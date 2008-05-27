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SOAP Simple Object Access Protocol протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде

SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.05.2008 Cisco готовит открытый сетевой протокол

Etch — новый протокол обмена сообщениями, анонсированный Cisco Systems. Как предполагается, он будет лишен недостатков ныне существующих сетевых протокола SOAP и стандарта CORBA и вполне сможет составить им конкуренцию. Напомним, что, несмотря на использование в SOAP стандартизованного формата обмена сообщениями на базе XML, различные реал
19.11.2002 IBM выпустила пакет для разработки ПО для веб-сервисов с использованием мобильных устройств

емени выполнения (runtime library) на языке Си предназначена для Palm. kSOAP - подсистема протокола SOAP 1.2, kXML - XML-реализация для всех Java-платформ, в том числе J2ME. По словам Холбрука,
12.09.2001 Ford выбрала Microsoft BizTalk Server 2000, XML и SOAP для B2B-проекта eHub

Корпорация Microsoft объявила сегодня о том, что компания Ford Motor приняла решение использовать MicrosoftR BizTalkT Server 2000, XML и SOAP в качестве базовых технологий для интеграции и обеспечения передачи информации в своем проекте глобальной интеграции корпоративных приложений (enterprise application integration, EAI) и B2
08.06.2000 Sun объявила о поддержке стандарта SOAP, разработанного Microsoft

Компания Sun Microsystems обяъвила о своей поддержке стандарта SOAP (Simple Object Access Protocol) разработанного ее главным конкурентом Microsoft. Ранее S
02.06.2000 IBM бесплатно передала право на использование технологии SOAP фирме Apache Software Foundation

Компания IBM совершенно безвозмездно передала свою технологию Simple Object Access Protocol (SOAP) for Java некоммерческой организации Apache Software Foundation, которая занимается разр
28.04.2000 IBM поддержала разработку стандарта SOAP компании Microsoft

Компания IBM объявила о своей поддержке новой технологии Simple Object Access Protocol (SOAP - переводится с английского как "мыло"), которая в настоящее время разрабатывается компа

Публикаций - 183, упоминаний - 224

SOAP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 52
Oracle Corporation 7074 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
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SAP SE 5601 12
Quorum - Кворум - 134 11
Intel Corporation 12811 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Google LLC 12688 6
Forte-IT - Форте-АйТи 32 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 5
Oracle - BEA Systems 162 5
Cisco Systems 5372 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Yahoo! 3726 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 3
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 3
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 3
Системы документооборота 522 3
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Fortinet 452 3
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IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 2
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TurboLinux - Pacific HiTech 98 2
IMUnified 5 2
Broadcom - VMware 2610 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Россети Ленэнерго 1699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
Алемар 9 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Ростех - ОДК Климова 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
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Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
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Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
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Кондратенко Дмитрий 5 1
Алтухов Дмитрий 47 1
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Румянцев Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Шмыков Иван 5 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 5
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Английский язык 7030 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
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Datamonitor 83 1
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Fortune Global 50 11 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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