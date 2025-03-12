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Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Situation, Dispatch Center Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления Situational management systems

Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems
 

Николай Ильин, Заместитель начальника УИС, Спецсвязь ФСО России "Основные направления развития ситуационных центров на базе интеллектуальных информационных системКонференция CNews 06.03.2025 | "Ситуационные центры 2025"

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12.03.2025 Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Как создавались ситуационные центры «30 лет назад все говорили об аппаратных средствах в ситуационных центрах
06.03.2025 Ситуационные центры 2025

вие работы СЦ Что может искусственный интеллект СЦ и задача импортозамещения Успешные кейсы Создаем ситуационный центр: кейсы Подводные камни создания СЦ: делимся опытом Задачи СЦ — примеры реш
19.02.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

работы СЦ. Что может искусственный интеллект? СЦ и задача импортозамещения. Успешные кейсы. Создаем ситуационный центр: кейсы . Подводные камни создания СЦ: делимся опытом. Задачи СЦ — примеры

21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

работы СЦ. Что может искусственный интеллект? СЦ и задача импортозамещения. Успешные кейсы. Создаем ситуационный центр: кейсы . Подводные камни создания СЦ: делимся опытом. Задачи СЦ — примеры

11.12.2024 Ситуационные центры: от мониторинга к анализу

ализованы no-code инструменты тонкой настройки имеющихся и разработки новых нормативов. «Сейчас все ситуационные центры ориентированы на ИТ-специалистов. У нас другая специфика — мы занимаемся

27.11.2024 Ситуационные центры 2024

ременные технологии и решения. Именно от них зависят возможности и функционал ситуационного центра. Ситуационные центры в России Как изменился подход к созданию ситуационных центров за последни
22.11.2024 Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов

Создание современного ситуационного центра с использованием сервисов мониторинга транспорта на основе госинформсист
12.11.2024 Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г. Ситуационные центры создаются федеральными
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления

ергосистемах, где будут проводиться разработки, исследования и тестирования интеллектуальных систем ситуационного управления и их новых возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Сател
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»

ждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после ухода с поста стал

15.08.2024 Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста

Специалисты «Диасофт» реализовали приложение «Ситуационный центр команд» в составе платформы Digital Q.Management. Оно предназначено для сб
15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр

итический центр. Это интегрированное с системой решение, использующее ПО с открытым исходным кодом. САЦ помогает принимать стратегические, управленческие, медицинские и другие решения опираясь

18.09.2023 ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти

сс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где в России функционируют ситуационные центры Первый ситуационный центр был создан в России в 1996 г. по указу тогдашне
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области

входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в рамках проекта по раз
14.09.2022 Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств

перераспределения денег в первую очередь тем, что в России в 2022 г. растет количество обращений в ситуационный центр по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Также в Ми
28.07.2022 «Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области

ика» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной эксплуатации программного обеспечения для Ситуационного центра губернатора Тульской области. Специальное ПО обеспечивает организацию уп
07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ

ток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбора и анализа данн
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр

НТЦ «Вулкан» — российской ИТ-компании, впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра. Отмечая своевременность появления виртуального SOC в условиях пандемии

13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала

я и сетевого комплекса, ремонтных бригад, выполнение заявок потребителей, а также предпринимать оперативные меры в случае каких-либо отклонений в работе оборудования от нормативных показателей. Новый диспетчерский центр – часть системы «Цифровой водоканал», которая внедряется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2019 г. между Глазовом, Удмуртской Республикой и «Тепловодоканало
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии

Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуальную ИТ-систему дл
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры

территориально-распределенных баз данных, система управления сервисами и т.д. Также в ее состав входят встроенные программные средства защиты информации, которые позволяют видеть данные о ГАИС (ЦОД, СЦ), осуществлять мониторинг состояния всей автоматизированной системы, ее технических и программных средств. Доступны опции управления отдельными пользователями и целыми группами, а также вирт
20.05.2021 ВТБ будет использовать искусственный интеллект для предотвращения нештатных ситуаций

ровне 99,99%», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Обновленный ситуационный центр позволил нам полностью изменить подход к мониторингу ИТ-систем банка. В та
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики

Информационно-аналитическая система ситуационного центра (ИАС СЦ) — «вишенка на торте» управления организацией. Решение позволяет
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом

анов федеральной и региональной власти, корпораций, отраслевых СЦ. В качестве примера могу привести ситуационные центры администрации президента России, губернаторов Рязанской, Смоленской, Новг
30.09.2020 «Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области

тории региона, а также обеспечивать мониторинг показателей эффективности деятельности первого лица. Ситуационный центр представляет собой автоматизированную систему при главе региона, ядром кот
31.08.2020 СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum

будет выполнять гарантийные работы по диагностике и ремонту печатного оборудования. Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях и других авторизованных СЦ «Сети компьютерных клиник». Для ремонта будут использоваться только оригинальные комплектующие и методики, утвержденные вендором. «Сеть компьютерных клиник» имеет большой опыт работы именно

08.07.2020 «Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай»

а в течении трех дней. Разработка функциональности платформы «Триафлай» в направлении решения задач ситуационного управления строилось на базе практического опыта сотрудничества с регионами и к
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области

ие все сферы государственного управления. «В соответствии с потребностями заказчиков Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы осуществляют комплексный мониторин
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России

«Техносерв», российский системный интегратор, выполняет сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддерж
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области

вых направлений развития территорий Пензенской области), а также оценивать показатели преступности. Ситуационный центр будет применяться для сопоставления плановых и фактических показателей, ха
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи

и возможностей решения для каждого из регионов были созданы цифровые модели наиболее важных функций ситуационного центра: комплекса «Обеспечение текущей деятельности», который отслеживает ключе
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана

янии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основе собранных данных ситуационный центр будет составлять среднесрочный и долгосрочный прогноз ситуации в регионе,

02.07.2019 «АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке

ональность AMT IP Forum была доработана и адаптирована к специализированным требованиям сотрудников ситуационного центра. Внедрение системы управляемых аудиоконференций было вызвано необходимос
30.07.2018 «Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана

я и системы информационной безопасности с использованием средств криптографической защиты данных. В ситуационный центр в режиме реального времени будут стекаться социально-экономические и общес
01.02.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области

орации Ростех разработали технический проект модернизации информационно-аналитической системы (ИАС) Ситуационного центра губернатора Томской области. Исполнителем работ выступил московский Цент
10.07.2017 Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО

«Хэд Пойнт» объявила о включении системы ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Соответствующий приказ Министерства свя
17.03.2016 Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра

ая программа позволит повысить уровень подготовки кадров, участвующих в создании и функционировании ситуационного центра. В рамках работы Центра компетенций, созданного на базе Союза «ГосИнформ
01.02.2016 Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром

омбинированное решение, закрывающее весь функционал OSS-стека – решение для построения полноценного ситуационного центра. CNews: Какие продукты компании «Инити» сейчас представлены на рынке? Се
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)

ики Саха (Якутия) группа компаний «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра (ЕГИС СЦ) Главы Республики Саха (Якутия). Программный комплекс ЕГИС СЦ р
15.12.2015 WEY Technology продемонстрировала новые решения для диспетчеров и трейдеров

а. В результате повышается безопасность предприятия в целом, эффективность работы диспетчерской или ситуационного центра и скорость принятия решений».

