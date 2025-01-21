Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа

За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200% и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK. По данным Mediascope, в дека

В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят ьзователи сами контролировали свои цифровые данные. В частности, Project Liberty намерена перевести соцсеть на протокол с открытым исходным кодом. TikTok принадлежит китайской компании ByteDanc

Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране рты предложили отсрочить введение запрета на три–пять лет, до момента снижения доли заблокированных социальных сетей на рынке рекламных услуг российского малого и среднего бизнеса до 0,5–1%. За

46% родителей за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет, 34% — против Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 46% родителей детей 7—16 лет. В опросе сервиса

ГК «Солар»: социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещенные ресурсы в школах, колледжах и лицеях колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования за первую четверть 2024/25 учебного года. В тройку самых запрашиваемых запрещенных категорий вошли социальные сети, сервисы накрутки просмотров и фишинговые сайты для кражи паролей и банковских данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Запросы на ресурсы отправляли ученики с л

Исследование «Одноклассником» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети для работы «Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру». Большинство (85%) опрошен

Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во «ВКонтакте» видео. Пользователи «ВКонтакте», как правило, делают покупки в процессе традиционного использования соцсети — общения, просмотра ленты и развлекательного контента. Платформа показывает самые ре

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают BBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают пользователи соцсети X (бывшей Twitter). Людей увольняли, судя по информации в открытом доступе, по национ

Компания – резидент «Сириуса» разработала научно-техническую социальную сеть учебе, не беспокоясь за качество и достоверность, а еще сократит время на поиск нужной информации. Социальная сеть включает разделы «Наука» с рубрикатором, «Советы» с объявлениями о научных со

ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма сегодня трудно представить себе день без проверки ленты новостей или обмена сообщениями с друзьями. Соцсети предлагают уникальные возможности для общения, самовыражения и доступа к информации.

Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей Активная слежка Социальная сеть Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на

Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками диненной государственной платформе по реагированию на кибератаки, создание которой Минцифры России обсуждает с весны, могут помимо телеком-операторов, банков и ИТ-компаний подключить также владельцев социальных сетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений. Об этом в конце августа 2024 г. пишет «Коммерсант». Предполагается, что на платформе госструктуры смогут обмениваться с биз

«Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций «Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи

«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публикациям в соцсети изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими. Об этом CNews соо

Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям онал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети». Сетки создаются автоматически при регистрации на основе информации об опыте работы:

«Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году увлечения на платформе: к концу лета 2024 г. «Одноклассники» выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Оригинальные шоу отвечают позиционированию соцсети и способствуют закреплению связи «Одноклассников» с тематикой хобби. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Проекты, которые «Одноклассники» выпустили в 2023 г., собрали

VK интегрирует Yclients: пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети ут за несколько секунд записаться в салоны красоты, медицинский центр или студию йоги. Благодаря интеграции с Yclients сделать это можно, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй в соцсети. В сообществе и его публикациях появится кнопка «Записаться». По клику пользователю откроется привычная онлайн-форма Yclients с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени.

Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя целях расследования преступлений и поддержания общественного порядка. Изначально в реестр организаторов распространения информации включали крупные сервисы, на которых общались пользователи, например социальные сети и форумы. Одними из первых в реестр ОРИ были внесены сервисы «Яндекс», «Мейл.ру», «Одноклассники», «ВКонтакте». ИТ-платформам внесенных в реестр ОРИ накладывает на владельцев са

Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети ь направления по защите пользователей, «Одноклассники»: «99% всех взломов личных аккаунтов, будь то соцсети, электронные почты или личные кабинеты клиентов банков, являются не целенаправленными

«Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику атели видят звездочки. Новая функциональность стала шагом к развитию комфортной среды для общения в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Новая технология «Одноклассни

Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов языковой модели, которая похожа по возможностям на ChatGPT или YandexGPT. Napoleon IT взяла данные по размеченным и проанализированным отзывам с других онлайн-площадок и дообучила для использования в социальных сетях. LLM-модель использует для анализа 7 миллиардов параметров благодаря чему качество работы сильно выросло, скорость достигла 100 отзывов в секунду, а цена использования продукта

Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками , что позволило выявить 14 категорий неявных идентификационных признаков. «Для данного исследования социальная сеть была весьма подходящей площадкой потому, что дает возможность смотреть данные

«Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин решает, куда отправиться в путешествие благодаря социальным сетям ествия» провел опрос и выяснил, что вдохновляет россиян на путешествия и какую роль при этом играют социальные сети и известные личности. Согласно результатам опроса*, большинство россиян (39%)

«Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для авторов и медиа в соцсети се виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и пр.) при публикации нативной рекламы в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Для добавления токена автору

Вышло крупное обновление TenChat — теперь в соцсети можно привлечь инвестиции и создавать публичные «Альянсы» иниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государств

Пользователи «ВКонтакте» смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового простр

Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса вязанный с утечкой данных. Маркетинговая специализация — еще одна особенность BrandGPT. Модель обучена на собственных датасетах из десятков миллионов сообщений Brand Analytics и умеет понимать данные социальных медиа и СМИ. Нейросеть знакома с маркетинговыми задачами и может ответить на любой вопрос по данным, собранным в Brand Analytics. BrandGPT — ответственная модель, не склонная к галлю

Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях признанных иноагентами. Запрет на использование иностранных соцсетей вводить не планируется. Какие социальные сети были заблокированы в России Весной 2022 г. после начала специальной военной о

Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения 54% россиян в течение первых 15 минут после пробуждения проверяют мессенджеры и социальные сети. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения России в р

Состоялся релиз «Маркетспейса» от деловой соцсети TenChat — теперь каждый может заработать на своих контактах о специалиста из списка знакомых — и заработать, если соискатель выйдет на работу. Таким образом, в соцсети каждый человек может монетизировать свою базу контактов. Кроме того, в «Маркетспейсе»

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* kTok, Instagram* и Zoom. На поддержку проектов планировали выделить порядка 1,2 млрд руб. Создатели соцсети Looky от ООО «Мотивационные решения», например, в паспорте проекта отмечали, что их п

Алгоритм «Афина» получил обновление в соцсети TenChat — теперь записи получают бесплатное продвижение вкладу «Люди» публичными, чтобы незарегистрированные пользователи смогли познакомиться с контентом соцсети и «Бизнес.тиндером», современной платформы для нетворкинга. *** TenChat — российская

Работодатели регулярно мониторят соцсети россиян – они в ответ начали скрывать аккаунты е аккаунты, чтобы сформировать правильное впечатление о погруженности в нужные вопросы. Скрыли свои соцсети от просмотров полностью только 2% участников исследования. 62% опрошенных рассказали,

Российская деловая соцсеть TenChat планирует создать веб-версию сайта для слабовидящих реализуется в рамках «Национальной социальной инициативы» АСИ. В соглашении зафиксированы намерения соцсети по развитию сервисов и созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоро

В веб-версии деловой соцсети TenChat теперь можно заполнить вкладку «Карьера», а публикации стали учитывать внешние просмотры в общем охвате егистрации в TenChat можно посещать ленту публикаций для просмотра популярных записей пользователей соцсети. Такие просмотры начнут учитываться и увеличат охваты постов пользователей — они буду

«Одноклассники» представили самое масштабное обновление социальной сети за 5 лет «Одноклассники» представили обновленную «Ленту новостей», основной сервис соцсети, которым пользуется свыше 90% дневной аудитории (DAU). Обновление стало одним из глав

Нейросети на 10% точнее предсказывают прибыльность российских фирм ю и рентабельностью их деятельности. Ученые рассматривали цифровые коммуникации предприятий (сайт и социальные сети), показатели активности компаний в цифровой среде (видимость сайта в интернет

В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации зивно в SMMplanner. Благодаря этому впервые можно делать отложенные публикации в российскую деловую соцсеть наравне с такими соцсетями как «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram и другими, что

В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей ия, для корректного использования необходимо проверить обновление. *** TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг професси