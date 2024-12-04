Т1 НОТА ЮНИОН Т1 НОТА HR-платформа Т1 TalentForce
С помощью НОТА ЮНИОН компании могут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.
Т1 НОТА ЮНИОН и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 104 8
|Мацыгин Юрий 42 4
|Соловьев Сергей 70 4
|Финк Виктор 4 3
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Паршин Максим 316 2
|Бадалов Андрей 65 2
|Ушаков Анатолий 41 2
|Шпак Василий 223 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Подобайло Николай 16 2
|Козак Николай 161 2
|Костин Сергей 36 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Казарин Станислав 175 2
|Смирнова Татьяна 33 2
|Носенко Артем 30 2
|Спирин Антон 61 2
|Урусов Виктор 127 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Стоянов Алексей 41 2
|Тутаев Михаил 47 2
|Касаев Сергей 27 2
|Скиба Владимир 42 2
|Романов Кирилл 31 2
|Лазарев Илья 27 2
|Матвиенко Нина 28 2
|Барилкин Виктор 29 2
|Гваришвили Владимир 26 2
|Виноградов Артём 28 2
|Синельников Александр 27 2
|Мингова Валерия 27 2
|Тавадзе Марина 28 2
|Данилов Михаил 31 2
|Спиридонов Иван 26 2
|Корниенко Максим 3 2
|Порошин Тимур 30 2
|Темлянцева Екатерина 2 2
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