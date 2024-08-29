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Red Hat CentOS Project Linux Community ENTerprise Operating System

Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.08.2024 LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

Бойкот CentOS Корпорация Microsoft отказалась от использования Linux-дистрибутива CentOS в со
23.07.2024 Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров

Tencent развивает форк CentOS Облачная «дочка» китайского ИТ-гиганта Tencent выпустила новую версию форка Linux-дист
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной

27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

ограммного обеспечения (СПО). Отныне Red Hat больше не публикует srpm-пакеты RHEL в репозитории git.centos.org, что вызвало очень негативную реакцию пользователей. Это второе за последние годы

18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация невозможна,

28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS

заявлению создателей, он способен безболезненно заменить его самый популярный форк (ответвление) – CentOS 8. VzLinux представляет собой многоцелевой серверный дистрибутив, оптимизированный для
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat

ный релиз дистрибутива Almalinux, который позиционируется в качестве полноценной замены популярного CentOS. Поддержку последнего раньше срока неожиданно прекратила Red Hat, чем вызвала негодова
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены

Новый «клон» RHEL обзавелся спонсором Основатель проекта CentOS Грегори Курцер (Gregory Kurtzer) запустил стартап Ctrl IQ. Как пишет Ars Technica, ком
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным

t пошла на это после волны недовольства пользователей в связи с прекращением поддержки дистрибутива CentOS. Red Hat и раньше позволяла использовать RHEL бесплатно в рамках своей программы Red H
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat

Найдена замена CentOS Американская компания Cloudlinux планирует выпустить полноценную замену операционной с
10.12.2020 Red Hat пустила под откос Linux-дистрибутив CentOS. Пользователи в ярости

Прощай, CentOS 8 Компания Red Hat объявила о грядущем полном прекращении поддержки Linux-дистрибутива
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами

История развития операционной системы CentOS Все началось с компании cAos Foundation, занимавшейся разработкой независимых дистрибу
08.04.2020 Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать

всему миру, оставаясь при этом незамеченными. По оценке аналитиков компании BlackBerry, свою деятельность они ведут как минимум с 2012 г., и чаще всего их атакам подвергаются серверы на базе Ubuntu, CentOS и Red Hat. Эксперты компании считают, что операции, проводимые хакерами, в той или иной степени связаны с интересами китайского правительства. Они взламывают системы из очень широкого сп
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором

которая позволяет рядовому пользователю повысить свои привилегии в системе до уровня администратора системы root. Уязвимость, получившая название Mutagen Astronomy, затрагивает дистрибутивы Red Hat, CentOS и Debian. Уязвимость CVE-2018-14634 обнаружили эксперты компании Qualys, которые опубликовали и технические подробности, и два экспериментальных эксплойта к этому «багу». Проблема затраг
20.05.2011 Microsoft объявила о начале поддержки CentOS

Во время выступления на конференции Open Source Business Conference (OSBC), состоявшейся в городе Санта-Клара в Калифорнии 16-17 мая, Microsoft заявила о начале поддержки CentOS, бесплатного клона Red Hat Enterprise Linux, в качестве гостевой системы при создании виртуализированных сред на основе Windows Server R2 Hyper-V, сообщает The Register. По словам предст
30.03.2009 «ГНУ/Линуксцентр» перевел серверы Trinet на CentOS

rinet), говорится в сообщении «ГНУ/Линуксцентр». Как отмечается, специалисты «ГНУ/Линуксцентра» выявили причину сбоев, провели необходимые работы по переводу сервера на свободную операционную систему CentOS, поскольку существующие для FreeBSD драйверы не на 100% поддерживали оборудование заказчика, установке и настройке необходимого ПО и миграции веб-сайтов, работающих на сервере, на Cen
15.09.2008 Анонсирован новый релиз CentOS

Команда разработчиков дистрибутива CentOS представила новый релиз своего продукта, базирующийся на исходных кодах Red Hat Enterprise Linux. CentOS 4.7 содержит все обновления, выпущенные до 12 сентября, и доступен для арх
18.07.2008 Анонсирован выход CentOS 5.2 LiveCD

Разработчики популярного дистрибутива CentOS анонсировали выход LiveCD на базе CentOS 5.2. LiveCD может использоваться для быстрого развертывания рабочей станции и включает OpenOffice.org 2.3, Firefox 3.0, Thunderbird 2.0, а
25.06.2008 Анонсирован выпуск CentOS 5.2

Спустя месяц после выхода Red Hat Enterprise Linux 5.2, анонсирован релиз базирующегося на его исходных кодах дистрибутива CentOS 5.2, обеспечивающего полную бинарную совместимость с RHEL. Как правило, в CentOS вносятся минимальные изменения, большая часть которых направлена на удаление брендов Red Hat. C
21.02.2008 Вышел первый публичный релиз CentOS LiveCD

Команда разработчиков CentOS объявила о выпуске LiveCD на базе дистрибутива CentOS-5.1 i386. LiveCD включает

Публикаций - 359, упоминаний - 436

Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 89
Microsoft Corporation 25775 73
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 60
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 49
Oracle Corporation 7074 40
Softline - Софтлайн 3743 40
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 39
Almalinux Open Source Foundation 46 35
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Intel Corporation 12811 24
Broadcom - VMware 2610 23
Huawei 4676 19
Ред Софт - Red Soft 1236 18
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
9594 15
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 14
Google LLC 12688 14
Nginx - Энджайникс 209 13
Ростелеком 10948 13
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 11
Cisco Systems 5372 11
TrueConf - ТруКонф 454 10
Код Безопасности 812 10
CloudLinux 25 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Telegram Group 2940 9
Qualys 73 8
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 8
Samsung Electronics 11064 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 8
HP Inc. 5883 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
SAS Institute 1082 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Ctrl IQ 7 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 9
Microsoft - LinkedIn 699 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Газпром ПАО 1493 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Kickstarter 136 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ГосИнформСистемы 160 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 270
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 231
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 122
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 104
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 90
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 52
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 45
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 34
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 30
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 28
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 27
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 27
Repository - Репозиторий 1176 27
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 22
Linux OS 11533 241
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 144
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 137
Microsoft Windows 16882 104
Linux - Debian GNU 567 104
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 57
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 53
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 46
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 40
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 39
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 33
Apple macOS 2419 32
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 29
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 28
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 26
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 23
Oracle Java - язык программирования 3469 22
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 21
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 20
Google Android 15243 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Docker - Платформа распределённых приложений 543 17
Microsoft Azure 1526 16
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 16
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 14
Apple iOS 8583 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 13
Мирзоев Мурад 34 13
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
Баранов Дмитрий 25 8
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 7
Назаренко Ирина 50 7
Селецкий Игорь 7 6
Рустамов Рустам 548 5
Смирнов Алексей 269 5
Одинцов Дмитрий 119 5
Новодворский Алексей 114 5
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