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Гойко Вячеслав



17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
02.12.2024 В России в четыре раза вырос спрос на специалистов по БПЛА 1
15.11.2024 Консорциум big data и «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.11.2024 АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
16.10.2024 Более 70 вузов встретятся с российскими разработчиками ПО на форуме «Открытые данные» 2
11.07.2024 ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux 1
13.11.2023 «Группа Астра» и Университетский консорциум исследователей больших данных объявили о сотрудничестве 1
10.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
03.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Гойко Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Linux OS 9937 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI 10 1
FreePik 981 1
Галажинский Эдуард 12 3
Голосов Павел 3 2
Кузнецов Константин 5 1
Абанеев Эдуард 1 1
Синицын Кирилл 6 1
Береснев Вячеслав 2 1
Матвиенко Нина 28 1
Огородова Людмила 2 1
Шепель Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Казахстан - Республика 5526 4
Армения - Республика 2280 4
Узбекистан - Республика 1726 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Донбасс 59 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 120 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
РИА Новости 917 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Старт Хаб 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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