Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Мишустин Михаил

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Поручение по разработки ИТ-системы Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать государственную информационную систему (ГИС) «Управление коммуна
09.01.2026 Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию

». Соответствующее постановление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкц
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы

Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях)

04.06.2025 Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source

огий и Open Source. Такие продукты получат приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, как пишут «Ведомости». Минцифры обсудит эту возможность. Инициатива не преследует ц
28.02.2025 Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение

лейсов АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо за подписью председателя ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгении Черницкой с просьбой пересмотреть вводимое требование для маркетплейсов и классифайдов пред
14.02.2025 В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

аркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты граждан от телефонного и инте
03.02.2025 Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. mos.ru По словам Мишустина, доля ИТ-сектора в ВВП России выросла за пять лет больше чем в 1,7 раза Более трети
31.01.2025 Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию

вать их потребность в скоростном интернете планируется при помощи 300 космических аппаратов. mos.ru Мишустин анонсировал план запуска спутниковой группировки связи «Еще через год создадим основ
28.12.2024 В России кратно снизили налог на прибыль для предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы

удут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 декабря 2024 г. Сейчас ставка для таких предприятий со
22.11.2024 Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта

лый ряд других программ, о которых наверняка вы знаете», – сказал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. «Система «ЭРА-ГЛОНАСС» создана в 2015 г. Минтрансом России по поручению През
22.05.2024 «Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо»

ationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов). Третий участник проекта Премьер-министр Михаил Мишустин сказал в разговоре с Мордашовым на пленарном заседании ЦИПР, что замену SAP можно сделать на базе «Консист». Представитель «Северсталь» сообщил CNews, что решение по вендору еще
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

ин поручил принять меры по стимулированию спроса на БАС отечественного производства. В 2023 г. CNews провел детальный анализ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 г., которая была утверждена Михаилом Мишустиным 21 июня 2023 г. Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. преследует основную цель достижения технологического суверенитета России, которой российское правительство

22.11.2023 Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять

Новый федеральный проект Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии дал поручение обеспечить подготовку новог
07.11.2023 Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина

я Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина: «Сегодня председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин провел за
02.08.2023 Мишустин расширил список российского ПО, обязательного для предустановки на ПК и смартфоны

Новый перечень Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютерную и мобильную технику в 2024 г. Страной происхождения ПО должна быть Россия или другие

12.05.2023 Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок

ьство пересмотреть планы по вводу отраслевого сбора и распространению требований по цифровой маркировке на широкую номенклатуру радиоэлектроники. Это следует из письма АРПЭ председателю Правительства Михаилу Мишустину, которое было направлено 25 апреля 2023 г. (есть в распоряжении CNews). Производители и разработчики опасаются, что эксперимент по цифровой маркировке отдельных видов электрон
29.07.2022 «Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона

ербанка «Авито», Сбербанк и «Амаяма авто» (сервис «Дром») попросили премьер-министра России Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок к закону «О рекламе», которые предполагают создать
18.04.2022 Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру

Пока только в планах Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию, согласно которой все процессы при оказании госуслуг будут переве
18.03.2022 Мишустин подписал: ИТ-компании получат сотни миллионов на доработку своих продуктов для крупного бизнеса

Гранты технологическим компаниям Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, которое утверждает правила предоставления субс
10.02.2022 Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы

соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены. Вторая попытка Инициатива, озвученная Михаилом Мишустиным, сама по себе не нова. Аналогичный шаг власти сделали в 2018 г., о чем пр
21.01.2022 Главе правительства Михаилу Мишустину представили продукцию Концерна «Автоматика»

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», продемонстрировал свою продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину. Презентация прошла в рамках рабочего визита главы Правительства России на воронежский концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили представители «Рос
20.01.2022 «Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G

порации «Ростех»). Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». В рамках визита в Воронеж Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры Концерна «Созвездие». Главе Правительств
23.12.2021 Мишустин разрешил Минцифры обеспечивать спрос на российскую электронику, которым оно уже давно занималось

стимулированию и развитию спроса на российское «железо» и ПО. Речь также идет о поддержке проектов по их разработке, внедрению и использованию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В то же время отечественный рынок о новых обязанностях Минцифры был осведомлен еще с начала лета 2021 г. Представители министерства публично рассказывали о предпринимаемых ими

08.12.2021 ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

ого собрания (Государственной Думы и Совета Федерации), Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства. Должность Президента России занимает Владимир Путин, премьер-министра – Михаил Мишустин. ФСО получит почти 6 млрд руб. на развитие своих ИС, обеспечивающих деятельность Президента России, премьер-министра, парламента, Совета Безопасности и так далее В предыдущую ре
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР

проектирования (САПР). Эти поручения по итогам рабочей поездки были даны главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Срок подготовки плана — до 1 октября 2021 г. Речь идет о создании мульти
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина

ние и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии Стениной, стало известно после интервью бизнесмена изданию «Известия» в феврале 2020 г. (по
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

ющимися в стране мерами соцподдержки в режиме онлайн. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки

11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами

Единая электронная виза Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз для въезда в нашу страну, которые
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны»

. Сейчас кураторами индустрий софтверной разработки и выпуска радиоэлектроники отдельно занимаются Минкомсвязи и Минпромторг соответственно. Письмо с упомянутой инициативой на имя главы Правительства Михаила Мишустина было направлено 17 августа 2020 г. (копия имеется в распоряжении CNews). Подписи под документом поставили исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей эле
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

Максуту Шадаеву вернули девятого заместителя Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, увеличивающее максимально возможное число заместителей минист
20.07.2020 Мишустин подписал: В 2021 г. россиян будут принимать на работу с электронными трудовыми книжками

Начало цифровизации трудовых книжек Граждане России смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ №1017 от 10 июля 2020 г. опубликован на сайте Правительства России. На сайте Правительства сказано также, что электронная форма трудовой книжки представляет собой почт
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

от общего размера затрат. Государственно-частное партнерство и решение кадровой проблемы Озвученная Михаилом Мишустиным программа предполагает развитие государственно-частного партнерства в ИТ-
16.04.2020 Мишустин перешел на российский Linux?

ux CNews обратил внимание, что на одном из рабочих персональных компьютеров премьер-министра России Михаила Мишустина установлена отечественная операционная система на базе ядра Linux. Монитор

29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

похож на карьерный путь Михаила Мишустина, который в начале 2020 г. возглавил Правительство России. Мишустин пришел в налоговые органы в 1998 г., затем стал замминистра МНС. В 2004 г. Мишуст
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список

контролироваться», – отметил вице-премьер. Кто присутствовал на встрече В список участников встречи Мишустина с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответствен
04.02.2020 Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах

заместителя по цифровизации ведомства должны с профильным вице-премьером, имя которого в поручении Мишустина не приводится. Им может оказаться вице-премьер Дмитрий Чернышенко – в январе 2020 г
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги

ельства глава государства провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность премьер-министра. Заручивш
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов

едств», — прокомментировал Мишустин процесс наполнения бюджета. Роль аналитических систем По словам Мишустина, применение методов аналитики существенно снижает количество проверок. Из аналитиче
28.10.2014 Глава ФНС выступил за бесплатность электронных выписок и электронной подписи

ательством Дмитрия Медведев состоялось выступление главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Его доклад касался оптимизации механизмов предоставления его ведомством приоритетн
04.06.2014 Мишустин: Благодаря ИТ-системе Росреестра ФНС повысил собираемость налогов

руководители филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра». Открывая заседание, Михаил Мишустин подвел итоги поступлений налогов на недвижимое имущество за 2013 г.: «Так, без учета

Публикаций - 787, упоминаний - 980

Мишустин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 111
Yandex - Яндекс 9215 71
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 56
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 45
Microsoft Corporation 25775 39
МегаФон 10742 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
Telegram Group 2940 29
Huawei 4675 27
VK - Mail.ru Group 3602 26
Google LLC 12688 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 24
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 24
9594 23
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 22
Apple Inc 13154 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Oracle Corporation 7074 18
Intel Corporation 12811 17
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 15
X Corp - Twitter 2938 15
Восход ФГБУ НИИ 721 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
SAP SE 5601 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 12
Samsung Electronics 11064 12
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 11
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 10
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 31
Почта России ПАО 2370 31
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 22
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 22
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 16
Газпром нефть 725 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Альфа-Банк 1979 15
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Газпром ПАО 1493 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
ЦИАН - CIAN 192 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 418
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 361
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 221
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 172
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 157
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 127
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 126
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 108
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 85
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 77
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 62
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 56
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 29
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 26
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 19
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 48
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 34
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 29
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
Единая Россия - Политическая партия 321 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
АЮР - Ассоциация юристов России 51 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Russian Open Source Foundation 8 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ГосИнформСистемы 160 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 308
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 298
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 252
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 166
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 71
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 64
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 64
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 49
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 43
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 40
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 39
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 39
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 37
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 144
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 48
FreePik 1841 41
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 37
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 34
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 27
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 19
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 19
Google Android 15243 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Linux OS 11533 16
Microsoft Windows 16882 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Apple - App Store 3109 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 10
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 10
Depositphotos - фотобанк 405 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
ByteDance - TikTok 355 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
Pixabay 257 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Путин Владимир 3454 209
Шадаев Максут 1210 142
Чернышенко Дмитрий 580 136
Паршин Максим 323 56
Григоренко Дмитрий 249 35
Медведев Дмитрий 1665 34
Носков Константин 241 29
Пак Олег 112 26
Касперская Наталья 319 23
Никифоров Николай 1138 22
Белоусов Андрей 149 22
Кисляков Евгений 93 20
Макаров Валентин 251 20
Шпак Василий 279 20
Мантуров Денис 126 18
Хинштейн Александр 148 18
Покровский Иван 136 17
Заренин Андрей 51 17
Борисов Юрий 122 16
Бокова Людмила 82 16
Липов Андрей 68 15
Иванов Олег 152 15
Качанов Олег 121 15
Щеголев Игорь 699 15
Жаров Александр 183 14
Огуряев Дмитрий 85 14
Левин Леонид 134 13
Войтенко Олег 27 13
Черненко Андрей 75 13
Силуанов Антон 84 13
Набиуллина Эльвира 123 13
Волин Алексей 122 12
Смирнов Алексей 269 12
Шойтов Александр 116 12
Акимов Максим 192 12
Осеевский Михаил 350 12
Володин Вячеслав 108 11
Соколов Алексей 137 11
Мамонов Михаил 24 10
Ким Дмитрий 73 10
Россия - РФ - Российская федерация 166164 751
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 45
Украина 7928 39
Европа 24963 32
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Япония 13807 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Южная Корея - Республика 7051 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Сингапур - Республика 1953 17
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Казахстан - Республика 6047 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Турция - Турецкая республика 2620 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Индия - Bharat 5869 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Китай - Тайвань 4245 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Армения - Республика 2449 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Канада 5081 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 573
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 196
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 187
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 168
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 166
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 150
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 137
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 122
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 102
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 100
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 80
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 76
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 74
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 69
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 68
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 67
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 63
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 62
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 55
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 54
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 52
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 52
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 52
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 46
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 41
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Энергетика - Energy - Energetically 5855 39
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 34
Образование в России 2893 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 96
Ведомости 1466 74
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 49
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 47
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 37
РИА Новости 1033 18
Известия ИД 770 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 15
Bloomberg 1627 11
Forbes - Форбс 1002 11
Wikipedia - Википедия 650 5
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
The Bell - Издание 42 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Российская газета 290 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Медуза - Meduza 48 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Парламентская газета 32 2
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 2
ZDnet 663 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 50
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
IDC - International Data Corporation 4975 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
The Network 8 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
ПрессИндекс 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
РАН - Российская академия наук 2122 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
CNews FORUM Кейсы 313 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
CNews AWARDS - награда 571 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
NeurIPS 13 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Kazan Digital Week 19 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще