Т1 Иннотех Дататех
Компания «Дататех» входит в состав ГК «Иннотех» и занимается внедрением полного цикла управления данными: от построения корпоративного хранилища данных до платформы анализа неструктурированных Больших Данных на базе отечественного ПО и продуктов Open Source. «Дататех» также разрабатывает индустриальные решения с использованием методов моделирования и технологий ML&AI.
Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:
|Калганов Игорь 51 19
|Фетисов Алексей 42 7
|Игнатова Людмила 31 6
|Джабиев Георгий 45 5
|Манкос Юлия 11 5
|Соловьев Сергей 70 4
|Книгин Михаил 17 4
|Бобрышев Роман 7 3
|Красовский Дмитрий 8 3
|Дубенский Вячеслав 7 3
|Харитонов Дмитрий 50 3
|Комлев Николай 95 2
|Маркин Максим 7 2
|Фридман Александр 7 2
|Волынкин Алексей 7 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Якимов Антон 11 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Стоянов Алексей 41 2
|Собачкин Александр 5 2
|Спирин Антон 61 2
|Добровинский Александр 35 2
|Рыжкова Анастасия 4 2
|Галажинский Эдуард 12 2
|Афонин Игорь 3 2
|Колесникова Екатерина 4 2
|Гойко Вячеслав 9 2
|Голосов Павел 3 2
|Бибиков Андрей 4 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Макаров Валентин 220 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Князев Николай 5 1
|Николаев Алексей 16 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Касимов Игорь 17 1
|Кулешов Иван 4 1
|Дергачев Владимир 9 1
|Гужновская Елена 6 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Ведомости 996 1
|Forbes - Форбс 817 1
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