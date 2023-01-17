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Индексная книга CNews*
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Соцсеть Социальная сеть Social Networks Социальные медиа

Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа


17.01.2023 TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео
10.01.2023 Apple запретила устанавливать на iPhone российскую соцсеть, созданную на замену LinkedIn
27.12.2022 Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota
22.12.2022 «Одноклассники» представили обновления для создателей контента
13.12.2022 «Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс
08.12.2022 «Вконтакте» удвоит мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне новогодних праздников
06.12.2022 «Одноклассники» назначили Евгения Васильева директором по продукту
02.12.2022 ОК выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
18.11.2022 TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC
14.11.2022 Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто» в социальной сети «Вконтакте»
14.11.2022 В Якутии создали новую социальную сеть «Заметки»
08.11.2022 Авторы и сообщества «Вконтакте» за год увеличили заработок на 88%
02.11.2022 Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга
02.11.2022 Почему больше половины россиян не выкладывают фотографии с супругами и партнерами
28.10.2022 «Одноклассники» назначили нового технического директора
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами
26.10.2022 Twitter будет продан в течение 3 дней
21.10.2022 Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу
21.09.2022 «Одноклассники» перезапустили систему рекомендации контента: авторы получат больше аудитории внутри социальной сети
12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford
07.09.2022 Путина обвинили в срыве сделки по продаже Twitter Илону Маску
24.08.2022 TenChat запустил новую версию приложения с хештегами
10.08.2022 Ажиотаж вокруг YaRUS и Yappy спал: анализ интернет-трафика клиентов Yota
28.07.2022 «Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений
22.07.2022 Соцсеть «Одноклассники» запустила оплату по QR-коду
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд
11.07.2022 «Одноклассники» обновили редактор публикаций
30.06.2022 «Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков в соцсети
29.06.2022 «Одноклассники» представили летнюю программу поддержки для активных авторов
20.06.2022 «Вконтакте» анонсировала цифровые аватары: первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети
15.06.2022 «Вконтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций
12.06.2022 5 интересных фактов о ботах в социальных сетях
19.05.2022 «Одноклассники» запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»
29.04.2022 Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию
20.04.2022 VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт Вконтакте»
15.04.2022 «Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты» для всех групп
11.04.2022 Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти
05.04.2022 CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте»

Публикаций - 8979, упоминаний - 12784

Соцсеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4342 2398
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 1573
Google LLC 10970 1199
Twitter 2707 1048
Microsoft Corporation 23534 863
VK - Mail.ru Group 3208 793
Yandex - Яндекс 5705 641
Apple Inc 11225 588
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 356
Telegram Group 1068 326
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6273 316
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 312
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 308
Samsung Electronics 9747 297
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4169 297
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 262
IBM - International Business Machines Corp 9200 229
Oracle Corporation 6318 212
Yahoo! 3688 203
Amazon Inc - Amazon.com 2809 189
SAP SE 4886 164
7028 148
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 145
Huawei 3514 144
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2516 139
1С-ИжТиСи 6344 139
Sony 6485 117
Intel Corporation 11679 114
Dell EMC 4921 113
Cisco Systems 4882 108
Dr.Web - Доктор Веб 1211 103
Rambler Group - Рамблер ГК 855 101
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 101
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 99
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 98
PayPal 648 98
Цифра ГК 2157 95
HTC Corporation 1492 92
HP Inc. 5526 91
LG Electronics 3543 86
LinkedIn 584 386
Лента - Сеть розничной торговли 1707 273
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 258
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 254
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2403 98
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 98
eBay Inc 1599 97
DST Global - Digital Sky Technologies 211 95
Альфа-Банк 1603 83
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 82
Qiwi 926 81
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 81
Россети Ленэнерго 2352 78
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 77
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 73
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 72
AliExpress 381 72
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 71
Visa International 1874 70
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 67
Почта России ПАО 1997 62
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 212 61
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 58
Avito Holding AB - Авито Холдинг 338 54
Связной ГК 1339 52
Uber 305 51
HeadHunter Group - HH Group 293 48
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 847 45
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 43
Газпром ПАО 1158 42
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 42
VK Delivery club 229 42
ГПБ - Газпромбанк 943 41
РЖД - Российские железные дороги 1625 40
X5 Group 821 39
ВТБ - ВТБ24 660 38
Tesla Motors 338 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 34
Евросеть 1401 32
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 539 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 566
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 303
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 279
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 247
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 201
Президент Российской Федерации 3726 190
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 161
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 130
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 113
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 107
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 89
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 78
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 74
Правительство Москвы 1997 70
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 62
Судебная власть - Judicial power 2100 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2876 56
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 56
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 54
Администрация Президента РФ 978 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 51
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 49
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 48
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 47
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 46
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 43
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 39
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 36
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 29
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 27
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 181 26
Федеральное казначейство России 1552 26
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 86
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 59
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 43
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 38
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 37
Единая Россия - Политическая партия 264 34
4CIO 710 30
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 28
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 24
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 14
ЛДПР 100 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 12
РосКомСвобода - Общественная организация 86 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 8
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 8
Демократическая политическая партия США 116 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 439 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
Интернет и бизнес - ассоциация 34 5
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
Интернет-видео - ассоциация 18 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 4538
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 1493
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 1446
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 1218
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4450 1191
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19958 1142
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17297 1001
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11672 983
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 930
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 838
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13112 801
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 795
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 790
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8155 775
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 763
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25858 756
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22286 754
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 722
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8267 678
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16094 674
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2627 661
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11246 654
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7574 650
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26046 608
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 590
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6588 558
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9085 546
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 516
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5486 498
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14905 497
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17565 492
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12623 492
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5411 477
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5376 473
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4269 469
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6382 467
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5131 432
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11946 425
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5466 421
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8202 392
Google Android 12593 1169
VK - Mail.ru Одноклассники 1486 798
Apple iOS 6824 755
Google YouTube - Видеохостинг 2436 523
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 485
Microsoft Windows 14474 472
Myspace - социальная сеть 636 446
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 738 392
Google Play - Google Store - Android Market 2952 310
Apple - App Store 2612 287
WhatsApp Messenger 863 283
Microsoft Skype 1978 277
Apple iPad 3742 267
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4134 252
Apple iPhone 6 6186 234
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 190
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 187
Rakuten Viber 532 172
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6550 167
Microsoft Windows 2000 12695 164
Linux OS 8289 159
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 158
Google+ Социальная сеть 205 152
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3285 145
Microsoft Office 3449 137
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 135
Google Gmail 837 135
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 134
Google Chrome - браузер 1398 128
Mozilla Firefox - браузер 1799 127
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 111
Apple macOS 1719 98
Oracle Java - язык программирования 2771 98
Opera Browser - Браузер 969 92
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 86
ByteDance TikTok 175 83
Google Android APP - Advanced Protection Program 577 81
Google Maps - Карты Google 777 81
Microsoft Azure 1322 80
Microsoft Edge - браузер 1938 78
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 309 239
Дуров Павел 250 176
Путин Владимир 2740 148
Усманов Алишер 292 67
Мильнер Юрий 132 60
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 54
Медведев Дмитрий 1631 53
Гришин Дмитрий 190 50
Шадаев Максут 640 46
Цыплухин Владислав 40 40
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 39
Добродеев Борис 95 38
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 37
Мишустин Михаил 482 36
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 35
Артамонова Анна 183 35
Никифоров Николай 1172 34
Рыжиков Сергей 110 33
Широков Илья 34 33
Чернышенко Дмитрий 432 32
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 30
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 29
Курьянов Сергей 162 29
Larry Page - Ларри Пейдж 186 28
Жаров Александр 174 26
Щеголев Игорь 691 25
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 25
Хинштейн Александр 76 25
Макаров Станислав 117 23
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 22
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 22
Перекопский Илья 27 22
Демидов Михаил 133 21
Satya Nadella - Сатья Наделла 183 21
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 21
Краснова Марина 33 21
Орловский Виктор 348 20
Сергеев Дмитрий 59 20
Тоболь Александр 31 20
Горелкин Антон 61 20
Россия - РФ - Российская федерация 123340 4240
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50244 1632
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39464 1013
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Южная Корея - Республика 6295 164
Бразилия - Федеративная Республика 2240 161
Испания - Королевство 3603 159
Канада 4712 150
Беларусь - Белоруссия 4292 148
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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