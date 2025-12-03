Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186573
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26466
Персоны 80377
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Смирнова Татьяна


СОБЫТИЯ


03.12.2025 «Кион Строки» назвали самые популярные за 2025 год книги в России 1
28.03.2024 «Грузовичкоф» и 20 брендов People&People работают в облаке «1С-Рарус» 1
08.12.2023 Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком» 1
10.11.2023 Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура» 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 2
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1
08.04.2020 Резидент «Сколково» поможет вернуть деньги за отмененные билеты, туры и брони отелей 1
30.10.2013 Абоненты НТК перешли в централизованные ИТ-системы «ВымпелКома» 1
02.09.2013 Банкам не нужны POS-терминалы 1
28.03.2007 Интернет-провайдеры объединились против СЗТ 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Смирнова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 518 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 634 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 26
Газинформсервис - ГИС 408 26
МегаФон 9881 26
UIPath 108 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 248 26
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Microsoft Corporation 25233 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 394 3
ESG - Enterprise Strategy Group 253 3
8968 2
Amazon Inc - Amazon.com 3131 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2472 2
McKinsey & Company Int 269 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1248 2
Nvidia Corp 3726 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
Открытые технологии 715 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Kribrum - Крибрум 32 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 59 1
Масштабные решения 18 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 83 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2000 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 26
Транснефть 322 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8162 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 11
Лента - Сеть розничной торговли 2265 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 11
Абсолют Банк 240 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 10
Ингосстрах СПАО 451 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 557 10
Сургутнефтегаз - СНГ 278 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 21 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1789 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 9
МКБ - Московский кредитный банк 616 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 8
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 8
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 6
ПСБ - Промсвязьбанк 900 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 131 6
36,6 - аптечная сеть 91 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2993 4
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Альфа-Банк 1865 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2811 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1999 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3422 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2721 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3245 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 43 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2154 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3113 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 390 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5223 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4786 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
МИК - Московский инновационный кластер 165 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1619 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2919 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3452 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9768 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12250 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3678 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2461 25
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1591 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3402 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18042 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2234 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13326 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 738 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1367 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 616 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6891 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7397 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11967 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11440 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5666 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5888 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12329 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2811 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2435 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2443 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4895 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10116 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5602 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4668 4
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
НКТ - Р7-Офис 476 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2047 3
Apple iOS 8234 3
Google Android 14661 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5820 3
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:Корпорация 54 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1507 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
1С:ERP Управление предприятием 709 2
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Microsoft Office 365 981 2
Linux OS 10881 2
Microsoft Windows 16315 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
1С-Рарус Альфа-Авто 64 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
Microsoft Planner 2 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud DLI - SberCloud Data Lake Insight 5 1
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 149 26
Врацкий Андрей 164 26
Тутаев Михаил 55 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 28 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 32 26
Спиридонов Иван 26 26
Соловьев Сергей 75 26
Шпак Василий 262 26
Шадаев Максут 1142 26
Паршин Максим 321 26
Ушаков Анатолий 46 26
Натрусов Артем 312 26
Чаркин Евгений 314 26
Бадалов Андрей 66 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 183 26
Мацыгин Юрий 50 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Белоусов Максим 109 11
Сергеев Сергей 161 10
Аксаков Анатолий 159 10
Иванов Алексей 152 10
Ульянов Николай 161 10
Попов Андрей 115 10
Ермолаев Артем 379 10
Онищенко Владислав 98 10
Шипов Савва 102 10
Клепиков Алексей 120 10
Россия - РФ - Российская федерация 156640 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13565 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8104 3
Европа 24628 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1303 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3218 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1564 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2646 1
Казахстан - Республика 5788 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Украина 7788 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1688 1
Грузия 1282 1
Земля - планета Солнечной системы 10653 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1537 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18185 1
Испания - Королевство 3758 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 995 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 542 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1303 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 310 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8109 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 26
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2065 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6233 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11750 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 473 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5848 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6246 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20356 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 993 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8527 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10731 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4405 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3375 3
Аудит - аудиторский услуги 3101 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3220 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1044 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7345 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2951 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 944 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11426 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1178 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 56 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 47 2
Комсомольская правда ИД 71 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2149 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3748 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 1
Gartner - Гартнер 3605 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 665 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 613 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1213 26
CNews AWARDS - награда 547 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2133 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404893, в очереди разбора - 733303.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще