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ММК Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский меткомбинат
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.
СОБЫТИЯ
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|22.04.2026
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Магнитогорский металлургический комбинат перевел 14 складов на российскую логистическую платформу EME.WMS
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вывел на промышленный уровень проект по автоматизации складского комплекса. Базой для вн
|20.03.2026
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«Торговый дом ММК» внедрил Axelot YMS
ечивает полную прозрачность нахождения ТС на территории складского комплекса компании «Торговый дом ММК» в Магнитогорске. В перспективе ТД планирует тиражировать решение на площадки в Уфе, Ново
|21.11.2025
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«Торговый дом ММК» объявил о запуске личного кабинета кооператора на корпоративном маркетплейсе
«Торговый дом ММК» совместно с веб-интегратором «Факт» запустил «Личный кабинет кооператора» — ключевой эле
|20.06.2025
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Цифровой металл: «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир
|19.06.2025
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«Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный дир
|19.06.2025
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«МегаФон» и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства
«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о создании цифрового угольного склада для коксохимического производства. Пр
|20.05.2025
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Магнитогорский металлургический комбинат управляет данными с помощью Arenadata Catalog
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) реализует проект по переходу на отечественные решения в области управления данными и выб
|11.03.2025
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ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus
грационной платформы гиганта российской металлургии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на отечественное ПО Inpolus ESB. Ранее на предприятии использовалась платформа на базе П
|25.12.2024
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Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом
ства для уполномоченного поставщика одного из крупнейших мировых производителей стали — Группы ПАО «ММК». Эти рекомендации помогут значительно улучшить управление складской логистикой и процесс
|06.11.2024
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ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на
|23.10.2024
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Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД
о оборудования – около 13 тыс. единиц – на российское ПО», – сказал CNews генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Что еще более важно, отказаться Магнитогорский металлургический комбинат н
|22.10.2024
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ММК внедрил CRM-систему на базе «Битрикс24»
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил CRM-систему. В 2023-2024 гг. в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиент
|01.10.2024
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ММК готовит финансовую отчетность с помощью российской системы Sumra
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) успешно внедрил новую отечественную систему Sumra для подготовки финансовой отчетности п
|16.08.2024
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Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК
сообщил о завершении проекта по созданию обновленного корпоративного портала для сотрудников группы ММК. Этот проект направлен на модернизацию и улучшение внутренней коммуникации среди более че
|23.07.2024
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«МегаФон» автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК
«МегаФон» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписали договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортн
|15.07.2024
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Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project
стемы была проведена работа по интеграции с существующей Корпоративной информационной системой ПАО «ММК». Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика». Система управления проектн
|03.06.2024
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Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК»
Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче
|03.06.2024
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Веб-интегратор «Факт» запустил мобильное приложение для маркетплейса ПАО «ММК»
Веб-интегратор «Факт» совместно с ООО «Торговый дом ММК» разработал мобильное приложение для маркетплейса группы ПАО «Магнитогорский металлургиче
|24.07.2023
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Андрей Еремин -
Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций
ние финансовой отчетности, экономика и финансы, налоги, закупки, логистика и других. Андрей Еремин, ММК: Мы продолжаем реализацию цифровой трансформации компании CNews: На каком уровне автомати
|10.02.2023
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«Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий
CNews сообщили представители «Мегафона». Оператор обеспечил покрытие основной промышленной площадки ММК, установив 27 базовых станций с поддержкой 4G. Оборудование работает в частотном диапазон
|09.02.2023
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ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite
тавщиков по различным вопросам закупок на сайте, в мессенджере Telegram и мобильном приложении «Мой ММК». Чат-бот ведет обслуживание по 19 консультационным сценариям и работает с 26 тематиками,
|31.01.2023
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ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений
ивности технологий роботизации бизнес-процессов. Совместно с с командой директора по экономике ПАО «ММК» и экспертами «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) ЦТР «Некст» выявил восемь ист
|10.01.2023
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Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype
ВКС-миграция на ММК Как стало известно CNews, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил н
|04.07.2022
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«Мегафон» создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
о и выгодного перевозчика», – отметил Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК). Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности принятия решений «Мегафо
|24.01.2022
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ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию цен
|29.12.2021
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«Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и компания GMCS приступили к реализации важного проекта по модернизации системы оптимиза
|14.12.2021
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«Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК
на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. С
|21.07.2021
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ММК и «Мегафон» тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
не важно в условиях работы в цехах комбината, – сказал начальник горно-обогатительного производства ММК Андрей Полинов. – Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно реши
|15.07.2021
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ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков
ся подготовкой железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой черных металлов. В 2020 г. ММК произвел 11,6 млн тонн стали и реализовал 10,8 млн тонн металлопродукции. Огромное произв
|19.03.2021
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ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных
изован совместно с ИТ-компанией «Крок». Проект выполнен с целью расширения вычислительных мощностей ММК для дальнейшей реализации согласованной программы цифровизации и не носит иной характер,
|04.02.2021
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Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
егической целью проекта является объединение в единый контур бюджетирования крупных обществ группы «ММК» для существенного сокращения сроков планирования и осуществления мгновенных пересчетов б
|06.07.2020
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ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр
|02.07.2020
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ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP
В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций гр
|19.05.2020
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Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн
дополнительной прибыли» CNews: Каковы отличительные особенности цифровизации, которая проводится в ММК? Вадим Феоктистов: Основные направления цифровой трансформации в промышленности у всех пр
|12.03.2020
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На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk
В группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одного из крупнейших мировых производителей стали, завершен проект по построению систем
|07.06.2019
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ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации пр
|05.07.2018
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ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle
лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0» Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит оптимизировать бизне
|19.02.2018
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Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин
ь витрины, предметы, артефакты. И конечно, так как у нас, современные условия, мы не можем обойтись без мультимедийных средств. Создано хорошее сочетание того и другого», - сказала Елена Самойлова из ММК «Победа».«Учитывая серьезность темы, которой посвящена экспозиция, очень важно было выбрать уместный язык повествования: увлекательный, но не развлекательный - и деликатно сочетать музейный
|31.05.2017
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«Магнитогорский металлургический комбинат» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
мент предусматривает расширение взаимодействия компаний в области автоматизации деятельности группы ММК, объединяющей более 60 различных организаций. Оно будет способствовать дальнейшей оптимиз
|18.04.2016
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«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
лизации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Реализация проекта позволила ММК сократить затраты на печать в среднем на 23-30%
ММК и организации, системы, технологии, персоны:
|Феоктистов Вадим 36 21
|Еремин Андрей 17 12
|Натрусов Артем 313 12
|Рашников Виктор 12 11
|Чаркин Евгений 317 11
|Абакумов Евгений 227 10
|Суровец Дмитрий 115 10
|Цыганов Вячеслав 79 10
|Поляков Сергей 75 10
|Холкин Дмитрий 21 10
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Клепиков Алексей 121 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Савкин Владимир 40 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Ямщиков Владимир 51 9
|Абдрахманов Рустам 41 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Дьяченко Валерий 96 9
|Михалев Евгений 98 8
|Кудрин Алексей 125 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Потанин Владимир 91 8
|Алекперов Вагит 44 8
|Волож Аркадий 268 8
|Мордашов Алексей 64 7
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Вахнин Павел 53 7
|Абрамович Роман 47 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
|Открытые системы ИД 176 4
|Металлоснабжение и сбыт 18 4
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|Bloomberg 1627 4
|PCweek 30 3
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
|УралПолит.Ru 8 2
|RUSCADASEC 2 2
|TProger 2 2
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|Crunchbase 74 1
|Fortune 211 1
|Cosmopolitan 25 1
|Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
|СК Пресс 17 1
|GQ 22 1
|Мобильные системы 118 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|The Times 75 1
|Магнитогорский металл - газета 1 1
|ИнформКурьерСвязь 14 1
|Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
|GIS Development 28 1
|Ведомости 1466 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
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