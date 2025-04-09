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РЖД КЖД Калининградская железная дорога
|09.04.2025
|Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+» 1
|16.03.2022
|Калининградская железная дорога переходит на «Р7-Офис» 2
|11.10.2007
|Железная дорога стала сотовым оператором 1
|09.10.2007
|На GSM-R сеть КЖД выделят 700 млн. руб. 1
|20.02.2007
|Калининградская железная дорога внедряет связь стандарта GSM-R 2
|30.12.2004
|Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 3
|30.12.2004
|В Калининграде открыли телемедицинский центр 1
|30.12.2004
|В Калининграде открыли телемедицинский центр 1
|07.10.2004
|КЖД переходит на европейский стандарт радиосвязи 3
|13.09.2004
|Калининградская ЖД развернет сеть цифровой радиосвязи GSM-R 1
РЖД КЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|European Union Agency for Railways - ERTMS - European Rail Traffic Management System - Европейская система управления железнодорожными перевозками 4 2
|НКТ - Р7-Офис 397 1
|Кусков Денис 221 1
|Глебовский Петр 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Першин Александр 2 1
|Мураневич Сергей 1 1
|Спирин Игорь 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
|Рустелеком ТК 304 1
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