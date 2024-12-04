С помощью НОТА ЮНИОН компании могут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.