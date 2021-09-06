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Здравоохранение Болезнь Альцгеймера Alzheimer's disease

Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease


06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера
10.10.2018 У жителей загрязненных городов вероятность болезни Альцгеймера выше
25.05.2015 Болезнь Альцгеймера связана с эволюцией интеллекта
07.10.2013 Исследователи нашли связь между зубной щеткой и болезнью Альцгеймера
28.05.2013 Корица защищает от болезни Альцгеймера
26.08.2010 Мультирум система CasaTunes помогает людям, страдающим болезнью Альцгеймера
30.07.2008 Новый препарат замедляет развитие болезни Альцгеймера
15.10.2007 Разработан тест на вероятность болезни Альцгеймера
03.10.2007 Самодисциплина уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера
20.08.2007 В США начат GPS-мониторинг страдающих болезнью Альцгеймера
09.06.2007 Обнаружен ген, ответственный за развитие слабоумия
30.03.2007 Появились перспективы излечения болезни Альцгеймера
18.01.2007 Генетики сделали новый шаг в лечении болезни Альцгеймера
07.12.2006 Кошки помогут в разработке методов лечения болезни Альцгеймера
07.12.2006 Кошки помогут в разработке методов лечения болезни Альцгеймера
16.08.2006 Разработан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера
16.08.2006 Разработан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера
10.04.2003 Магнетит в мозге укажет на болезнь Альцгеймера
10.04.2003 Магнетит в мозге укажет на болезнь Альцгеймера

Публикаций - 186, упоминаний - 197

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Intel Corporation 11262 7
Hitachi - Хитачи 1421 5
Microsoft Corporation 22497 5
Нейронные сети ООО 427 3
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Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
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Infineon Technologies 392 2
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Orange S.A. 982 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Google LLC 10352 2
NetApp - Network Appliance 613 2
Zebra Technologies 129 2
Yandex - Яндекс 5015 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 2
TI - Texas Instruments Incorporated 808 2
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Nvidia Corp 3118 1
Нейроком 4 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Selectel - Селектел 160 1
Нейрософт 3 1
Программный продукт ГК 3960 1
Нейропроект 1 1
Нейроматик 1 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 38 1
Hughes 100 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 33 1
Antor - Антор Бизнес Решения 11 1
MCI 152 1
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 235 1
Technicolor - Thomson 200 1
Tesco 74 6
Procter&Gamble - P&G 202 6
Prada 51 6
United Colors of Benetton 37 6
Walmart - Wal-Mart Stores 361 6
Michelin - Мишлен 29 6
Самолёт ГК 216 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 2
Delta Air Lines - авиакомпания 43 2
Boeing 957 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H 16 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
SWISS International Air Lines 32 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 1
Abbott Laboratories 11 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 21 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
X5 Group - Перекрёсток 340 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
Роснефть НК 434 1
X5 Group 709 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Президент Российской Федерации 3770 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 27 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 53 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 50 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
University of California - Калифорнийский университет 76 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
Duke University - Дьюкский университет 45 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 4 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 17 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 2 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Microsoft Azure for Research 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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