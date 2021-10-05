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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нидерланды
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 969, упоминаний - 1108
Нидерланды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 89 8
|Рейман Леонид 407 8
|Каримов Ислам 85 8
|Волож Аркадий 181 8
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 6
|Авакян Гаянэ 50 6
|Галушкин Олег 168 5
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
|Путин Владимир 1820 5
|Ананьев Алексей 88 4
|Бунина Елена 27 4
|Горелкин Антон 34 4
|Худавердян Тигран 66 4
|Малис Александр 110 4
|Ананьев Дмитрий 53 4
|Волков Дмитрий 39 4
|Малис Олег 55 4
|Мадумаров Рустам 21 3
|Корня Алексей 73 3
|Фирташ Дмитрий 8 3
|Ахмедов Бекзод 32 3
|Яковицкий Алексей 12 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Бусаргин Андрей 23 3
|Горбуненко Денис 5 3
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 3
|Собянин Сергей 211 3
|Ахметов Ринат 52 3
|Прохоров Александр 86 3
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
|Соколов Алексей 121 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 2
|Фридман Михаил 54 2
|Назаров Алексей 69 2
|Яхина Ирина 40 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Фролов Александр 26 2
|Чубайс Анатолий 105 2
|Морозов Сергей 47 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754961, в очереди разбора - 658651.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754961, в очереди разбора - 658651.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru