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SOAP Simple Object Access Protocol протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.05.2008
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Cisco готовит открытый сетевой протокол
Etch — новый протокол обмена сообщениями, анонсированный Cisco Systems. Как предполагается, он будет лишен недостатков ныне существующих сетевых протокола SOAP и стандарта CORBA и вполне сможет составить им конкуренцию. Напомним, что, несмотря на использование в SOAP стандартизованного формата обмена сообщениями на базе XML, различные реал
|19.11.2002
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IBM выпустила пакет для разработки ПО для веб-сервисов с использованием мобильных устройств
емени выполнения (runtime library) на языке Си предназначена для Palm. kSOAP - подсистема протокола SOAP 1.2, kXML - XML-реализация для всех Java-платформ, в том числе J2ME. По словам Холбрука,
|12.09.2001
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Ford выбрала Microsoft BizTalk Server 2000, XML и SOAP для B2B-проекта eHub
Корпорация Microsoft объявила сегодня о том, что компания Ford Motor приняла решение использовать MicrosoftR BizTalkT Server 2000, XML и SOAP в качестве базовых технологий для интеграции и обеспечения передачи информации в своем проекте глобальной интеграции корпоративных приложений (enterprise application integration, EAI) и B2
|08.06.2000
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Sun объявила о поддержке стандарта SOAP, разработанного Microsoft
Компания Sun Microsystems обяъвила о своей поддержке стандарта SOAP (Simple Object Access Protocol) разработанного ее главным конкурентом Microsoft. Ранее S
|02.06.2000
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IBM бесплатно передала право на использование технологии SOAP фирме Apache Software Foundation
Компания IBM совершенно безвозмездно передала свою технологию Simple Object Access Protocol (SOAP) for Java некоммерческой организации Apache Software Foundation, которая занимается разр
|28.04.2000
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IBM поддержала разработку стандарта SOAP компании Microsoft
Компания IBM объявила о своей поддержке новой технологии Simple Object Access Protocol (SOAP - переводится с английского как "мыло"), которая в настоящее время разрабатывается компа
SOAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Виноградов Игорь 18 3
|Федулов Кирилл 54 2
|Демидов Михаил 134 2
|Коротков Андрей 87 2
|Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 2
|Burton Jeremy - Бартон Джереми 6 2
|Megacz Adam - Мегач Адам 2 2
|Палей Лев 58 2
|Гордеев Вячеслав 10 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Баулин Валерий 55 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Швырев Сергей 4 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Шмыков Иван 5 1
|Быстрова Наталья 4 1
|Шадеркин Игорь 9 1
|Зарубинский Игорь 40 1
|Young Craig - Янг Крейг 5 1
|Королев Алексей 21 1
|Ford Henry - Форд Генри 20 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Френкель Лев 51 1
|Young Bob - Янг Боб 6 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Абдрахманов Рустам 41 1
|Степаненко Василий 49 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Бимаев Олег 8 1
|Закоржевский Вячеслав 94 1
|Адрова Светлана 6 1
|Ломов Никита 2 1
|Фисенко Лев 62 1
|Егоров Сергей 18 1
|Чиков Сергей 18 1
|Рудычева Наталья 95 1
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