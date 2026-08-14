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Нефтьмагистраль ТД

Нефтьмагистраль ТД

Торговый Дом Нефтьмагистраль – оптово-розничная топливная компания:

  • Сеть из 101 автозаправочного комплекса по Москве и Московской области с магазинами, аптеками, мойками и кафе
  • Основана в 2001 году
  • Собственная нефтебаза во Внуково
  • Аккредитованная лаборатория оценки качества поставляемого сырья
  • Фабрика-кухня "Гурманика"
  • Собственное производство кофе полного цикла "Гурманика"
  • Сеть кафе-кулинарий "Гурманика"
  • Складские комплексы
  • Автопарк.

СОБЫТИЯ

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14.08.2026 Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
22.02.2023 Нюансы работы платформы для обучения персонала: кейс компании из топ-5 поставщиков HR Tech 1
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 1
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» 1
29.11.2019 В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок 1
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 4
22.12.2011 Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька» 3
26.07.2011 С помощью WebMoney можно оплачивать бензин на АЗС 2

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Нефтьмагистраль ТД и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9239 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 2
Stafory - Стафори 16 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 200 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 1
Омега 89 1
Тривиум - Trivium 7 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - JungleJobs - Джангл Джобс 2 1
BI Consult - Би Ай Консалт 23 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 8 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 45 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 1
Эквио - e.Queo 9 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 650 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1478 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1442 1
Diasoft - Диасофт 1147 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 419 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 188 1
Teradata - Терадата 225 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
НПО Аналитика 25 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Технопром Инновационная корпорация 49 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
Татнефть 243 5
ЕКА Топливная компания 148 4
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1254 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 160 1
Русагро Группа Компаний 381 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1703 7
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Яндекс.Заправки 41 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 672 3
Яндекс.Навигатор 121 2
Stafory - робот Вера 377 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 459 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Cloudera Enterprise 12 1
Google Chrome - браузер 1704 1
Google Android 15258 1
Apple iOS 8589 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3556 1
Microsoft Office 4177 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Apple - App Store 3114 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 645 1
Яндекс.Авто 49 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2520 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 958 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 517 1
Mozilla Firefox - браузер 1954 1
Opera Browser - Браузер 1052 1
Webmoney Transfer 165 1
Яндекс.Плюс 250 1
Яндекс.Едадил 24 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 57 1
Прудников Роман 4 2
Балагаев Антон 4 1
Ерастова Наталия 1 1
Гольдберг Юлий 27 1
Гуркина Ангелина 4 1
Николаева Мария 3 1
Рожков Михаил 10 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Вронская Светлана 21 1
Прудников Артём 8 1
Miller Joseph - Миллер Джозеф 3 1
Мордашов Алексей 64 1
Хинштейн Александр 148 1
Данилов Александр 21 1
Ерастов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19564 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 1
Япония 13810 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8588 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11727 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2434 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 932 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7532 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8855 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18178 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1865 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11339 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3487 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 579 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 18 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1478 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5784 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5787 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11569 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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