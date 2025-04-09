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РЖД КЖД Калининградская железная дорога

РЖД КЖД - Калининградская железная дорога


09.04.2025 Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» 1
16.03.2022 Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис» 2
11.10.2007 Железная дорога стала сотовым оператором 1
09.10.2007 На GSM-R сеть КЖД выделят 700 млн. руб. 1
20.02.2007 Калининградская железная дорога внедряет связь стандарта GSM-R 2
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 3
30.12.2004 В Калининграде открыли телемедицинский центр 1
30.12.2004 В Калининграде открыли телемедицинский центр 1
07.10.2004 КЖД переходит на европейский стандарт радиосвязи 3
13.09.2004 Калининградская ЖД развернет сеть цифровой радиосвязи GSM-R 1

Публикаций - 10, упоминаний - 16

РЖД КЖД и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 2
ФОРС - Центр разработки 642 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
ВымпелКом - Билайн - Форатек - Форатек Технологии - Форатек Коммуникейшн - Форатек Коммуникейшенс - Форатек Системс 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1930 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Bombardier Inc 25 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 680 1
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