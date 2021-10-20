Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Linux OS


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 1
18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
12.10.2021 Игорь Никифоров об изменениях на рынке IT-технологий и DevOps 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
11.10.2021 Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 3
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 2
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 2
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 2
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 2
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 1
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС» 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 3
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
17.09.2021 Самое загружаемое отечественное приложение для конференц-связи может быть предустановлено на все Android’ы 1
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 1
16.09.2021 PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей 1
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 2
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 1

Публикаций - 4249, упоминаний - 8458

Linux OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 768
Google LLC 7135 216
Intel Corporation 4158 193
Samsung Electronics 5641 157
Ред Софт - Red Soft 246 135
Red Hat 665 129
IBM 3530 127
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 127
Oracle Corporation 3333 118
Apple Inc - Эппл Рус 7685 118
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 114
GitHub 412 98
AMD - Advanced Micro Devices 1664 88
VMware 1829 86
Ростех - Ростехнологии 2230 76
HP Inc. 2901 71
Huawei 2727 68
SAP SE 3208 67
Новые облачные технологии (НОТ) 227 67
SEC Consult Services 929 67
3728 61
Базальт СПО 206 60
SUSE 167 59
VK - Mail.ru Group 2482 58
Cisco Systems 2037 58
Dell EMC 2393 58
Nvidia Corp 2012 55
Facebook 3765 53
Yandex - Яндекс 4100 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 49
Amazon Inc - Amazon.com 1469 44
Twitter 2204 42
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 41
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 39
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 39
Dr.Web - Доктор Веб 976 38
ESET 989 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 35
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 35
Canonical 168 35
РЖД - Российские железные дороги 1081 36
Почта России ПАО 1570 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 23
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Почта Банк 289 13
Альфа-Банк 1123 12
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 11
HeadHunter Group - HH Group 336 10
АльфаСтрахование СГ 207 10
Вертолеты России 114 10
Бином 16 8
LinkedIn 520 8
Вотрон 16 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Газпром ПАО 519 8
eBay Inc 529 7
Kickstarter 95 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Аэрофлот 492 7
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Ренессанс Страхование 51 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Роснефть НК 367 6
Visa International 1345 6
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 5
Родник 45 5
X5 Group 599 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 5
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Volvo Cars 155 4
DST Global 165 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 4
Открытие ФК 538 4
Россети ПАО 168 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 257
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 222
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 51
Правительство РФ 2200 45
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 18
Президент Российской Федерации 1439 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Федеральное казначейство России 766 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 12
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 9
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 7
Счётная палата РФ 460 7
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 7
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Linux Foundation 157 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 20
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 7
OIN - Open Invention Network 17 6
ASF - Apache Software Foundation 60 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 5
OSI - Open Source Initiative 33 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 3
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Руссофт - Russoft 250 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ONF - Open Networking Foundation 14 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OpenJDK Community 7 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 341
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 309
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 225
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 169
ARM64 - Архитектура процессора 1017 151
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 126
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 114
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 105
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 90
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 87
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 73
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 71
DDR - Double data rate 1066 71
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 68
OpenStack 347 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 59
Flash 472 58
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 58
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 58
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 57
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 53
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 49
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 46
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 46
Kubernetes 307 45
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 45
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 45
USB Type-C - USB-C 901 44
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 43
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 43
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 41
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 41
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 41
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 38
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 36
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 36
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 34
Microsoft Windows 10 6622 1039
Google Android 10750 732
Apple macOS 922 415
Apple iOS 5741 394
Microsoft Windows 851 242
Microsoft Windows 7 1662 169
Java - Язык программирования 1169 166
Apple macOS X 901 166
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 159
Ред ОС 239 153
Intel x86 - Архитектура процессора 991 128
Linux - Debian GNU 272 117
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 97
JavaScript - Язык программирования 627 97
Apple Mac 1455 96
Google Chrome - браузер 1117 95
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 94
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 90
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 87
Nvidia GeForce GTX 2055 87
Новые облачные технологии - МойОфис 311 86
Microsoft Windows 8 1228 85
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 85
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 81
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 80
Microsoft Azure 1171 80
Microsoft Office 1926 78
Microsoft Windows Phone OS 1472 73
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 65
Google Play - Google Store - Android Market 2515 62
Microsoft SQL Server 790 62
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 60
Tizen OS - Linux 215 60
AWS - Amazon Web Services 568 56
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 55
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 55
Red Hat - Linux Fedora 142 53
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 51
Docker - Платформа распределённых приложений 146 50
Symbian OS 767 49
Рустамов Рустам 169 112
Комиссаров Дмитрий 157 33
Смирнов Алексей 142 31
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 30
Путин Владимир 1821 28
Мылицын Роман 79 28
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 24
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 20
Арлазаров Владимир 118 18
Чеглаков Андрей 40 17
Мельникова Анастасия 166 16
Кирсанов Алексей 24 15
Одинцов Дмитрий 83 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 14
Белоусов Сергей 217 14
Трушкин Константин 43 13
Рубанов Владимир 61 13
Новодворский Алексей 95 13
Савюк Виктор 22 12
Зайцев Михаил 145 12
Галушкин Олег 168 12
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 17 11
Давидан Александр 14 11
Кривенко Виталий 15 11
Никифоров Николай 1126 11
Медведев Дмитрий 1433 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 10
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 10
Гинятуллин Роман 61 9
Белокрылов Александр 20 8
Евдокимов Андрей 54 8
Сизоненко Григорий 26 8
Водясов Алексей 97 8
Garrett Matthew - Гарет Мэтью 12 8
Эйгес Павел 66 8
Массух Илья 192 7
McKay Peter - Маккей Питер 20 7
Главчев Владимир 17 7
Солодухин Константин 89 6
Березкин Григорий 28 6
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1074
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 382
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 221
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 148
Германия - Федеративная Республика 3618 119
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 94
Франция - Французская Республика 2116 81
Европа 3736 75
Япония 2771 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 58
Индия - Республика 2165 55
Украина 3353 47
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 30
Казахстан - Республика 2622 29
Беларусь - Белоруссия 2084 28
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 26
Россия - СФО - Новосибирск 1959 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 26
Восточная Европа 1674 23
Россия - Смоленск 234 22
Южная Корея - Республика 1454 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 19
Россия - Республика Крым 625 17
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Испания - Королевство 1250 16
Нидерланды 971 16
Африка 1486 16
Бразилия - Федеративная Республика 1122 15
Россия - ПФО - Самара 1287 15
Италия - Итальянская Республика 1377 14
Европа Западная 611 13
Китай - Тайвань 589 13
Специальный административный район Гонконг 547 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 12
Израиль 717 12
Россия - Иннополис 292 11
Ближний Восток 1471 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 226
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 71
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 29
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 16
Русский язык 976 16
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 10
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 9
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 9
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 8
Пиратство - Авторское право 205 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 7
ЕСН - Единый социальный налог 66 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
НКО - Некоммерческая организация 91 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 5
Образование в России 332 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
CNews - ZOOM.CNews 1089 46
ZDnet 381 40
The Register 338 25
The Verge - Издание 448 17
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 17
Wikipedia - Википедия 275 16
Liliputing 27 15
Ars Technica 227 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 12
Bloomberg 785 12
Reddit 198 11
NYT - The New York Times 506 10
BleepingComputer - Издание 120 10
Phoronix 15 10
Forbes - Форбс 441 9
Business Insider 182 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
CNET - Издание 273 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
Thomson Reuters - Рейтер 1718 5
Ведомости 259 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
9to5Google 19 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 4
The Wall Street Journal 709 4
Tom’s Hardware 86 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
Engadget - Блог о технологиях 336 4
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 4
Chicago Sun-Times 9 4
ITHome 15 3
НТВ - Телекомпания 164 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
GizChina - Издание 40 3
TorrentFreak (TF) 51 3
Linux Journal 4 3
Fortune 94 3
IDC - International Data Corporation 2711 40
CNews Analytics 1988 39
Gartner 2189 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 11
NetMarketShare Web Analytics 29 6
W3Techs 10 5
Fortune Global 500 160 4
Forrester Research 385 4
Juniper Research 278 3
NPD Group 81 3
Strategy Analytics 175 3
Fortune 100 48 3
451 Research Group 44 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
Markets&Markets Research 78 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Kelly Services 16 2
Microsoft Security Intelligence Report 13 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 2
SPEC Power benchmark 2 2
Security Compute Rating 5 2
Global Market Insights 7 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
IHS iSuppli 274 2
IBM Research 70 2
Forrester Wave 19 2
TAdviser Report 6 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 2
Microsoft Research 93 2
Forbes Global 2000 15 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
Allied Market Research 13 1
Market Research Future 4 1
Piper Jaffray 65 1
Veeam Cloud Data Management Report 3 1
PCMark 73 1
B2B International 48 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 19
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 8
РАН - Российская академия наук 316 8
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 2 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 11
Microsoft Build - конференция 30 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
CNews AWARDS 291 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Docflow 58 2
Интернет-экономика - форум 6 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 2
VeeamON Forum 9 2
Citrix Synergy 5 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
GeekBrains 40 2
Black Hat - Конференция 41 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
USENIX - техническая конференция 7 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
VMworld 27 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Hard Fork Decentralized 1 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Russian Code Cup 12 1
Embedded World 3 1
Microsoft Ignite 18 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Turing Award - Премия Тьюринга 2 1
SUSECON Digital 1 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Autodesk University 5 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 5 1
McAfee FOCUS 2 1
MIPS Open Developer Days 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757623, в очереди разбора - 661313.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще