Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РФФИ
Российский фонд фундаментальных исследований
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 83
РФФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
|Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
|Чичваркин Евгений 82 3
|Кладов Виктор 4 2
|Попов Сергей 72 2
|Яковенко Антон 5 1
|Мякишева Марина 84 1
|Лукашин Алексей 1 1
|Josephson Brian - Джозефсон Брайан 1 1
|Шабанов Борис 6 1
|Клименко Станислав 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Бобков Сергей 1 1
|Петренко Сергей 9 1
|Рязанов Валерий 3 1
|Бетелин Владимир 6 1
|Кучеренко Владимир 2 1
|Котюков Михаил 7 1
|Радченко Максим 1 1
|Калашников Максим 2 1
|Кулешов Александр 15 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Паршин Максим 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru