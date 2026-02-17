Мишустин Михаил

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ Поручение по разработки ИТ-системы Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать государственную информационную систему (ГИС) «Управление коммуна

Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию ». Соответствующее постановление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкц

Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы Угроза ИТ-отрасли России С просьбой отказаться от отмены льготы на уплату НДС при продаже российского ПО к премьер-министру России Михаилу Мишустину и Председателю Госдумы Вячеславу Володину обратились представители крупнейших ИТ-ассоциаций — «Руссофт», АПКИТ (ассоциация компаний компьютерных и информационных технологиях)

Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source огий и Open Source. Такие продукты получат приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, как пишут «Ведомости». Минцифры обсудит эту возможность. Инициатива не преследует ц

Продавцы маркетплейсов попросили Мишустина отказаться от регистрации покупателей по биометрии. Им придется расплачиваться за внедрение лейсов АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо за подписью председателя ФОСТ, и. о. исполнительного директора АУРЭК Евгении Черницкой с просьбой пересмотреть вводимое требование для маркетплейсов и классифайдов пред

В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы аркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты граждан от телефонного и инте

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. mos.ru По словам Мишустина, доля ИТ-сектора в ВВП России выросла за пять лет больше чем в 1,7 раза Более трети

Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию вать их потребность в скоростном интернете планируется при помощи 300 космических аппаратов. mos.ru Мишустин анонсировал план запуска спутниковой группировки связи «Еще через год создадим основ

В России кратно снизили налог на прибыль для предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы удут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 декабря 2024 г. Сейчас ставка для таких предприятий со

Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта лый ряд других программ, о которых наверняка вы знаете», – сказал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. «Система «ЭРА-ГЛОНАСС» создана в 2015 г. Минтрансом России по поручению През

«Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо» ationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов). Третий участник проекта Премьер-министр Михаил Мишустин сказал в разговоре с Мордашовым на пленарном заседании ЦИПР, что замену SAP можно сделать на базе «Консист». Представитель «Северсталь» сообщил CNews, что решение по вендору еще

Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках ин поручил принять меры по стимулированию спроса на БАС отечественного производства. В 2023 г. CNews провел детальный анализ стратегии развития беспилотной авиации до 2030 г., которая была утверждена Михаилом Мишустиным 21 июня 2023 г. Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. преследует основную цель достижения технологического суверенитета России, которой российское правительство

Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять Новый федеральный проект Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии дал поручение обеспечить подготовку новог

Комментарий вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина я Чернышенко по итогам Стратсессии по развитию отрасли связи под председательством премьер-министра Михаила Мишустина: «Сегодня председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин провел за

Мишустин расширил список российского ПО, обязательного для предустановки на ПК и смартфоны Новый перечень Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютерную и мобильную технику в 2024 г. Страной происхождения ПО должна быть Россия или другие

Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок ьство пересмотреть планы по вводу отраслевого сбора и распространению требований по цифровой маркировке на широкую номенклатуру радиоэлектроники. Это следует из письма АРПЭ председателю Правительства Михаилу Мишустину, которое было направлено 25 апреля 2023 г. (есть в распоряжении CNews). Производители и разработчики опасаются, что эксперимент по цифровой маркировке отдельных видов электрон

«Авито» и сервис Сбербанка призвали Мишустина спасти их от убийственного закона ербанка «Авито», Сбербанк и «Амаяма авто» (сервис «Дром») попросили премьер-министра России Михаила Мишустина организовать обсуждение поправок к закону «О рекламе», которые предполагают создать

Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру Пока только в планах Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил концепцию, согласно которой все процессы при оказании госуслуг будут переве

Мишустин подписал: ИТ-компании получат сотни миллионов на доработку своих продуктов для крупного бизнеса Гранты технологическим компаниям Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, которое утверждает правила предоставления субс

Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены. Вторая попытка Инициатива, озвученная Михаилом Мишустиным, сама по себе не нова. Аналогичный шаг власти сделали в 2018 г., о чем пр

