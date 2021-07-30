Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РКСС
Российская корпорация средств связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 94
РКСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РКС - Российские космические системы 100 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Транснефть 159 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
|ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
|Бадалов Андрей 23 4
|Гурко Александр 129 2
|Носков Константин 202 1
|Макар Герман 9 1
|Кочаров Армен 18 1
|Старовойтов Дмитрий 5 1
|Мельников Евгений 9 1
|Путин Владимир 1831 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Заикин Алексей 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|CNews Analytics 1992 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771413, в очереди разбора - 675095.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771413, в очереди разбора - 675095.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru