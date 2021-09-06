Индексная книга CNews*
Здравоохранение Болезнь Альцгеймера Alzheimer's disease
Публикаций - 186, упоминаний - 197
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 8
|Путин Владимир 2542 4
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 4
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 2
|Черезов Вадим 1 1
|Трухманов Александр 8 1
|Кузнецова Светлана 11 1
|Сергеев Александр 24 1
|Кулешов Денис 11 1
|Богданов Сергей 10 1
|Кудрявцев Николай 14 1
|Чупин Владимир 1 1
|Горделия Валентина 1 1
|Яфраков Михаил 8 1
|Свидиненко Юрий 14 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Шишкин Андрей 6 1
|Ализар Анатолий 6 1
|Ford Henry - Форд Генри 17 1
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Петренко Александр 4 1
|Казаков Дмитрий 0 1
|Алешкин Сергей 8 1
|Газиев Артур 5 1
|Ежов Василий 23 1
|Щиров Илья 28 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Банчиков Георгий 3 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Адамов Андрей 8 1
|Шабурин Hиколай 8 1
|Чугунова Тамара 8 1
|Ефанова Людмила 8 1
|Данилова Марина 8 1
|Мутко Виталий 5 1
|Григорьев Олег 2 1
|Петросов Владимир 8 1
|Саркисов Руслан 4 1
|New Scientist 1447 15
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
|Phys.org 972 11
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 9
|ScienceDaily 400 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
|Associated Press 1975 6
|Nature 770 4
|EurekAlert 270 3
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 3
|LiveScience 153 3
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
|Silicon.com 354 2
|CNews RND - R&D.CNews 2112 2
|Telegraph 197 1
|CNews Инноваторы 39 1
|Wissenschaft 35 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|The Times 74 1
|Times 500 1
|TerraDaily 141 1
|allNetDevices 125 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
|Fortune 196 1
|РИА Новости 766 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|Gartner - Гартнер 3301 4
|Gartner - AMR Research 48 2
|Microsoft Research 128 1
|CNews Инновация года - награда 41 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.