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Red Hat CentOS Project Linux Community ENTerprise Operating System

Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System


18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat
10.12.2020 Red Hat пустила под откос Linux-дистрибутив CentOS. Пользователи в ярости
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами
08.04.2020 Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором
20.05.2011 Microsoft объявила о начале поддержки CentOS
30.03.2009 «ГНУ/Линуксцентр» перевел серверы Trinet на CentOS
15.09.2008 Анонсирован новый релиз CentOS
18.07.2008 Анонсирован выход CentOS 5.2 LiveCD
25.06.2008 Анонсирован выпуск CentOS 5.2
21.02.2008 Вышел первый публичный релиз CentOS LiveCD

Публикаций - 204, упоминаний - 236

Red Hat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Red Hat 1183 63
Microsoft Corporation 22497 53
Oracle Corporation 6035 29
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 28
IBM - International Business Machines Corp 8941 24
SUSE 323 16
Intel Corporation 11262 14
Huawei 3222 13
VMware 2025 12
Google LLC 10352 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Ред Софт - Red Soft 299 10
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 10
GitHub 487 9
Код Безопасности 432 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 9
TrueConf - ТруКонф 273 8
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 144 8
Базальт СПО - BaseALT 254 8
Nginx - Энджайникс 114 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 8
Samsung Electronics 9333 8
Qualys 49 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
HP Inc. 5313 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Программный продукт ГК 3960 6
6072 6
CloudLinux 10 6
Apple Inc 10683 6
Dr.Web - Доктор Веб 1186 6
Citrix Systems 744 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
Cisco Systems 4720 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Micro Focus - Novell 856 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 4
RedSys - РедСис 70 4
Почта России ПАО 1853 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Газпром ПАО 1008 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
Y Combinator - венчурный фонд 44 2
Роснефть НК 434 2
LinkedIn 558 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Ингосстрах СПАО 301 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
РН-КрасноярскНИПИнефть 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
КонсультантПлюс 103 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Альфа-Банк 1476 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Росводоканал 69 1
Kickstarter 117 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 1
Volvo Cars 243 1
X5 Group 709 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 104 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
DST Global 173 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
Visa International 1809 1
Югория - страховая компания 21 1
Kingfisher PLC 3 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 26
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Счётная палата РФ 628 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
Президент Российской Федерации 3770 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Федеральное казначейство России 1345 4
Администрация Президента РФ 904 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Linux Foundation 167 2
OSI - Open Source Initiative 58 2
OIN - Open Invention Network 22 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 45
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 39
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 24
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 20
Website - Вебсайт 9736 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 17
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 14
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 13
ARM64 - Архитектура процессора 1261 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 11
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 10
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 10
Визуализация 1338 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 7
Linux OS 7669 146
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 90
Linux - Debian GNU 339 71
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 69
Microsoft Windows 10 11713 48
Red Hat - Linux Fedora 185 37
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 264 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 23
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 20
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 20
SUSE openSUSE 68 19
Apple macOS 1457 18
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 17
Oracle Java - язык программирования 2554 16
Microsoft SQL Server 1416 15
Google Android 11959 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 14
Apple macOS X - Rhapsody 1495 12
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 12
Microsoft Windows 2104 12
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 12
Apple iOS 6422 11
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 11
Ред ОС 312 11
Microsoft Azure 1276 11
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 38 11
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 10
Docker - Платформа распределённых приложений 177 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 9
Microsoft Windows 2000 2856 9
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 166 9
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 10 8
Intel x86 - архитектура процессора 1391 8
Apache OpenOffice 448 8
Arch Linux 18 8
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 169 8
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 20 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 140 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 176 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 6
Исанин Антон 9365 5
Новодворский Алексей 104 5
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 5
Одинцов Дмитрий 88 5
Смирнов Алексей 166 4
Вислый Александр 16 3
Путин Владимир 2542 3
Готальский Михаил 95 3
Массух Илья 202 3
Селецкий Игорь 4 3
Никифоров Николай 1161 3
Рустамов Рустам 202 2
Кобец Алексей 4 2
Мацоцкий Сергей 173 2
Розанов Максим 6 2
Лямин Александр 62 2
Калинин Александр 124 2
Новиков Иван 8 2
Предтеченский Петр 18 2
Рубанов Владимир 68 2
Евдокимов Андрей 67 2
Васильев Егор 7 2
Раевский Роман 14 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Галушкин Олег 173 1
Лугов Андрей 32 1
Бокова Людмила 80 1
Кирюхин Дмитрий 79 1
Касперская Наталья 248 1
Блинов Михаил 73 1
Бочаров Олег 27 1
Овчаренко Юрий 30 1
Ступин Евгений 19 1
Perrin Jim - Перрин Джим 2 1
Трушкин Константин 52 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Рахметов Руслан 34 1
Попов Сергей 86 1
Парфентьев Алексей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 17
Украина 6212 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Европа 12319 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Нидерланды 2197 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 2
Ближний Восток 2549 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 2
Россия - УФО - Челябинская область 932 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
Россия - ДФО - Магаданская область 309 2
Россия - СФО - Иркутская область 832 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
США - Вашингтон - Редмонд 193 2
США - Калифорния 3381 2
Казахстан - Республика 4467 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 89
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 65
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 25
Торговая марка - Товарный знак 1107 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Юриспруденция 1629 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Федеральное законодательство 1944 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
The Register 1286 5
ZDnet 584 3
Ars Technica 364 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
WikiLeaks 113 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Reddit 221 2
Phoronix 26 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
91Mobiles 590 1
The Verge - Издание 482 1
РИА Новости 766 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Vc.ru - Виси.ру 21 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Liliputing 33 1
BleepingComputer - Издание 157 1
IDC - International Data Corporation 4671 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Gartner - Гартнер 3301 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
Juniper Research 468 1
TAdviser Report 6 1
Moody's Investors Service 135 1
500 Startups 4742 1
РАН - Российская академия наук 1397 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 3
РГБ - Российская государственная библиотека 86 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 2
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 6 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
Цифровые Вершины - премия 10 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
CNews AWARDS - награда 347 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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