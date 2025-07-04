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РКСС Российская корпорация средств связи
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 119 дел, на cумму 3 337 987 681 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 80
РКСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Бадалов Андрей 66 13
|Зверев Андрей 59 4
|Мельник Евгений 3 3
|Макар Герман 11 3
|Мельников Евгений 24 3
|Алешин Алексей 6 2
|Miller Andrew - Миллер Эндрю 12 2
|Лесогор Илья 2 2
|Носков Константин 241 2
|Кочаров Армен 25 2
|Старовойтов Дмитрий 47 2
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Хомяков Сергей 65 2
|Гурко Александр 139 2
|Заикин Алексей 1 1
|Христенко Виктор 44 1
|Грязнов Павел 9 1
|Гришанков Михаил 10 1
|Быстрова Юлия 10 1
|Мещеряков Владислав 7 1
|Тюлин Андрей 6 1
|Волчинская Елена 6 1
|Куприяновский Василий 4 1
|Кокошин Андрей 4 1
|Бальчунас Андрей 1 1
|Жажин Павел 2 1
|Camus Philippe - Камю Филипп 6 1
|Лопухов Игорь 1 1
|Калинина Ольга 1 1
|Пелымский Владимир 1 1
|Антонов Вадим 5 1
|Черноков Игорь 1 1
|Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
|McDonald Adrian - МакДональд Эдриан 5 1
|Путин Владимир 3454 1
|Акимов Максим 192 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Эйгес Павел 108 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.