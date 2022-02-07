Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87280
ИКТ 7725
Организации 5829
Ведомства 1304
Ассоциации 641
Технологии 2809
Системы 16692
Персоны 30754
География 1473
Статьи 1139
Пресса 853
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1423
Мероприятия 808

Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Situation, Dispatch Center Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления Situational management systems

Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems


07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области
01.02.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)
24.06.2015 «Астерос» развернул ситуационный центр для «дочки» «Роснефти»
02.02.2015 В Екатеринбурге разрабатывается городской ситуационный центр
03.12.2014 Открылся ситуационный центр Минобороны РФ с использованием «стопроцентно отечественных ИТ»
25.09.2014 SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ
30.06.2014 Минкомсвязи запустило Ситуационный центр электронного правительства
09.10.2013 Ситуационные центры: для безопасности и не только
06.09.2012 Optima оснастит ситуационный центр ФПК на Северо-Кавказской железной дороге системой диспетчерского контроля
10.07.2012 РЖД начала следить за поездами из ситуационного центра в Москве
13.06.2012 Начал работу ситуационный центр губернатора Омской области
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр
16.11.2011 «Техносерв» создал ситуационный центр для «Аэрофлота»
27.09.2011 «Кабест» создаёт систему видеонаблюдения и ситуационный центр в рамках проекта «Безопасный Сочи»
29.07.2011 Николай Ильин: Система СЦ становится реальным инструментом госуправления
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства
08.02.2011 В Рязанской области будет создан региональный ситуационный центр с использованием технологий ГЛОНАСС
16.07.2010 «МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010»
29.04.2010 Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области
14.04.2010 «МегаФон» открыл ситуационный центр мобильной связи
16.02.2010 «Энвижн Груп» провела НИОКР по созданию Ситуационного центра для Росрыболовства
02.04.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
26.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
19.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
29.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» модернизировал ситуационный центр Счетной палаты РФ
11.10.2007 Смольный разрабатывает систему доступа в ситуационный центр
01.08.2007 ИАС «Московская промышленность»: ситуационный центр руководителя
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений"
08.11.2000 "Весть-Метатехнология" проведет конференцию "Ситуационный центр-2000"

Публикаций - 431, упоминаний - 558

Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 31
Microsoft Corporation 22497 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Крок - Croc 1616 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Huawei 3222 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
Polycom - Поликом Россия 378 13
Oracle Corporation 6035 12
Элемент ГК - Elementec 1523 12
Астерос - Asteros 624 11
Yandex - Яндекс 5015 11
SAP SE 4595 10
Cisco Systems 4720 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
HP Inc. 5313 8
Прогноз 957 8
Ростех - Автоматика Концерн 1008 8
Барс груп 499 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 7
AMT Group - АМТ-Груп 272 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 7
Polymedia - Полимедиа 92 7
Восход ФГБУ НИИ 529 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Twitter 2493 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Айтеко - iTeco 915 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 6
Samsung Electronics 9333 6
VideoMost - ВидеоМост 210 6
Информзащита 641 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
Терн ГК - Tern Group 52 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Программный продукт ГК 3960 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Почта России ПАО 1853 12
Газпром ПАО 1008 11
Аэрофлот - Aeroflot 648 9
Альфа-Банк 1476 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 6
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 5
Открытие ФК 2713 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Россети Ленэнерго 786 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 13 2
Pony Express - Фрейт линк 58 2
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
CarPrice - Карпрайс 34 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
X5 Group 709 2
Русагро Группа Компаний 182 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 151
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 71
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 39
Президент Российской Федерации 3770 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 13
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 13
Правительство Москвы 1640 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Верховный суд Российской Федерации 709 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Администрация Президента РФ 904 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
Счётная палата РФ 628 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 5
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 132
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 46
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 44
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 43
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 43
Визуализация 1338 42
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 41
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 38
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 35
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 30
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 24
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 24
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 23
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 22
Мобильное приложение - Mobile app 4966 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 20
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 18
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 14
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 20
Microsoft Windows 2000 2856 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 14
Linux OS 7669 10
Google Android 11959 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Apple iOS 6422 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 6
Microsoft Skype 1940 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 6
Microsoft Office 3247 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 4
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 54 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 82 3
Microsoft SQL Server 1416 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 3
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 21 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 3
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 3
AMT InfoDiode 32 3
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 3
Apple iPad 3663 3
Путин Владимир 2542 14
Чернышенко Дмитрий 320 10
Никифоров Николай 1161 8
Евсин Александр 11 8
Макаров Станислав 116 7
Бондаренко Игорь 9 6
Массух Илья 202 5
Кабанов Владимир 174 5
Байдин Сергей 5 5
Сиваков Юрий 5 5
Завьялов Николай 5 5
Серова Елена 317 4
Федечкин Эдуард 39 4
Козырев Алексей 274 4
Шелепов Владимир 24 4
Герман Андрей 19 4
Новикова Елена 56 4
Хомяк Юрий 34 4
Колесников Андрей 82 3
Каляпин Владимир 5 3
Антонов Роман 6 3
Смирнова-Крелль Оксана 51 3
Сельков Андрей 13 3
Григорьев Андрей 17 3
Лысенко Эдуард 238 3
Рудычева Наталья 89 3
Калинко Олег 3 3
Михайлов Алексей 53 3
Рахметов Руслан 34 3
Вахмянин Иван 23 3
Березкин Григорий 31 3
Корнеев Сергей 81 3
Ильин Николай 17 3
Ахмеров Тимур 85 3
Вексин Алексей 11 3
Ежов Василий 23 3
Степанов Антон 57 3
Мишустин Михаил 376 3
Щеголев Игорь 685 3
Евдокимов Игорь 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 159
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 40
Казахстан - Республика 4467 20
Земля - планета Солнечной системы 7427 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 14
Россия - СФО - Новосибирск 3269 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Беларусь - Белоруссия 3525 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 9
Россия - ПФО - Казань 2085 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Азия - Азиатский регион 3803 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 8
Россия - ПФО - Самарская область 939 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 7
Европа 12319 7
Россия - СФО - Омская область 517 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 7
Европа Восточная 2927 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Япония 10069 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 5
Ближний Восток 2549 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 124
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 73
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 57
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 22
Юриспруденция 1629 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
Информационное общество - Государственная программа 1238 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Экономический эффект 694 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 4
Образование в России 460 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Цифровой регион - Федеральный проект 55 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
TAdviser - Центр выбора технологий 243 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
РИА Новости 766 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
СК Пресс 16 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Information Age 2 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Российская газета 228 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 13
Gartner - Гартнер 3301 7
IDC - International Data Corporation 4671 6
Forrester Research 810 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Markets&Markets Research 97 2
IMS Research 31 1
Wainhouse Research 38 1
Медиалогия 48 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
IHS Markit 21 1
SimilarWeb 28 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Allied Market Research 18 1
Fortune Global 500 280 1
Juniper Research 468 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
РАН - Российская академия наук 1397 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
Рубин НИИ 7 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 2 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 12 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 8
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
ИнфоКом 59 1
Неогеография XXI - форум 52 1
GeoВласть 43 1
Высокие технологии XXI века 76 1
ProIntegration Awards 5 1
SAP Forum 29 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Best Office Awards 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще