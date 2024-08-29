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Red Hat CentOS Project Linux Community ENTerprise Operating System
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.08.2024
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LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat
Бойкот CentOS Корпорация Microsoft отказалась от использования Linux-дистрибутива CentOS в со
|23.07.2024
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Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров
Tencent развивает форк CentOS Облачная «дочка» китайского ИТ-гиганта Tencent выпустила новую версию форка Linux-дист
|31.07.2023
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Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux
подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной
|27.06.2023
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Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему
ограммного обеспечения (СПО). Отныне Red Hat больше не публикует srpm-пакеты RHEL в репозитории git.centos.org, что вызвало очень негативную реакцию пользователей. Это второе за последние годы
|18.02.2022
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Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora
дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация невозможна,
|28.05.2021
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Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS
заявлению создателей, он способен безболезненно заменить его самый популярный форк (ответвление) – CentOS 8. VzLinux представляет собой многоцелевой серверный дистрибутив, оптимизированный для
|31.03.2021
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Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat
ный релиз дистрибутива Almalinux, который позиционируется в качестве полноценной замены популярного CentOS. Поддержку последнего раньше срока неожиданно прекратила Red Hat, чем вызвала негодова
|01.02.2021
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Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены
Новый «клон» RHEL обзавелся спонсором Основатель проекта CentOS Грегори Курцер (Gregory Kurtzer) запустил стартап Ctrl IQ. Как пишет Ars Technica, ком
|21.01.2021
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Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным
t пошла на это после волны недовольства пользователей в связи с прекращением поддержки дистрибутива CentOS. Red Hat и раньше позволяла использовать RHEL бесплатно в рамках своей программы Red H
|14.01.2021
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Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat
Найдена замена CentOS Американская компания Cloudlinux планирует выпустить полноценную замену операционной с
|10.12.2020
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Red Hat пустила под откос Linux-дистрибутив CentOS. Пользователи в ярости
Прощай, CentOS 8 Компания Red Hat объявила о грядущем полном прекращении поддержки Linux-дистрибутива
|29.04.2020
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Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами
История развития операционной системы CentOS Все началось с компании cAos Foundation, занимавшейся разработкой независимых дистрибу
|08.04.2020
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Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать
всему миру, оставаясь при этом незамеченными. По оценке аналитиков компании BlackBerry, свою деятельность они ведут как минимум с 2012 г., и чаще всего их атакам подвергаются серверы на базе Ubuntu, CentOS и Red Hat. Эксперты компании считают, что операции, проводимые хакерами, в той или иной степени связаны с интересами китайского правительства. Они взламывают системы из очень широкого сп
|28.09.2018
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Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором
которая позволяет рядовому пользователю повысить свои привилегии в системе до уровня администратора системы root. Уязвимость, получившая название Mutagen Astronomy, затрагивает дистрибутивы Red Hat, CentOS и Debian. Уязвимость CVE-2018-14634 обнаружили эксперты компании Qualys, которые опубликовали и технические подробности, и два экспериментальных эксплойта к этому «багу». Проблема затраг
|20.05.2011
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Microsoft объявила о начале поддержки CentOS
Во время выступления на конференции Open Source Business Conference (OSBC), состоявшейся в городе Санта-Клара в Калифорнии 16-17 мая, Microsoft заявила о начале поддержки CentOS, бесплатного клона Red Hat Enterprise Linux, в качестве гостевой системы при создании виртуализированных сред на основе Windows Server R2 Hyper-V, сообщает The Register. По словам предст
|30.03.2009
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«ГНУ/Линуксцентр» перевел серверы Trinet на CentOS
rinet), говорится в сообщении «ГНУ/Линуксцентр». Как отмечается, специалисты «ГНУ/Линуксцентра» выявили причину сбоев, провели необходимые работы по переводу сервера на свободную операционную систему CentOS, поскольку существующие для FreeBSD драйверы не на 100% поддерживали оборудование заказчика, установке и настройке необходимого ПО и миграции веб-сайтов, работающих на сервере, на Cen
|15.09.2008
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Анонсирован новый релиз CentOS
Команда разработчиков дистрибутива CentOS представила новый релиз своего продукта, базирующийся на исходных кодах Red Hat Enterprise Linux. CentOS 4.7 содержит все обновления, выпущенные до 12 сентября, и доступен для арх
|18.07.2008
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Анонсирован выход CentOS 5.2 LiveCD
Разработчики популярного дистрибутива CentOS анонсировали выход LiveCD на базе CentOS 5.2. LiveCD может использоваться для быстрого развертывания рабочей станции и включает OpenOffice.org 2.3, Firefox 3.0, Thunderbird 2.0, а
|25.06.2008
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Анонсирован выпуск CentOS 5.2
Спустя месяц после выхода Red Hat Enterprise Linux 5.2, анонсирован релиз базирующегося на его исходных кодах дистрибутива CentOS 5.2, обеспечивающего полную бинарную совместимость с RHEL. Как правило, в CentOS вносятся минимальные изменения, большая часть которых направлена на удаление брендов Red Hat. C
|21.02.2008
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Вышел первый публичный релиз CentOS LiveCD
Команда разработчиков CentOS объявила о выпуске LiveCD на базе дистрибутива CentOS-5.1 i386. LiveCD включает
Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирзоев Мурад 34 13
|Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
|Баранов Дмитрий 25 8
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 7
|Назаренко Ирина 50 7
|Селецкий Игорь 7 6
|Рустамов Рустам 548 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Одинцов Дмитрий 119 5
|Новодворский Алексей 114 5
|Массух Илья 239 4
|Карпицкий Олег 84 4
|Залманова Александра 8 4
|Мельникова Анастасия 440 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Шашкин Алексей 61 3
|Вислый Александр 20 3
|Швецов Александр 10 3
|Готальский Михаил 95 3
|Кадомский Вячеслав 107 3
|Путин Владимир 3454 3
|Парфентьев Алексей 183 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Паршин Максим 323 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Калинин Александр 189 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Лямин Александр 75 2
|Козырев Алексей 328 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Раевский Роман 16 2
|Новиков Иван 10 2
|Кобец Алексей 4 2
|Розанов Максим 6 2
|The Register - The Register Hardware 1784 11
|ZDnet 663 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|Ars Technica 450 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Reddit 398 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Phoronix 59 2
|WikiLeaks 120 2
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Tom’s Hardware 600 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Liliputing 76 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Известия ИД 770 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|GizmoChina 171 1
|CVE Details 4 1
|Times 661 1
|The Verge - Издание 619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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