Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры Атака на строящийся дата-центр Microsoft В Амстердаме (Нидерланды) группа климатических активистов в знак протеста атаковала резиновыми метательными

Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов ендера в формате открытого конкурса опубликованы 1 июня 2026 г., следует из портала госзакупок. Что должны заменить разработки Установка газофазной эпитаксии (проект «Эпитаксия-SiGe») должна заменить нидерландское оборудование ASM — Epsilon® 2000, которое используется для выращивания эпитаксиальных слоев кремния и кремний-германия на пластинах 200 мм. © Amaviael / Фотобанк Фотодженика Минпр

Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями т и конфискация Как сообщает издание BleepingComputer, Бюро расследований финансовых правонарушений Нидерландов арестовало двух человек и конфисковало 800 серверов, которые были связаны с веб-х

Китайцам не дали купить компанию, выпускающую светодиоды в Голландии, из-за угрозы нацбезопасности США тель светодиодов Sanan Optoelectronics планировал получить полный контроль над своим конкурентом из Нидерландов – Lumileds, не состоится. По сообщению South China Morning Post, Sanan и ее малаз

Главная микроэлектронная компания мира увольняет рекордное число сотрудников несмотря на колоссальный объем заказов ет уволить 1,7 тыс. сотрудников – около 3,8% текущего штата компании. Согласно сообщению Reuters, сокращения затронут преимущественно руководящие позиции из числа работников, трудящихся на территории Нидерландов и США. По словам финансового директора ASML Роджера Дассена (Roger Dassen), в ходе нынешнего раунда будет уволено рекордное, если рассматривать показатели в абсолютных цифрах, колич

У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании Решение окружного суд Амстердама Окружной суд Амстердама (Нидерланды) приостановил корпоративные права инвестиционного фонда Leta Capital Fund III венчурной компании Leta Capital в нидерландском сервисе по управлению деловыми поездками C Teleport, выя

Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег иями в компьютерной сфере к 20 годам. Об этом свидетельствует данные, опубликованные правительством Нидерландов. Материал, обнародованный Палатой представителей Нидерландов и посвященный

Самая важная в мире компания для производства чипов предлагала США шпионить за собственными клиентами в Китае ash ASML хотела шпионить за клиентами в интересах США По информации издания, в январе 2023 г. США и Нидерланды договорились о том, что последние прекратят продажи и экспорт DUV-систем в Китай,

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов ения На этом фоне главный офис китайского отделения компании Nexperia разрешило своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства ни

Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia peria. По оценке властей Нидерландов, это создает риски для стабильности и обеспечения сохранения в Нидерландах и Европейском союзе (Евросоюз) ключевых технологических компетенций и потенциала.

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is 2 г., который ограничил расчеты с правообладателями из недружественных стран, к которым и относятся Нидерланды (страна является членом НАТО). Но в суде сочли, что если правообладатель добросове

«МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией 6 тыс. часов разговоров по видеосвязи. Анализ обезличенных данных показывает, что почти треть деловых звонков из региона совершались в Великобританию. Однако по продолжительности переговоров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Еще в топе по проговоренным минутам располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6

Десятки тысяч светофоров в Нидерландах беззащитны перед кибератаками. Их нельзя исправить, можно только заменить Светофоры как критическая цифровая инфраструктура Десятки тысяч светофоров в Нидерландах оказались уязвимыми перед хакерскими атаками, и устранить их все возможно только

Нидерланды попытались насолить США и усилить контроль над самой важной для мирового производства чипов компанией и потеряли Китай, крупнейшего клиента ASML Против США Нидерланды ужесточили экспортный контроль за передовым оборудованием для производства. пишет

Serverspace: облака в США и Нидерландах оказались самыми популярными среди российских компаний ас Serverspace предоставляет облачные услуги в девяти локациях, среди которых семь зарубежных: США, Нидерланды, Канада, Турция, Бразилия, ОАЭ и Казахстан. Стабильный спрос проектов на инфрастру

Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем по его делу состоится 9 декабря 2024 г. в Роттердаме. Однако на него уже наложен запрет на въезд в Нидерланды сроком на 20 лет. Не исключено, что это лишь одно из множества последствий, но око

Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире ов и акций ASML Сумма чистых заказов крупного производителя полупроводникового оборудования ASML из Нидерландов в III квартале 2024 г. составила 2,6 млрд евро ($2,83 млрд), что почти в два раза

СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций Азии для развития собственных производств. «Неудивительно, что сейчас они покупают комплектующие в Голландии, - говорит собеседник издания. - Однако непонятно, откуда у голландской прессы есть

Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов С Китаем не дружить Нидерланды планируют ограничить возможности компании ASML по ремонту и обслуживанию ее оборуд

Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской ИТ-атакой. Нидерланды обвинили Китай в кибершпионаже В конце 2023 г. китайские кибершпионы, которых подд

США грозят жестко наказать самую важную в мире компанию для производства чипов. Акции уже резко обвалились анские власти намерены ввести новые экспортные ограничения, если Tokyo Electron из Японии и ASML из Нидерландов не пересмотрят свое отношение к Китаю и не начнут думать о сокращении своего бизн

Самую важную компанию в мире для производства чипов утопили в деньгах на родине, лишь бы она оттуда не сбежала писанное ASML соглашение о намерениях обязывает ее вдвое увеличить свои производственные мощности в Голландии к 2030 г. Притом, что примечательно, деньги на развитие бизнеса ASML от властей пок

В Нидерландах хотят запретить Facebook* для госструктур PA Алейд Вольфсен (Aleid Wolfsen) заявил, что пользователи, посещающие правительственные страницы в Нидерландах, доверяют тому, что их личная и конфиденциальная информация на 2024 г. находится

Самая важная в мире компания для производства чипов взбунтовалась против гнета США. Она бежит из родной страны, чтобы без помех торговать с Китаем 8 г. они развязали торговую войну с Китаем и теперь давят на правительства различных стран, включая Нидерланды, чтобы крупные ИТ-компании как можно меньше сотрудничали с КНР. Фото: ASML ASML ст

Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому ользованием техпроцессов класса 7 и 5 нм. Китайское правительство было возмущено новыми правилами. «Нидерланды не хотят, чтобы Китай мог производить самые передовые полупроводники, – сказал Дил

Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США итайские санкции. Эти санкции до конца III квартала 2023 г. (до 30 сентября) намерены ввести власти Голландии под давлением администрации Президента США. Они ударят именно по ASML и помешают эк

Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом» дельцами облигаций общим объемом $1,25 млрд. В ноябре 2022 г. совет директоров зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., головной компании «Яндекса», заявил, что «в свете текущей геополитич

Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США рос на контроле с самого начала торговой войны с КНР. В 2018 г. Новый свет надавил на правительство Голландии, чтобы запретило ASML поставлять машины EUV в Китай. На февраль 2023 г. ни одна пар

Крупнейший в Европе провайдер Usenet погиб, но вырвал победу у антипиратской группировки Конец затяжного разбирательства Верховный суд Нидерландов принял сторону нидерландского Usenet-провайдера News-Service Europe в многолетней тяжбе против местной антипиратской группы BREIN, пишет TorrentFreak. Площадку обвиняли в потворстве

Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов У Китая появился шанс Нидерланды не будут ограничивать поставки литографического оборудования в Китай для производс

Китай лишат европейских установок для производства чипов. В том числе не самых передовых по сравнению с EUV-машинами оборудования. У американских властей есть определенный рычаг влияния на Нидерланды и ASML: последняя в своей продукции использует технологии, права на которые принад

Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость что на их территории живут совершенно чужие ему люди. В случае с Аркадием Воложем его личным дом в Нидерландах стал невольным участником очередной акции протеста, устроенной «борцами за социал

США придумали, как сокрушить производство чипов в Китае одним ударом тай по части современных технологий. Им стала нидерландская компания ASML Holding NV – крупнейший в Голландии и в мире вендор литографического оборудования, используемого в производстве микросх

Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом аил Фридман, тоже находящийся под санкциями, имел долю через основанную им «Альфа-групп», работал в Нидерландах с 1994 г. и, согласно отчету за 2020 г., имел активы на сумму более 1,2 млрд евро

Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций Худавердян занял новую должность – операционный директор Yandex. Компания Yandex зарегистрирована в Нидерландах и владеет российским ООО «Яндекс». Почему ЕС ввел санкции против главы «Яндекса»

Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах рогостоящего технического персонала». HOSTKEY — международный хостинг-провайдер с головным офисом в Нидерландах, более 10 лет оказывающий услуги по аренде серверов, размещению оборудования клие

«Яндекс» попал под налоговый удар российских властей вязной». Зачем российским компаниям регистрация за рубежом «Яндекс», «Х5» и другие компании выбрали Нидерланды в качестве страны регистрации бизнеса по причине очень низких налоговых ставок по

«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов со сроком погашения до 25 декабря 2027 г. от материнской компании Linx Telecommunications Holding (Нидерланды) для покупки земельного участка под строительство и эксплуатацию ЦОД. Основными кл

Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов я нас честь принять участие в таком проекте, который не только обогатит исследовательскую историю в Нидерландах, но и представит новую еще более энергоэффективную систему — благодаря нашей посл