Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вигура Владимир
СОБЫТИЯ
Вигура Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Лобов Сергей 27 2
|Ефимов Олег 3 1
|Каушнян Денис 3 1
|Сорокин Вадим 22 1
|Попков Алексей 1 1
|Гваришвили Владимир 28 1
|Виноградов Артём 29 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 33 1
|Спиридонов Иван 27 1
|Кириллова Татьяна 3 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1197 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Белоусов Максим 109 1
|Паршин Максим 323 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 46 1
|Ушаков Анатолий 46 1
|Никитин Сергей 96 1
|Шпак Василий 276 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 207 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 35 1
|Носенко Артем 30 1
|Урусов Виктор 157 1
|Врацкий Андрей 172 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Гусев Алексей 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.