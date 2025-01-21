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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соцсеть Социальная сеть Social Networks Социальные медиа

Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа

СОБЫТИЯ

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21.01.2025 За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200%

и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK. По данным Mediascope, в дека
10.01.2025 В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят

ьзователи сами контролировали свои цифровые данные. В частности, Project Liberty намерена перевести соцсеть на протокол с открытым исходным кодом. TikTok принадлежит китайской компании ByteDanc
17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране

рты предложили отсрочить введение запрета на три–пять лет, до момента снижения доли заблокированных социальных сетей на рынке рекламных услуг российского малого и среднего бизнеса до 0,5–1%. За
12.11.2024 46% родителей за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет, 34% — против

Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 46% родителей детей 7—16 лет. В опросе сервиса

01.11.2024 ГК «Солар»: социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещенные ресурсы в школах, колледжах и лицеях

колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования за первую четверть 2024/25 учебного года. В тройку самых запрашиваемых запрещенных категорий вошли социальные сети, сервисы накрутки просмотров и фишинговые сайты для кражи паролей и банковских данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Запросы на ресурсы отправляли ученики с л
22.10.2024 Исследование «Одноклассником» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети для работы

«Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру». Большинство (85%) опрошен
08.10.2024 Товары продавцов Ozon будут доступны для заказа во «ВКонтакте»

видео. Пользователи «ВКонтакте», как правило, делают покупки в процессе традиционного использования соцсети — общения, просмотра ленты и развлекательного контента. Платформа показывает самые ре
01.10.2024 Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

BBYY с российскими корнями устроила массовые чистки своего кадрового состава, сообщают пользователи соцсети X (бывшей Twitter). Людей увольняли, судя по информации в открытом доступе, по национ
27.09.2024 Компания – резидент «Сириуса» разработала научно-техническую социальную сеть

учебе, не беспокоясь за качество и достоверность, а еще сократит время на поиск нужной информации. Социальная сеть включает разделы «Наука» с рубрикатором, «Советы» с объявлениями о научных со
10.09.2024 ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма

сегодня трудно представить себе день без проверки ленты новостей или обмена сообщениями с друзьями. Соцсети предлагают уникальные возможности для общения, самовыражения и доступа к информации.

03.09.2024 Instagram* прослушивает через микрофон всех пользователей

Активная слежка Социальная сеть Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на

21.08.2024 Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками

диненной государственной платформе по реагированию на кибератаки, создание которой Минцифры России обсуждает с весны, могут помимо телеком-операторов, банков и ИТ-компаний подключить также владельцев социальных сетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений. Об этом в конце августа 2024 г. пишет «Коммерсант». Предполагается, что на платформе госструктуры смогут обмениваться с биз
13.08.2024 «Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций

«Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи

27.06.2024 «Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети

Одноклассники» теперь автоматически обнаруживают и размывают в ленте и комментариях к публикациям в соцсети изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими. Об этом CNews соо
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям

онал Q&A, который позволяет легко задавать вопросы сообществу, что очень важно для профессиональной соцсети». Сетки создаются автоматически при регистрации на основе информации об опыте работы:
19.06.2024 «Одноклассники» увеличили объем оригинального контента в 1,5 раза в 2024 году

увлечения на платформе: к концу лета 2024 г. «Одноклассники» выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Оригинальные шоу отвечают позиционированию соцсети и способствуют закреплению связи «Одноклассников» с тематикой хобби. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Проекты, которые «Одноклассники» выпустили в 2023 г., собрали
15.05.2024 VK интегрирует Yclients: пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети

ут за несколько секунд записаться в салоны красоты, медицинский центр или студию йоги. Благодаря интеграции с Yclients сделать это можно, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй в соцсети. В сообществе и его публикациях появится кнопка «Записаться». По клику пользователю откроется привычная онлайн-форма Yclients с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени.

06.05.2024 Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя

целях расследования преступлений и поддержания общественного порядка. Изначально в реестр организаторов распространения информации включали крупные сервисы, на которых общались пользователи, например социальные сети и форумы. Одними из первых в реестр ОРИ были внесены сервисы «Яндекс», «Мейл.ру», «Одноклассники», «ВКонтакте». ИТ-платформам внесенных в реестр ОРИ накладывает на владельцев са
25.04.2024 Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети

ь направления по защите пользователей, «Одноклассники»: «99% всех взломов личных аккаунтов, будь то соцсети, электронные почты или личные кабинеты клиентов банков, являются не целенаправленными
19.04.2024 «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику

атели видят звездочки. Новая функциональность стала шагом к развитию комфортной среды для общения в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Новая технология «Одноклассни
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов

языковой модели, которая похожа по возможностям на ChatGPT или YandexGPT. Napoleon IT взяла данные по размеченным и проанализированным отзывам с других онлайн-площадок и дообучила для использования в социальных сетях. LLM-модель использует для анализа 7 миллиардов параметров благодаря чему качество работы сильно выросло, скорость достигла 100 отзывов в секунду, а цена использования продукта
19.03.2024 Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками

, что позволило выявить 14 категорий неявных идентификационных признаков. «Для данного исследования социальная сеть была весьма подходящей площадкой потому, что дает возможность смотреть данные
11.03.2024 «Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин решает, куда отправиться в путешествие благодаря социальным сетям

ествия» провел опрос и выяснил, что вдохновляет россиян на путешествия и какую роль при этом играют социальные сети и известные личности. Согласно результатам опроса*, большинство россиян (39%)
29.02.2024 «Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для авторов и медиа в соцсети

се виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и пр.) при публикации нативной рекламы в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников». Для добавления токена автору

19.02.2024 Вышло крупное обновление TenChat — теперь в соцсети можно привлечь инвестиции и создавать публичные «Альянсы»

иниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государств
16.02.2024 Пользователи «ВКонтакте» смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта

взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового простр
24.01.2024 Brand Analytics зарегистрировала BrandGPT — первую российскую GPT-нейросеть для анализа социальных медиа и СМИ в интересах бизнеса

вязанный с утечкой данных. Маркетинговая специализация — еще одна особенность BrandGPT. Модель обучена на собственных датасетах из десятков миллионов сообщений Brand Analytics и умеет понимать данные социальных медиа и СМИ. Нейросеть знакома с маркетинговыми задачами и может ответить на любой вопрос по данным, собранным в Brand Analytics. BrandGPT — ответственная модель, не склонная к галлю
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях

признанных иноагентами. Запрет на использование иностранных соцсетей вводить не планируется. Какие социальные сети были заблокированы в России Весной 2022 г. после начала специальной военной о
11.12.2023 Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения

54% россиян в течение первых 15 минут после пробуждения проверяют мессенджеры и социальные сети. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения России в р
17.11.2023 Состоялся релиз «Маркетспейса» от деловой соцсети TenChat — теперь каждый может заработать на своих контактах

о специалиста из списка знакомых — и заработать, если соискатель выйдет на работу. Таким образом, в соцсети каждый человек может монетизировать свою базу контактов. Кроме того, в «Маркетспейсе»
15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

kTok, Instagram* и Zoom. На поддержку проектов планировали выделить порядка 1,2 млрд руб. Создатели соцсети Looky от ООО «Мотивационные решения», например, в паспорте проекта отмечали, что их п
23.10.2023 Алгоритм «Афина» получил обновление в соцсети TenChat — теперь записи получают бесплатное продвижение

вкладу «Люди» публичными, чтобы незарегистрированные пользователи смогли познакомиться с контентом соцсети и «Бизнес.тиндером», современной платформы для нетворкинга. *** TenChat — российская

23.10.2023 Работодатели регулярно мониторят соцсети россиян – они в ответ начали скрывать аккаунты

е аккаунты, чтобы сформировать правильное впечатление о погруженности в нужные вопросы. Скрыли свои соцсети от просмотров полностью только 2% участников исследования. 62% опрошенных рассказали,
16.10.2023 Российская деловая соцсеть TenChat планирует создать веб-версию сайта для слабовидящих

реализуется в рамках «Национальной социальной инициативы» АСИ. В соглашении зафиксированы намерения соцсети по развитию сервисов и созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоро
05.10.2023 В веб-версии деловой соцсети TenChat теперь можно заполнить вкладку «Карьера», а публикации стали учитывать внешние просмотры в общем охвате

егистрации в TenChat можно посещать ленту публикаций для просмотра популярных записей пользователей соцсети. Такие просмотры начнут учитываться и увеличат охваты постов пользователей — они буду
25.09.2023 «Одноклассники» представили самое масштабное обновление социальной сети за 5 лет

«Одноклассники» представили обновленную «Ленту новостей», основной сервис соцсети, которым пользуется свыше 90% дневной аудитории (DAU). Обновление стало одним из глав
25.09.2023 Нейросети на 10% точнее предсказывают прибыльность российских фирм

ю и рентабельностью их деятельности. Ученые рассматривали цифровые коммуникации предприятий (сайт и социальные сети), показатели активности компаний в цифровой среде (видимость сайта в интернет
25.08.2023 В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации

зивно в SMMplanner. Благодаря этому впервые можно делать отложенные публикации в российскую деловую соцсеть наравне с такими соцсетями как «Вконтакте», «Одноклассники», Telegram и другими, что

21.08.2023 В деловой соцсети TenChat добавили возможность получения рекомендаций от работодателей

ия, для корректного использования необходимо проверить обновление. *** TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг професси
03.08.2023 «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине

о списком федеральных станций, доступных для прослушивания. «Радио FM» доступно в десктопной версии соцсети и мобильных приложениях ОК на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

Публикаций - 11803, упоминаний - 16186

Соцсеть и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 2528
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2052
Google LLC 12688 1390
X Corp - Twitter 2938 1180
Microsoft Corporation 25775 1046
VK - Mail.ru Group 3602 880
Yandex - Яндекс 9216 817
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 748
МегаФон 10742 735
Telegram Group 2940 725
Apple Inc 13154 719
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 380
Ростелеком 10948 366
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 343
Samsung Electronics 11064 334
IBM - International Business Machines Corp 9699 256
Amazon Inc - Amazon.com 3277 234
Oracle Corporation 7074 234
Yahoo! 3726 208
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 195
Huawei 4676 188
SAP SE 5601 178
9594 175
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 167
Intel Corporation 12811 150
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 150
Sony 6739 129
Cisco Systems 5372 126
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 125
Dell EMC 5180 122
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 118
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 116
Microsoft Corporation - GitHub 1075 112
Dr.Web - Доктор Веб 1294 110
ESET - ESET Software 1161 104
PayPal 671 102
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 101
HP Inc. 5883 98
LG Electronics 3735 92
HTC Corporation 1512 91
Microsoft - LinkedIn 699 443
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 380
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 372
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 158
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 143
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 133
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 128
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 127
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 127
Альфа-Банк 1979 105
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 104
DST Global - Digital Sky Technologies 229 100
eBay Inc 1640 99
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 91
Почта России ПАО 2370 90
NanduQ - Qiwi 1013 88
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 86
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 80
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 79
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 77
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 75
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 75
Visa International 1993 73
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 69
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 68
Россети Ленэнерго 1699 59
РЖД - Российские железные дороги 2096 55
Связной ГК 1401 55
Uber 357 54
Газпром ПАО 1493 54
Tesla Motors 461 53
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 53
ГПБ - Газпромбанк 1273 51
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 51
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 49
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 49
ПСБ - Промсвязьбанк 963 46
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 44
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 473
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 362
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 328
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 251
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 226
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 224
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 214
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 201
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 143
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 143
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 134
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 112
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 104
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 97
Судебная власть - Judicial power 2500 97
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 92
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 90
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 82
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 81
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 77
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 76
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 68
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 66
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 59
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 57
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 57
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 56
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 55
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 52
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 52
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 50
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 50
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 41
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 35
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 101
Единая Россия - Политическая партия 321 42
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 41
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 40
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 35
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 31
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 15
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 14
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 14
ЛДПР 116 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
РосКомСвобода - Общественная организация 86 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
Демократическая политическая партия США 122 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
Apache Software Foundation - ASF 231 8
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 8
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 8
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2302
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1830
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1755
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1527
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1257
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1196
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1171
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1050
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1047
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 988
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 976
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 974
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 965
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 911
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 875
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 848
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 835
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 826
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 820
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 805
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 803
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 799
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 798
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 794
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 791
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 665
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 663
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 620
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 605
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 582
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 576
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 569
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Google Android 15243 1344
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 953
Apple iOS 8583 895
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Microsoft Windows 16882 590
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 545
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 505
Myspace - социальная сеть 640 447
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 405
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 370
Apple - App Store 3109 354
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 290
Apple iPad 4011 283
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 237
Linux OS 11533 231
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 231
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 227
Rakuten Viber 665 208
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 201
Apple iPhone 6 4861 170
ByteDance - TikTok 355 164
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 162
Google - Gmail 1021 160
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 159
Microsoft Office 4170 157
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Google Chrome - браузер 1701 143
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Apple macOS 2419 127
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 124
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Microsoft Windows 2000 8678 113
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 113
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FreePik 1841 100
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Forrester Research 834 53
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 40
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eMarketer 206 33
Fortune Global 500 295 24
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 23
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 23
SimilarWeb 62 22
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 19
HitWise 69 17
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 13
Juniper Research 131 13
CNews Инновационные СМБ-компании 13 13
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 11
НМГ - Медиалогия 37 11
Frost & Sullivan 207 10
ABI Research 236 10
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 10
Informa - Ovum - Omdia 155 9
B2B International 50 9
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
BCG - Boston Consulting Group 117 8
Harris Interactive 81 7
Markets&Markets Research 113 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
ResearchMe 14 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 7
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 6
ONSIDE 19 6
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 73
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 41
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 34
РАН - Российская академия наук 2122 32
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 26
VK - Skillbox - Скилбокс 146 25
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 18
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 11
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 11
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 8
ИИИ - Институт исследований интернета 66 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Государственный Русский музей 52 7
Ростелеком - Азбука интернета 34 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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