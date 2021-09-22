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РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований

СОБЫТИЯ


22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ

е электронной подписи будет эквивалентно подписанию документов в бумажном виде. Начиная с 2020 г. в РФФИ начали поступать подписанные физическими и юридическими лицами соглашения – по 2000-4000
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука

ими премиями 2013 года. Тем не менее, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) ведется ряд важных исследований в некоторых сложных специализированных направлениях физ
12.07.2013 «Элар» построила СЭД для РФФИ

Корпорация «Элар» завершила проект по созданию системы электронного документооборота РФФИ и интеграции её с системой электронного архива для Российского фонда фундаментальных исследований. Как рассказали CNews в компании, проект создания системы электронного документооборота от
12.07.2013 РФФИ автоматизирует работу с организационно-распорядительными документами

Корпорация «Элар» завершила проект «Работы по созданию системы электронного документооборота РФФИ и проведение интеграции с системой электронного архива». Проект создания системы электронного документооборота отличает несколько ключевых особенностей. Прежде всего автоматизация рутинног
12.08.2010 РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил итоги открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Разработка опытного образца комплексной информационно-аналитической системы Российского фонда фундамен
21.06.2010 РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по т
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего

ом прикладных наук, Кипр (Mediterranean Institute of Applied Sciences, MEDIAS) и Институтом физико-технической информатики, Россия (ИФТИ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), базовой организации кафедры СИМ МФТИ – компании ЛАНИТ, а также Ассоциации российских бизнесменов на Кипре. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews – генеральный информационный спонс
29.05.2008 РФФИ ищет поставщиков СВТ

СГУ при правительстве РФ - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проводит открытый аукцион № ОА009-08 на поставку средств вычислительной техники. В частности, РФФИ планирует закупить коммутаторы, ИБП, беспроводные медиаплееры с DVD-приводом и ка
28.05.2008 РФФИ закупает СВТ

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого аукциона № ОА011-08, в ходе которого рассчитывает определить поставщика средств вычислительной техники. На закупку СВТ (732 ед.) заказчик готов потратить до
28.05.2008 Продавец конфискованной техники будет управлять всем госимуществом

ество) Юрия Петрова. До недавнего времени Петров возглавлял Российский фонд федерального имущества (РФФИ), который в ходе последних перестановок в правительстве был упразднен, а его функции пер
08.04.2008 РФФИ нуждается в сопровождении баз данных

Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № ОК003-08, в ходе которого определит поставщика услуг по сопровождению и модификации баз данных и программного обеспечения информационно-коммуникационной системы
20.02.2008 РФФИ нуждается в сопровождении ИКС

Специализированному государственному учреждению при правительстве РФ – Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) понадобились услуги единой службы поддержки по сопровождению информационно-коммуникационной системы (ИКС), предоставить которые предстоит победителю открытого конкурса № ОК001-08. Стоимос
29.12.2007 РФФИ нуждается в сопровождении АС учета и отчетности

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проводит открытый конкурс № 1046ок-07 по выбору поставщика ИТ-услуг. В частности, заказчику требуются услуги по сопровождению ПО: автоматизированной системы бухгалтерского и налогового уч
18.12.2007 РФФИ требуется сопровождение правовой базы «Консультант Плюс»

Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ, Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 1037ок-07 на оказание услуг по сопровождению правовой базы «Консультант Плюс». Исполнитель контракта, в частности, должен будет предоставить услуги по сопровожд
12.12.2007 РФФИ требуются блоки информационных материалов

Специализированное государственное учреждение при правительстве РФ – Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса № 1036ок-07 на оказание услуг по предоставлению блоков информационных материалов, формируемых в результате мониторинга электронных версий выпусков

27.11.2007 РФФИ выставил на продажу 30% "Транссвязьстроя"

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) сообщил о проведении аукциона по продаже 30% акций компании "Транссвязьстрой". Как говорится в сообщении фонда, основанием для проведения торгов является решение об условиях приватизации

14.09.2007 РФФИ продает 25,51% акций РИВЦ «Пулково»

Филиал РФФИ по Петербургу и Ленобласти объявил открытую продажу 25,51% акций регионального информационно-вычислительного центра (РИВЦ) «Пулково». Начальная цена — 77 млн. руб. Величина снижения началь
24.07.2007 Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах

тий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), речь идет о применении так называемой «схемы РФФИ» (Российского фонда федерального имущества) с участием сотрудников ОБЭП, прокуратуры, оц
28.06.2007 РФФИ России объявил открытый конкурс: обслуживание ПО

Специализированное госучреждение при правительстве РФ - российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 23 по выбору поставщика ИТ-услуг. Исполнителю контракта, в ч
23.04.2007 РФФИ Петербурга объявил конкурс на организацию канала связи

Российский фонд федерального имущества объявил конкурс на оказание услуг по организации канала связи между основным и дополнительным офисами Филиала РФФИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Лимит финансирования – 210 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 23 мая. Расположение помещений: основной офис - Санкт-Петербург, ул
23.03.2007 РФФИ выбирает поставщика ИТ-услуг

нное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 1011ОК-07 по выбору поставщика ИТ-услуг по сопровождению и с
12.03.2007 РФФИ передал Росимуществу 29% обыкновенных акций "Центрального телеграфа"

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) передал Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (Росимущество) 29,0046% обыкновенных акций компании "Центральный телеграф", сообщает РБК. Изменения внесены 1 марта 200
01.03.2007 РФФИ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика.

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил о проведении открытого конкурса № 1009ок-07, по итогам которого планирует опред
01.02.2007 РФФИ РТ подводит итоги онлайн-торгов

ества. Заказчиком аукционов выступили Казанское отделение российского фонда федерального имущества (РФФИ) и Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан (УФССП РТ).

29.01.2007 РФФИ строит региональную сеть передачи данных

Специализированное государственное учреждение при правительстве РФ — Российский фонд федерального имущества (РФФИ) объявил открытый конкурс № 001к-2007 на оказание услуг по построению и эксплуатации региональной сети передачи данных. На необходимые услуги РФФИ готов потратить до 61 млн. 153 тыс
21.12.2006 РФФИ ищет оператора сотовой связи

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявил открытый конкурс № 8 по выбору оператора сотовой связи. На услуги мобильной телефонной связи фонд потратит до 3,5 млн руб., при том что контракт финансируется средствами Федеральн
11.01.2006 РФФИ выставляет на спецаукцион 4,64% акций "Уралсвязьинформа"

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) выставляет на региональный специализированный аукцион 4,64% акций компании «Уралсвязьинформ» (г. Екатеринбург). Как сообщается в бюллетене фонда, всего на торги выставлено 1 млрд 861 млн


Публикаций - 155, упоминаний - 182

РФФИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 50
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 17
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
Mustcom 37 10
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 7
HP Inc. 5883 6
Lenovo Motorola 3566 6
Ростелеком 10948 6
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Oracle Corporation 7074 4
Т-Платформы - T-Platforms 412 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Huawei 4677 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 3
Samsung Electronics 11065 3
Dell EMC 5180 2
9594 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Canon 1439 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
АйТи 1519 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Motorola Inc 1156 2
Сенсорные Системы 78 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 19
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 17
Евросеть 1421 7
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
КонсультантПлюс 161 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ФосАгро 176 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
РНФ - Российский научный фонд 201 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
Международная академия информатизации 14 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
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