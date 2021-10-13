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Мишустин Михаил


13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
07.10.2021 В России создадут 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 3
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 2
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 2
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 4
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
24.08.2021 Правительство хочет раздать деньги разработчикам ИТ-комплексов для ИИ. Можно взять до 3 миллиардов 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1

Публикаций - 302, упоминаний - 507

Мишустин Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
Yandex - Яндекс 4098 20
VK - Mail.ru Group 2482 17
Google LLC 7124 16
Ростех - Ростехнологии 2230 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 11
Microsoft Corporation 10997 11
Telegram Group 702 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
Facebook 3764 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Ланит ГК 1154 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
РТЛабс 145 5
Huawei 2723 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Twitter 2204 4
Oracle Corporation 3331 4
Крок 1219 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
IBM 3524 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Softline - Софтлайн 1472 3
ФОРС - Центр разработки 179 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Базальт СПО 206 3
Acronis - Акронис 363 2
АФК Система ПАО 990 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
Schneider Electric 408 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
SAP SE 3207 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
NetApp 484 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 34
Почта России ПАО 1570 14
Газпром-Медиа Холдинг 120 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Газпром нефть 380 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Флибуста 27 2
Aviasales - Jetradar 47 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
LinkedIn 520 2
Jaguar Land Rover 63 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Almaz Capital Partners 118 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
Согласие СК 44 1
Deutsche Bank 126 1
Газпром ПАО 518 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
UFG Capital Partners 2 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
UFG Private Equity 25 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
RTP Global 7 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Janco 2 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Altera Capital 2 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 153
Правительство РФ 2198 80
Президент Российской Федерации 1439 56
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Администрация Президента РФ 267 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 13
Счётная палата РФ 459 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 5
Руссофт - Russoft 250 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
Единая Россия - Политическая партия 171 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
4CIO 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 18 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
VK - Mail.ru Одноклассники 848 7
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 7
Linux OS 4236 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 5
Microsoft Windows 10 6602 4
Google Android 10750 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple iOS 5741 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Microsoft Windows 849 2
Apple - App Store 2198 2
Официальный интернет-портал правовой информации 5 2
Microsoft Windows XP 878 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Microsoft Teams 214 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Linux - Debian GNU 272 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ByteDance TikTok 95 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Путин Владимир 1820 89
Чернышенко Дмитрий 234 56
Шадаев Максут 384 47
Медведев Дмитрий 1433 27
Носков Константин 201 26
Кисляков Евгений 83 18
Никифоров Николай 1126 17
Пак Олег 90 15
Бокова Людмила 80 15
Липов Андрей 50 13
Щеголев Игорь 676 12
Жаров Александр 165 12
Волин Алексей 113 12
Левин Леонид 83 12
Паршин Максим 141 11
Войтенко Олег 24 11
Акимов Максим 167 11
Соколов Алексей 121 11
Касперская Наталья 197 11
Иванов Олег 124 10
Белоусов Андрей 53 10
Черненко Андрей 37 10
Мамонов Михаил 24 9
Уваров Алексей 11 8
Огуряев Дмитрий 53 8
Качанов Олег 58 8
Макаров Валентин 111 8
Сидоренко Валерий 8 6
Мантуров Денис 56 6
Шевченко Игорь 10 6
Собянин Сергей 211 6
Комар Евгений 20 6
Матвеева Татьяна 83 6
Андрющенко Светлана 7 6
Рейман Леонид 407 5
Силуанов Антон 52 5
Хинштейн Александр 50 5
Федулов Владислав 58 5
Борисов Юрий 91 5
Осеевский Михаил 221 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Япония 2752 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - Иннополис 292 5
Россия - ПФО - Казань 1507 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Австралия - Австралийский Союз 1116 4
Европа 3725 3
Ближний Восток 1466 3
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - Краснодар 1031 3
Россия - Дубна 133 3
Индия - Республика 2156 3
Восточная Европа 1667 3
Сингапур - Республика 808 3
Южная Корея - Республика 1448 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Россия - Красноярск 843 2
Африка 1480 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - Нижегородская область 736 2
Россия - Сочи 910 2
Канада 1290 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Индонезия - Республика 384 2
Ирландия - Республика 362 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 46
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 40
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 11
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
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