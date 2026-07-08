Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США. Как выяснил CNews, заявление подано компанией «Ф

«Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции операционной системы Astra Linux с уровнем защищенности «Усиленный» (версия 1.7) и ПО Raidix Era (версия 4.3.0). Проверенная связка двух отечественных решений позволяет строить высоконагруженные инфраструктуры хранения д

Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра а работу сайта kernel.org на протяжении четырех суток восстанавливали архивы с эталонным кодом ядра Linux, которые были удалены в результате ошибки при конфигурировании нового первичного зеркал

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux уктурой «Ред Адм», платформа виртуализации «Ред Виртуализация», а также система управления базами данных (СУБД) «Ред База Данных». SLON V KASHE / Unsplash «Госкорпорация по ОрВД» перешла с Windows на Linux «Эти решения позволили создать единое цифровое пространство, которое сегодня охватывает более 10 тыс.» автоматизированных рабочих мест и объединяет свыше 200 серверов по всей стране», – с

Astra Linux лидирует в рейтинге российских операционных систем по версии CNews Операционная система Astra Linux от «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге российских операционных систем, опубли

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты не продолжительном судебном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в

Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle е 22,5 млн руб. Это следует из документов группы «Астра». Взнос в капитал был осуществлен в рамках ранее заключенного корпоративного соглашения. Флагманский продукт «Группы Астра» — дистрибутив Astra Linux, самая известная российская настольная ОС. «Тантор Дата Интернейшенл» — одно из юридических лиц, связанных с разработкой СУБД (системы управления базами данных) Tantor. Изначально компани

Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android ных на рынке решений технически однотипны: большой экран, к которому крепится периферия — фискальный регистратор, пинпад, сканер. Как правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвотор» вывел на рынок новую собственную КСО с оригинальным дизайном, встрое

Период расширенной поддержки Astra Linux Server продлевается до 9 лет «Группа Астра» декларирует новый жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux — девять лет вместо пяти. Теперь в рамках привилегированной технической поддержки стал доступен сервис LTS (Long-Term Support). Это позволит корпоративным заказчикам минимизировать риски,

Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux ляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представ

Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб. стая прибыль в размере 8,1 млн руб. История проекта «МСВСфера» НЦПР занимается программными продуктами на базе открытого исходного кода. В частности, компания разрабатывает ОС «МСВСфера» (основана на Linux-дистрибутиве Red Hat) для рабочих станций и серверов, офисный пакет на базе LibreOffice, систему управления процессами «МСФСфера Процессы» и систему управления контентом «МСФСфера Инфообо

Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve специально для своих игровых приставок. ОС напрямую связана со Steam –

Система электронного документооборота СЭДКП совместима с Astra Linux нсформации в сфере образования (ФГАНУ «ФИЦТО») подтвердили совместимость открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения поручений (СЭДКП) с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.8.5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СЭДКП — полнофункциональная система электронного документооборота, которая применяется в органах государственно

Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода Когда двух строк вполне достаточно Находящееся в разработке ядро Linux версии 7.2 покажет существенный прирост производительности при работе с SSD-накопителям

Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux столичной подземке. Точное их количество в «Группе Астра» не раскрыли, но сообщили, что весь проект растянется на несколько лет. В качестве заменителя иностранного ПО была выбрана российская ОС Astra Linux в версиях для настольных ПК, серверов, а также для встраиваемых устройств – Desktop, Server и Embedded соответственно. Редакция CNews поинтересовалась у «Группы Астра», какой иностранный

Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС ГУП «Московский метрополитен» активно переводит платежное оборудование для пассажиров на ОС Astra Linux от «Группы Астра». Проект импортозамещения рассчитан на несколько лет и охватывает десятки тысяч устройств, включая автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и кассовые аппара

Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны Доверие не работает От 400 до 1500 программных пакетов под дистрибутив Arch Linux, размещённых в репозитории Arch User Repository, оказались скомпрометированы и используются для распространения руткита и инфостилера. Как указывается в публикации издания BleepingCompute

GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с Astra Linux Special Edition 1.7 Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, подтвердила совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7. Испытания подтвердили корректную работу платформы GreenData LTS.480.4 в среде Astra Linux SE 1.7.8. Об этом CNews сообщили представители GreenData. Сертификат

Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID A

Astra Linux Server в составе Astra XPlatform: как «Группа Астра» строит экосистему доверенных решений ости, производительности и управляемости. «Группа Астра» отвечает на эти запросы линейкой программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform, основой которой стала защищенная операционная система Astra Linux Server. Платформа, которая связывает аппаратное и программное обеспечение Операционная система Astra Linux Server играет в линейке XPlatform роль фундамента. Именно она связывает м

Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые Помощь, откуда не ждали Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет

«Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО Энсайн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр рос

Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания Утилиты из Linux в Windows Пользователям операционной системы Windows 11 стал доступен пакет Coreutils,

Sigur подтвердил совместимость решений с Astra Linux Компания получила сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Sigur версии 1.8.3 с российской операционной системой Astra Linux от «Группы Астра». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу решений. Об этом CNews сообщили представители Sigur. Astra Linux – это операционная система со встроенными м

Разработчик главного отечественного Linux подался в нейросети. Инвестировано 100 миллионов, открыто новое направление бизнеса От Linux к нейросетям «Группа Астра», разработчик самой известной российской настольной ОС Astra Linux, сообщила CNews о запуске нового самостоятельного направления бизнеса. Оно получило на

ИИ массово заваливает мейнтейнеров Linux дубликатами отчетов об уязвимостях, парализуя работу Парадокс автоматизации В мире разработки ядра Linux назревает серьезная проблема, связанная с обратной стороной прогресса. Линус Торвальдс

Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей ендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic, и в программе для просмотра PDF-

Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux , но представляет собой, по словам авторов проекта, полноценный карманный компьютер под управлением Linux. За Flipper Zero и теперь за Flipper One стоит выходец из России Павел Жовнер. Zero ста

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux са Хром 12 сертифицированная ФСТЭК России» и «Роса Хром 13», закрывающее уязвимость PinTheft в ядре Linux. Уязвимость относится к классу локального повышения привилегий и при определенных услов

«Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store олар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции решений «Солара» в магазине приложений Astra Store. Первым из них пользователям операционной системы Astra Linux станет доступна SWG-система (Secure Web Gateway) Solar webProxy. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». По данным независимого агентства Strategy Partners, российская операц

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux д») потратит 456,6 млн руб. на закупку двух крупных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на Astra Linux. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 4 мая 2026 г.

Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux труктурное программное обеспечение (ПО) «Группы Астра» и создание условий для обучения навыкам работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Новую операционную систему (ОС) Astra Linux планируется установить в учебных классах к началу учебного года, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса — занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дис

«Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро Нейромусор в отчетах Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux<

Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка о ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Astra Linux. Продукт предназн

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python ванное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Количество пользователей этой утилиты по всему миру составляет многие миллионы

Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux Naumen и «Группа Астра» подтвердили технологическую совместимость решений Enterprise Search и KnowledgeCat с операционной системой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Na

НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux са Хром 12», «Роса Хром 12 ФСТЭК» и «Роса Хром 13», закрывающее опасную уязвимость Dirtyfrag в ядре Linux. Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии в системе и получить

Handy Backup для Linux расширяет возможности резервного копирования серверов и рабочих станций В версии 8.6.9 Handy Backup Server Network обновлены сетевые агенты для резервного копирования серверов и рабочих станций Linux. Обновленное решение поддерживает «Альт» 10, Debian 12 и 11, «ОСнова» 2.11, «Ред ОС» 8 и 7, а также Ubuntu 22.04, что расширяет возможности бэкапа Linux в корпоративной инфраструкт

В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ ктуры и кибербезопасности США (CISA) обозначила уязвимость, допускающую повышение привилегий в ядре Linux, как активно эксплуатируемую. Уязвимость присутствовала в ядре Linux с 2017 г. и