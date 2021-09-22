ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ е электронной подписи будет эквивалентно подписанию документов в бумажном виде. Начиная с 2020 г. в РФФИ начали поступать подписанные физическими и юридическими лицами соглашения – по 2000-4000

Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука ими премиями 2013 года. Тем не менее, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) ведется ряд важных исследований в некоторых сложных специализированных направлениях физ

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РФФИ автоматизирует работу с организационно-распорядительными документами Корпорация «Элар» завершила проект «Работы по созданию системы электронного документооборота РФФИ и проведение интеграции с системой электронного архива». Проект создания системы электронного документооборота отличает несколько ключевых особенностей. Прежде всего автоматизация рутинног

РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил итоги открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Разработка опытного образца комплексной информационно-аналитической системы Российского фонда фундамен

РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по т

MEDIAS 2009: образ информатики будущего ом прикладных наук, Кипр (Mediterranean Institute of Applied Sciences, MEDIAS) и Институтом физико-технической информатики, Россия (ИФТИ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов на Кипре. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews – генеральный информационный спонс

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Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах тий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), речь идет о применении так называемой «схемы РФФИ» (Российского фонда федерального имущества) с участием сотрудников ОБЭП, прокуратуры, оц

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РФФИ выбирает поставщика ИТ-услуг нное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 1011ОК-07 по выбору поставщика ИТ-услуг по сопровождению и с

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РФФИ РТ подводит итоги онлайн-торгов ества. Заказчиком аукционов выступили Казанское отделение российского фонда федерального имущества (РФФИ) и Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (УФССП РТ).

РФФИ строит региональную сеть передачи данных Специализированное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 001к-2007 на оказание услуг по построению и эксплуатации региональной сети передачи данных. На необходимые услуги РФФИ готов потратить до 61 млн. 153 тыс

РФФИ ищет оператора сотовой связи Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил открытый конкурс № 8 по выбору оператора сотовой связи. На услуги мобильной телефонной связи фонд потратит до 3,5 млн руб., при том что контракт финансируется средствами Федеральн