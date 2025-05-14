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Яндекс.Заправки

Яндекс.Заправки

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Рольф» предоставит выездной сервис пользователям «Яндекс Go» 1
02.08.2024 Больше 100 000 участников сдали «Большой экзамен ПДД» «Авто.ру» на отлично 1
16.07.2024 «Россети» и «Яндекс» установят 200 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях в Москве 3
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
07.08.2023 Сеть автозаправочных станций СоBAS внедрила систему «1С:АЗС. Фронт-офис» 1
10.11.2022 «Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити» 1
27.10.2022 В «Яндекс заправках» появилась возможность округлять чеки в помощь благотворительным фондам 1
19.10.2022 «Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть» 1
19.09.2022 В «Яндекс заправках» появилась оплата моек 1
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС 2
11.02.2022 «Яндекс.заправки» добавили более 60 зарядных станций для электромобилей 2
22.12.2021 Через «Яндекс.заправки» теперь можно заряжать электромобили 2
20.12.2021 «Яндекс.заправки» запустили оплату топлива через «Систему быстрых платежей» 2
21.10.2021 В «Яндекс.заправках» теперь можно оставлять безналичные чаевые заправщикам 2
29.09.2021 Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом 3
04.08.2021 Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 2
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены 2
04.02.2021 В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости 3
20.11.2020 За заправки в приложениях «Яндекса» теперь можно получать баллы «Плюса» 2
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 4
03.07.2020 «Яндекс» «научил» плавучие заправки в Санкт-Петербурге принимать оплату дистанционно 3
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 3
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 3
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» 2
29.11.2019 В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок 3
17.04.2018 «Яндекс.Заправки» появились в регионах России 1
20.12.2017 В «Яндекс.Деньгах» появился «Пакет автомобилиста» 1
09.11.2017 «Яндекс.Деньги» помогут заправить автомобиль со смартфона 2

Публикаций - 30, упоминаний - 57

Яндекс.Заправки и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 32
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Microsoft Corporation 24823 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Philips 2063 1
Schneider Electric 580 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 303 1
MobileIron 24 1
Apple Inc 12256 1
Xiaomi 1812 1
Adobe Systems 1559 1
Google LLC 11935 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Интерсвязь 26 1
8441 1
АйТи-Ойл 36 1
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2575 1
Timberk 24 1
Daichi - Даичи 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 6
Нефтьмагистраль ТД 12 5
Татнефть 229 4
BP - British Petroleum 182 4
ЕКА Топливная компания 143 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 155 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
BMW Group 456 2
Tesla Motors 406 2
Даниловский рынок 3 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 256 2
Яндекс.Доставка 78 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 2
Stellantis PSA - Opel 33 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 129 1
Ford 414 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 128 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Chevrolet 39 1
Газпром нефть 635 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Цветной - Универмаг - Московский торговый центр 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
СоBAS - Буран-Петрол 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 43 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 71 1
О2О Холдинг 57 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 68 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1593 22
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1819 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5272 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9825 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3954 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2213 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 629 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 539 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3009 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6126 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5148 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14001 3
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7412 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3090 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1011 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 92 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 727 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2284 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2649 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 552 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12627 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1865 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1247 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 533 14
Яндекс.Плюс 203 8
Яндекс.Лавка 243 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 608 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 684 6
Google Android 14230 6
Apple iOS 7948 5
Яндекс.Навигатор 105 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 274 4
Яндекс.Авто 41 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 846 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 73 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 3
MasterCard Maestro 156 2
Apple Pay 492 2
Tesla Model S 74 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 86 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1177 2
Apple Siri - Голосовой помощник 401 2
Яндекс.Едадил 21 2
Xiaomi Mi Home 74 2
Яндекс Помощь рядом 25 2
HiPER IoT 10 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 502 2
Яндекс.Маркет 1011 2
Яндекс.Аренда 20 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 57 2
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 24 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 437 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
Microsoft Windows 10 1801 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 344 1
Microsoft Office 365 954 1
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 1
Dyson DC Mattress - портативный пылесос 1 1
Philips FC SpeedPro - серия пылесосов 10 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Прудников Артём 8 7
Прудников Роман 4 4
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
Шаров Илья 4 2
Бахур Владимир 11 1
Глазачев Иван 27 1
Левчук Олег 6 1
Исаенко Иван 5 1
Камынин Анатолий 1 1
Кульченко Роман 14 1
Вьюков Павел 1 1
Плотников Олег 4 1
Бобкова Ольга 4 1
Рюпин Денис 1 1
Русаченко Александра 8 1
Рязанцев Александр 1 1
Прасс Павел 16 1
Чачава Александр 105 1
Алекперов Вагит 30 1
Стасюк Полина 1 1
Иржак Алексей 1 1
Зарецкая Ксения 3 1
Гевак Андрей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4048 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1857 2
США - Калифорния 4641 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5236 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1943 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 1
Азия - Азиатский регион 5607 1
Турция - Турецкая республика 2409 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1167 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 735 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 603 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Невада 211 1
США - Аризона 524 1
Япония 13359 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Европа 24368 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1269 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 710 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1709 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1597 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 827 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 872 1
Германия - Бавария 70 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 730 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 162 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 9
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 900 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 521 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1076 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 698 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1843 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 182 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2673 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5073 2
Зоология - наука о животных 2688 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 418 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1404 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 432 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5152 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 317 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 111 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 464 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 459 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
MIT Technology Review 65 1
Автостат 37 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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