РКСС - Российская корпорация средств связи

РКСС представила обновленный мобильный пункт управления 4

Организаторы Олимпиады в Бразилии рассматривают возможность использования комплексной системы безопасности РКСС 1

Crossbeam RT и McAfee представили новое совместное решение для защиты сетей 1

Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС 3

РКСС представила комплексную систему безопасности Красноярска 1

РКСС получила сертификаты ФСБ России на коммутаторы серии RSOS6850 и RSOS9700 1

РКСС примет участие в бесперебойном энергоснабжении тестовых олимпийских соревнований в Сочи 4

РКСС займется продвижением комплексных систем управления безопасностью на международном рынке 6

РКСС и ЕМС будут сотрудничать в сфере создания интегрированных решений для хранения данных в России 5

РКСС и Crossbeam создадут СП для производства в России решений по сетевой безопасности 2

В России намерены создать унифицированную технологическую платформу комплексной системы безопасности 3

Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем 2