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РФФИ
Российский фонд фундаментальных исследований


13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 8
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
18.12.2019 Университет Иннополис получит 50 млн рублей на внедрение искусственного интеллекта в системы информационной безопасности 2
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
26.08.2019 Россияне придумали замену полупроводникам, которая ускорит компьютеры в десятки раз 2
12.12.2018 Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом 1
26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 1
16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех» 2
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 1
08.02.2017 Naumen запустила проект для научного сообщества и инновационных предпринимателей 1
17.11.2016 ИСП РАН представит общественности ранее закрытые разработки на первой открытой конференции в Москве 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
23.12.2015 Определены получатели грантов среди молодых ученых Москвы 2
12.07.2013 «Элар» построила СЭД для РФФИ 2
12.07.2013 РФФИ автоматизирует работу с организационно-распорядительными документами 2
11.02.2013 27 марта в Подмосковье начнет работу конференция «РусКрипто’2013» 1
20.11.2012 Минкомсвязь планирует создать фонд перспективных исследований в области ИКТ 2
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
22.03.2011 Программистов РАН «кормят» Samsung и Nokia 3
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 1
12.08.2010 РФФИ определил исполнителя ОКР по разработке информационно-аналитической системы 1
21.06.2010 РФФИ заказывает ОКР по разработке информационно-аналитической системы 6
11.05.2010 Чичваркин - Медведеву: милиция виновна в смерти главы Motorola и грабежах 1
11.05.2010 Чичваркин просит Медведева остановить преступную деятельность подразделения «К» 1
07.07.2009 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер в МИСиС 1
31.03.2009 Опубликована десятая редакция рейтинга мощнейших суперкомпьютеров СНГ Тор50 1
05.03.2009 Главархив Москвы: как обеспечивается сохранность видеоархивов? 1
25.06.2008 Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров 2
29.05.2008 РФФИ ищет поставщиков СВТ 3
28.05.2008 РФФИ закупает СВТ 1
28.05.2008 Продавец конфискованной техники будет управлять всем госимуществом 7
08.04.2008 РФФИ нуждается в сопровождении баз данных 2
20.02.2008 РФФИ нуждается в сопровождении ИКС 3

Публикаций - 46, упоминаний - 83

РФФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 3
Nortel Networks 223 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Nvidia Corp 2038 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
РДТЕХ 159 1
Promobot - Промобот 49 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 1
Biocad - Биокад 38 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Комдив 20 1
АйТи 753 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Philips 744 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Intel Corporation 4204 1
Huawei 2733 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Alibaba Group 298 1
Dell EMC 2419 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Северсталь ПАО 204 1
Boeing 98 1
Газпром нефть 382 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 1
Зарубежнефть 27 1
Ренова Лаб 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
РНФ - Российский научный фонд 11 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
PnP - Plug&Play 94 1
Google Scholar 2 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Linux OS 4276 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
FireEye 51 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Intel SSD 23 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 1
Intel Optane SSD 16 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
Чичваркин Евгений 82 3
Кладов Виктор 4 2
Попов Сергей 72 2
Яковенко Антон 5 1
Мякишева Марина 84 1
Лукашин Алексей 1 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 1 1
Шабанов Борис 6 1
Клименко Станислав 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Бобков Сергей 1 1
Петренко Сергей 9 1
Рязанов Валерий 3 1
Бетелин Владимир 6 1
Кучеренко Владимир 2 1
Котюков Михаил 7 1
Радченко Максим 1 1
Калашников Максим 2 1
Кулешов Александр 15 1
Вексельберг Виктор 97 1
Дворкович Аркадий 169 1
Паршин Максим 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Иннополис 292 2
Индия - Республика 2181 2
Сингапур - Республика 808 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Земля - планета Солнечной системы 881 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Украина - Белая Церковь 1 1
Европа Западная 618 1
Грузия - Тбилиси 47 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Украина 3398 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
США - Кремниевая долина 399 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа 3788 1
Казахстан - Республика 2650 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 343 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
РАН - Российская академия наук 317 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
Мюнхенский технический университет 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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