Огородова Людмила
|17.12.2024
|«Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
|05.12.2016
|Путина попросили создать в России Web 4.0 1
Огородова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|Avineuro - Авинейро 1 1
|СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Совет при президенте Российской Федерации 199 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Гойко Вячеслав 9 1
|Путин Владимир 3171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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