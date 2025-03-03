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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алекперов Вагит


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
26.01.2024 Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу 1
25.07.2023 «Циан» изгнали с американской биржи 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
19.05.2023 Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
17.05.2013 Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
03.03.2010 «Роснано» и «Лукойл» обсудили совместные проекты по внедрению нанотехнологий в нефтегазовой отрасли 1
08.10.2009 «Роснано» и «Лукойл» будут сотрудничать в области коммерциализации нанотехнологий 1
06.06.2007 Единая СУ охватит более 300 предприятий «Лукойла» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Алекперов Вагит и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 4
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 4
Меридиан-Сервис 5 4
Nvidia Corp 3514 3
Google LLC 11840 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 2
VK - Mail.ru Group 3459 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 1
МегаФон 8974 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Microsoft Corporation 24688 1
Intel Corporation 12228 1
Oracle Corporation 6714 1
Cisco Systems 5126 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
America Movil 55 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
SAP SE 5290 1
Информ 303 1
Bouygues Telecom 64 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 8
Северсталь ПАО - Severstal 487 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 8
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 7
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
FMR - Fidelity Managment & Research 29 3
Invesco 12 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 2
NanduQ - Qiwi 996 2
ЦИАН - CIAN 138 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
Fortum Corporation 11 2
Uniper 4 2
Газпром ПАО 1346 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
Альфа-Групп 699 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Бизнес-Недвижимость 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 580 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 10
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 377 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 5
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3094 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 84 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7163 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Фотобанк - Photobank 167 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 37 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Оповещение и уведомление - Notification 4692 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 10
Nebius AI 12 7
Yandex N.V. - TripleTen 15 5
Nebius N.V. - Nebius Group 17 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 4
Яндекс.Маркет 959 2
My.Games 69 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
Google Android 14084 1
Apple iOS 7854 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Яндекс.Плюс 195 1
Яндекс.Лавка 232 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 261 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 1
Яндекс.Заправки 28 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 78 1
Яндекс.Аренда 19 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 19 1
Nvidia Blackwell 12 1
Потанин Владимир 64 14
Волож Аркадий 252 12
Абрамович Роман 46 11
Кудрин Алексей 124 10
Рашников Виктор 12 9
Мордашов Алексей 55 8
Чачава Александр 102 7
Прасс Павел 14 6
Рязанов Александр 16 6
Худавердян Тигран 91 5
Путин Владимир 3196 4
Чубайс Анатолий 212 4
Костин Андрей 59 4
Вексельберг Виктор 153 4
Савиновский Артем 9 4
Евтушенков Владимир 208 3
Шулейко Даниил 16 3
Собянин Сергей 391 2
Усманов Алишер 301 2
Дворкович Аркадий 210 2
Фурсенко Андрей 128 2
Патрушев Николай 28 2
Керимов Сулейман 24 2
Сечин Игорь 35 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Сурков Владислав 73 2
Лисин Владимир 3 2
Иванов Владимир 62 2
Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
Греф Герман 424 1
Никифоров Николай 1136 1
Чемезов Сергей 143 1
Касперский Евгений 323 1
Песков Дмитрий 107 1
Титов Борис 54 1
Володин Вячеслав 85 1
Шувалов Игорь 82 1
Матвиенко Валентина 112 1
Голодец Ольга 23 1
Нарышкин Сергей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 18
Нидерланды 3532 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 11
Финляндия - Финляндская Республика 3611 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 8
Украина 7637 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 5
Европа 21817 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 2
Германия - Федеративная Республика 12712 2
Франция - Французская Республика 7865 2
Израиль 2739 2
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Москва - Серебряный Бор 13 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Земля - планета Солнечной системы 10410 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 296 1
Болгария - Республика 776 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 897 1
Азия - Азиатский регион 5563 1
Ближний Восток 2954 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 15
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 9
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 678 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 7
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4695 5
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6966 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1596 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 2
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 353 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2409 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1745 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
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