Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Т1 Иннотех Дататех

Т1 Иннотех - Дататех

Компания «Дататех» входит в состав ГК «Иннотех» и занимается внедрением полного цикла управления данными: от построения корпоративного хранилища данных до платформы анализа неструктурированных Больших Данных на базе отечественного ПО и продуктов Open Source. «Дататех» также разрабатывает индустриальные решения с использованием методов моделирования и технологий ML&AI


13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» 1
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 1
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 1
06.05.2024 Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность 1
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных 1
05.02.2024 «Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей 1
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта 1
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 1
Такое время возможностей наступает нечасто 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
27.11.2023 «T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт» 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
14.11.2023 «Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности 1
13.11.2023 «T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба» 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
03.11.2023 Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews 1
25.10.2023 Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo 1
20.10.2023 «Т1 интеграция» заключила партнерский договор с Macroscop 1
17.10.2023 Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ 1
16.10.2023 Михаил Книгин, «Т1»: Российский рынок медицинских технологий активно развивается 1
12.10.2023 70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами 1
10.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
03.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
29.09.2023 «Т1 цифровая академия» получила лицензию на дополнительное профессиональное образование 1
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1
29.08.2023 Игорь Калганов покинул холдинг «Т1» 1
Аналитика 3.0 — 2022 2
03.08.2023 Константин Шадрин развивает аэрокосмические технологии в холдинге «Т1» 1
04.07.2023 Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами 1
04.07.2023 Холдинг «Т1» представил цифровую академию 1
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.06.2023 «Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 1
21.06.2023 Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023» 1

Публикаций - 96, упоминаний - 99

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 178 87
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 84
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 84
Т1 Сервионика - Servionica 258 66
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 65
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 37
Broadcom - VMware 2359 8
Veeam Software 318 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
8213 5
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 5
SAP SE 5279 4
МегаФон 8805 3
ИКС 318 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
Ростелеком 9701 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Softline - Софтлайн 2811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
АйТи 1365 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
Эколибри - Ecolibri 4 2
Honeywell 282 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 2
Western Digital Corporation - WDC 548 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Шереметьево Хэндлинг 36 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Венчурная студия 5 1
Газпром нефть 618 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Ренессанс Страхование 160 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИТ-кластер Сибири НП 2 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Россети Ленэнерго 1700 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Renault Groupe 158 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Coca-Cola Company 254 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 20 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Boeing 1009 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ФРИИ Инвест 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 37
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 35
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 29
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 8
OpenStack 488 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 7
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 7
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 85
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 5
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 4
Linux OS 9937 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Т1 Watchman Security 21 3
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apple iPhone 6 4862 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
Т1 Иннотех - Дататех - Mirion 2 2
Google Android 13994 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 88 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
ИКС - Yadro - Raidix Hydra 4 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 12 1
Microsoft Skype 2067 1
Калганов Игорь 51 19
Фетисов Алексей 42 7
Игнатова Людмила 31 6
Джабиев Георгий 45 5
Манкос Юлия 11 5
Соловьев Сергей 70 4
Книгин Михаил 17 4
Бобрышев Роман 7 3
Красовский Дмитрий 8 3
Дубенский Вячеслав 7 3
Харитонов Дмитрий 50 3
Комлев Николай 95 2
Маркин Максим 7 2
Фридман Александр 7 2
Волынкин Алексей 7 2
Кубарев Алексей 52 2
Якимов Антон 11 2
Мишустин Михаил 676 2
Стоянов Алексей 41 2
Собачкин Александр 5 2
Спирин Антон 61 2
Добровинский Александр 35 2
Рыжкова Анастасия 4 2
Галажинский Эдуард 12 2
Афонин Игорь 3 2
Колесникова Екатерина 4 2
Гойко Вячеслав 9 2
Голосов Павел 3 2
Бибиков Андрей 4 2
Мотовилов Олег 71 1
Макаров Валентин 220 1
Солдатов Алексей 98 1
Яппаров Тагир 102 1
Князев Николай 5 1
Николаев Алексей 16 1
Ведев Дмитрий 19 1
Касимов Игорь 17 1
Кулешов Иван 4 1
Дергачев Владимир 9 1
Гужновская Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Армения - Республика 2280 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Япония 13282 1
Швеция - Королевство 3619 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 73
Энергетика - Energy - Energetically 5085 72
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
Ведомости 996 1
Forbes - Форбс 817 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 78
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 70
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 4
ABI Research 234 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
TechTarget 13 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Т1 Цифровая академия 44 30
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
CNews AWARDS - награда 519 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще