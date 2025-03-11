ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus

Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик корпоративной интеграционной платформы Inpolus Integration Platform для системообразующих российских предприятий отечественной экономики, объявляет о завершении проекта в области импортозамещения связующего ПО (middleware). В рамках проекта проведена миграция компонентов универсальной интеграционной платформы гиганта российской металлургии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на отечественное ПО Inpolus ESB. Ранее на предприятии использовалась платформа на базе ПО Tibco (ActiveMatrix BusinessWorks и Enterprise Message Service). Возможности Inpolus ESB и механизмы взаимодействия команд ММК и «Инполюс» позволили бесшовно перейти на новую российскую платформу. Об этом CNews сообщили представители компании «Инполюс».

Одним из ключевых преимуществ ПО Inpolus является способность обеспечить безоперационную (не влияющую на текущие бизнес-процессы) миграцию всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия – без необходимости создавать их заново. Для крупных компаний это тем более актуально, что число их бизнес-процессов, как правило, исчисляется сотнями и даже тысячами. Быстрого перехода на новую платформу удалось добиться, в том числе, благодаря таким поставляемым с Inpolus компонентам, как «Реестр сервисов», «Менеджер сценариев», «Универсальный сценарий» и «Универсальный коннектор». Они обеспечивают простое визуальное описание интеграционных сценариев и, в большинстве случаев, их автоматическое исполнение – без необходимости даже минимальной разработки кода. При этом имеется возможность полноценно использовать в сценариях самые разные варианты СУБД и другие источники данных, задействовать SOAP и REST-сервисы, обмениваться сообщениями через открытый продукт Kafka (который стал стандартом де-факто для решения этого класса задач), а также применять широкий спектр других технологий и методов интеграции.

В соответствии с требованиями заказчика, интегратор, выполняющий работы в рамках проекта, должен был обладать реальным опытом успешного внедрения, развития и поддержки корпоративной интеграционной шины на крупных предприятиях, выполнив за последние три года не менее двух масштабных проектов в этой сфере. Также обязательным условием являлось наличие у подрядчика стабильно функционирующей системы менеджмента качества, сертифицированной в соответствии со стандартом ГОСТ Р ISO 9001:2015, прав на поставку лицензий и присутствие необходимого ПО в реестре отечественного программного обеспечения.

После комплексного тестирования – нагрузочного, технологического и функционального – созданное на базе Inpolus ESB интеграционное решение было введено в промышленную эксплуатацию. Сегодня оно функционирует в масштабе всего предприятия; в его архитектуру заложены возможности для быстрого масштабирования и резервирования компонентов, обеспечения непрерывности бизнес-процессов, модульность и гибкость.

Рассматривая универсальную интеграционную платформу как важнейший элемент реализации стратегии цифровой трансформации, ПАО «ММК» уделяет особое внимание процессам, связанным с модификацией, модернизацией и внедрением новых компонентов в свою информационную систему. Это означает, что при любом сценарии технологии «Инполюс» должны обеспечивать бесперебойность работы, а сама система – быть подлинно отказоустойчивой, надежной и справляться с самыми высокими нагрузками. Так, согласно регламентам, после краткосрочных сбоев система должна обеспечивать автоматическое восстановление не более, чем за 30 минут. При этом допустимое время потери данных (RPO) составляет не более 15 минут.

В настоящее время Inpolus ESB работает в условиях непрерывного производства (24/7) с uptime-показателем не менее 99,5%, а потери данных при сбоях интеграционных систем практически исключены. Функционал продукта гарантирует контроль целостности передаваемых данных и их доставки, включая возможность повторной отправки.

Масштаб деятельности ПАО «ММК», разнообразие и количество бизнес-процессов, большое число пользователей, в том числа распределенных, диктует особые требования и к производительности внедренного решения. В частности, после перехода на российскую интеграционную платформу Inpolus гарантируется доставка более 10 тыс. сообщений в минуту, а скорость активации передачи данных по событию – менее полсекунды.

«Миграция на отечественное связующее программное обеспечение для ММК – это стратегически важный шаг, обеспечивающий высокий уровень надежности и стабильности информационных систем. Во многом от того, как взаимодействуют компоненты внутри них и насколько правильно там реализованы бизнес-процессы, зависит эффективность компании, – сказал Вадим Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК». – Благодаря сотрудничеству с «Инполюс», мы смогли осуществить бесшовный переход всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия в короткие сроки».

«Успешное внедрение нашего продукта Inpolus ESB на столь крупном и сложно организованном предприятии доказывает, что нам удалось справиться с этим вызовом, а предлагаемые функционал и производительность полностью удовлетворили заказчика, – сказал Дмитрий Грязнов, генеральный директор «Инполюс». – Мы гордимся этим проектом, и особо хотели бы подчеркнуть высокий профессионализм, вовлеченность и нацеленность на результат команды ММК. Думаю, что многим российским предприятиям будет полезно использовать этот опыт, внедряя у себя ESB-решения».