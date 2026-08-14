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Нефтьмагистраль ТД
Торговый Дом Нефтьмагистраль – оптово-розничная топливная компания:
- Сеть из 101 автозаправочного комплекса по Москве и Московской области с магазинами, аптеками, мойками и кафе
- Основана в 2001 году
- Собственная нефтебаза во Внуково
- Аккредитованная лаборатория оценки качества поставляемого сырья
- Фабрика-кухня "Гурманика"
- Собственное производство кофе полного цикла "Гурманика"
- Сеть кафе-кулинарий "Гурманика"
- Складские комплексы
- Автопарк.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Нефтьмагистраль ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 620 1
|Forbes - Форбс 1005 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11569 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.