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ММК Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский меткомбинат
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2020 г. Группой ММК произведено 11.6 млн. тонн стали и 10.8 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 г. составила $ 6.4 млрд., EBITDA – $ 1,492 млрд.
ММК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Еремин Андрей 11 9
|Феоктистов Вадим 18 9
|Ананьин Алексей 74 4
|Милых Валерий 7 3
|Путин Владимир 2530 3
|Бахарева Дина 4 3
|Зельдец Игорь 7 3
|Данилова Елена 7 2
|Тарасов Александр 8 2
|Щербаков Борис 41 2
|Кондаков Сергей 4 2
|Халяпин Сергей 81 2
|Казаков Вячеслав 6 2
|Муромец Юлия 28 2
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
|Чепакин Андрей 11 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Сульгин Сергей 45 2
|Смирнов Денис 7 2
|Натрусов Артем 141 2
|Тарасов Сергей 33 2
|Медведев Дмитрий 1602 2
|Терехов Олег 7 2
|Цыганов Вячеслав 63 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Олейник Александр 4 1
|Свердлов Денис 170 1
|Греф Герман 344 1
|Ананьев Денис 6 1
|Никифоров Николай 1160 1
|Ананьев Дмитрий 68 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Дунаев Сергей 34 1
|Курбатов Владимир 27 1
|Поляков Сергей 63 1
|Песков Дмитрий 79 1
|Жуков Олег 22 1
|Соколовский Александр 38 1
|Дворкович Аркадий 195 1
|Рубин Дмитрий 41 1
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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