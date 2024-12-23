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RPA Hyperautomation Гиперавтоматизация совокупность средств машинного обучения


Гиперавтоматизация (Hyperautomation) - полная  автоматизация бизнес-процессов и клиентских процессов. Интенсивное  выявление процессов и/или отдельных шагов для дополнительной автоматизации. Гиперавтоматизация достигается через  создание экосистемы передовых операционных и клиентских цифровых решений, опирающихся на современную, гибкую и масштабируемую ИТ-инфраструктуруГиперавтоматизация – комплекс технологий:

 

Андрей Коптелов, Вице-президент, ABPMP Russia "RPA - «серебряная» пуля или технический долг?" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 


23.12.2024 Какой будет ERP-система Сбера? 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
14.08.2024 IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение 1
05.06.2024 Content AI представит результаты нового аналитического исследования автоматизации процессов обработки документов в российских компаниях на CNews Forum Кейсы 1
30.05.2024 Robin выпустила обновление образовательных курсов по роботизации 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
11.12.2023 Павел Борченко, ROBIN (SL Soft): будущее рынка RPA — за гиперавтоматизацией 2
11.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
24.11.2023 37% российских компаний отслеживают весь клиентский путь 1
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 1
12.07.2023 Как Low-code помогает перестраиваться на новую модель продаж в B2B 1
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 2
24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
30.11.2022 Импортозамещение позволит российскому рынку BPM расти на уровне мирового 1
25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов 2
18.10.2022 Гиперавтоматизация бизнес-процессов: что доверить роботу, а что сделать самому 2
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
26.05.2022 Роботизация бизнес-процессов 2022 1
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
13.12.2021 Аналитики Gartner назвали главные технологические тенденции на 2022 год 1
06.12.2021 Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA 1
30.11.2021 Владимир Лобачев -

Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует

 1
30.11.2021 ZPlatform Cloud — облачная платформа BPM/ECM для автоматизации бизнес-процессов 2
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
25.10.2021 Определены приоритеты автоматизации крупных российских банков 1
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 2
07.09.2021 Роботизация процессов и искусственный интеллект как развитие BPM-сегмента 1
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 2
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
24.05.2021 Алексей Пелевин -

Российские LegalTech-решения серьезно превосходят западные аналоги

 1
01.02.2021 Четыре ключевых тренда ИИ в 2021 году 2
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
26.11.2020 Резидент «Сколково» выделил 8 млн рублей на автоматизацию работы с клиентами в социальной сфере 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 2

Публикаций - 47, упоминаний - 58

RPA и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 10
8213 10
UIPath 101 7
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 7
Telegram Group 1983 5
Microsoft Corporation 24625 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Ростелеком 9701 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 4
Blue Prism 28 4
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Automation Anywhere 10 3
EY - Ernst & Young Global 373 2
Atlassian 118 2
Nvidia Corp 3487 2
Naumen - Наумен 625 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 2
МегаФон 8805 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
SAP Contextor 3 2
electroNeek Robotics 6 2
Appian Corporation - Appian Communications 10 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Directum - Директум 1090 2
TietoEVRY - Tieto 138 2
Oracle Siebel Systems 507 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Открытые технологии 701 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
Nintex 13 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Yandex - Яндекс 7340 2
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Почта России ПАО 2112 4
Альфа-Банк 1769 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Газпром нефть 618 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Ренессанс Страхование 160 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Global Pilots 12 1
Altera Capital 2 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Genpact 5 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
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АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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