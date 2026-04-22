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ММК Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский меткомбинат

ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

 

Яков Ромас "Утро Первой пятилетки. Магнитогорск" (1956) Яков Ромас "Утро Первой пятилетки. Магнитогорск" (1956)
Борис Семенов "На Магнитке" (1972) Борис Семенов "На Магнитке" (1972)
Фёдор Разин "Строитель Магнитки" (1978) Фёдор Разин "Строитель Магнитки" (1978)
"Магнитка", 1970-е гг. Борисенко Эдуард Павлович (1928 - 2005) "Магнитка", 1970-е гг. Борисенко Эдуард Павлович (1928 - 2005)
Яков Ромас "Утро Первой пятилетки. Магнитогорск" (1956)

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22.04.2026 Магнитогорский металлургический комбинат перевел 14 складов на российскую логистическую платформу EME.WMS

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вывел на промышленный уровень проект по автоматизации складского комплекса. Базой для вн
20.03.2026 «Торговый дом ММК» внедрил Axelot YMS

ечивает полную прозрачность нахождения ТС на территории складского комплекса компании «Торговый дом ММК» в Магнитогорске. В перспективе ТД планирует тиражировать решение на площадки в Уфе, Ново
21.11.2025 «Торговый дом ММК» объявил о запуске личного кабинета кооператора на корпоративном маркетплейсе

«Торговый дом ММК» совместно с веб-интегратором «Факт» запустил «Личный кабинет кооператора» — ключевой эле
20.06.2025 Цифровой металл: «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир
19.06.2025 «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир
19.06.2025 «МегаФон» и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства

«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Пр
20.05.2025 Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует проект по переходу на отечественные решения в области управления данными и выб
11.03.2025 ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus

грационной платформы гиганта российской металлургии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на отечественное ПО Inpolus ESB. Ранее на предприятии использовалась платформа на базе П
25.12.2024 Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом

ства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значительно улучшить управление складской логистикой и процесс
06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на

23.10.2024 Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД

о оборудования – около 13 тыс. единиц – на российское ПО», – сказал CNews генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Что еще более важно, отказаться Магнитогорский металлургический комбинат н
22.10.2024 ММК внедрил CRM-систему на базе «Битрикс24»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил CRM-систему. В 2023-2024 гг. в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиент
01.10.2024 ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно внедрил новую отечественную систему Sumra для подготовки финансовой отчетности п
16.08.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК

сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более че
23.07.2024 «МегаФон» автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК

«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписали договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортн
15.07.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project

стемы была проведена работа по интеграции с существующей Корпоративной информационной системой ПАО «ММК». Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика». Система управления проектн
03.06.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК»

Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче
03.06.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК»

Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

ние финансовой отчетности, экономика и финансы, налоги, закупки, логистика и других. Андрей Еремин, ММК: Мы продолжаем реализацию цифровой трансформации компании CNews: На каком уровне автомати
10.02.2023 «Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий

CNews сообщили представители «Мегафона». Оператор обеспечил покрытие основной промышленной площадки ММК, установив 27 базовых станций с поддержкой 4G. Оборудование работает в частотном диапазон
09.02.2023 ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite

тавщиков по различным вопросам закупок на сайте, в мессенджере Telegram и мобильном приложении «Мой ММК». Чат-бот ведет обслуживание по 19 консультационным сценариям и работает с 26 тематиками,
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений

ивности технологий роботизации бизнес-процессов. Совместно с с командой директора по экономике ПАО «ММК» и экспертами «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) ЦТР «Некст» выявил восемь ист
10.01.2023 Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил н
04.07.2022 «Мегафон» создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

о и выгодного перевозчика», – отметил Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК). Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности принятия решений «Мегафо
24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию цен
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимиза
14.12.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК

на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. С
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

не важно в условиях работы в цехах комбината, – сказал начальник горно-обогатительного производства ММК Андрей Полинов. – Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно реши
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков

ся подготовкой железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой черных металлов. В 2020 г. ММК произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. Огромное произв
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных

изован совместно с ИТ-компанией «Крок». Проект выполнен с целью расширения вычислительных мощностей ММК для дальнейшей реализации согласованной программы цифровизации и не носит иной характер,

04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

егической целью проекта является объединение в единый контур бюджетирования крупных обществ группы «ММК» для существенного сокращения сроков планирования и осуществления мгновенных пересчетов б
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн

дополнительной прибыли» CNews: Каковы отличительные особенности цифровизации, которая проводится в ММК? Вадим Феоктистов: Основные направления цифровой трансформации в промышленности у всех пр
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk

В группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одного из крупнейших мировых производителей стали, завершен проект по построению систем
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации пр
05.07.2018 ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle

лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0» Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит оптимизировать бизне
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин

ь витрины, предметы, артефакты. И конечно, так как у нас, современные условия, мы не можем обойтись без мультимедийных средств. Создано хорошее сочетание того и другого», - сказала Елена Самойлова из ММК «Победа».«Учитывая серьезность темы, которой посвящена экспозиция, очень важно было выбрать уместный язык повествования: увлекательный, но не развлекательный - и деликатно сочетать музейный
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве

мент предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности группы ММК, объединяющей более 60 различных организаций. Оно будет способствовать дальнейшей оптимиз
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh

лизации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%

Публикаций - 274, упоминаний - 513

ММК и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 50
ММК Информсервис 69 47
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 30
SAP SE 5601 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
9594 22
Yandex - Яндекс 9215 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
МегаФон 10742 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Крок - Croc 1964 16
Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25775 14
Cisco Systems 5372 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 11
МТ-Интеграция - GMCS 374 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
АйТи 1519 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 8
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Accenture plc 719 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 6
Softline - Софтлайн 3743 6
KPMG 278 6
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 6
Ramax - Рамакс 138 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Открытые технологии 732 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Dell EMC 5180 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Intel Corporation 12811 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
HP Inc. 5883 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Северсталь ПАО - Severstal 629 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 25
Русагро Группа Компаний 379 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 23
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Альфа-Банк 1979 19
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Газпром нефть 725 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
Газпром ПАО 1493 17
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 17
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Почта России ПАО 2370 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Ингосстрах СПАО 478 16
ФосАгро 176 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 12
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 12
Мосэнерго ПАО 132 11
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 11
АльфаСтрахование СГ 394 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
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РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
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ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 55
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 29
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 19
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 18
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 18
Оцифровка - Digitization 5185 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 15
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 15
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 36
Microsoft Windows 16882 10
Linux OS 11533 9
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 8
Oracle Applications 90 8
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Qlik Sense 50 3
Infomaximum - Proceset Process mining 59 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Примо РПА - Primo RPA 51 3
1С:Корпорация 57 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
ММК - Мой ММК 3 3
Oracle Utilities 38 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
Феоктистов Вадим 36 21
Еремин Андрей 17 12
Натрусов Артем 313 12
Рашников Виктор 12 11
Чаркин Евгений 317 11
Абакумов Евгений 227 10
Суровец Дмитрий 115 10
Цыганов Вячеслав 79 10
Поляков Сергей 75 10
Холкин Дмитрий 21 10
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 98 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Савкин Владимир 40 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 15 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Ямщиков Владимир 51 9
Абдрахманов Рустам 41 9
Шеховцов Юрий 34 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Дьяченко Валерий 96 9
Михалев Евгений 98 8
Кудрин Алексей 125 8
Огурцов Юрий 13 8
Потанин Владимир 91 8
Алекперов Вагит 44 8
Волож Аркадий 268 8
Мордашов Алексей 64 7
Щеглов Дмитрий 9 7
Вахнин Павел 53 7
Абрамович Роман 47 7
Россия - РФ - Российская федерация 166164 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
Украина 7928 24
Европа 24963 22
Казахстан - Республика 6047 19
Европа Восточная 3138 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Ближний Восток 3154 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Япония 13807 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Южная Корея - Республика 7051 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Нидерланды 3745 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 4
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 97
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 72
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 31
Энергетика - Energy - Energetically 5855 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Экономический эффект 1342 23
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 12
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 12
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Открытые системы ИД 176 4
Металлоснабжение и сбыт 18 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Bloomberg 1627 4
PCweek 30 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
УралПолит.Ru 8 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
Forbes - Форбс 1002 2
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Fortune 211 1
Cosmopolitan 25 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
СК Пресс 17 1
GQ 22 1
Мобильные системы 118 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Times 75 1
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ИнформКурьерСвязь 14 1
Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
GIS Development 28 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
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IDC Russia - IDC Россия 183 1
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Moody's Investors Service 136 1
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Deloitte Technology Fast 16 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Fortune Business Insights 32 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Oracle Academy 8 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
МаГУ - Магнитогорский государственный университет 5 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
Oracle AppsForum 24 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
CNews AWARDS - награда 571 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Земля из космоса 51 2
Металл-Экспо 10 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ERP-Диалоги 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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