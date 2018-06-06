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Haier Candy Group Канди

Haier - Candy Group - Канди


06.06.2018 Candy Group инвестировала 15 млн евро в завод по выпуску «умной» техники

уктура завода располагается на площади в 13600 кв. , которая была ранее приобретена в собственность Candy Group. На производстве, общий объем инвестиций в которое составил 15 млн евро, создано

16.03.2018 Варим в любой посуде на новых панелях Candy

Новые стеклокерамические варочные панели Candy представлены компанией Candy Hoover Group. Основной отличительной особенностью линейки 2018 года стало полностью переработанное сенсорное управление и дизайн с с цветной графикой з
21.02.2018 Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года

Российское представительство Candy Group провело пресс-конференцию, посвященную подведению итогов работы компании в 2017 г
19.02.2018 С каждым годом всё лучше!

вой техники, поступающей в продажу в 2018. В 2017 году на российском рынке бытовой техники компания Candy Group заработала 67 миллионов евро (общемировой доход компании – 1,159 миллиарда евро).
22.12.2017 Candy выходит в онлайн

Компания Candy Hoover Group открыла официальный интернет-магазин, в котором представлен весь ассортимент встраиваемой и отдельно стоящей техники бренда. Магазин находится по адресу shop.candy.ru.
08.12.2017 Candy облегчает стирку

Новые встраиваемые стиральные машины Candy получили важное обновление дизайна и новые программы стирки. Представленная накануне линейка встраиваемых стиральных машин Candy получила увеличенное отверстие и люк радиусом 35 са
28.09.2017 Машина ведёт разговоры о стирке

Голосовое управление функциями и способность сообщать о ходе процесса стирки отличает новую линейку стирально-сушильных машин Candy Bianca. Чтобы использовать в машинах Candy Bianca функцию голосового управления Talking Bianca достаточно установить приложение Candy Simply-Fi на смартфон и начать диалог.

07.04.2017 Приготовил? Помой и высуши

Приготовить любое блюда и не беспокоиться потом о грязной посуде позволяет уникальная разработка компании Candy - Trio 9503/1X. Candy Trio 9503/1X – это оригинальное конструкторское решение, совмещающее в корпусе электроплиты шириной 60 сантиметров варочную поверхность, духовой шкаф и посудо
07.10.2016 Candy "подружила" стиральные машины с NFC

Стиральные машины марки Candy осваивают прогрессивную технологию синхронизации NFC. Обмен данными между стиральными машинами и смартфонами освоила новая линейка моделей Candy Smart Touch. Поддержка аппаратами т
20.07.2012 Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM

о приходе новой стиральной эры. Сейчас «Вятки» не выпускаются (увы, владеющая ныне заводом в Кирове Candy Group пока не сдержала обещания продолжать производить продукцию под маркой «Вятка», ко
03.04.2008 Стиральная машина Candy Holiday 1040 R — маленькая труженица большой стирки

хорошей теплоизоляцией (что уменьшает расход электроэнергии) Заявленные производителем (итальянской Candy Group) основные характеристики модели: классы стирки и энергопотребления А, возможность
19.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой

и отжиме (в минуту)  Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+   В 1400 8  20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5  9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 1000 5  9-10 «MIELE» W 3821 WPS. Немецкое, значит качественное. Это не нужно доказывать. Это аксиома. Стиральная машина «MIELE» W 3821 WPS

01.09.2000 Компания Alien Skin выпустила Eye Candy 4000 public beta

Компания Alien Skin выпустила бета-версию Eye Candy 4000, следующую после Eye Candy 3 коллекцию специальных фильтров для программы Photoshop и других графических приложений. Eye Candy 4000 работает с любой версией Photoshop,


Публикаций - 97, упоминаний - 106

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