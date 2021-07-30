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РКСС
Российская корпорация средств связи


30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 3
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 3
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 3
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
27.07.2015 РКСС вошла в состав НП «ГЛОНАСС» 4
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции 1
09.06.2014 «Росэлектроника»: Как Россия обеспечит свои потребности в электронике 1
25.04.2014 РКСС представила обновленный мобильный пункт управления 4
18.07.2013 В Красноярском крае с помощью системы «Безопасный город» за полгода раскрыто 35 преступлений 2
08.07.2013 Организаторы Олимпиады в Бразилии рассматривают возможность использования комплексной системы безопасности РКСС 1
27.06.2013 Ростех и РКСС продемонстрировали систему безопасности энергообъектов «Россетей» 4
06.06.2013 РКСС показала систему «Безопасный город» руководителям МВД субъектов РФ 2
28.01.2013 На подстанции «Русская» «МЭС Востока» внедрена система управления безопасностью 2
28.01.2013 Р.В.С и РКСС создали комплексную автоматизированную систему управления безопасностью подстанции на острове Русский 1
20.09.2012 Crossbeam RT и McAfee представили новое совместное решение для защиты сетей 1
10.09.2012 19 сентября Crossbeam RT проведет первый в России партнерский саммит по инновационным ИБ-решениям 1
05.07.2012 РКСС и «Геоцентр-Консалтинг» подпиcали соглашение об использовании набора данных RuMap в ГИС «ФСК ЕЭС» 2
19.06.2012 Esri CIS и РКСС создают геоинформационную систему для ФСК ЕЭС 3
07.06.2012 РКСС представила комплексную систему безопасности Красноярска 1
28.05.2012 РКСС получила сертификат ФСБ России на программно-аппаратный комплекс по обеспечению сетевой безопасности серии RSCB-X 1
28.03.2012 РКСС получила сертификаты ФСБ России на коммутаторы серии RSOS6850 и RSOS9700 1
19.01.2012 РКСС примет участие в бесперебойном энергоснабжении тестовых олимпийских соревнований в Сочи 4
11.10.2011 РКСС займется продвижением комплексных систем управления безопасностью на международном рынке 6
08.08.2011 Программный комплекс «РКСС Inspector» получил сертификат ФСТЭК России 4
17.06.2011 РКСС и ЕМС будут сотрудничать в сфере создания интегрированных решений для хранения данных в России 5
17.06.2011 «Ростехнологии» и Alcatel-Lucent расширяют сотрудничество в области LTE 1
19.05.2011 Экс-глава Cisco Россия пообещал российской компании заработать для нее $1 млрд 8
12.05.2011 «Связьинтек» и РКСС объявили о сотрудничестве в области создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в России 5
10.05.2011 РКСС и Crossbeam создадут СП для производства в России решений по сетевой безопасности 2
21.03.2011 В России намерены создать унифицированную технологическую платформу комплексной системы безопасности 3
10.03.2011 РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России 1
14.12.2010 РКСС и «Газинформсервис» представили решение для повышения безопасности и отказоустойчивости сетевых устройств 2
13.12.2010 Esri CIS и РКСС подписали партнерское соглашение о создании в России геоинформационных систем 2
09.12.2010 В России будет выпускаться оборудование Polycom 5
09.12.2010 «Ростехнологии» и Polycom подписали соглашение о начале сборки оборудования видеоконференцсвязи в России 1
07.07.2010 Госзаказчики выбирают иностранные ИКТ-решения даже при наличии российских аналогов 3

Публикаций - 36, упоминаний - 94

РКСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 367 3
Крок 1223 3
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Yandex - Яндекс 4106 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Транснефть 159 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Рособоронэкспорт 34 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 7 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Бадалов Андрей 23 4
Гурко Александр 129 2
Носков Константин 202 1
Макар Герман 9 1
Кочаров Армен 18 1
Старовойтов Дмитрий 5 1
Мельников Евгений 9 1
Путин Владимир 1831 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Комиссаров Алексей 17 1
Заикин Алексей 1 1
Зверев Андрей 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CNews Analytics 1992 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771413, в очереди разбора - 675095.
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