Т1 Иннотех - Дататех

Компания «Дататех» входит в состав ГК «Иннотех» и занимается внедрением полного цикла управления данными: от построения корпоративного хранилища данных до платформы анализа неструктурированных Больших Данных на базе отечественного ПО и продуктов Open Source. «Дататех» также разрабатывает индустриальные решения с использованием методов моделирования и технологий ML&AI.