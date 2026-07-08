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Linux OS

Linux OS

Linux — это семейство операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на одноимённом ядре, впервые выпущенном Линусом Торвальдсом в 1991 году. Система изначально разрабатывалась как свободная альтернатива Unix и с тех пор стала основой для множества дистрибутивов, используемых в серверах, рабочих станциях, встраиваемых системах и облачных инфраструктурах. Ключевая особенность Linux — модульность, гибкость и высокая степень настраиваемости, что делает её предпочтительной платформой для разработки специализированных решений, особенно в условиях требований к информационной безопасности и импортозамещению.

В России Linux активно используется как основа для создания отечественных операционных систем, таких как Astra Linux, Ред ОС, АльтерОС, МСВСфера и других. Эти дистрибутивы включены в Реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК России и применяются в государственных учреждениях, образовательных организациях и коммерческих компаниях. Например, «Группа Астра» обеспечивает внедрение Astra Linux в школах Челябинской области и адаптирует специализированное ПО, такое как «Справки БК», под эту платформу. Компании «Ред Софт», «Инферит ОС» и «Альт Линукс» также развивают собственные дистрибутивы, ориентированные на совместимость с российским прикладным ПО и требования безопасности.

Linux выступает основой не только для ОС, но и для корпоративных решений: DLP-системы, системы двухфакторной аутентификации, виртуализации, почтово-календарные платформы и ERP-системы, такие как «1С: Управление торговлей», работают в Linux-средах. Российские разработчики, включая «Релэкс», IVA Technologies, «Индид» и Mfasoft, создают программные продукты, избегая сторонних зависимостей для повышения стабильности и прозрачности.

Международный тренд на переход к открытым решениям также затрагивает госсектор: в Германии идёт массовая замена Microsoft-продуктов на Linux и LibreOffice, а в России поддерживается государственная политика импортозамещения. При этом Linux остаётся нишевой ОС на десктопах — по данным StatCounter на сентябрь 2025 года, её доля составляет 3,17%, тогда как Windows72,3%.

Несмотря на это, Linux доминирует в серверной и облачной инфраструктуре, а также в разработке системного ПО. Конкурсы, такие как Open OS Challenge 2025, стимулируют развитие компетенций в этой области, используя дистрибутивы вроде OpenScaler и платформы вроде GitVerse.

Десять конкурирующих решений или аналогов на рынке:

Обзор «Linux» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США. Как выяснил CNews, заявление подано компанией «Ф
08.07.2026 «Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era

Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции операционной системы Astra Linux с уровнем защищенности «Усиленный» (версия 1.7) и ПО Raidix Era (версия 4.3.0). Проверенная связка двух отечественных решений позволяет строить высоконагруженные инфраструктуры хранения д
08.07.2026 Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра

а работу сайта kernel.org на протяжении четырех суток восстанавливали архивы с эталонным кодом ядра Linux, которые были удалены в результате ошибки при конфигурировании нового первичного зеркал
07.07.2026 Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux

уктурой «Ред Адм», платформа виртуализации «Ред Виртуализация», а также система управления базами данных (СУБД) «Ред База Данных». SLON V KASHE / Unsplash «Госкорпорация по ОрВД» перешла с Windows на Linux «Эти решения позволили создать единое цифровое пространство, которое сегодня охватывает более 10 тыс.» автоматизированных рабочих мест и объединяет свыше 200 серверов по всей стране», – с
07.07.2026 Astra Linux лидирует в рейтинге российских операционных систем по версии CNews

Операционная система Astra Linux от «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге российских операционных систем, опубли
06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

не продолжительном судебном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в
06.07.2026 Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle

е 22,5 млн руб. Это следует из документов группы «Астра». Взнос в капитал был осуществлен в рамках ранее заключенного корпоративного соглашения. Флагманский продукт «Группы Астра» — дистрибутив Astra Linux, самая известная российская настольная ОС. «Тантор Дата Интернейшенл» — одно из юридических лиц, связанных с разработкой СУБД (системы управления базами данных) Tantor. Изначально компани
03.07.2026 Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android

ных на рынке решений технически однотипны: большой экран, к которому крепится периферия — фискальный регистратор, пинпад, сканер. Как правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвотор» вывел на рынок новую собственную КСО с оригинальным дизайном, встрое
01.07.2026 Период расширенной поддержки Astra Linux Server продлевается до 9 лет

«Группа Астра» декларирует новый жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux — девять лет вместо пяти. Теперь в рамках привилегированной технической поддержки стал доступен сервис LTS (Long-Term Support). Это позволит корпоративным заказчикам минимизировать риски,
30.06.2026 Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux

ляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представ
25.06.2026 Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб.

стая прибыль в размере 8,1 млн руб. История проекта «МСВСфера» НЦПР занимается программными продуктами на базе открытого исходного кода. В частности, компания разрабатывает ОС «МСВСфера» (основана на Linux-дистрибутиве Red Hat) для рабочих станций и серверов, офисный пакет на базе LibreOffice, систему управления процессами «МСФСфера Процессы» и систему управления контентом «МСФСфера Инфообо
24.06.2026 Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах

ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve специально для своих игровых приставок. ОС напрямую связана со Steam –
18.06.2026 Система электронного документооборота СЭДКП совместима с Astra Linux

нсформации в сфере образования (ФГАНУ «ФИЦТО») подтвердили совместимость открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения поручений (СЭДКП) с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.8.5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СЭДКП — полнофункциональная система электронного документооборота, которая применяется в органах государственно
17.06.2026 Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода

Когда двух строк вполне достаточно Находящееся в разработке ядро Linux версии 7.2 покажет существенный прирост производительности при работе с SSD-накопителям
17.06.2026 Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

столичной подземке. Точное их количество в «Группе Астра» не раскрыли, но сообщили, что весь проект растянется на несколько лет. В качестве заменителя иностранного ПО была выбрана российская ОС Astra Linux в версиях для настольных ПК, серверов, а также для встраиваемых устройств – Desktop, Server и Embedded соответственно. Редакция CNews поинтересовалась у «Группы Астра», какой иностранный

17.06.2026 Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС

ГУП «Московский метрополитен» активно переводит платежное оборудование для пассажиров на ОС Astra Linux от «Группы Астра». Проект импортозамещения рассчитан на несколько лет и охватывает десятки тысяч устройств, включая автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и кассовые аппара
16.06.2026 Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны

Доверие не работает От 400 до 1500 программных пакетов под дистрибутив Arch Linux, размещённых в репозитории Arch User Repository, оказались скомпрометированы и используются для распространения руткита и инфостилера. Как указывается в публикации издания BleepingCompute
15.06.2026 GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с Astra Linux Special Edition 1.7

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, подтвердила совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7. Испытания подтвердили корректную работу платформы GreenData LTS.480.4 в среде Astra Linux SE 1.7.8. Об этом CNews сообщили представители GreenData. Сертификат

11.06.2026 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID A
11.06.2026 Astra Linux Server в составе Astra XPlatform: как «Группа Астра» строит экосистему доверенных решений

ости, производительности и управляемости. «Группа Астра» отвечает на эти запросы линейкой программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform, основой которой стала защищенная операционная система Astra Linux Server. Платформа, которая связывает аппаратное и программное обеспечение Операционная система Astra Linux Server играет в линейке XPlatform роль фундамента. Именно она связывает м
09.06.2026 Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые

Помощь, откуда не ждали Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет

08.06.2026 «Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО

Энсайн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр рос
03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания

Утилиты из Linux в Windows Пользователям операционной системы Windows 11 стал доступен пакет Coreutils,

28.05.2026 Sigur подтвердил совместимость решений с Astra Linux

Компания получила сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Sigur версии 1.8.3 с российской операционной системой Astra Linux от «Группы Астра». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу решений. Об этом CNews сообщили представители Sigur. Astra Linux – это операционная система со встроенными м
26.05.2026 Разработчик главного отечественного Linux подался в нейросети. Инвестировано 100 миллионов, открыто новое направление бизнеса

От Linux к нейросетям «Группа Астра», разработчик самой известной российской настольной ОС Astra Linux, сообщила CNews о запуске нового самостоятельного направления бизнеса. Оно получило на
22.05.2026 ИИ массово заваливает мейнтейнеров Linux дубликатами отчетов об уязвимостях, парализуя работу

Парадокс автоматизации В мире разработки ядра Linux назревает серьезная проблема, связанная с обратной стороной прогресса. Линус Торвальдс

22.05.2026 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей

ендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic, и в программе для просмотра PDF-
21.05.2026 Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux

, но представляет собой, по словам авторов проекта, полноценный карманный компьютер под управлением Linux. За Flipper Zero и теперь за Flipper One стоит выходец из России Павел Жовнер. Zero ста
21.05.2026 НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux

са Хром 12 сертифицированная ФСТЭК России» и «Роса Хром 13», закрывающее уязвимость PinTheft в ядре Linux. Уязвимость относится к классу локального повышения привилегий и при определенных услов
21.05.2026 «Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store

олар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции решений «Солара» в магазине приложений Astra Store. Первым из них пользователям операционной системы Astra Linux станет доступна SWG-система (Secure Web Gateway) Solar webProxy. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». По данным независимого агентства Strategy Partners, российская операц
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

д») потратит 456,6 млн руб. на закупку двух крупных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на Astra Linux. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 4 мая 2026 г.
19.05.2026 Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux

труктурное программное обеспечение (ПО) «Группы Астра» и создание условий для обучения навыкам работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Новую операционную систему (ОС) Astra Linux планируется установить в учебных классах к началу учебного года, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса — занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дис
18.05.2026 «Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро

Нейромусор в отчетах Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux<
15.05.2026 Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка

о ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Astra Linux. Продукт предназн
13.05.2026 Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

ванное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Количество пользователей этой утилиты по всему миру составляет многие миллионы
13.05.2026 Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux

Naumen и «Группа Астра» подтвердили технологическую совместимость решений Enterprise Search и KnowledgeCat с операционной системой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Na
12.05.2026 НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux

са Хром 12», «Роса Хром 12 ФСТЭК» и «Роса Хром 13», закрывающее опасную уязвимость Dirtyfrag в ядре Linux. Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии в системе и получить

06.05.2026 Handy Backup для Linux расширяет возможности резервного копирования серверов и рабочих станций

В версии 8.6.9 Handy Backup Server Network обновлены сетевые агенты для резервного копирования серверов и рабочих станций Linux. Обновленное решение поддерживает «Альт» 10, Debian 12 и 11, «ОСнова» 2.11, «Ред ОС» 8 и 7, а также Ubuntu 22.04, что расширяет возможности бэкапа Linux в корпоративной инфраструкт
05.05.2026 В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ

ктуры и кибербезопасности США (CISA) обозначила уязвимость, допускающую повышение привилегий в ядре Linux, как активно эксплуатируемую. Уязвимость присутствовала в ядре Linux с 2017 г. и
05.05.2026 Astra Linux 1.8.5: новый профиль ядра Performance, контроль сетевых подключений и развитие средств виртуализации

«Группа Астра» представила обновление операционной системы — Astra Linux 1.8.5. В новой версии добавлен профиль настроек ядра Performance, расширены возможности инсталляции ОС, повышена безопасность работы со съемными носителями сетевыми подключениями, существ

