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Linux OS
Linux — это семейство операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на одноимённом ядре, впервые выпущенном Линусом Торвальдсом в 1991 году. Система изначально разрабатывалась как свободная альтернатива Unix и с тех пор стала основой для множества дистрибутивов, используемых в серверах, рабочих станциях, встраиваемых системах и облачных инфраструктурах. Ключевая особенность Linux — модульность, гибкость и высокая степень настраиваемости, что делает её предпочтительной платформой для разработки специализированных решений, особенно в условиях требований к информационной безопасности и импортозамещению.
В России Linux активно используется как основа для создания отечественных операционных систем, таких как Astra Linux, Ред ОС, АльтерОС, МСВСфера и других. Эти дистрибутивы включены в Реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК России и применяются в государственных учреждениях, образовательных организациях и коммерческих компаниях. Например, «Группа Астра» обеспечивает внедрение Astra Linux в школах Челябинской области и адаптирует специализированное ПО, такое как «Справки БК», под эту платформу. Компании «Ред Софт», «Инферит ОС» и «Альт Линукс» также развивают собственные дистрибутивы, ориентированные на совместимость с российским прикладным ПО и требования безопасности.
Linux выступает основой не только для ОС, но и для корпоративных решений: DLP-системы, системы двухфакторной аутентификации, виртуализации, почтово-календарные платформы и ERP-системы, такие как «1С: Управление торговлей», работают в Linux-средах. Российские разработчики, включая «Релэкс», IVA Technologies, «Индид» и Mfasoft, создают программные продукты, избегая сторонних зависимостей для повышения стабильности и прозрачности.
Международный тренд на переход к открытым решениям также затрагивает госсектор: в Германии идёт массовая замена Microsoft-продуктов на Linux и LibreOffice, а в России поддерживается государственная политика импортозамещения. При этом Linux остаётся нишевой ОС на десктопах — по данным StatCounter на сентябрь 2025 года, её доля составляет 3,17%, тогда как Windows — 72,3%.
Несмотря на это, Linux доминирует в серверной и облачной инфраструктуре, а также в разработке системного ПО. Конкурсы, такие как Open OS Challenge 2025, стимулируют развитие компетенций в этой области, используя дистрибутивы вроде OpenScaler и платформы вроде GitVerse.
Десять конкурирующих решений или аналогов на рынке:
СОБЫТИЯ
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|08.07.2026
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Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation
интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США. Как выяснил CNews, заявление подано компанией «Ф
|08.07.2026
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«Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era
Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции операционной системы Astra Linux с уровнем защищенности «Усиленный» (версия 1.7) и ПО Raidix Era (версия 4.3.0). Проверенная связка двух отечественных решений позволяет строить высоконагруженные инфраструктуры хранения д
|08.07.2026
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Криворукие программисты удалили с главного сайта Linux эталонный код ядра
а работу сайта kernel.org на протяжении четырех суток восстанавливали архивы с эталонным кодом ядра Linux, которые были удалены в результате ошибки при конфигурировании нового первичного зеркал
|07.07.2026
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Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux
уктурой «Ред Адм», платформа виртуализации «Ред Виртуализация», а также система управления базами данных (СУБД) «Ред База Данных». SLON V KASHE / Unsplash «Госкорпорация по ОрВД» перешла с Windows на Linux «Эти решения позволили создать единое цифровое пространство, которое сегодня охватывает более 10 тыс.» автоматизированных рабочих мест и объединяет свыше 200 серверов по всей стране», – с
|07.07.2026
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Astra Linux лидирует в рейтинге российских операционных систем по версии CNews
Операционная система Astra Linux от «Группы Астра» заняла первое место в рейтинге российских операционных систем, опубли
|06.07.2026
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Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты
не продолжительном судебном процессе против IBM по поводу нарушения ее авторских прав на код Unix и Linux, в ходе которого истец обанкротился и распродал активы, получив от IBM мизерную сумму в
|06.07.2026
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Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle
е 22,5 млн руб. Это следует из документов группы «Астра». Взнос в капитал был осуществлен в рамках ранее заключенного корпоративного соглашения. Флагманский продукт «Группы Астра» — дистрибутив Astra Linux, самая известная российская настольная ОС. «Тантор Дата Интернейшенл» — одно из юридических лиц, связанных с разработкой СУБД (системы управления базами данных) Tantor. Изначально компани
|03.07.2026
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Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android
ных на рынке решений технически однотипны: большой экран, к которому крепится периферия — фискальный регистратор, пинпад, сканер. Как правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвотор» вывел на рынок новую собственную КСО с оригинальным дизайном, встрое
|01.07.2026
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Период расширенной поддержки Astra Linux Server продлевается до 9 лет
«Группа Астра» декларирует новый жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux — девять лет вместо пяти. Теперь в рамках привилегированной технической поддержки стал доступен сервис LTS (Long-Term Support). Это позволит корпоративным заказчикам минимизировать риски,
|30.06.2026
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Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» сертифицировали нативную версию T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux
ляют нативную версию системы автоматизации проектирования T-Flex CAD для операционной системы Astra Linux. Решение прошло техническую сертификацию совместимости. Об этом CNews сообщили представ
|25.06.2026
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Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб.
