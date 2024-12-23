RPA Hyperautomation Гиперавтоматизация совокупность средств машинного обучения
Гиперавтоматизация (Hyperautomation) - полная автоматизация бизнес-процессов и клиентских процессов. Интенсивное выявление процессов и/или отдельных шагов для дополнительной автоматизации. Гиперавтоматизация достигается через создание экосистемы передовых операционных и клиентских цифровых решений, опирающихся на современную, гибкую и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Гиперавтоматизация – комплекс технологий:
- Роботизированная автоматизация процессов Robotic Process Automation, (RPA)
- Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI)
- Машинное обучение (Machine Learning, ML)
- Программное обеспечение для интеллектуального управления бизнеспроцессами (Intelligent Business Process Management Software, iBPMS)
Андрей Коптелов, Вице-президент, ABPMP Russia "RPA - «серебряная» пуля или технический долг?" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
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