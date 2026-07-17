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Нидерланды

Нидерланды

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Атака на строящийся дата-центр Microsoft В Амстердаме (Нидерланды) группа климатических активистов в знак протеста атаковала резиновыми метательными
02.06.2026 Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов

ендера в формате открытого конкурса опубликованы 1 июня 2026 г., следует из портала госзакупок. Что должны заменить разработки Установка газофазной эпитаксии (проект «Эпитаксия-SiGe») должна заменить нидерландское оборудование ASM — Epsilon® 2000, которое используется для выращивания эпитаксиальных слоев кремния и кремний-германия на пластинах 200 мм. © Amaviael / Фотобанк Фотодженика Минпр
25.05.2026 Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

т и конфискация Как сообщает издание BleepingComputer, Бюро расследований финансовых правонарушений Нидерландов арестовало двух человек и конфисковало 800 серверов, которые были связаны с веб-х
20.04.2026 Китайцам не дали купить компанию, выпускающую светодиоды в Голландии, из-за угрозы нацбезопасности США

тель светодиодов Sanan Optoelectronics планировал получить полный контроль над своим конкурентом из Нидерландов – Lumileds, не состоится. По сообщению South China Morning Post, Sanan и ее малаз
28.01.2026 Главная микроэлектронная компания мира увольняет рекордное число сотрудников несмотря на колоссальный объем заказов

ет уволить 1,7 тыс. сотрудников – около 3,8% текущего штата компании. Согласно сообщению Reuters, сокращения затронут преимущественно руководящие позиции из числа работников, трудящихся на территории Нидерландов и США. По словам финансового директора ASML Роджера Дассена (Roger Dassen), в ходе нынешнего раунда будет уволено рекордное, если рассматривать показатели в абсолютных цифрах, колич
23.12.2025 У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании

Решение окружного суд Амстердама Окружной суд Амстердама (Нидерланды) приостановил корпоративные права инвестиционного фонда Leta Capital Fund III венчурной компании Leta Capital в нидерландском сервисе по управлению деловыми поездками C Teleport, выя
02.12.2025 Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

иями в компьютерной сфере к 20 годам. Об этом свидетельствует данные, опубликованные правительством Нидерландов. Материал, обнародованный Палатой представителей Нидерландов и посвященный
24.11.2025 Самая важная в мире компания для производства чипов предлагала США шпионить за собственными клиентами в Китае

ash ASML хотела шпионить за клиентами в интересах США По информации издания, в январе 2023 г. США и Нидерланды договорились о том, что последние прекратят продажи и экспорт DUV-систем в Китай,

10.11.2025 Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

ения На этом фоне главный офис китайского отделения компании Nexperia разрешило своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства ни
13.10.2025 Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia

peria. По оценке властей Нидерландов, это создает риски для стабильности и обеспечения сохранения в Нидерландах и Европейском союзе (Евросоюз) ключевых технологических компетенций и потенциала.
03.10.2025 «Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

2 г., который ограничил расчеты с правообладателями из недружественных стран, к которым и относятся Нидерланды (страна является членом НАТО). Но в суде сочли, что если правообладатель добросове
06.03.2025 «МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

6 тыс. часов разговоров по видеосвязи. Анализ обезличенных данных показывает, что почти треть деловых звонков из региона совершались в Великобританию. Однако по продолжительности переговоров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Еще в топе по проговоренным минутам располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6
21.01.2025 Десятки тысяч светофоров в Нидерландах беззащитны перед кибератаками. Их нельзя исправить, можно только заменить

Светофоры как критическая цифровая инфраструктура Десятки тысяч светофоров в Нидерландах оказались уязвимыми перед хакерскими атаками, и устранить их все возможно только

16.01.2025 Нидерланды попытались насолить США и усилить контроль над самой важной для мирового производства чипов компанией и потеряли Китай, крупнейшего клиента ASML

Против США Нидерланды ужесточили экспортный контроль за передовым оборудованием для производства. пишет

17.12.2024 Serverspace: облака в США и Нидерландах оказались самыми популярными среди российских компаний

ас Serverspace предоставляет облачные услуги в девяти локациях, среди которых семь зарубежных: США, Нидерланды, Канада, Турция, Бразилия, ОАЭ и Казахстан. Стабильный спрос проектов на инфрастру
09.12.2024 Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем

по его делу состоится 9 декабря 2024 г. в Роттердаме. Однако на него уже наложен запрет на въезд в Нидерланды сроком на 20 лет. Не исключено, что это лишь одно из множества последствий, но око
16.10.2024 Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире

ов и акций ASML Сумма чистых заказов крупного производителя полупроводникового оборудования ASML из Нидерландов в III квартале 2024 г. составила 2,6 млрд евро ($2,83 млрд), что почти в два раза
09.09.2024 СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций

Азии для развития собственных производств. «Неудивительно, что сейчас они покупают комплектующие в Голландии, - говорит собеседник издания. - Однако непонятно, откуда у голландской прессы есть
30.08.2024 Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов

С Китаем не дружить Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML по ремонту и обслуживанию ее оборуд
29.08.2024 Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена

Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской ИТ-атакой. Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже В конце 2023 г. китайские кибершпионы, которых подд
18.07.2024 США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились

анские власти намерены ввести новые экспортные ограничения, если Tokyo Electron из Японии и ASML из Нидерландов не пересмотрят свое отношение к Китаю и не начнут думать о сокращении своего бизн
23.04.2024 Самую важную компанию в мире для производства чипов утопили в деньгах на родине, лишь бы она оттуда не сбежала

писанное ASML соглашение о намерениях обязывает ее вдвое увеличить свои производственные мощности в Голландии к 2030 г. Притом, что примечательно, деньги на развитие бизнеса ASML от властей пок
22.04.2024 В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур

PA Алейд Вольфсен (Aleid Wolfsen) заявил, что пользователи, посещающие правительственные страницы в Нидерландах, доверяют тому, что их личная и конфиденциальная информация на 2024 г. находится

07.03.2024 Самая важная в мире компания для производства чипов взбунтовалась против гнета США. Она бежит из родной страны, чтобы без помех торговать с Китаем

8 г. они развязали торговую войну с Китаем и теперь давят на правительства различных стран, включая Нидерланды, чтобы крупные ИТ-компании как можно меньше сотрудничали с КНР. Фото: ASML ASML ст
19.07.2023 Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому

ользованием техпроцессов класса 7 и 5 нм. Китайское правительство было возмущено новыми правилами. «Нидерланды не хотят, чтобы Китай мог производить самые передовые полупроводники, – сказал Дил
06.07.2023 Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США

итайские санкции. Эти санкции до конца III квартала 2023 г. (до 30 сентября) намерены ввести власти Голландии под давлением администрации Президента США. Они ударят именно по ASML и помешают эк
24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

дельцами облигаций общим объемом $1,25 млрд. В ноябре 2022 г. совет директоров зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., головной компании «Яндекса», заявил, что «в свете текущей геополитич
15.02.2023 Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США

рос на контроле с самого начала торговой войны с КНР. В 2018 г. Новый свет надавил на правительство Голландии, чтобы запретило ASML поставлять машины EUV в Китай. На февраль 2023 г. ни одна пар
30.01.2023 Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки

Конец затяжного разбирательства Верховный суд Нидерландов принял сторону нидерландского Usenet-провайдера News-Service Europe в многолетней тяжбе против местной антипиратской группы BREIN, пишет TorrentFreak. Площадку обвиняли в потворстве
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов

У Китая появился шанс Нидерланды не будут ограничивать поставки литографического оборудования в Китай для производс
08.12.2022 Китай лишат европейских установок для производства чипов. В том числе не самых передовых

по сравнению с EUV-машинами оборудования. У американских властей есть определенный рычаг влияния на Нидерланды и ASML: последняя в своей продукции использует технологии, права на которые принад
01.11.2022 Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость

что на их территории живут совершенно чужие ему люди. В случае с Аркадием Воложем его личным дом в Нидерландах стал невольным участником очередной акции протеста, устроенной «борцами за социал
06.07.2022 США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом

тай по части современных технологий. Им стала нидерландская компания ASML Holding NV – крупнейший в Голландии и в мире вендор литографического оборудования, используемого в производстве микросх
05.05.2022 Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом

аил Фридман, тоже находящийся под санкциями, имел долю через основанную им «Альфа-групп», работал в Нидерландах с 1994 г. и, согласно отчету за 2020 г., имел активы на сумму более 1,2 млрд евро
16.03.2022 Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

Худавердян занял новую должность – операционный директор Yandex. Компания Yandex зарегистрирована в Нидерландах и владеет российским ООО «Яндекс». Почему ЕС ввел санкции против главы «Яндекса»

06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах

рогостоящего технического персонала». HOSTKEY — международный хостинг-провайдер с головным офисом в Нидерландах, более 10 лет оказывающий услуги по аренде серверов, размещению оборудования клие
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей

вязной». Зачем российским компаниям регистрация за рубежом «Яндекс», «Х5» и другие компании выбрали Нидерланды в качестве страны регистрации бизнеса по причине очень низких налоговых ставок по

21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов

со сроком погашения до 25 декабря 2027 г. от материнской компании Linx Telecommunications Holding (Нидерланды) для покупки земельного участка под строительство и эксплуатацию ЦОД. Основными кл
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов

я нас честь принять участие в таком проекте, который не только обогатит исследовательскую историю в Нидерландах, но и представит новую еще более энергоэффективную систему — благодаря нашей посл
30.07.2019 Голландский кадровик случайно поломал Linkedin и открыл вакансии главы сервиса и CEO Google

Неожиданное открытие кадровика Голландский HR-специалист Михел Рейндерс (Michel Rijnders) обнаружил баг в деловой социальной сети Linkedin. Ошибка позволяла подписчикам сервиса без соответствующих полномочий размещать ваканс

Публикаций - 3745, упоминаний - 4656

Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 286
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 215
Philips 2099 184
Yandex - Яндекс 9215 181
Google LLC 12688 175
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 170
Samsung Electronics 11064 138
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 135
Apple Inc 13154 133
Intel Corporation 12811 132
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 124
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 102
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 100
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 95
МегаФон 10742 94
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 93
Vodafone Group 1412 90
Cisco Systems 5372 81
Ростелеком 10948 72
Huawei 4675 71
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 71
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 70
Meta Platforms - Facebook 4621 69
Sony 6739 65
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 64
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 64
Oracle Corporation 7074 62
Deutsche Telekom 954 60
Amazon Inc - Amazon.com 3277 58
AMD - Advanced Micro Devices 4641 58
Siemens AG - Siemens Group 2673 56
SAP SE 5601 55
VK - Mail.ru Group 3602 53
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 53
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 53
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 52
Dell EMC 5180 52
LG Electronics 3735 51
Lenovo Motorola 3566 51
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 107
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 98
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 68
Альфа-Групп 745 63
Альфа-Банк 1979 52
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 42
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 35
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 30
Газпром ПАО 1493 30
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 27
Takilant 52 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
eBay Inc 1640 25
Visa International 1993 25
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 24
Uber 357 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Связной ГК 1401 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 19
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 19
Россети Ленэнерго 1699 19
ABN AMRO 100 19
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 18
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Naspers 85 17
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 142
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 108
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 94
Судебная власть - Judicial power 2500 76
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 61
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 51
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 47
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 47
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 43
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 39
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 38
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 33
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 33
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 33
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 22
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 18
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 99
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 505
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 408
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 341
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 321
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 303
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 278
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 239
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 231
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 222
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 220
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 195
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 189
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 182
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 181
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 174
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 171
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 163
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 161
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 157
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 143
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 143
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 143
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 142
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 129
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 126
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 124
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 118
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 113
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 111
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 107
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 105
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 104
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 104
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 103
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 103
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 102
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
Microsoft Windows 16882 133
Microsoft Windows 2000 8678 93
Google Android 15243 92
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 75
Linux OS 11533 75
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 53
Apple iOS 8583 49
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 49
Apple iPhone 6 4861 49
Google YouTube - Видеохостинг 3002 45
Oracle Java - язык программирования 3469 44
FreePik 1841 43
Microsoft Office 4170 40
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 39
Apple iPad 4011 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 29
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 28
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Microsoft Azure 1526 22
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 21
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 21
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 20
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 20
JavaScript - JS - язык программирования 1425 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
Google Chrome - браузер 1701 18
Nebius AI 23 17
Microsoft Windows XP 2431 17
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Mozilla Firefox - браузер 1951 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 16
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 16
Волож Аркадий 268 48
Путин Владимир 3454 43
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 39
Каримова Гульнара 95 37
Каримов Ислам 97 37
Рейман Леонид 1065 28
Авакян Гаянэ 52 26
Алекперов Вагит 44 25
Фридман Михаил 146 24
Чачава Александр 124 22
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 20
Прасс Павел 26 20
Потанин Владимир 91 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 18
Худавердян Тигран 94 16
Рязанов Александр 22 14
Галицкий Александр 123 13
Авен Петр 67 13
Хан Герман 56 13
Кузьмичев Алексей 54 12
Мадумаров Рустам 25 12
Мельникова Анастасия 440 12
Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Усманов Алишер 311 10
Мордашов Алексей 64 10
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 10
Шадаев Максут 1210 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Парахин Михаил 17 9
Горелкин Антон 118 9
Ахмедов Бекзод 39 9
Ноготков Максим 53 9
Кириенко Сергей 149 9
Малис Олег 86 9
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 9
Бунина Елена 35 8
Кириенко Владимир 148 8
Кудрин Алексей 125 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1662
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1550
Германия - Федеративная Республика 13221 1184
Европа 24963 1102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1068
Франция - Французская Республика 8177 829
Италия - Итальянская Республика 4508 633
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 585
Испания - Королевство 3839 562
Швеция - Королевство 3781 516
Япония 13807 461
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 449
Бельгия - Королевство 1192 422
Финляндия - Финляндская Республика 3697 373
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 358
Канада 5081 350
Украина 7928 328
Дания - Королевство 1336 313
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 298
Южная Корея - Республика 7051 295
Польша - Республика 2030 289
Норвегия - Королевство 1857 287
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 275
Австрия - Австрийская Республика 1357 268
Португалия - Португальская Республика 956 236
Индия - Bharat 5869 233
Чехия - Чешская Республика 1349 225
Турция - Турецкая республика 2620 218
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 207
Бразилия - Федеративная Республика 2520 199
Казахстан - Республика 6047 191
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 190
Ирландия - Республика 1051 189
Сингапур - Республика 1953 183
Нидерланды - Амстердам 630 181
Китай - Тайвань 4245 173
Азия - Азиатский регион 5920 171
Беларусь - Белоруссия 6289 170
Греция - Греческая Республика 1017 167
Венгрия 855 155
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 625
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 568
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 351
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 338
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 241
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 235
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 227
Английский язык 7030 193
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 186
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 180
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 169
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 150
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 148
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 143
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 143
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 136
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 132
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 131
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 129
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 123
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 121
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 108
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 108
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 106
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 106
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 103
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 101
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 101
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 98
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 87
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 86
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 83
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 75
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 72
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 72
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 71
Физика - Physics - область естествознания 2940 69
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 69
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 68
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 171
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 111
Bloomberg 1627 81
FT - Financial Times 1295 66
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 57
The Register - The Register Hardware 1784 49
Tom’s Hardware 600 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 35
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 34
CNews RND - R&D.CNews 2274 34
РИА Новости 1033 29
New Scientist 1448 29
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 28
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 27
TorrentFreak (TF) 159 27
Total Telecom 613 27
Telecom.paper 194 27
AP - Associated Press 2007 25
Nature 832 25
Ведомости 1466 22
Forbes - Форбс 1002 21
Times 661 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 19
Phys.org 972 16
Wikipedia - Википедия 650 16
ZDnet 663 16
NYT - The New York Times 1100 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
The Guardian - Британская газета 406 14
BleepingComputer - Издание 458 13
South China Morning Post 93 12
Ananova 250 12
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
DigiTimes - Издание 1331 11
Известия ИД 770 11
Cellular News 234 11
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 9
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 116
IDC - International Data Corporation 4975 52
Gartner - Гартнер 3658 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 45
Forrester Research 834 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
TrendForce 187 12
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 11
comScore 379 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 9
Internet Stock Report 994 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 8
Fortune Global 500 295 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 7
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 6
Strategy Analytics 285 6
Vanson Bourne 49 6
TechInsights 16 6
Рустелеком ТК 305 5
NPD DisplaySearch 285 5
Gartner - Dataquest 353 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Deloitte Technology Fast 16 5
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 5
Microsoft Research 144 4
Frost & Sullivan 207 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
Philips Research 19 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Moody's Investors Service 136 4
In-Stat/MDR 74 4
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 36
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 35
РАН - Российская академия наук 2122 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 22
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 19
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 15
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 14
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 11
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 11
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 6
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 6
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 6
ESA - ESTEC - European Space Research and Technology Centre - Европейский центр космических исследований и технологий 7 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 98
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 19
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 19
CeBIT 614 18
День молодёжи - 27 июня 1087 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 10
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Black Hat - Конференция 120 4
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Photokina 60 3
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Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Oracle OpenWorld 65 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Microsoft Ignite 44 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Red Dot Design Award 57 2
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 2
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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