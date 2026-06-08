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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вигура Владимир

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Платформа «Агентум ИИ» интегрирована с CRM-платформой «Модус» для создания цифровых сотрудников в любых бизнес-процессах 1
22.09.2023 «Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция» 1
24.06.2022 T1 CRM включена в Единый реестр российского ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
08.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 1
03.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Вигура Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
Terrasoft - Террасофт 207 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 483 2
SAP SE 5557 2
9412 2
Oracle Corporation 7033 2
Первая Форма - 1Форма 60 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 234 1
NetApp - Network Appliance 661 1
Ростелеком 10781 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5520 1
МегаФон 10521 1
Microsoft Corporation 25647 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 746 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
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Navicon - Навикон 335 1
Ланит - Норбит - Norbit 425 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 396 1
UIPath 112 1
Salesforce 483 1
Галактика - Корпорация 1533 1
Brother - Brother Industries - Бразер 212 1
Мегаплан 96 1
Dynatrace 58 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Газинформсервис - ГИС 476 1
Монолит-Инфо 137 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Nvidia Corp 3914 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 84 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Комос Групп 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2054 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1186 1
Почта России ПАО 2323 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
НСПК - Национальная система платежных карт 933 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
Газпром нефть 697 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 45 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Абсолют Банк 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 1
Транснефть 333 1
Альфа-Капитал УК 147 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 148 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8081 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 4
Total Experience - Обобщенный опыт 7 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6122 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2297 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6390 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1564 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8503 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6566 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 604 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 891 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4706 2
Трассирование - Трассировка 76 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 173 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 597 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 602 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5890 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 1
Электронный документ - Electronic document 1563 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1647 1
Часы - Watch 1029 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 229 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1080 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 377 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2762 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 958 1
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 49 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1181 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10482 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2012 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 871 1
Microsoft Planner 2 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 224 1
NetApp Active IQ 2 1
NetApp ONTAP 69 1
Oracle Java - язык программирования 3429 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 873 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 741 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 725 1
Microsoft Office 365 1032 1
Terrasoft Creatio 107 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 131 1
НКТ - Р7-Офис 525 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 299 1
1С:CRM 79 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 103 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
FlexSoft - FXL Платформа 66 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
Hawk House - Amber CRM 23 1
ELMA 365 Low-code BPM 176 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 74 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Лобов Сергей 27 2
Ефимов Олег 3 1
Каушнян Денис 3 1
Сорокин Вадим 22 1
Попков Алексей 1 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 29 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 33 1
Спиридонов Иван 27 1
Кириллова Татьяна 3 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1197 1
Чаркин Евгений 317 1
Белоусов Максим 109 1
Паршин Максим 323 1
Бадалов Андрей 66 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 46 1
Ушаков Анатолий 46 1
Никитин Сергей 96 1
Шпак Василий 276 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 207 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 76 1
Костин Сергей 37 1
Барсуков Сергей 32 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 35 1
Носенко Артем 30 1
Урусов Виктор 157 1
Врацкий Андрей 172 1
Горожанкин Алексей 18 1
Гусев Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 5
Казахстан - Республика 5971 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
Беларусь - Белоруссия 6222 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 1
Испания - Королевство 3812 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8404 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 756 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3911 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2136 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2815 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1079 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3041 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 959 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 665 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 161 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6938 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 514 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4541 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 223 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6413 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3516 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 222 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 791 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3804 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 3
Gartner - Гартнер 3647 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 3
CNews AWARDS - награда 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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