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Т1 НОТА ЮНИОН Т1 НОТА HR-платформа Т1 TalentForce


С помощью НОТА ЮНИОН компании могут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.


Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача 1
04.12.2024 «Крайон» и вендор НОТА объявляют о начале стратегического партнерства 1
03.12.2024 «Крайон» и вендор «Нота» объявили о начале стратегического партнёрства 1
Наша платформа — как CRM для рекрутеров: они загружают данные, а потом начинается магия 2
09.08.2024 «К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
19.07.2024 Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза 1
10.06.2024 «Корус Консалтинг» предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента «Нота Юнион» 2
23.05.2024 «Почта России» и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций 1
08.02.2024 Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины» 1
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо» 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
07.11.2022 Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022 1
01.09.2022 «Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО 1
12.07.2022 Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения 1
04.07.2022 «Т1 консалтинг» привлечет студентов российских вузов 1
03.06.2022 «Т1 консалтинг» модернизировал кадровую и зарплатную системы в НТЦ Россети ФСК ЕЭС 1
31.05.2022 В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга 1
25.05.2022 Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей 1
22.12.2021 Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года 1
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании 2
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 3
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 3
09.11.2021 Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года» 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 3
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 3

Публикаций - 31, упоминаний - 42

Т1 НОТА ЮНИОН и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 20
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 7
8213 6
МегаФон 8805 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Telegram Group 1983 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Т1 Иннотех 178 3
Ростелеком 9701 2
SAP SE 5277 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
UIPath 101 2
Рексофт - Reksoft 419 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Oracle Siebel Systems 507 2
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 2
К2Тех 130 2
К2Тех - K2 Human 7 2
Microsoft Corporation 24625 1
Huawei 3933 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6688 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
3data - 3дата 82 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Google LLC 11775 1
Nvidia Corp 3487 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Почта России ПАО 2112 3
Силовые машины 111 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Транснефть 299 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Superjob - Суперджоб 503 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
LinkedIn 635 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Русагро Группа Компаний 277 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Венчурная студия 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 13 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 16
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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