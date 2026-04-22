ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат

Магнитогорский металлургический комбинат перевел 14 складов на российскую логистическую платформу EME.WMS ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вывел на промышленный уровень проект по автоматизации складского комплекса. Базой для вн

«Торговый дом ММК» внедрил Axelot YMS ечивает полную прозрачность нахождения ТС на территории складского комплекса компании «Торговый дом ММК» в Магнитогорске. В перспективе ТД планирует тиражировать решение на площадки в Уфе, Ново

«Торговый дом ММК» объявил о запуске личного кабинета кооператора на корпоративном маркетплейсе «Торговый дом ММК» совместно с веб-интегратором «Факт» запустил «Личный кабинет кооператора» — ключевой эле

Цифровой металл: «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве «Ростелеком» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир

«Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве «Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир

«МегаФон» и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства «МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Пр

Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует проект по переходу на отечественные решения в области управления данными и выб

ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus грационной платформы гиганта российской металлургии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на отечественное ПО Inpolus ESB. Ранее на предприятии использовалась платформа на базе П

Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом ства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значительно улучшить управление складской логистикой и процесс

ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на

Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД о оборудования – около 13 тыс. единиц – на российское ПО», – сказал CNews генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Что еще более важно, отказаться Магнитогорский металлургический комбинат н

ММК внедрил CRM-систему на базе «Битрикс24» Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил CRM-систему. В 2023-2024 гг. в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиент

ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно внедрил новую отечественную систему Sumra для подготовки финансовой отчетности п

Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более че

«МегаФон» автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК «МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписали договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортн

Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project стемы была проведена работа по интеграции с существующей Корпоративной информационной системой ПАО «ММК». Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика». Система управления проектн

Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК» Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче

Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК» Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче

Андрей Еремин - Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций ние финансовой отчетности, экономика и финансы, налоги, закупки, логистика и других. Андрей Еремин, ММК: Мы продолжаем реализацию цифровой трансформации компании CNews: На каком уровне автомати

«Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий CNews сообщили представители «Мегафона». Оператор обеспечил покрытие основной промышленной площадки ММК, установив 27 базовых станций с поддержкой 4G. Оборудование работает в частотном диапазон

ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite тавщиков по различным вопросам закупок на сайте, в мессенджере Telegram и мобильном приложении «Мой ММК». Чат-бот ведет обслуживание по 19 консультационным сценариям и работает с 26 тематиками,

ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений ивности технологий роботизации бизнес-процессов. Совместно с с командой директора по экономике ПАО «ММК» и экспертами «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) ЦТР «Некст» выявил восемь ист

Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил н

«Мегафон» создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком о и выгодного перевозчика», – отметил Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК). Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности принятия решений «Мегафо

ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию цен

«Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимиза

«Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. С

ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья не важно в условиях работы в цехах комбината, – сказал начальник горно-обогатительного производства ММК Андрей Полинов. – Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно реши

ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков ся подготовкой железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой черных металлов. В 2020 г. ММК произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. Огромное произв

ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных изован совместно с ИТ-компанией «Крок». Проект выполнен с целью расширения вычислительных мощностей ММК для дальнейшей реализации согласованной программы цифровизации и не носит иной характер,

Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM егической целью проекта является объединение в единый контур бюджетирования крупных обществ группы «ММК» для существенного сокращения сроков планирования и осуществления мгновенных пересчетов б

ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр

ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр

Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн дополнительной прибыли» CNews: Каковы отличительные особенности цифровизации, которая проводится в ММК? Вадим Феоктистов: Основные направления цифровой трансформации в промышленности у всех пр

На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk В группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одного из крупнейших мировых производителей стали, завершен проект по построению систем

ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации пр

ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0» Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит оптимизировать бизне

Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин ь витрины, предметы, артефакты. И конечно, так как у нас, современные условия, мы не можем обойтись без мультимедийных средств. Создано хорошее сочетание того и другого», - сказала Елена Самойлова из ММК «Победа».«Учитывая серьезность темы, которой посвящена экспозиция, очень важно было выбрать уместный язык повествования: увлекательный, но не развлекательный - и деликатно сочетать музейный

«Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве мент предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности группы ММК, объединяющей более 60 различных организаций. Оно будет способствовать дальнейшей оптимиз