Рожков Михаил
Рожков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
|Морозов Сергей 59 1
|Карасев Денис 1 1
|Андреев Владимир 97 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Данилов Александр 20 1
|Балагаев Антон 4 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Гуркина Ангелина 4 1
|Вронская Светлана 21 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Семенов Александр 145 1
|Ионов Алексей 12 1
|Соколов Евгений 14 1
|Рощин Сергей 8 1
|Кузьмин Антон 12 1
|Беляк Игорь 12 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Ситников Николай 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
|Индия - Bharat 5446 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|Markets&Markets Research 112 1
|Technavio 27 1
|IMARC Group 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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