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Рожков Михаил



Большие данные и аналитика 2024 1
10.06.2024 Михаил Рожков -

Михаил Рожков, Parma TG: Российские BI-решения готовы заменить западные продукты, но не на 100%

 1
10.04.2024 НИУ ВШЭ планирует до конца года обучить преподавателей работе с искусственным интеллектом 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 2
15.05.2023 Михаил Рожков -

Михаил Рожков, Parma TG: Основной рост российского рынка BI придется на 2024 год

 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 2
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам 1
31.05.2016 «Волга-Днепр» применила ПК pSeven для решения ряда аэродинамических задач 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Рожков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 5
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Datadvance - Датадванс 21 1
Naumen - Наумен 626 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Diasoft - Диасофт 870 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Teradata 210 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
НПО Аналитика 24 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Омега 82 1
Тривиум - Trivium 6 1
BI Consult - Би Ай Консалт 15 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
Сбер - СберАналитика 30 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Directum - Директум 1090 1
Ideco - Айдеко 71 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы 5 1
Системы документооборота 498 1
Ростелеком 9701 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 1
Верный - торговая сеть 291 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Татнефть 226 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Ионов и Партнеры 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 1
Datadvance pSeven 12 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Cloudera Enterprise 12 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
NVision Барьер 648 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Parma DataGo 1 1
Морозов Сергей 59 1
Карасев Денис 1 1
Андреев Владимир 97 1
Чепакин Андрей 26 1
Кузнецова Анна 15 1
Данилов Александр 20 1
Балагаев Антон 4 1
Гольдберг Юлий 25 1
Гуркина Ангелина 4 1
Вронская Светлана 21 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Семенов Александр 145 1
Ионов Алексей 12 1
Соколов Евгений 14 1
Рощин Сергей 8 1
Кузьмин Антон 12 1
Беляк Игорь 12 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Ситников Николай 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
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Markets&Markets Research 112 1
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IMARC Group 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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