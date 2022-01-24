ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2020 г. Группой ММК произведено 11.6 млн. тонн стали и 10.8 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 г. составила $ 6.4 млрд., EBITDA – $ 1,492 млрд.