Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System

подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной

ограммного обеспечения (СПО). Отныне Red Hat больше не публикует srpm-пакеты RHEL в репозитории git. centos.org , что вызвало очень негативную реакцию пользователей. Это второе за последние годы

дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS , Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация невозможна,

t пошла на это после волны недовольства пользователей в связи с прекращением поддержки дистрибутива CentOS . Red Hat и раньше позволяла использовать RHEL бесплатно в рамках своей программы Red H