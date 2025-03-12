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Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Situation, Dispatch Center Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления Situational management systems
Николай Ильин, Заместитель начальника УИС, Спецсвязь ФСО России "Основные направления развития ситуационных центров на базе интеллектуальных информационных систем" Конференция CNews 06.03.2025 | "Ситуационные центры 2025"
СОБЫТИЯ
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|12.03.2025
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Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию
Как создавались ситуационные центры «30 лет назад все говорили об аппаратных средствах в ситуационных центрах
|06.03.2025
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Ситуационные центры 2025
вие работы СЦ Что может искусственный интеллект СЦ и задача импортозамещения Успешные кейсы Создаем ситуационный центр: кейсы Подводные камни создания СЦ: делимся опытом Задачи СЦ — примеры реш
|19.02.2025
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Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта
работы СЦ. Что может искусственный интеллект? СЦ и задача импортозамещения. Успешные кейсы. Создаем ситуационный центр: кейсы . Подводные камни создания СЦ: делимся опытом. Задачи СЦ — примеры
|21.01.2025
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Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта
работы СЦ. Что может искусственный интеллект? СЦ и задача импортозамещения. Успешные кейсы. Создаем ситуационный центр: кейсы . Подводные камни создания СЦ: делимся опытом. Задачи СЦ — примеры
|11.12.2024
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Ситуационные центры: от мониторинга к анализу
ализованы no-code инструменты тонкой настройки имеющихся и разработки новых нормативов. «Сейчас все ситуационные центры ориентированы на ИТ-специалистов. У нас другая специфика — мы занимаемся
|27.11.2024
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Ситуационные центры 2024
ременные технологии и решения. Именно от них зависят возможности и функционал ситуационного центра. Ситуационные центры в России Как изменился подход к созданию ситуационных центров за последни
|22.11.2024
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Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов
Создание современного ситуационного центра с использованием сервисов мониторинга транспорта на основе госинформсист
|12.11.2024
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Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября
CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г. Ситуационные центры создаются федеральными
|15.10.2024
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«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления
ергосистемах, где будут проводиться разработки, исследования и тестирования интеллектуальных систем ситуационного управления и их новых возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Сател
|10.10.2024
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Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»
ждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после ухода с поста стал
|15.08.2024
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Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста
Специалисты «Диасофт» реализовали приложение «Ситуационный центр команд» в составе платформы Digital Q.Management. Оно предназначено для сб
|15.11.2023
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В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр
итический центр. Это интегрированное с системой решение, использующее ПО с открытым исходным кодом. САЦ помогает принимать стратегические, управленческие, медицинские и другие решения опираясь
|18.09.2023
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ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти
сс-служба ФСО отказалась прокомментировать CNews ход реализации проекта. Где в России функционируют ситуационные центры Первый ситуационный центр был создан в России в 1996 г. по указу тогдашне
|01.03.2023
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«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области
входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в рамках проекта по раз
|14.09.2022
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Власти защитят россиян от сбоев сетей связи. Найден источник средств
перераспределения денег в первую очередь тем, что в России в 2022 г. растет количество обращений в ситуационный центр по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Также в Ми
|28.07.2022
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«Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области
ика» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной эксплуатации программного обеспечения для Ситуационного центра губернатора Тульской области. Специальное ПО обеспечивает организацию уп
|07.02.2022
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«AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
ток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбора и анализа данн
|30.11.2021
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«Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
НТЦ «Вулкан» — российской ИТ-компании, впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра. Отмечая своевременность появления виртуального SOC в условиях пандемии
|13.10.2021
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В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала
я и сетевого комплекса, ремонтных бригад, выполнение заявок потребителей, а также предпринимать оперативные меры в случае каких-либо отклонений в работе оборудования от нормативных показателей. Новый диспетчерский центр – часть системы «Цифровой водоканал», которая внедряется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2019 г. между Глазовом, Удмуртской Республикой и «Тепловодоканало
|24.09.2021
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«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуальную ИТ-систему дл
|30.07.2021
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Как создаются российские АИС и ситуационные центры
территориально-распределенных баз данных, система управления сервисами и т.д. Также в ее состав входят встроенные программные средства защиты информации, которые позволяют видеть данные о ГАИС (ЦОД, СЦ), осуществлять мониторинг состояния всей автоматизированной системы, ее технических и программных средств. Доступны опции управления отдельными пользователями и целыми группами, а также вирт
|20.05.2021
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ВТБ будет использовать искусственный интеллект для предотвращения нештатных ситуаций
