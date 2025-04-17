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Tom Tailor Том Тейлор ТТ Рус

Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус

Tom Tailor – немецкий бренд повседневной одежды. Компания создана в 1962 году. Это международный холдинг со штаб-квартирой в Гамбурге, Германия.


17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
05.10.2020 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода 1
24.09.2020 Контур помог компании Tom Tailor перевести кассовые документы в электронный вид 1
18.09.2019 Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн 1
11.02.2015 KupiVIP запускает продажи на eBay 1
16.09.2014 KupiVIP.ru выведет ИТ-платформу GateStore на российский рынок электронной коммерции 1
04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Tom Tailor и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9151 3
Alibaba Group 431 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 2
8386 2
Microsoft Corporation 24781 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Ростелеком 9862 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
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Sony 6566 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 635 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Эквио - e.Queo 8 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 1
Telegram Group 2132 1
TeamViewer 123 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1999 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
Крок - Croc 1782 1
1С-Рарус 894 1
R-Vision - Р-Вижн 166 1
Promt - Промт 296 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
Ланит Интеграция 195 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Связной ГК 1372 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
Kari - Кари - сеть магазинов 73 2
Puma - Пума 48 2
MEXX 10 2
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
OKS Group 51 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
eBay Inc 1622 1
Adidas - Адидас 162 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Prada 55 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
LEGO 246 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Desport - Decathlon - Декатлон 36 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 29 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Quiksilver 9 1
Аквафор 9 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 505 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Leomax - Леомакс 6 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2386 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7257 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 2
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4472 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 2
Аксессуары 3949 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1817 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2968 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 161 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 70 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 770 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 434 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
DevOps - Development и Operations 922 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 951 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1673 1
Яндекс.Маркет 991 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 109 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 273 1
Apple iPhone 6 4863 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 96 1
Apple iPhone 11 260 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
Microsoft Windows 15836 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Google Android 14186 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
Red Hat Ansible 110 1
Linux OS 10152 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
Apple macOS 2097 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1013 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
1С:ERP Управление предприятием 580 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 893 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 226 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 124 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1308 1
OpenAI ChatGPT 379 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сергеев Дмитрий 60 2
Холязников Владимир 14 2
Вагин Алексей 6 1
Кулагина Ольга 5 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Хлуднев Егор 17 1
Долгов Владимир 59 1
Хозяинов Антон 9 1
Куцевалова Татьяна 1 1
Зубачевский Мирослав 2 1
Галкин Максим 2 1
Дукалис Ксения 1 1
Шадаев Максут 1032 1
Толстых Антон 3 1
Врацкий Андрей 141 1
Афанасьев Александр 37 1
Харитонов Вадим 28 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 297 1
Абакумов Евгений 206 1
Нестеров Алексей 145 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 75 1
Заржецкий Александр 37 1
Новикова Елена 89 1
Николаев Александр 35 1
Кирьянова Александра 139 1
Ульянов Николай 115 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 142 1
Сайфутдинов Ренат 4 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Аксенов Алексей 12 1
Соловьев Виталий 37 1
Джабиев Георгий 45 1
Саркисов Тигран 36 1
Каушанский Александр 33 1
Калякин Павел 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1037 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Европа Восточная 3109 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Украина 7652 1
Европа 21876 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Армения - Республика 2311 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Абхазия - Республика 172 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Германия - Саксония-Анхальт - Галле 7 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4033 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Россия - СФО - Новосибирск 4384 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3047 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2016 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
Fashion industry - Индустрия моды 250 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5624 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 304 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6509 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 144 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3528 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2359 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 300 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5037 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
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Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews FORUM Кейсы 231 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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