«Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал проекты ситуационных центров глав Саратовской области и Республики Адыгея, которые станут основой «цифрового правительства». Они будут автоматически собирать данные о ситуации в регионах и прогнозировать ее развитие, что позволит руководителям субъектов оперативно оценивать обстановку, планировать и принимать управленческие решения.

Центры включают программную и интеграционную платформы, а также более сотни аналитических модулей, охватывающих все сферы государственного управления. Решение единовременно обрабатывает данные мониторинга правонарушений, чрезвычайных происшествий, сообщений в СМИ и социальных сетях, следит за функционированием систем ЖКХ, здравоохранения и образования, оценивает эффективность управления топливно-энергетическим и аграрно-промышленным комплексами в регионе, контролирует ход реализации инвестиционных проектов и федеральных целевых программ на территории субъекта. Пользователь может отслеживать развитие ситуации одновременно по нескольким выбранным аспектам, настроив интерфейс интерактивных панелей с помощью фильтров.

«Проекты, которые мы разработали для Саратовской области и Адыгеи, позволят в сжатые сроки создать в регионах цифровую систему управления, в которую будут интегрированы другие ресурсы местных органов власти. Спроектированные центры станут частью системы распределенных ситуационных центров страны, работающих по единому регламенту взаимодействия. Аналогичные решения и другие элементы "цифрового правительства" уже созданы для Татарстана, Башкортостана и других регионов», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Технический проект и рабочая документация на аппаратно-программный комплекс подготовлены специалистами НИИ «Рубин» (входит в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»). Для презентации возможностей решения для каждого из регионов были созданы цифровые модели наиболее важных функций ситуационного центра: комплекса «Обеспечение текущей деятельности», который отслеживает ключевые показатели деятельности правительства, и комплекс «Финансы» для мониторинга расходования бюджетных средств.

НИИ «Рубин» в составе концерна «Созвездие» применяет единую методологию проектирования ситуационных центров на основе модели многоаспектного анализа данных. Наше предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для их реализации и готово выступить в качестве системного интегратора», – сказал генеральный директор НИИ «Рубин» Сергей Степанов.