ровне 99,99%», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Обновленный ситуационный центр позволил нам полностью изменить подход к мониторингу ИТ-систем банка. В та
|17.05.2021
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Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики
Информационно-аналитическая система ситуационного центра (ИАС СЦ) — «вишенка на торте» управления организацией. Решение позволяет
|06.10.2020
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Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом
анов федеральной и региональной власти, корпораций, отраслевых СЦ. В качестве примера могу привести ситуационные центры администрации президента России, губернаторов Рязанской, Смоленской, Новг
|30.09.2020
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«Лига цифровой экономики» развивает ситуационный центр губернатора Волгоградской области
тории региона, а также обеспечивать мониторинг показателей эффективности деятельности первого лица. Ситуационный центр представляет собой автоматизированную систему при главе региона, ядром кот
|31.08.2020
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СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum
будет выполнять гарантийные работы по диагностике и ремонту печатного оборудования. Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях и других авторизованных СЦ «Сети компьютерных клиник». Для ремонта будут использоваться только оригинальные комплектующие и методики, утвержденные вендором. «Сеть компьютерных клиник» имеет большой опыт работы именно
|08.07.2020
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«Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай»
а в течении трех дней. Разработка функциональности платформы «Триафлай» в направлении решения задач ситуационного управления строилось на базе практического опыта сотрудничества с регионами и к
|22.06.2020
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Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области
ие все сферы государственного управления. «В соответствии с потребностями заказчиков Ростех создает ситуационные центры с разным функционалом. «Умные» системы осуществляют комплексный мониторин
|01.06.2020
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«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России
«Техносерв», российский системный интегратор, выполняет сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования аудио- и видеоконференций (ВКС) Poly (ранее Plantronics и Polycom) оказываются с 2012 г. по настоящее время. Их цель – поддерж
|07.04.2020
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Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области
вых направлений развития территорий Пензенской области), а также оценивать показатели преступности. Ситуационный центр будет применяться для сопоставления плановых и фактических показателей, ха
|30.01.2020
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«Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи
и возможностей решения для каждого из регионов были созданы цифровые модели наиболее важных функций ситуационного центра: комплекса «Обеспечение текущей деятельности», который отслеживает ключе
|10.07.2019
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Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана
янии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основе собранных данных ситуационный центр будет составлять среднесрочный и долгосрочный прогноз ситуации в регионе,
|02.07.2019
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«АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке
ональность AMT IP Forum была доработана и адаптирована к специализированным требованиям сотрудников ситуационного центра. Внедрение системы управляемых аудиоконференций было вызвано необходимос
|30.07.2018
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«Ростех» спроектирует «цифровое правительство» для Татарстана
я и системы информационной безопасности с использованием средств криптографической защиты данных. В ситуационный центр в режиме реального времени будут стекаться социально-экономические и общес
|01.02.2018
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Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области
орации Ростех разработали технический проект модернизации информационно-аналитической системы (ИАС) Ситуационного центра губернатора Томской области. Исполнителем работ выступил московский Цент
|10.07.2017
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Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО
«Хэд Пойнт» объявила о включении системы ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Соответствующий приказ Министерства свя
|17.03.2016
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Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра
ая программа позволит повысить уровень подготовки кадров, участвующих в создании и функционировании ситуационного центра. В рамках работы Центра компетенций, созданного на базе Союза «ГосИнформ
|01.02.2016
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Российская разработка: система мониторинга становится ситуационным центром
омбинированное решение, закрывающее весь функционал OSS-стека – решение для построения полноценного ситуационного центра. CNews: Какие продукты компании «Инити» сейчас представлены на рынке? Се
|22.12.2015
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«Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)
ики Саха (Якутия) группа компаний «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра (ЕГИС СЦ) Главы Республики Саха (Якутия). Программный комплекс ЕГИС СЦ р
|15.12.2015
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WEY Technology продемонстрировала новые решения для диспетчеров и трейдеров
а. В результате повышается безопасность предприятия в целом, эффективность работы диспетчерской или ситуационного центра и скорость принятия решений».
Ситуационный центр (СЦ) и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 70
|Новикова Елена 105 46
|Урусов Виктор 157 45
|Нестеров Алексей 175 43
|Врацкий Андрей 175 43
|Чаркин Евгений 317 42
|Воронин Павел 196 42
|Аксенов Олег 62 42
|Натрусов Артем 313 41
|Малышев Сергей 99 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Теплицкий Дмитрий 88 40
|Каушанский Александр 56 40
|Шаев Виталий 59 40
|Милованов Андрей 46 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Соловьев Виталий 52 38
|Путин Владимир 3454 36
|Ульянов Николай 176 34
|Калякин Павел 79 34
|Абакумов Евгений 227 33
|Никитин Сергей 96 31
|Петухов Антон 62 31
|Нальский Максим 53 31
|Распопов Алексей 49 31
|Харитонов Вадим 43 31
|Шмаков Антон 72 31
|Оберемок Надежда 45 31
|Аникин Дмитрий 68 31
|Солдатенкова Ксения 41 31
|Артюхов Сергей 66 31
|Лысенко Эдуард 317 25
|Желтухин Вадим 72 25
|Заянц Илья 57 24
|Краснов Александр 91 23
|Чернышенко Дмитрий 581 21
|Разумовский Дмитрий 125 21
|Хайруллин Айрат 108 19
|Херсонцев Алексей 93 19
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