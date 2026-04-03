Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Samsung серия холодильников

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2026 Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать 2
18.09.2025 Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против 6
31.01.2023 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год 2
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году 2
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 2
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 2
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 2
28.01.2021 Выручка Samsung достигла 236 триллионов вон по итогам 2020 года 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
29.10.2020 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года 1
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников 1
03.04.2018 «М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы 1
19.01.2018 Самая ожидаемая бытовая техника 1
14.04.2017 Самые ожидаемые модели бытовой техники 1
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
04.10.2016 Зашедший на Pornhub холодильник переполошил интернет 2
22.01.2016 Технологии MasterCard позволят превратить любой предмет в платежное средство 1
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 1
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 3
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 2
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 2
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 2
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 1
24.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие новые двухкамерные холодильники 3
16.09.2010 Двухкамерные холодильники: хиты продаж августа 2010 1
13.08.2010 Холодильники: хиты продаж июля 2
29.04.2010 Выбираем холодильник: советы ZOOM.CNews 3
14.04.2010 Холодильники: хиты продаж марта 1
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010 1
06.06.2008 Двухкамерные холодильники: приятные новинки 2
25.01.2008 Современные холодильники: азбука энергопотребления 1
13.11.2007 Самые узкие холодильники: спасение для маленькой кухни 1

Публикаций - 44, упоминаний - 68

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 40
LG Electronics 3735 19
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 12
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Apple Inc 13156 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Samsung System LSI 24 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
Google LLC 12690 3
ASKO 36 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Huawei 4677 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Garmin - Гармин 233 2
Sharp Corporation 1062 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 2
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 2
Haier Group 230 2
Integra 28 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
E-Style Software House 16 1
Aeolus Robotics 1 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
IBM - McD Tech Labs - Apprente 7 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Monolith Productions 33 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Withings 18 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 8
Hansa - Ханса 114 7
Haier - Candy Group - Канди 101 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Miele - Миле 139 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Dyson 157 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Ardo - Ардо 36 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
О2О Холдинг 61 2
Daewoo 104 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 1
Атлант - Минский завод холодильников 8 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 8 1
Haier - Fisher & Paykel 3 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
The Home Depot Inc 66 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
LEGO 260 1
PornHub 26 1
Верный - торговая сеть 326 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 40
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 21
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 19
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 18
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 13
Вентилятор - Fan 1076 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 55 11
HRM - Расчет отпуска 873 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 8
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 193 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 8
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 8
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 8
Электротехника - инвертор 166 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 7
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 7
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 10
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 7
Liebherr - серия холодильников 36 6
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 5
Samsung Galaxy 1035 5
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 5
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 5
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 4
LG Smart Diagnosis 14 4
LG Multi Air Flow 16 4
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 4
Samsung Galaxy Note 702 4
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 4
Samsung SmartThings 61 4
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 154 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 3
LG ThinQ 35 3
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 3
Apple iPhone 6 4861 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MBA 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RFI 2 2
Hansa FK, FZ - холодильник, морозильник 5 2
Miele KFN - холодильник 3 2
LG DoorCooling - холодильник 4 2
LG GA - серия холодильников 2 2
LG GC - серия холодильников 3 2
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 2
Haier HB - Haier C - серия холодильников 3 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 2
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 2
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 2
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Измайлов Максим 8 2
Муравьев Олег 29 2
Третьяков Александр 6 1
Толстобров Михаил 10 1
Рахматуллина Гульназ 1 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Рашид Карим 8 1
Бочкова Светлана 1 1
Лысак Денис 1 1
Проскура Денис 1 1
Чотчаев Шамиль 1 1
Можаев Владимир 3 1
Гридин Алексей 2 1
Плаксин Ирина 1 1
Knox Alex - Нокс Алекс 1 1
Morrison Jasper - Моррисон Джэспер 2 1
Гуцериев Михаил 114 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Галов Дмитрий 66 1
Уваров Сергей 48 1
Лаврентьев Иван 5 1
Захаров Максим 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Южная Корея - Республика 7052 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Япония 13807 7
Индия - Bharat 5870 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Германия - Берлин 732 4
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Словения - Республика 255 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Америка - Американский регион 2206 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Япония - Токио 1020 2
Беларусь - Минск 706 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Югославия 74 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Франция - Бордо 29 1
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 1
Казахстан - Республика 6048 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 33
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 15
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 10
Металлы - Серебро - Silver 827 9
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
Английский язык 7030 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
Пищевая промышленность - Чай 148 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
Reddit 398 2
SamMobile 57 1
Android Authority 62 1
Cosmopolitan 25 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Global Market Insights 16 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Samsung Forum 14 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Samsung Unpacked 41 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще