Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease

Какие есть ранние признаки болезни Альцгеймера?

При нормальном старении действительно могут изменяться некоторые когнитивные функции: снижается концентрация внимания, восприятие новой информации становится медленнее, но при этом память в целом остается сохранной. Тревожным сигналом является нарушение краткосрочной памяти. Это когда человек забывает недавние события, но прекрасно помнит то, что происходило 10, 20 или 30 лет назад. Такое нарушение памяти характерно для болезни Альцгеймера.

Каковы самые явные симптомы Альцгеймера?

Часто это нарушения памяти. Причём это не просто забывчивость, которая рано или поздно встречается у каждого человека. Иногда что-то забывать — нормально. Например, когда шёл из одной комнаты в другую, забыл, зачем шёл. При болезни Альцгеймера постепенно полностью теряется способность запоминать новую информацию. В итоге человек многократно начинает повторяться. Он рассказывает одно и то же и не помнит, что он это уже рассказывал. Память страдает в первую очередь на события, которые произошли недавно.

Можно ли вылечить эту болезнь?

К сожалению, в настоящий момент полностью остановить и вылечить эту болезнь невозможно. Однако все усилия ученых направлены на то, чтобы своевременно выявлять факторы, которые могут эту болезнь запускать и задерживать ее прогрессирование. Кроме того, активно изучается патогенез, то есть механизм развития заболевания.

Возможна ли профилактика?

По-хорошему, на протяжении всей жизни нужно помнить о здоровье своего мозга для того, чтобы снизить вероятность развития деменции в пожилом возрасте. Однако, учитывая, что до 60% приходится на немодифицируемые факторы риска, в основном это генетика, генетическая предрасположенность, до нахождения патогенетических способов терапии мы, к сожалению, не можем говорить об абсолютной профилактике данной болезни.

Что способствует появлению болезни Альцгеймера?

Среди факторов риска болезни Альцгеймера, помимо гипертонии, диабета, малоподвижного образа жизни, ожирения, стоит обязательно упомянуть травмы головы, а также недостаток сна в среднем возрасте. Считается, что при травмах головы, как правило, возникают микроповреждения с нарушением так называемого гематоэнцефалического барьера.

Что такое литий, и какую роль он играет в организме?

Литий — это микроэлемент, который, вероятно, играет важную регуляторную и защитную роль в организме, особенно в работе центральной нервной системы. Его точная биологическая роль еще полностью не установлена, он регулирует настроение, может влиять на продолжительность жизни и участвует в ключевых клеточных процессах.

Как литий связан с болезнью Альцгеймера?

Недавние исследования показали, что у людей больных Альцгеймером снижено количество лития в мозге по сравнению со здоровыми, и это вероятно связано с тем, что амилоидные бляшки, которые являются одной из причин болезни Альцгеймера, вымывают этот минерал из окружающих их клеток.

Может ли приём лития предотвратить развитие болезни Альцгеймера или замедлить её прогрессирование?

Повышение уровня лития в исследованиях помогало уменьшить количество бляшек и частично восстановить память. Испытаний на людях пока не проводилось. К сожалению, заявить о каких-то серьезных результатах пока невозможно, однако точно можно сказать о новом перспективном направлении для изучения способов лечения и предотвращения болезни Альцгеймера.

Как обычно воспринимаются болезни Альцгеймера и Паркинсона и есть ли у мозга природная способность им противостоять?

При упоминании болезней Альцгеймера и Паркинсона в сознании нередко возникает картина необратимого угасания. Однако что, если наш мозг изначально обладает способностью противостоять их развитию? Ученые выявили внутреннюю систему клеточной защиты и в настоящее время изучают способы ее активации, чтобы остановить процесс нейродегенерации на начальных стадиях.

Какими защитными механизмами обладает мозг при угрозе нейродегенерации?

Наш мозг обладает удивительной, хотя и ограниченной, способностью к самозащите. Когда возникает угроза нейродегенерации (медленной гибели нервных клеток, лежащей в основе таких тяжелых заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции), в организме могут активироваться собственные, эндогенные защитные механизмы. Ученые всё больше убеждаются, что ключ к новым методам лечения кроется не только в борьбе с симптомами, но и в поддержке этих естественных механизмов выживания нейронов и астроцитов.

Что такое нейродегенерация и как сейчас обычно борются с этими заболеваниями?

Нейродегенерация — это непрерывный процесс гибели нервных клеток в головном и спинном мозге, который влечет за собой необратимые нарушения памяти, движения и мыслительных способностей. Это ключевой механизм для множества заболеваний, обусловленных как генетическими факторами, так и возрастными изменениями под влиянием внешней среды. Сейчас борьба с этими болезнями в основном направлена на замедление их прогрессирования и облегчение симптомов. Тем не менее существует радикально новый подход, предполагающий задействовать собственные защитные ресурсы организма.

* Пресс-служба Пироговского Университета