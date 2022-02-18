Индексная книга CNews*
Red Hat CentOS Project Linux Community ENTerprise Operating System
Публикаций - 204, упоминаний - 236
Red Hat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 6
|Исанин Антон 9365 5
|Новодворский Алексей 104 5
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 5
|Одинцов Дмитрий 88 5
|Смирнов Алексей 166 4
|Вислый Александр 16 3
|Путин Владимир 2542 3
|Готальский Михаил 95 3
|Массух Илья 202 3
|Селецкий Игорь 4 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Рустамов Рустам 202 2
|Кобец Алексей 4 2
|Мацоцкий Сергей 173 2
|Розанов Максим 6 2
|Лямин Александр 62 2
|Калинин Александр 124 2
|Новиков Иван 8 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Рубанов Владимир 68 2
|Евдокимов Андрей 67 2
|Васильев Егор 7 2
|Раевский Роман 14 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Галушкин Олег 173 1
|Лугов Андрей 32 1
|Бокова Людмила 80 1
|Кирюхин Дмитрий 79 1
|Касперская Наталья 248 1
|Блинов Михаил 73 1
|Бочаров Олег 27 1
|Овчаренко Юрий 30 1
|Ступин Евгений 19 1
|Perrin Jim - Перрин Джим 2 1
|Трушкин Константин 52 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Попов Сергей 86 1
|Парфентьев Алексей 46 1
|The Register 1286 5
|ZDnet 584 3
|Ars Technica 364 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
|WikiLeaks 113 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Reddit 221 2
|Phoronix 26 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
|91Mobiles 590 1
|The Verge - Издание 482 1
|РИА Новости 766 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
|Vc.ru - Виси.ру 21 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Liliputing 33 1
|BleepingComputer - Издание 157 1
|IDC - International Data Corporation 4671 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|Gartner - Гартнер 3301 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
|Juniper Research 468 1
|TAdviser Report 6 1
|Moody's Investors Service 135 1
|500 Startups 4742 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.