 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Эквадор - Республика 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Кибернетика - Cybernetics 255 3
Атлантис 85 3
Список системообразующих предприятий РФ 328 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Связь-Экспокомм 276 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CeBIT 614 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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