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РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований
СОБЫТИЯ
|22.09.2021
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ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ
е электронной подписи будет эквивалентно подписанию документов в бумажном виде. Начиная с 2020 г. в РФФИ начали поступать подписанные физическими и юридическими лицами соглашения – по 2000-4000
|16.12.2013
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Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука
ими премиями 2013 года. Тем не менее, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) ведется ряд важных исследований в некоторых сложных специализированных направлениях физ
|12.07.2013
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«Элар» построила СЭД для РФФИ
Корпорация «Элар» завершила проект по созданию системы электронного документооборота РФФИ и интеграции её с системой электронного архива для Российского фонда фундаментальных исследований. Как рассказали CNews в компании, проект создания системы электронного документооборота от
|12.07.2013
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РФФИ автоматизирует работу с организационно-распорядительными документами
Корпорация «Элар» завершила проект «Работы по созданию системы электронного документооборота РФФИ и проведение интеграции с системой электронного архива». Проект создания системы электронного документооборота отличает несколько ключевых особенностей. Прежде всего автоматизация рутинног
|12.08.2010
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РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил итоги открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Разработка опытного образца комплексной информационно-аналитической системы Российского фонда фундамен
|21.06.2010
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РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по т
|25.05.2009
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MEDIAS 2009: образ информатики будущего
ом прикладных наук, Кипр (Mediterranean Institute of Applied Sciences, MEDIAS) и Институтом физико-технической информатики, Россия (ИФТИ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов на Кипре. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews – генеральный информационный спонс
|29.05.2008
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РФФИ ищет поставщиков СВТ
СГУ при правительстве РФ - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проводит открытый аукцион № ОА009-08 на поставку средств вычислительной техники. В частности, РФФИ планирует закупить коммутаторы, ИБП, беспроводные медиаплееры с DVD-приводом и ка
|28.05.2008
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РФФИ закупает СВТ
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого аукциона № ОА011-08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика средств вычислительной техники. На закупку СВТ (732 ед.) заказчик готов потратить до
|28.05.2008
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Продавец конфискованной техники будет управлять всем госимуществом
ество) Юрия Петрова. До недавнего времени Петров возглавлял Российский фонд федерального имущества (РФФИ), который в ходе последних перестановок в правительстве был упразднен, а его функции пер
|08.04.2008
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РФФИ нуждается в сопровождении баз данных
Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № ОК003-08, в ходе которого определит поставщика услуг по сопровождению и модификации баз данных и программного обеспечения информационно-коммуникационной системы
|20.02.2008
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РФФИ нуждается в сопровождении ИКС
Специализированному государственному учреждению при правительстве РФ – Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) понадобились услуги единой службы поддержки по сопровождению информационно-коммуникационной системы (ИКС), предоставить которые предстоит победителю открытого конкурса № ОК001-08. Стоимос
|29.12.2007
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РФФИ нуждается в сопровождении АС учета и отчетности
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проводит открытый конкурс № 1046ок-07 по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику требуются услуги по сопровождению ПО: автоматизированной системы бухгалтерского и налогового уч
|18.12.2007
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РФФИ требуется сопровождение правовой базы «Консультант Плюс»
Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ, Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 1037ок-07 на оказание услуг по сопровождению правовой базы «Консультант Плюс». Исполнитель контракта, в частности, должен будет предоставить услуги по сопровожд
|12.12.2007
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РФФИ требуются блоки информационных материалов
Специализированное государственное учреждение при правительстве РФ – Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса № 1036ок-07 на оказание услуг по предоставлению блоков информационных материалов, формируемых в результате мониторинга электронных версий выпусков
|27.11.2007
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РФФИ выставил на продажу 30% "Транссвязьстроя"
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) сообщил о проведении аукциона по продаже 30% акций компании "Транссвязьстрой". Как говорится в сообщении фонда, основанием для проведения торгов является решение об условиях приватизации
|14.09.2007
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РФФИ продает 25,51% акций РИВЦ «Пулково»
Филиал РФФИ по Петербургу и Ленобласти объявил открытую продажу 25,51% акций регионального информационно-вычислительного центра (РИВЦ) «Пулково». Начальная цена — 77 млн. руб. Величина снижения началь
|24.07.2007
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Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах
тий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), речь идет о применении так называемой «схемы РФФИ» (Российского фонда федерального имущества) с участием сотрудников ОБЭП, прокуратуры, оц
|28.06.2007
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РФФИ России объявил открытый конкурс: обслуживание ПО
Специализированное госучреждение при правительстве РФ - российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 23 по выбору поставщика ИТ-услуг. Исполнителю контракта, в ч
|23.04.2007
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РФФИ Петербурга объявил конкурс на организацию канала связи
Российский фонд федерального имущества объявил конкурс на оказание услуг по организации канала связи между основным и дополнительным офисами Филиала РФФИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Лимит финансирования – 210 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 23 мая. Расположение помещений: основной офис - Санкт-Петербург, ул
|23.03.2007
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РФФИ выбирает поставщика ИТ-услуг
нное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 1011ОК-07 по выбору поставщика ИТ-услуг по сопровождению и с
|12.03.2007
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РФФИ передал Росимуществу 29% обыкновенных акций "Центрального телеграфа"
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) передал Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (Росимущество) 29,0046% обыкновенных акций компании "Центральный телеграф", сообщает РБК. Изменения внесены 1 марта 200
|01.03.2007
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РФФИ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика.
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса № 1009ок-07, по итогам которого планирует опред
|01.02.2007
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РФФИ РТ подводит итоги онлайн-торгов
ества. Заказчиком аукционов выступили Казанское отделение российского фонда федерального имущества (РФФИ) и Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (УФССП РТ).
|29.01.2007
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РФФИ строит региональную сеть передачи данных
Специализированное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 001к-2007 на оказание услуг по построению и эксплуатации региональной сети передачи данных. На необходимые услуги РФФИ готов потратить до 61 млн. 153 тыс
|21.12.2006
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РФФИ ищет оператора сотовой связи
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил открытый конкурс № 8 по выбору оператора сотовой связи. На услуги мобильной телефонной связи фонд потратит до 3,5 млн руб., при том что контракт финансируется средствами Федеральн
|11.01.2006
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РФФИ выставляет на спецаукцион 4,64% акций "Уралсвязьинформа"
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) выставляет на региональный специализированный аукцион 4,64% акций компании «Уралсвязьинформ» (г. Екатеринбург). Как сообщается в бюллетене фонда, всего на торги выставлено 1 млрд 861 млн
РФФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 11
|Греф Герман 485 10
|Белов Вадим 23 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Клименко Станислав 11 5
|Антонюк Борис 69 5
|Грибов Александр 11 4
|Яшин Валерий 80 4
|Фингер Григорий 17 4
|Мирошников Борис 63 3
|Киселев Александр 115 3
|Козлов Сергей 49 3
|Левин Борис 57 3
|Леонов Андрей 8 3
|Юрченко Евгений 133 3
|Мартиросян Ваагн 43 3
|Тимошенко Любовь 19 3
|Назаров Валерий 14 3
|Рыбакин Владимир 25 3
|Амарян Рубен 17 3
|Митрофанов Сергей 10 3
|Мачабели Константин 13 3
|Серебров Александр 6 3
|Фатиков Валерий 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Левин Леонид 134 2
|Попов Сергей 166 2
|Бугаев Александр 6 2
|Лопатин Александр 22 2
|Леонов Владимир 17 2
|Петров Юрий 12 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Кладов Виктор 4 2
|Овчинников Борис 129 2
|Садовничий Виктор 64 2
|Уфимкин Анатолий 20 2
|Дегтярев Валерий 16 2
|Вартанян Станислав 16 2
|Панченко Станислав 14 2
|Иконников Александр 15 2
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