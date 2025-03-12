Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems

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Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта работы СЦ. Что может искусственный интеллект? СЦ и задача импортозамещения. Успешные кейсы. Создаем ситуационный центр: кейсы . Подводные камни создания СЦ: делимся опытом. Задачи СЦ — примеры

Ситуационные центры: от мониторинга к анализу ализованы no-code инструменты тонкой настройки имеющихся и разработки новых нормативов. «Сейчас все ситуационные центры ориентированы на ИТ-специалистов. У нас другая специфика — мы занимаемся

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Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов Создание современного ситуационного центра с использованием сервисов мониторинга транспорта на основе госинформсист

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г. Ситуационные центры создаются федеральными

«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления ергосистемах, где будут проводиться разработки, исследования и тестирования интеллектуальных систем ситуационного управления и их новых возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Сател

Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» ждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после ухода с поста стал

Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста Специалисты «Диасофт» реализовали приложение «Ситуационный центр команд» в составе платформы Digital Q.Management. Оно предназначено для сб

В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр итический центр. Это интегрированное с системой решение, использующее ПО с открытым исходным кодом. САЦ помогает принимать стратегические, управленческие, медицинские и другие решения опираясь

ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти сс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где в России функционируют ситуационные центры Первый ситуационный центр был создан в России в 1996 г. по указу тогдашне

«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в рамках проекта по раз

Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств перераспределения денег в первую очередь тем, что в России в 2022 г. растет количество обращений в ситуационный центр по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Также в Ми

«Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области ика» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной эксплуатации программного обеспечения для Ситуационного центра губернатора Тульской области. Специальное ПО обеспечивает организацию уп

«AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ ток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбора и анализа данн

«Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр НТЦ «Вулкан» — российской ИТ-компании, впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра. Отмечая своевременность появления виртуального SOC в условиях пандемии

В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала я и сетевого комплекса, ремонтных бригад, выполнение заявок потребителей, а также предпринимать оперативные меры в случае каких-либо отклонений в работе оборудования от нормативных показателей. Новый диспетчерский центр – часть системы «Цифровой водоканал», которая внедряется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2019 г. между Глазовом, Удмуртской Республикой и «Тепловодоканало

«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуальную ИТ-систему дл

Как создаются российские АИС и ситуационные центры территориально-распределенных баз данных, система управления сервисами и т.д. Также в ее состав входят встроенные программные средства защиты информации, которые позволяют видеть данные о ГАИС (ЦОД, СЦ), осуществлять мониторинг состояния всей автоматизированной системы, ее технических и программных средств. Доступны опции управления отдельными пользователями и целыми группами, а также вирт

ВТБ будет использовать искусственный интеллект для предотвращения нештатных ситуаций ровне 99,99%», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Обновленный ситуационный центр позволил нам полностью изменить подход к мониторингу ИТ-систем банка. В та

Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики Информационно-аналитическая система ситуационного центра (ИАС СЦ) — «вишенка на торте» управления организацией. Решение позволяет

Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом анов федеральной и региональной власти, корпораций, отраслевых СЦ. В качестве примера могу привести ситуационные центры администрации президента России, губернаторов Рязанской, Смоленской, Новг

«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области тории региона, а также обеспечивать мониторинг показателей эффективности деятельности первого лица. Ситуационный центр представляет собой автоматизированную систему при главе региона, ядром кот

СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum будет выполнять гарантийные работы по диагностике и ремонту печатного оборудования. Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях и других авторизованных СЦ «Сети компьютерных клиник». Для ремонта будут использоваться только оригинальные комплектующие и методики, утвержденные вендором. «Сеть компьютерных клиник» имеет большой опыт работы именно

«Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай» а в течении трех дней. Разработка функциональности платформы «Триафлай» в направлении решения задач ситуационного управления строилось на базе практического опыта сотрудничества с регионами и к

Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области ие все сферы государственного управления. «В соответствии с потребностями заказчиков Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы осуществляют комплексный мониторин

«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России «Техносерв», российский системный интегратор, выполняет сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддерж

Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области вых направлений развития территорий Пензенской области), а также оценивать показатели преступности. Ситуационный центр будет применяться для сопоставления плановых и фактических показателей, ха

«Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи и возможностей решения для каждого из регионов были созданы цифровые модели наиболее важных функций ситуационного центра: комплекса «Обеспечение текущей деятельности», который отслеживает ключе

Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана янии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основе собранных данных ситуационный центр будет составлять среднесрочный и долгосрочный прогноз ситуации в регионе,

«АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке ональность AMT IP Forum была доработана и адаптирована к специализированным требованиям сотрудников ситуационного центра. Внедрение системы управляемых аудиоконференций было вызвано необходимос

«Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана я и системы информационной безопасности с использованием средств криптографической защиты данных. В ситуационный центр в режиме реального времени будут стекаться социально-экономические и общес

Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области орации Ростех разработали технический проект модернизации информационно-аналитической системы (ИАС) Ситуационного центра губернатора Томской области. Исполнителем работ выступил московский Цент

Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО «Хэд Пойнт» объявила о включении системы ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Соответствующий приказ Министерства свя

Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра ая программа позволит повысить уровень подготовки кадров, участвующих в создании и функционировании ситуационного центра. В рамках работы Центра компетенций, созданного на базе Союза «ГосИнформ

Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром омбинированное решение, закрывающее весь функционал OSS-стека – решение для построения полноценного ситуационного центра. CNews: Какие продукты компании «Инити» сейчас представлены на рынке? Се

«Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия) ики Саха (Якутия) группа компаний «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра (ЕГИС СЦ) Главы Республики Саха (Якутия). Программный комплекс ЕГИС СЦ р