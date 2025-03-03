Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алекперов Вагит
Алекперов Вагит и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Потанин Владимир 64 14
|Волож Аркадий 252 12
|Абрамович Роман 46 11
|Кудрин Алексей 124 10
|Рашников Виктор 12 9
|Мордашов Алексей 55 8
|Чачава Александр 102 7
|Прасс Павел 14 6
|Рязанов Александр 16 6
|Худавердян Тигран 91 5
|Путин Владимир 3196 4
|Чубайс Анатолий 212 4
|Костин Андрей 59 4
|Вексельберг Виктор 153 4
|Савиновский Артем 9 4
|Евтушенков Владимир 208 3
|Шулейко Даниил 16 3
|Собянин Сергей 391 2
|Усманов Алишер 301 2
|Дворкович Аркадий 210 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Патрушев Николай 28 2
|Керимов Сулейман 24 2
|Сечин Игорь 35 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Сурков Владислав 73 2
|Лисин Владимир 3 2
|Иванов Владимир 62 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Греф Герман 424 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 143 1
|Касперский Евгений 323 1
|Песков Дмитрий 107 1
|Титов Борис 54 1
|Володин Вячеслав 85 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Голодец Ольга 23 1
|Нарышкин Сергей 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.