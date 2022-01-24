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ММК Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский меткомбинат

ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2020 г. Группой ММК произведено 11.6 млн. тонн стали и 10.8 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 г. составила $ 6.4 млрд., EBITDA – $ 1,492 млрд.


24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования
14.12.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК
21.07.2021 ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
05.07.2018 ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин
31.05.2017 «Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
28.04.2015 «Магнитогорский металлургический комбинат» обрабатывает документы с помощью решения Abbyy
29.07.2014 «Магнитогорский металлургический комбинат» переходит на электронный документооборот
29.05.2012 «Магнитогорский металлургический комбинат» модернизировал СКД с помощью решений Symantec
09.08.2011 На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS
12.11.2009 МТС обеспечит связью «Магнитогорский металлургический комбинат»
20.08.2009 На ММК внедрена система управления бизнес-процессами
01.06.2009 IBS поставит лицензии Microsoft для «Магнитогорского металлургического комбината»
26.01.2009 «АйТи» модернизировала электронный архив документов ММК
25.09.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» перевел АТС на платформу Avaya Definity S8720
12.05.2008 ММК автоматизировал обработку документов с помощью Cognitive Forms
24.04.2008 Проект IBS Borlas в ММК признан самым успешным проектом в промышленности
05.03.2008 ММК развернул электронную торговлю с помощью IBS Borlas
20.02.2008 «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрил систему внутреннего контроля на базе Oracle
09.11.2006 Металлургический комбинат России использовал решения Cisco
06.06.2005 "Дочка" ММК внедряет "Парус"
14.12.2004 "Электронная Россия" и ММК помогут друг другу
10.07.2003 Oracle запускает свой крупнейший проект в металлургии
18.06.2002 Robertson&Blums внедрит систему Adaytum e.Planning в компании "ММК-Транс"
27.05.2002 Diamond Coomunications поставит систему связи на ММК
22.01.2002 ММК приступил к опытно-промышленной эксплуатации аналитической витрины данных "Продажи"

Публикаций - 182, упоминаний - 305

ММК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5997 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 21
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 378 16
Крок - Croc 1612 14
SAP SE 4553 14
IBM - International Business Machines Corp 8904 13
ММК Информсервис 24 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 10
1С-Битрикс - Bitrix 433 9
5910 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 9
Cisco Systems 4711 8
1С-ИжТиСи 5303 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 7
АйТи 1155 7
Oracle Россия и СНГ 216 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 6
Открытые технологии 586 5
Oracle - Sun Microsystems 2175 5
Intel Corporation 11224 5
Yandex - Яндекс 4965 5
Scanex - Сканэкс 239 4
Инфосистемы Джет 862 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Айтеко - iTeco 906 4
GMCS 341 4
KPMG - КПМГ 301 4
Ростелеком - Связьинвест 1698 4
Softline - Софтлайн 1858 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1107 4
Microsoft Corporation 22414 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 4
Citrix Systems 742 3
CA Technologies - Computer Associates 385 3
Bitfury Group 25 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 362 3
Deloitte - Делойт 347 3
UIPath 46 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1565 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 312 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 14
Русагро Группа Компаний 181 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 265 13
Газпром нефть 421 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 13
Северсталь ПАО 301 13
АльфаСтрахование СГ 239 11
ПГК - Первая грузовая компания 117 10
McDonald’s - Макдоналдс 190 10
Аэрофлот 636 10
Роснефть НК 431 10
Совкомбанк ПАО 169 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 150 9
Уралкалий ПАО 85 8
Почта России ПАО 1848 8
X5 Group 699 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 180 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 8
ФосАгро 81 7
РЖД - Российские железные дороги 1447 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 7
Транснефть 227 7
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 357 7
Segezha Group - Сегежа Групп 95 6
Открытие ФК 2521 6
РусГидро ПАО 203 6
НСПК - Национальная система платежных карт 368 6
Алроса АК 118 6
Мосэнерго ПАО 112 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 6
Альфа-Банк 1459 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 5
ГПБ - Газпромбанк 835 5
Газпром ПАО 973 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 6
Счётная палата РФ 618 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 5
Правительство РФ 7881 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 3
Президент Российской Федерации 3541 3
Федеральное казначейство России 1287 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 53 2
МКС - Международная космическая станция 1422 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 167 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 2
Правительство Москвы 1607 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 509 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 495 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 725 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 194 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 1
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РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
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Рубин Дмитрий 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 106789 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 35
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 218 27
Европа Восточная 2908 16
Украина 6107 12
Казахстан - Республика 4443 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2155 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5359 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 7
Япония 9890 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 7
Земля - планета Солнечной системы 7271 6
Беларусь - Белоруссия 3484 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 6
Европа 11576 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 5
Россия - Сибирь 1523 5
Россия - УФО - Челябинская область 928 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1225 5
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Германия - Федеративная Республика 8679 4
Африка - Африканский регион 2808 4
Ближний Восток 2544 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 419 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 3
Россия - ПФО - Казань 2044 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2009 3
Россия - Южный Урал 110 3
Россия - СФО - Новосибирск 3244 3
Франция - Французская Республика 5570 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 635 2
Азия - Азиатский регион 3770 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 2
Америка Южная 678 2
Южная Корея - Республика 4251 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1782 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 213 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 3
Страхование - Страховое дело 1577 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 323 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1084 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 3
Образование в России 404 2
Мошенничество - Махинации 1751 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 134 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 172 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 633 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 99 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 78 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 78 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 172 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1200 1
Аутсорсинг 1112 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 402 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 1
Информационное общество - Государственная программа 1217 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2131 1
Человеческий фактор 1005 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5491 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 565 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 564 1
Прайм - Агентство экономической информации 692 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 313 2
Коммерсантъ - Издательский дом 867 2
Forbes - Форбс 587 1
TAdviser - Центр выбора технологий 241 1
Bloomberg 1009 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 57 1
Cosmopolitan 23 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
GQ 14 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
The Times 74 1
IDC - International Data Corporation 4650 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 3
Markets&Markets Research 97 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
IoT Analytics 4 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
RAEX - Эксперт РА 77 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Fortune Global 100 138 1
Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 25 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 220 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 1
РАН - Российская академия наук 1367 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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