Публикаций - 1165, упоминаний - 1568

Ситуационный центр (СЦ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 112
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 98
9594 80
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 68
Polymedia - Полимедиа 158 66
Microsoft Corporation 25775 51
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 50
МегаФон 10742 49
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 46
Ланит Интеграция 219 45
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 43
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Газинформсервис - ГИС 496 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 40
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Крок - Croc 1964 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 32
АвтоТрекер 104 32
SAP SE 5601 32
Cisco Systems 5372 32
Oracle Corporation 7074 32
ФинГрад - FinGrad 48 31
Аусферр ИТЦ 44 31
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 30
Diasoft - Диасофт 1144 30
AMT Group - АМТ-Груп 365 30
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 30
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Восход ФГБУ НИИ 721 26
Huawei 4676 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
NVision Group - Энвижн Груп 699 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 24
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 23
М2М телематика - НИС М2М 236 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 73
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 59
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
ВТБ - Почта Банк 514 45
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 44
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 31
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Альфа-Банк 1979 25
Русагро Группа Компаний 379 25
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 21
Газпром ПАО 1493 20
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 19
Почта России ПАО 2370 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 17
Россети Ленэнерго 1699 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ФосАгро 176 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Ингосстрах СПАО 478 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 180
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 105
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 91
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 90
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 89
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 84
Федеральное казначейство России 1949 83
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 67
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 60
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 53
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 47
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 21
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 18
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 16
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
Российская Ассоциация Телемедицины 22 9
ГосИнформСистемы 160 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 541
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 315
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 288
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 282
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 208
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 196
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 179
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 165
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 160
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 157
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 140
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 139
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 138
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 137
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 135
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 123
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 123
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 120
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 120
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 118
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 116
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 114
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 114
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 101
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 101
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 96
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 94
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 93
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 90
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 89
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 89
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 88
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 77
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 77
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 100
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 79
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 62
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 45
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 44
НКТ - Р7-Офис 543 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 42
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 41
Новые облачные технологии - МойОфис 958 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 39
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 33
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 31
Linux OS 11533 31
Microsoft Windows 2000 8678 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 26
Google Android 15243 23
Microsoft Windows 16882 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
Apple iOS 8583 19
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 17
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 17
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 15
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 14
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 13
Протек - Здравсити 32 13
Шадаев Максут 1210 70
Новикова Елена 105 46
Урусов Виктор 157 45
Нестеров Алексей 175 43
Врацкий Андрей 175 43
Чаркин Евгений 317 42
Воронин Павел 196 42
Аксенов Олег 62 42
Натрусов Артем 313 41
Малышев Сергей 99 41
Денисов Анатолий 57 41
Теплицкий Дмитрий 88 40
Каушанский Александр 56 40
Шаев Виталий 59 40
Милованов Андрей 46 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Соловьев Виталий 52 38
Путин Владимир 3454 36
Ульянов Николай 176 34
Калякин Павел 79 34
Абакумов Евгений 227 33
Никитин Сергей 96 31
Петухов Антон 62 31
Нальский Максим 53 31
Распопов Алексей 49 31
Харитонов Вадим 43 31
Шмаков Антон 72 31
Оберемок Надежда 45 31
Аникин Дмитрий 68 31
Солдатенкова Ксения 41 31
Артюхов Сергей 66 31
Лысенко Эдуард 317 25
Желтухин Вадим 72 25
Заянц Илья 57 24
Краснов Александр 91 23
Чернышенко Дмитрий 581 21
Разумовский Дмитрий 125 21
Хайруллин Айрат 108 19
Херсонцев Алексей 93 19
Россия - РФ - Российская федерация 166167 869
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 327
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 84
Европа 24964 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 56
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 50
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 45
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 43
Казахстан - Республика 6048 43
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 32
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 30
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 29
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 28
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 27
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 24
Россия - СФО - Новосибирск 4876 23
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 23
Украина 7928 21
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 19
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Франция - Французская Республика 8177 17
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 17
Канада 5081 17
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 16
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 16
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 593
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 339
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 237
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 230
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 160
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 119
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 111
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 110
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 104
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 100
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 95
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 94
Энергетика - Energy - Energetically 5855 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 84
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 83
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 73
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 70
Экономический эффект 1342 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 65
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 65
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 65
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 63
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 61
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 61
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 55
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 53
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 51
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 49
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 47
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 46
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 46
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 45
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 44
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 42
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 42
CNews RND - R&D.CNews 2274 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Госрасходы - портал 70 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Россия К - телеканал 30 5
Bloomberg 1627 3
РИА Новости 1033 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Ведомости 1466 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
The Information 83 1
Бизнес Online 12 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
СК Пресс 17 1
Fastcompany 4 1
Мобильные системы 118 1
РБК Инновации 47 1
CNews TV 747 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
CMS Magazine 20 1
ТАСС Телеком 38 1
Information Age 2 1
Аэрокосмический курьер 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 86
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 31
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 18
CNews Инновация года - награда 155 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Forrester Research 834 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 3
Wainhouse Research 40 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Fast рейтинг 55 2
НМГ - Медиалогия 37 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Российский рынок ERP 24 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Discovery Research Group 22 1
Grand View Research 25 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
VDC Research Group 14 1
Allied Market Research 22 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
РАН - Российская академия наук 2122 27
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 5
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 4
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 3
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
Рубин НИИ 9 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
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