Главе правительства Михаилу Мишустину представили продукцию Концерна «Автоматика» Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», продемонстрировал свою продукцию премьер-министру России Михаилу Мишустину. Презентация прошла в рамках рабочего визита главы Правительства России на воронежский концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Об этом CNews сообщили представители «Рос

«Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G порации «Ростех»). Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». В рамках визита в Воронеж Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры Концерна «Созвездие». Главе Правительств

Мишустин разрешил Минцифры обеспечивать спрос на российскую электронику, которым оно уже давно занималось стимулированию и развитию спроса на российское «железо» и ПО. Речь также идет о поддержке проектов по их разработке, внедрению и использованию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В то же время отечественный рынок о новых обязанностях Минцифры был осведомлен еще с начала лета 2021 г. Представители министерства публично рассказывали о предпринимаемых ими

ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина ого собрания (Государственной Думы и Совета Федерации), Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства. Должность Президента России занимает Владимир Путин, премьер-министра – Михаил Мишустин. ФСО получит почти 6 млрд руб. на развитие своих ИС, обеспечивающих деятельность Президента России, премьер-министра, парламента, Совета Безопасности и так далее В предыдущую ре

Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР проектирования (САПР). Эти поручения по итогам рабочей поездки были даны главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Срок подготовки плана — до 1 октября 2021 г. Речь идет о создании мульти

Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина ние и ПО более чем на 3 млрд руб. для строящегося ЦОДа Федеральной таможенной службы (ФТС) в Твери поставит «Прайм груп». Один из учредителей компании — Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что Александр Удодов с 2008 г. был женат на родной сестре Мишустина Наталии Стениной, стало известно после интервью бизнесмена изданию «Известия» в феврале 2020 г. (по

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений ющимися в стране мерами соцподдержки в режиме онлайн. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 марта 2021 г. Одна из целей разработки

По всей России можно будет ездить с электронными визами Единая электронная виза Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз для въезда в нашу страну, которые

Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» . Сейчас кураторами индустрий софтверной разработки и выпуска радиоэлектроники отдельно занимаются Минкомсвязи и Минпромторг соответственно. Письмо с упомянутой инициативой на имя главы Правительства Михаила Мишустина было направлено 17 августа 2020 г. (копия имеется в распоряжении CNews). Подписи под документом поставили исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей эле

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка Максуту Шадаеву вернули девятого заместителя Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, увеличивающее максимально возможное число заместителей минист

Мишустин подписал: В 2021 г. россиян будут принимать на работу с электронными трудовыми книжками Начало цифровизации трудовых книжек Граждане России смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ №1017 от 10 июля 2020 г. опубликован на сайте Правительства России. На сайте Правительства сказано также, что электронная форма трудовой книжки представляет собой почт

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли от общего размера затрат. Государственно-частное партнерство и решение кадровой проблемы Озвученная Михаилом Мишустиным программа предполагает развитие государственно-частного партнерства в ИТ-

Мишустин перешел на российский Linux? ux CNews обратил внимание, что на одном из рабочих персональных компьютеров премьер-министра России Михаила Мишустина установлена отечественная операционная система на базе ядра Linux. Монитор

Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина похож на карьерный путь Михаила Мишустина, который в начале 2020 г. возглавил Правительство России. Мишустин пришел в налоговые органы в 1998 г., затем стал замминистра МНС. В 2004 г. Мишуст

Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список контролироваться», – отметил вице-премьер. Кто присутствовал на встрече В список участников встречи Мишустина с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответствен

Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах заместителя по цифровизации ведомства должны с профильным вице-премьером, имя которого в поручении Мишустина не приводится. Им может оказаться вице-премьер Дмитрий Чернышенко – в январе 2020 г

Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги ельства глава государства провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность премьер-министра. Заручивш

Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов едств», — прокомментировал Мишустин процесс наполнения бюджета. Роль аналитических систем По словам Мишустина, применение методов аналитики существенно снижает количество проверок. Из аналитиче

Глава ФНС выступил за бесплатность электронных выписок и электронной подписи ательством Дмитрия Медведев состоялось выступление главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Его доклад касался оптимизации механизмов предоставления его ведомством приоритетн