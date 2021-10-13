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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мишустин Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 302, упоминаний - 507
Мишустин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 89
|Чернышенко Дмитрий 234 56
|Шадаев Максут 384 47
|Медведев Дмитрий 1433 27
|Носков Константин 201 26
|Кисляков Евгений 83 18
|Никифоров Николай 1126 17
|Пак Олег 90 15
|Бокова Людмила 80 15
|Липов Андрей 50 13
|Щеголев Игорь 676 12
|Жаров Александр 165 12
|Волин Алексей 113 12
|Левин Леонид 83 12
|Паршин Максим 141 11
|Войтенко Олег 24 11
|Акимов Максим 167 11
|Соколов Алексей 121 11
|Касперская Наталья 197 11
|Иванов Олег 124 10
|Белоусов Андрей 53 10
|Черненко Андрей 37 10
|Мамонов Михаил 24 9
|Уваров Алексей 11 8
|Огуряев Дмитрий 53 8
|Качанов Олег 58 8
|Макаров Валентин 111 8
|Сидоренко Валерий 8 6
|Мантуров Денис 56 6
|Шевченко Игорь 10 6
|Собянин Сергей 211 6
|Комар Евгений 20 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Андрющенко Светлана 7 6
|Рейман Леонид 407 5
|Силуанов Антон 52 5
|Хинштейн Александр 50 5
|Федулов Владислав 58 5
|Борисов Юрий 91 5
|Осеевский Михаил 221 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754918, в очереди разбора - 658609.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754918, в очереди разбора - 658609.
Создано именных указателей - 46351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru