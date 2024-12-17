Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Огородова Людмила



17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Огородова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Нейроматик 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейропроект 1 1
Нейрософт 4 1
Нейроком 4 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Fibrum 9 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
Октабрейн 1 1
ЦВТ 71 1
Генериум 13 1
Балакам 2 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Telegram Group 1983 1
К2Тех - К2 НейроТех 15 1
МайндМайнинг 1 1
ХимРар - Научно-исследовательский институт 5 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 160 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 80 1
Аналоговые технологии 2769 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI 10 1
Иващенко Андрей 12 1
Гойко Вячеслав 9 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 190 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще