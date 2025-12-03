Смирнова Татьяна

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 9
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 149 26
|Врацкий Андрей 164 26
|Тутаев Михаил 55 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 28 26
|Виноградов Артём 28 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 32 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Соловьев Сергей 75 26
|Шпак Василий 262 26
|Шадаев Максут 1142 26
|Паршин Максим 321 26
|Ушаков Анатолий 46 26
|Натрусов Артем 312 26
|Чаркин Евгений 314 26
|Бадалов Андрей 66 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 183 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Белоусов Максим 109 11
|Сергеев Сергей 161 10
|Аксаков Анатолий 159 10
|Иванов Алексей 152 10
|Ульянов Николай 161 10
|Попов Андрей 115 10
|Ермолаев Артем 379 10
|Онищенко Владислав 98 10
|Шипов Савва 102 10
|Клепиков Алексей 120 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404893, в очереди разбора - 733303.
Создано именных указателей - 186573.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.