РАМН НЦССХ НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева


СОБЫТИЯ


02.02.2026 Астраханский кардиоцентр создает собственную систему обучения сотрудников на базе платформы «МТС Линк» 1
28.02.2025 Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1
27.06.2024 «МегаФон» разогнал интернет в крупнейшей в мире кардиохирургической клинике 3
02.04.2024 Ученые разработали нейросеть для прогноза изменений кровотока при операциях на сосудах 1
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 3
26.04.2022 Российский производитель медоборудования запустил в облаке МТС дистанционное обследование пациентов 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
24.10.2019 Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис 1
11.04.2017 «Орто-Клиникал Диагностикс» обеспечила бесперебойную работу медицинского оборудования при помощи IBM 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 1
18.09.2013 Константин Маркелов - Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают 1
23.06.2013 Телемедицина: пока «нелегитимный» помощник 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
13.06.2013 Информатизация здравоохранения в России. С чего все начиналось 2
30.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 2
15.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1
12.09.2011 Телемедицина пришла в забайкальскую больницу 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
03.06.2010 Сегодня стартует проект "Марс-500" 1
19.05.2010 Cтартует "экспедиция" на Марс 1
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа 1
31.08.2009 Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы 2
19.05.2008 Стайн Рамсли: Российский рынок ВКС дождался прорыва 1
31.10.2007 В России будет создана федеральная телемедицинская сеть 2
15.10.2007 18 октября пройдет круглый стол в области телемедицины 1
14.08.2006 Телемедицина пришла в Заполярный край 1
14.03.2006 Видеосвязь в России становится массовой 1
15.03.2005 Андрей Петров: "Псевдо-IP" в России больше не будет 1
30.12.2004 В Калининграде открыли телемедицинский центр 1
02.09.2004 Между Дмитровом и Москвой провели телемедицинский сеанс 2
12.08.2003 Жители глубинки будут лечиться с помощью телемедицины 1
28.04.2003 С 13 по 16 мая пройдет конференция "Информационные технологи в медицине" 1
21.04.2003 Растет активность на рынке ИТ в медицине 1
РАМН НЦССХ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25318 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 3
Открытые технологии 716 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 2
Ростелеком 10393 2
МегаФон 10053 2
Cisco Systems 5231 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14518 2
IBM - International Business Machines Corp 9564 2
9090 2
Крок - Croc 1816 2
TrueConf - ТруКонф 429 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
Cisco Systems - Tandberg 162 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 50 1
Ortho Clinical Diagnostics 2 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
BridgeHead Software 3 1
Русский Сверхпроводник 1 1
Witology - Витология 12 1
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Рентгенпром 7 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Темпесто - Tempesto 17 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3151 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12717 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Toshiba Corporation 2957 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2565 1
Корус Консалтинг ГК 1363 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1536 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
БАРС Груп 562 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 4
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 2
Светлый город ГК 5 2
Миракс Парк 1 1
Дмитровская областная больница 7 1
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Echevarne Labs 1 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - РДКБ - Российская детская клиническая больница 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ЕКА Топливная компания 147 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 84 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
ТелеМед - Школа здоровья 8 1
GMS Hospital 2 1
Мать и дитя 25 1
Социальные гарантии 39 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Braun GmbH 77 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3495 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2745 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6328 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Международная академия информатизации 14 2
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
ATA - American Telemedicine Association - Американская Телемедицинская Ассоциация - Американская ассоциация телемедицины 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 23
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17161 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17178 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31943 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 3
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5903 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 2
Ростех - Швабе - Светлый город 12 2
Microsoft Office Communications Server 60 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10994 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1356 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1179 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 947 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 210 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 249 1
CloudМТS 25 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 127 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 95 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 567 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
NVision Барьер 734 1
Apple macOS Gatekeeper 35 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Лищук Владимир 4 4
Коробова Анна 25 3
Шевченко Григорий 18 3
Козлов Павел 21 3
Максименко Владимир 10 3
Столяр Валерий 9 3
Антониади Георгий 16 2
Каштанов Михаил 5 2
Чернышев Виктор 6 2
Покровский Валентин 3 2
Кузьменко Юрий 5 2
Ситев Алексей 3 2
Балахнин Илья 7 2
Смолеевский Александр 2 2
Камолов Сухроб 3 2
Одинцов Дмитрий 118 2
Скворцова Вероника 69 2
Серова Елена 320 2
Романов Алексей 49 2
Абрамов Виктор 11 1
Переверзев Михаил 19 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Столбов Андрей 22 1
Анисимов Олег 3 1
Дудко Дмитрий 11 1
Лесь Алексей 10 1
Рожной Антон 6 1
Штыкова Елена 6 1
Флёров Евгений 8 1
Зыляев Николай 9 1
Давыдов Сергей 7 1
Седов Аркадий 3 1
Kotter Elmar - Коттер Элмар 2 1
Истомина Наталья 1 1
Рошаль Леонид 8 1
Алексеева Олеся 18 1
Зарубина Татьяна 4 1
Крепак Ефим 1 1
Блохин Максим 2 1
Байкалов Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8206 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 3
Европа 24672 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 3
Германия - Федеративная Республика 12955 3
Франция - Французская Республика 7994 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 723 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 2
Земля - планета Солнечной системы 10689 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Индия - Bharat 5725 2
Италия - Итальянская Республика 4434 2
Россия - СФО - Новосибирск 4692 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2231 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1032 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1585 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 968 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 444 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 488 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 739 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 361 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1450 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 164 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 497 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 588 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 2
Франция - Страсбург 50 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 207 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 20
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 4
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Экономический эффект 1215 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Российская газета 278 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
РАН - Российская академия наук 2032 5
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 4
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 3
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 2
International Space University - Международный космический университет 3 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 21 2
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 5 1
НИИЭФА им. Д.В. Ефремова ФГУП - Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова 11 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1113 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