Публикаций - 11533, упоминаний - 15061

Linux OS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2359
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1437
Intel Corporation 12811 1240
IBM - International Business Machines Corp 9699 1002
Red Hat 1378 829
Google LLC 12688 753
Oracle Corporation 7074 681
Ред Софт - Red Soft 1236 565
Apple Inc 13154 552
HP Inc. 5883 464
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 464
AMD - Advanced Micro Devices 4641 443
Broadcom - VMware 2610 360
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 352
OpenText - Micro Focus - Novell 880 349
9594 346
Dell EMC 5180 322
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 320
Samsung Electronics 11064 312
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 286
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 264
HP - Hewlett-Packard 3662 257
Ростелеком 10948 254
Softline - Софтлайн 3743 253
Microsoft Corporation - GitHub 1075 253
Cisco Systems 5372 245
Nvidia Corp 4002 237
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 234
Yandex - Яндекс 9216 227
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 222
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 215
SAP SE 5601 215
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 206
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 193
Huawei 4676 189
Sony 6739 185
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 184
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 156
Amazon Inc - Amazon.com 3277 152
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 148
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 169
РЖД - Российские железные дороги 2096 126
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 104
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 86
Почта России ПАО 2370 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 71
Газпром ПАО 1493 69
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 64
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 56
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 55
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 52
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 44
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 43
Royal Dutch Shell - Шелл 233 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 40
Россети Ленэнерго 1699 40
Альфа-Банк 1979 39
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 37
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 35
Microsoft - LinkedIn 699 32
Visa International 1993 32
eBay Inc 1640 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 25
Роснефть НК - нефтяная компания 562 25
Газпром нефть 725 25
НСПК - Национальная система платежных карт 948 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 22
EPIC Telecom Invest 212 22
ВТБ - Почта Банк 514 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1208
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1108
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 294
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 202
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 186
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 176
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 176
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 174
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 151
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 138
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 117
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 85
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 79
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 72
Судебная власть - Judicial power 2500 63
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 57
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 54
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
Федеральное казначейство России 1949 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 45
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 39
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 39
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 39
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 36
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 34
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 33
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 29
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 29
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 159
Linux Foundation - Free Standards Group 206 151
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 87
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 87
Apache Software Foundation - ASF 231 67
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 66
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 63
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 31
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 30
OSI - Open Source Initiative 80 27
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 21
OIN - Open Invention Network 24 20
OLPC - One Laptop per Child 82 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 18
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 16
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 16
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 15
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 14
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 8
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 7
ГосИнформСистемы 160 7
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7019
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3999
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3184
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2660
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2283
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 2263
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1904
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1387
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1386
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1302
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1266
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1248
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1180
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1056
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1026
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 942
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 929
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 917
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 916
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 884
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 853
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 732
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 716
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 697
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 694
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 672
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 665
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 663
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 629
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 628
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 623
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 617
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 611
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 560
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 550
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 549
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 548
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 531
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 516
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 486
Microsoft Windows 16882 4586
Google Android 15243 1275
Apple macOS 2419 1119
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 793
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 760
Apple iOS 8583 707
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 653
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 633
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 581
Intel x86 - архитектура процессора 2151 558
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 540
Oracle Java - язык программирования 3469 514
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 488
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 467
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 455
Mozilla Firefox - браузер 1951 448
Linux - Debian GNU 567 425
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 393
Microsoft Office 4170 392
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 380
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 366
Microsoft Windows 2000 8678 354
Microsoft Windows 10 1938 350
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 340
Microsoft Windows XP 2431 324
Google Chrome - браузер 1701 301
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 288
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 284
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 260
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 259
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 257
Microsoft Windows 7 2007 251
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 250
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 246
Apache OpenOffice 490 245
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 244
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 241
Новые облачные технологии - МойОфис 958 240
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 238
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 236
Рустамов Рустам 548 285
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 228
Смирнов Алексей 269 106
Сивцев Илья 174 93
Путин Владимир 3454 92
Мылицын Роман 111 92
Новодворский Алексей 114 82
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 73
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 68
Комиссаров Дмитрий 248 64
Рейман Леонид 1065 62
Синьков Кирилл 73 59
Медведев Дмитрий 1665 52
Мельникова Анастасия 440 50
Зайцев Михаил 345 49
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 49
Шадаев Максут 1210 47
Тараканов Дмитрий 52 45
Геллерман Михаил 77 43
Трандин Сергей 128 42
Арлазаров Владимир 290 42
Белоусов Сергей 254 35
Рудевский Антон 41 35
Трубочев Алексей 34 33
Назаренко Ирина 50 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 31
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 31
Дергачева Светлана 63 30
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 29
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 28
Яценко Вадим 104 28
Карпицкий Олег 84 26
Парфентьев Алексей 183 26
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 26
Рубанов Владимир 76 26
Панченко Иван 197 26
Массух Илья 239 26
Никифоров Николай 1138 25
Одинцов Дмитрий 119 25
Кирдяшов Федор 30 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5303
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1534
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 700
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 696
Европа 24964 532
Германия - Федеративная Республика 13221 425
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 381
Япония 13807 342
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 307
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 294
Франция - Французская Республика 8177 242
Южная Корея - Республика 7052 176
Китай - Тайвань 4245 167
Азия - Азиатский регион 5920 165
Украина 7928 162
Индия - Bharat 5869 149
Беларусь - Белоруссия 6289 129
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 123
Финляндия - Финляндская Республика 3697 121
США - Калифорния 4829 116
Канада 5081 112
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 103
Казахстан - Республика 6048 101
Испания - Королевство 3840 94
Бразилия - Федеративная Республика 2520 91
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Нидерланды 3746 75
Европа Восточная 3138 70
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Швеция - Королевство 3782 65
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Evans Data 12 7
Strategy Analytics 285 6
W3Techs 14 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 5
Juniper Research 131 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
РАН - Российская академия наук 2122 80
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 65
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 49
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 45
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 43
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 36
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 28
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 20
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 20
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 18
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 18
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 16
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 15
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 15
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 14
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 13
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 13
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 12
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 9
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 9
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 55
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LinuxWorld 52 45
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 25
CNews FORUM Кейсы 313 24
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 22
День молодёжи - 27 июня 1087 20
Intel Developer Forum - IDF 317 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 17
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 16
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 16
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 15
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 14
Microsoft Build - конференция 39 10
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 9
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Docflow 148 7
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Infosecurity - выставка 63 5
РусКрипто 26 5
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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