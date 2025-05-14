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Яндекс.Заправки
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Заправки и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|Прудников Артём 8 7
|Прудников Роман 4 4
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
|Шаров Илья 4 2
|Бахур Владимир 11 1
|Глазачев Иван 27 1
|Левчук Олег 6 1
|Исаенко Иван 5 1
|Камынин Анатолий 1 1
|Кульченко Роман 14 1
|Вьюков Павел 1 1
|Плотников Олег 4 1
|Бобкова Ольга 4 1
|Рюпин Денис 1 1
|Русаченко Александра 8 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Прасс Павел 16 1
|Чачава Александр 105 1
|Алекперов Вагит 30 1
|Стасюк Полина 1 1
|Иржак Алексей 1 1
|Зарецкая Ксения 3 1
|Гевак Андрей 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|MIT Technology Review 65 1
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