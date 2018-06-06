Haier Candy Group Канди
|06.06.2018
|
Candy Group инвестировала 15 млн евро в завод по выпуску «умной» техники
уктура завода располагается на площади в 13600 кв. , которая была ранее приобретена в собственность Candy Group. На производстве, общий объем инвестиций в которое составил 15 млн евро, создано
|16.03.2018
|
Варим в любой посуде на новых панелях Candy
Новые стеклокерамические варочные панели Candy представлены компанией Candy Hoover Group. Основной отличительной особенностью линейки 2018 года стало полностью переработанное сенсорное управление и дизайн с с цветной графикой з
|21.02.2018
|
Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года
Российское представительство Candy Group провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов работы компании в 2017 г
|19.02.2018
|
С каждым годом всё лучше!
вой техники, поступающей в продажу в 2018. В 2017 году на российском рынке бытовой техники компания Candy Group заработала 67 миллионов евро (общемировой доход компании – 1,159 миллиарда евро).
|22.12.2017
|
Candy выходит в онлайн
Компания Candy Hoover Group открыла официальный интернет-магазин, в котором представлен весь ассортимент встраиваемой и отдельно стоящей техники бренда. Магазин находится по адресу shop.candy.ru.
|08.12.2017
|
Candy облегчает стирку
Новые встраиваемые стиральные машины Candy получили важное обновление дизайна и новые программы стирки. Представленная накануне линейка встраиваемых стиральных машин Candy получила увеличенное отверстие и люк радиусом 35 са
|28.09.2017
|
Машина ведёт разговоры о стирке
Голосовое управление функциями и способность сообщать о ходе процесса стирки отличает новую линейку стирально-сушильных машин Candy Bianca. Чтобы использовать в машинах Candy Bianca функцию голосового управления Talking Bianca достаточно установить приложение Candy Simply-Fi на смартфон и начать диалог.
|07.04.2017
|
Приготовил? Помой и высуши
Приготовить любое блюда и не беспокоиться потом о грязной посуде позволяет уникальная разработка компании Candy - Trio 9503/1X. Candy Trio 9503/1X – это оригинальное конструкторское решение, совмещающее в корпусе электроплиты шириной 60 сантиметров варочную поверхность, духовой шкаф и посудо
|07.10.2016
|
Candy "подружила" стиральные машины с NFC
Стиральные машины марки Candy осваивают прогрессивную технологию синхронизации NFC. Обмен данными между стиральными машинами и смартфонами освоила новая линейка моделей Candy Smart Touch. Поддержка аппаратами т
|20.07.2012
|
Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
о приходе новой стиральной эры. Сейчас «Вятки» не выпускаются (увы, владеющая ныне заводом в Кирове Candy Group пока не сдержала обещания продолжать производить продукцию под маркой «Вятка», ко
|03.04.2008
|
Стиральная машина Candy Holiday 1040 R — маленькая труженица большой стирки
хорошей теплоизоляцией (что уменьшает расход электроэнергии) Заявленные производителем (итальянской Candy Group) основные характеристики модели: классы стирки и энергопотребления А, возможность
|19.11.2007
|
Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
и отжиме (в минуту) Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5 9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 1000 5 9-10 «MIELE» W 3821 WPS. Немецкое, значит качественное. Это не нужно доказывать. Это аксиома. Стиральная машина «MIELE» W 3821 WPS
|01.09.2000
|
Компания Alien Skin выпустила Eye Candy 4000 public beta
Компания Alien Skin выпустила бета-версию Eye Candy 4000, следующую после Eye Candy 3 коллекцию специальных фильтров для программы Photoshop и других графических приложений. Eye Candy 4000 работает с любой версией Photoshop,
Haier и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Агуреева Ольга 9 4
|Муравьев Олег 28 3
|Мишин Глеб 70 2
|Головин Даниил 34 2
|Старикова Евгения 11 2
|Марченко Алексей 5 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Галкин Максим 2 1
|Щептев Олег 3 1
|Иващенко Вячеслав 14 1
|Кульченко Роман 14 1
|Захаров Максим 12 1
|Михина Наталья 7 1
|Петрунин Сергей 2 1
|Доценко Надежда 1 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Малахов Андрей 6 1
|Гуров Александр 8 1
|Рашид Карим 8 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Усов Александр 17 1
|LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
|Киркоров Филипп 7 1
|Агалакова Марина 1 1
|Фриске Жанна 4 1
|Моваев Борис 4 1
|Дукалис Ксения 1 1
|Маршак Самуил 4 1
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
|Носков Константин 236 1
|Монахов Сергей 14 1
|Марфин Алексей 13 1
|Захарова Юлия 4 1
|Конеген Светлана 1 1
|Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
|Филиппов Денис 54 1
|Гуськов Антон 39 1
|Трифонов Антон 2 1
|Karasinski Michael - Карасински Майкл 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 39
|Коммерсантъ - Издательский дом 1868 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Ведомости 1004 1
|Известия ИД 627 1
|Wylsacom 9 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.