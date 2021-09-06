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Здравоохранение Болезнь Альцгеймера Alzheimer's disease

Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease

Какие есть ранние признаки болезни Альцгеймера?
При нормальном старении действительно могут изменяться некоторые когнитивные функции: снижается концентрация внимания, восприятие новой информации становится медленнее, но при этом память в целом остается сохранной. Тревожным сигналом является нарушение краткосрочной памяти. Это когда человек забывает недавние события, но прекрасно помнит то, что происходило 10, 20 или 30 лет назад. Такое нарушение памяти характерно для болезни Альцгеймера.

Каковы самые явные симптомы Альцгеймера?
Часто это нарушения памяти. Причём это не просто забывчивость, которая рано или поздно встречается у каждого человека. Иногда что-то забывать — нормально. Например, когда шёл из одной комнаты в другую, забыл, зачем шёл. При болезни Альцгеймера постепенно полностью теряется способность запоминать новую информацию. В итоге человек многократно начинает повторяться. Он рассказывает одно и то же и не помнит, что он это уже рассказывал. Память страдает в первую очередь на события, которые произошли недавно.

Можно ли вылечить эту болезнь?
К сожалению, в настоящий момент полностью остановить и вылечить эту болезнь невозможно. Однако все усилия ученых направлены на то, чтобы своевременно выявлять факторы, которые могут эту болезнь запускать и задерживать ее прогрессирование. Кроме того, активно изучается патогенез, то есть механизм развития заболевания.

Возможна ли профилактика?
По-хорошему, на протяжении всей жизни нужно помнить о здоровье своего мозга для того, чтобы снизить вероятность развития деменции в пожилом возрасте. Однако, учитывая, что до 60% приходится на немодифицируемые факторы риска, в основном это генетика, генетическая предрасположенность, до нахождения патогенетических способов терапии мы, к сожалению, не можем говорить об абсолютной профилактике данной болезни.

Что способствует появлению болезни Альцгеймера?
Среди факторов риска болезни Альцгеймера, помимо гипертонии, диабета, малоподвижного образа жизни, ожирения, стоит обязательно упомянуть травмы головы, а также недостаток сна в среднем возрасте. Считается, что при травмах головы, как правило, возникают микроповреждения с нарушением так называемого гематоэнцефалического барьера.

Что такое литий, и какую роль он играет в организме?
Литий — это микроэлемент, который, вероятно, играет важную регуляторную и защитную роль в организме, особенно в работе центральной нервной системы. Его точная биологическая роль еще полностью не установлена, он регулирует настроение, может влиять на продолжительность жизни и участвует в ключевых клеточных процессах.

Как литий связан с болезнью Альцгеймера?
Недавние исследования показали, что у людей больных Альцгеймером снижено количество лития в мозге по сравнению со здоровыми, и это вероятно связано с тем, что амилоидные бляшки, которые являются одной из причин болезни Альцгеймера, вымывают этот минерал из окружающих их клеток.

Может ли приём лития предотвратить развитие болезни Альцгеймера или замедлить её прогрессирование?
Повышение уровня лития в исследованиях помогало уменьшить количество бляшек и частично восстановить память. Испытаний на людях пока не проводилось. К сожалению, заявить о каких-то серьезных результатах пока невозможно, однако точно можно сказать о новом перспективном направлении для изучения способов лечения и предотвращения болезни Альцгеймера.

Как обычно воспринимаются болезни Альцгеймера и Паркинсона и есть ли у мозга природная способность им противостоять?
При упоминании болезней Альцгеймера и Паркинсона в сознании нередко возникает картина необратимого угасания. Однако что, если наш мозг изначально обладает способностью противостоять их развитию? Ученые выявили внутреннюю систему клеточной защиты и в настоящее время изучают способы ее активации, чтобы остановить процесс нейродегенерации на начальных стадиях.

Какими защитными механизмами обладает мозг при угрозе нейродегенерации?
Наш мозг обладает удивительной, хотя и ограниченной, способностью к самозащите. Когда возникает угроза нейродегенерации (медленной гибели нервных клеток, лежащей в основе таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции), в организме могут активироваться собственные, эндогенные защитные механизмы. Ученые всё больше убеждаются, что ключ к новым методам лечения кроется не только в борьбе с симптомами, но и в поддержке этих естественных механизмов выживания нейронов и астроцитов.

Что такое нейродегенерация и как сейчас обычно борются с этими заболеваниями?
Нейродегенерация — это непрерывный процесс гибели нервных клеток в головном и спинном мозге, который влечет за собой необратимые нарушения памяти, движения и мыслительных способностей. Это ключевой механизм для множества заболеваний, обусловленных как генетическими факторами, так и возрастными изменениями под влиянием внешней среды. Сейчас борьба с этими болезнями в основном направлена на замедление их прогрессирования и облегчение симптомов. Тем не менее существует радикально новый подход, предполагающий задействовать собственные защитные ресурсы организма.

* Пресс-служба Пироговского Университета

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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Часы наручные - Wrist watches 111 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 4
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 4
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Apple iPhone 6 4861 4
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 3
IBM - WCG - World Community Grid - Мировая общественная сеть 14 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 10 3
Squid - прокси-сервер 42 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Rosetta@home - проект добровольных вычислений 5 2
Hyamatrix - Гиаматрикс - Биопластический материал - биокожа 3 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Merlion - MerliOnCloud 41 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
IBM SPSS Statistics 55 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Nvidia Clara 9 1
Apple Локатор 87 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Intel 8086 15 1
ResNet - Residual Neural Network 17 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 4 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 1
SCO Network Desktop 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Google Toolbar 28 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 8
Гидзенко Юрий 9 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 4
Путин Владимир 3454 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 4
Costa Juan - Коста Хуан 3 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Кулешов Денис 16 2
Саркисов Руслан 14 2
Hurles Mattew - Херлс Мэтью 2 2
Armstrong Lyle - Армстронг Лайл 2 2
Рахматуллин Рамиль 3 2
Kumaran Dharshan - Кумаран Даршан 2 2
Мухамедьяров Марат 3 2
Анисимова Лиля 2 2
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
SteindlerDennis - Стайндлер Деннис 2 2
Ефремов Роман 4 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Hughes David - Хьюз Дэвид 7 2
Eunice Jonathan - Юнайс Джонатан 5 2
Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 2
MacKellar Calum - Маккеллар Калум 4 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Mehta Mayank - Мета Майанк 2 2
Sanford Linda - Сэнфорд Линда 3 2
Dishman Eric - Дишман Эрик 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Виноградов Дмитрий 74 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Банчиков Георгий 3 1
Кузнецова Светлана 16 1
Трухманов Александр 9 1
Ерофеев Александр 10 1
Адамов Андрей 8 1
Перфильев Андрей 3 1
Яфраков Михаил 9 1
Кудрявцев Николай 21 1
Радовский Николай 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 68
Россия - РФ - Российская федерация 166163 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 32
Япония 13807 16
Европа 24962 15
США - Калифорния 4828 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
Канада 5081 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
США - Флорида 786 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 6
Франция - Французская Республика 8176 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Нидерланды 3745 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Испания - Королевство 3839 5
США - Мэриленд 299 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Дания - Королевство 1336 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Африка - Африканский регион 3640 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 4
США - Северная Каролина 328 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
Испания - Каталония 33 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Колумбия - Вашингтон 1486 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
США - Индиана 123 2
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Wissenschaft 35 1
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Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 2
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
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HHMI - Howard Hughes Medical Institute - Медицинский институт Говарда Хьюза 9 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
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