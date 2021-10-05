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Нидерланды


05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange 1
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 1
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 1
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей 1
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
02.08.2021 Разработан ИИ-ровер для сбора мусора на пляжах 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies 1
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 1
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы 2
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 5
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.04.2021 Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
21.04.2021 Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1

Публикаций - 969, упоминаний - 1108

Нидерланды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
Samsung Electronics 5627 24
Google LLC 7124 23
Yandex - Яндекс 4098 22
SAP SE 3207 21
IBM 3524 19
VK - Mail.ru Group 2482 16
Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 14
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Cisco Systems 2035 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 12
SEC Consult Services 929 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 11
Telia Company 346 10
Facebook 3764 10
Philips 689 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
Dell EMC 2382 7
Lenovo Group 1635 7
Питерская группа связистов 113 6
Amazon Inc - Amazon.com 1467 6
AMD - Advanced Micro Devices 1660 6
Twitter 2204 6
Rambler Group - Рамблер ГК 483 6
Accenture - Аксенчер 529 6
Huawei 2723 6
Intel Corporation 4143 6
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 5
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 5
Ростелеком Связьинвест 692 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 5
Telenor 293 4
Orange S.A. 447 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Альфа-Банк 1122 11
Uber Technologies 258 9
Uber 257 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Яндекс.Такси 271 7
Takilant 50 6
Газпром ПАО 518 5
MLU B.V. 10 5
Связной ГК 875 5
Swisdorn 11 4
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Альтернатива Капитал 7 4
ОНЭКСИМ ГК 35 4
Яндекс.Еда 93 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Альфа-Групп 318 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
CyberPlat - КиберПлат 201 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Контрактфинансгрупп МФО 12 3
eBay Inc 526 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Group DF 7 3
Банк Зенит 131 3
Runica Investments 10 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Western Union 86 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
EPIC Telecom Invest 68 3
System Capital Management (SCM) 23 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Foodfox 11 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Ангстрем Инвест 9 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 14
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 5
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Правительство Москвы 649 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Пентагон - Министерство обороны США 276 3
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 5
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
Московская федерация футбола 1 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ЛДПР 68 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
Руссофт - Russoft 250 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 17
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Google Android 10750 40
Microsoft Windows 10 6602 26
Apple iOS 5741 24
Linux OS 4236 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 12
Java - Язык программирования 1166 11
WhatsApp Messenger 654 10
Apple macOS 921 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Microsoft Office 1916 6
Apple iPad 3263 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 6
Nvidia GeForce GTX 2048 5
JavaScript - Язык программирования 625 5
Microsoft Windows 849 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
SQL - Язык программирования 432 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 4
Apple iPhone 3 383 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Microsoft Azure 1171 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Cisco Webex 107 3
Microsoft Office 365 769 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Яндекс.Лавка 68 3
Apple iPhone 6 547 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 3
Яндекс.Маркет 439 3
Каримова Гульнара 89 8
Рейман Леонид 407 8
Каримов Ислам 85 8
Волож Аркадий 181 8
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 6
Авакян Гаянэ 50 6
Галушкин Олег 168 5
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
Путин Владимир 1820 5
Ананьев Алексей 88 4
Бунина Елена 27 4
Горелкин Антон 34 4
Худавердян Тигран 66 4
Малис Александр 110 4
Ананьев Дмитрий 53 4
Волков Дмитрий 39 4
Малис Олег 55 4
Мадумаров Рустам 21 3
Корня Алексей 73 3
Фирташ Дмитрий 8 3
Ахмедов Бекзод 32 3
Яковицкий Алексей 12 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Бусаргин Андрей 23 3
Горбуненко Денис 5 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 3
Собянин Сергей 211 3
Ахметов Ринат 52 3
Прохоров Александр 86 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Соколов Алексей 121 2
Комиссаров Алексей 17 2
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 2
Фридман Михаил 54 2
Назаров Алексей 69 2
Яхина Ирина 40 2
Николаев Вячеслав 56 2
Фролов Александр 26 2
Чубайс Анатолий 105 2
Морозов Сергей 47 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 540
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 407
Германия - Федеративная Республика 3606 365
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 341
Франция - Французская Республика 2109 286
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 186
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 128
Япония 2752 127
Украина 3344 125
Индия - Республика 2156 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 95
Казахстан - Республика 2618 83
Беларусь - Белоруссия 2079 65
Эстония - Эстонская Республика 410 46
Италия - Итальянская Республика 1363 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 44
Испания - Королевство 1248 43
Бразилия - Федеративная Республика 1120 41
Швеция - Королевство 747 40
Финляндия - Финляндская Республика 811 36
Бельгия - Королевство 395 33
Польша - Республика 824 33
Канада 1290 31
Восточная Европа 1667 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 28
Норвегия - Королевство 426 28
Европа 3725 27
Дания - Королевство 370 26
Австрия - Австрийская Республика 523 26
Чехия - Чешская Республика 492 24
Сингапур - Республика 808 23
Австралия - Австралийский Союз 1116 23
Португалия - Португальская Республика 313 20
Узбекистан - Республика 820 19
Южная Корея - Республика 1448 18
Греция - Греческая Республика 313 17
Румыния 342 17
Грузия 687 17
Ирландия - Республика 362 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 13
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
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Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
POI - points of interest 60 2
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 51 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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