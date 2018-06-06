Haier - Candy Group - Канди

и отжиме (в минуту) Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5 9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 1000 5 9-10 «MIELE» W 3821 WPS. Немецкое, значит качественное. Это не нужно доказывать. Это аксиома. Стиральная машина «MIELE» W 3821 WPS