стая прибыль в размере 8,1 млн руб. История проекта «МСВСфера» НЦПР занимается программными продуктами на базе открытого исходного кода. В частности, компания разрабатывает ОС «МСВСфера» (основана на Linux-дистрибутиве Red Hat) для рабочих станций и серверов, офисный пакет на базе LibreOffice, систему управления процессами «МСФСфера Процессы» и систему управления контентом «МСФСфера Инфообо
|24.06.2026
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Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах
ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve специально для своих игровых приставок. ОС напрямую связана со Steam –
|18.06.2026
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Система электронного документооборота СЭДКП совместима с Astra Linux
нсформации в сфере образования (ФГАНУ «ФИЦТО») подтвердили совместимость открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения поручений (СЭДКП) с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.8.5. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СЭДКП — полнофункциональная система электронного документооборота, которая применяется в органах государственно
|17.06.2026
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Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода
Когда двух строк вполне достаточно Находящееся в разработке ядро Linux версии 7.2 покажет существенный прирост производительности при работе с SSD-накопителям
|17.06.2026
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Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux
столичной подземке. Точное их количество в «Группе Астра» не раскрыли, но сообщили, что весь проект растянется на несколько лет. В качестве заменителя иностранного ПО была выбрана российская ОС Astra Linux в версиях для настольных ПК, серверов, а также для встраиваемых устройств – Desktop, Server и Embedded соответственно. Редакция CNews поинтересовалась у «Группы Астра», какой иностранный
|17.06.2026
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Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС
ГУП «Московский метрополитен» активно переводит платежное оборудование для пассажиров на ОС Astra Linux от «Группы Астра». Проект импортозамещения рассчитан на несколько лет и охватывает десятки тысяч устройств, включая автоматы по продаже билетов, информационные терминалы и кассовые аппара
|16.06.2026
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Атакован Arch Linux. Более 400 программных пакетов заражены и раздают трояны
Доверие не работает От 400 до 1500 программных пакетов под дистрибутив Arch Linux, размещённых в репозитории Arch User Repository, оказались скомпрометированы и используются для распространения руткита и инфостилера. Как указывается в публикации издания BleepingCompute
|15.06.2026
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GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с Astra Linux Special Edition 1.7
Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, подтвердила совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7. Испытания подтвердили корректную работу платформы GreenData LTS.480.4 в среде Astra Linux SE 1.7.8. Об этом CNews сообщили представители GreenData. Сертификат
|11.06.2026
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Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей
Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID A
|11.06.2026
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Astra Linux Server в составе Astra XPlatform: как «Группа Астра» строит экосистему доверенных решений
ости, производительности и управляемости. «Группа Астра» отвечает на эти запросы линейкой программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform, основой которой стала защищенная операционная система Astra Linux Server. Платформа, которая связывает аппаратное и программное обеспечение Операционная система Astra Linux Server играет в линейке XPlatform роль фундамента. Именно она связывает м
|09.06.2026
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Разработчики Linux спасают мир от дефицита и безумных цен видеокарт. Они массово «оживляют» древние ускорители, чтобы не покупать новые
Помощь, откуда не ждали Участники сообщества Linux начали возвращать к жизни старые видеокарты, вышедшие 15 лет назад и больше. Как пишет
|08.06.2026
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«Энсайн» открыла доступ к HConfig − инструменту автоматизации Linux-инфраструктуры, включенному в реестр российского и евразийского ПО
Энсайн» представила HConfig − инструмент автоматизированного конфигурирования серверов и управления Linux-инфраструктурой. Решение, ранее использовавшееся внутри компании, включено в реестр рос
|03.06.2026
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Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания
Утилиты из Linux в Windows Пользователям операционной системы Windows 11 стал доступен пакет Coreutils,
|28.05.2026
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Sigur подтвердил совместимость решений с Astra Linux
Компания получила сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Sigur версии 1.8.3 с российской операционной системой Astra Linux от «Группы Астра». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу решений. Об этом CNews сообщили представители Sigur. Astra Linux – это операционная система со встроенными м
|26.05.2026
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Разработчик главного отечественного Linux подался в нейросети. Инвестировано 100 миллионов, открыто новое направление бизнеса
От Linux к нейросетям «Группа Астра», разработчик самой известной российской настольной ОС Astra Linux, сообщила CNews о запуске нового самостоятельного направления бизнеса. Оно получило на
|22.05.2026
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ИИ массово заваливает мейнтейнеров Linux дубликатами отчетов об уязвимостях, парализуя работу
Парадокс автоматизации В мире разработки ядра Linux назревает серьезная проблема, связанная с обратной стороной прогресса. Линус Торвальдс
|22.05.2026
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Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей
ендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic, и в программе для просмотра PDF-
|21.05.2026
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Авторы легендарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux
, но представляет собой, по словам авторов проекта, полноценный карманный компьютер под управлением Linux. За Flipper Zero и теперь за Flipper One стоит выходец из России Павел Жовнер. Zero ста
|21.05.2026
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НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для защиты от уязвимости PinTheft в ядре Linux
са Хром 12 сертифицированная ФСТЭК России» и «Роса Хром 13», закрывающее уязвимость PinTheft в ядре Linux. Уязвимость относится к классу локального повышения привилегий и при определенных услов
|21.05.2026
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«Солар» и «Группа Астра» расширяют сотрудничество и упрощают доставку ИБ-решений через Astra Store
олар» и «Группа Астра», расширяют сотрудничество. Cтороны подписали меморандум о дистрибуции решений «Солара» в магазине приложений Astra Store. Первым из них пользователям операционной системы Astra Linux станет доступна SWG-система (Secure Web Gateway) Solar webProxy. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». По данным независимого агентства Strategy Partners, российская операц
|20.05.2026
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Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux
д») потратит 456,6 млн руб. на закупку двух крупных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на Astra Linux. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 4 мая 2026 г.
|19.05.2026
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Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux
труктурное программное обеспечение (ПО) «Группы Астра» и создание условий для обучения навыкам работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Новую операционную систему (ОС) Astra Linux планируется установить в учебных классах к началу учебного года, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса — занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дис
|18.05.2026
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«Отец» Linux возненавидел нейросети. Они спамят кривыми отчетами и не дают разрабатывать ядро
Нейромусор в отчетах Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) прошелся катком по отчетам о разработке ядра Linux<
|15.05.2026
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Свой магазин приложений: «Группа Астра» выпустила Astra Store для корпоративного рынка
о ПО, объявляет о коммерческом релизе Astra Store — корпоративного магазина приложений для работы с Linux и Windows-программами на базе операционной системы Astra Linux. Продукт предназн
|13.05.2026
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Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python
ванное скачивание с файловых хостингов, видеосайтов и других ресурсов. Доступны версии под Windows, Linux и macOS. Количество пользователей этой утилиты по всему миру составляет многие миллионы
|13.05.2026
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Подтверждена совместимость Naumen Enterprise Search и Naumen KnowledgeCat с Astra Linux
Naumen и «Группа Астра» подтвердили технологическую совместимость решений Enterprise Search и KnowledgeCat с операционной системой Astra Linux Special Edition версии 1.8. По итогам испытаний продукты получили сертификаты совместимости с уровнем защищенности «Базовый». Подтверждение совместимости позволяет использовать решения Na
|12.05.2026
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НТЦ ИТ «Роса» выпустил обновление для закрытия уязвимости Dirtyfrag в ядре Linux
са Хром 12», «Роса Хром 12 ФСТЭК» и «Роса Хром 13», закрывающее опасную уязвимость Dirtyfrag в ядре Linux. Уязвимость позволяет локальному пользователю повысить привилегии в системе и получить
|06.05.2026
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Handy Backup для Linux расширяет возможности резервного копирования серверов и рабочих станций
В версии 8.6.9 Handy Backup Server Network обновлены сетевые агенты для резервного копирования серверов и рабочих станций Linux. Обновленное решение поддерживает «Альт» 10, Debian 12 и 11, «ОСнова» 2.11, «Ред ОС» 8 и 7, а также Ubuntu 22.04, что расширяет возможности бэкапа Linux в корпоративной инфраструкт
|05.05.2026
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В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ
ктуры и кибербезопасности США (CISA) обозначила уязвимость, допускающую повышение привилегий в ядре Linux, как активно эксплуатируемую. Уязвимость присутствовала в ядре Linux с 2017 г. и
|05.05.2026
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Astra Linux 1.8.5: новый профиль ядра Performance, контроль сетевых подключений и развитие средств виртуализации
«Группа Астра» представила обновление операционной системы — Astra Linux 1.8.5. В новой версии добавлен профиль настроек ядра Performance, расширены возможности инсталляции ОС, повышена безопасность работы со съемными носителями сетевыми подключениями, существ
Linux OS и организации, системы, технологии, персоны:
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