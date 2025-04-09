Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172460
ИКТ 13416
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25355
Персоны 73969
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Сима-ленд ТД



09.04.2025 МТС ID защитила аккаунты пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии 1
22.06.2023 В контакте с клиентами: восемь из десяти ритейлеров консультируют покупателей в соцсети VK — исследование Naumen 1
09.08.2022 «Сбер» увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
02.10.2020 Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сима-ленд ТД и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 430 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 2
МегаФон 9123 1
Dell EMC 5039 1
Microsoft Corporation 24756 1
Huawei 3987 1
Xiaomi 1781 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Intel Corporation 12258 1
VK - Mail.ru Group 3471 1
Telegram Group 2114 1
Sony 6562 1
Naumen - Наумен 637 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 730 1
Meta Platforms 70 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Татнефть 228 1
Газпром нефть 630 1
Лента - Утконос 177 1
Спортмастер - Sportmaster 178 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
LEGO 246 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 71 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 90 1
Quiksilver 9 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Аквафор 9 1
Puma - Пума 48 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 6 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12225 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2374 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3075 2
Аксессуары 3944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8718 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2940 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7293 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4411 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2034 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10695 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3053 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4070 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2060 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 191 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 781 1
Rakuten Viber 630 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 96 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1816 1
WhatsApp Messenger 1101 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 106 1
Яндекс.Маркет 987 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 268 1
Apple iPhone 11 260 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
WhatsApp Business 22 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 562 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 750 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Шашкин Алексей 42 1
Сергеев Дмитрий 60 1
Галкин Максим 2 1
Воронин Андрей 10 1
Гончарова Дарья 1 1
Чижикова Валерия 8 1
Дукалис Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 1
Европа 21863 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3039 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - СФО - Новосибирск 4371 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2008 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1159 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5967 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1690 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1399 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 253 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Fashion industry - Индустрия моды 250 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 980 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5257 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 958 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 270 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 143 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 10 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Wylsacom 9 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
INFOLine-Аналитика 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153