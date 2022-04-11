«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС

В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил» показывал только скидки на товары в магазинах и торговых сетях, а теперь с его помощью можно ещё и выгодно заправиться. Сервис планирует добавить в будущем больше скидок для водителей — например, на автостраховку и услуги по ремонту машин.

Посмотреть цены на топливо можно во вкладке «Каталоги» «Едадила» — в разделе «Выгодно заправиться». Если в нём нажать на кнопку «Все заправки» — откроется карта. На ней можно увидеть подключенные АЗС поблизости, отфильтровать их по цене, расположению, сети и типу топлива. Дальше достаточно нажать на подходящую АЗС — и сервис предложит построить маршрут до неё с помощью «Навигатора» или «Карт». Заплатить за топливо на самой АЗС можно тоже в приложении «Навигатора», «Карт» или «Заправок».

Если подключен «Яндекс плюс», то при оплате топлива через «Яндекс заправки» на сумму от 1 тыс. руб. начисляется по 0,5 балла за каждый литр. Эти баллы можно потратить на топливо, а также товары и услуги на других сервисах «Яндекса» — например, на «Маркете» или в Go.