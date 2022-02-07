Индексная книга CNews*
Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Situation, Dispatch Center Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления Situational management systems
Публикаций - 431, упоминаний - 558
Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 14
|Чернышенко Дмитрий 320 10
|Никифоров Николай 1161 8
|Евсин Александр 11 8
|Макаров Станислав 116 7
|Бондаренко Игорь 9 6
|Массух Илья 202 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Байдин Сергей 5 5
|Сиваков Юрий 5 5
|Завьялов Николай 5 5
|Серова Елена 317 4
|Федечкин Эдуард 39 4
|Козырев Алексей 274 4
|Шелепов Владимир 24 4
|Герман Андрей 19 4
|Новикова Елена 56 4
|Хомяк Юрий 34 4
|Колесников Андрей 82 3
|Каляпин Владимир 5 3
|Антонов Роман 6 3
|Смирнова-Крелль Оксана 51 3
|Сельков Андрей 13 3
|Григорьев Андрей 17 3
|Лысенко Эдуард 238 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Калинко Олег 3 3
|Михайлов Алексей 53 3
|Рахметов Руслан 34 3
|Вахмянин Иван 23 3
|Березкин Григорий 31 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Ильин Николай 17 3
|Ахмеров Тимур 85 3
|Вексин Алексей 11 3
|Ежов Василий 23 3
|Степанов Антон 57 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Евдокимов Игорь 8 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.