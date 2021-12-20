LG OLED - серия телевизоров

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.12.2021
|
Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе
ctronics (LG) представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), расширив премиальную линейку UltraGear. Игровой ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го
|25.11.2021
|
LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro
для реалистичного изображения и совершенно новый опыт взаимодействия с видеоконтентом. Кроме того, LG OLED Pro воспроизводит отличное качество изображения за счет широких возможностей цветокор
|13.04.2021
|
LG начала продажи сворачивающихся телевизоров LG Signature OLED R. Фото
LG Electronics (LG) объявила о начале продаж первого в мире сворачивающегося телевизора LG Signature OLED R на ключевых рынках по всему миру, в том числе и в России. 65-дюймовый гиб
|24.09.2020
|
Игровая модель монитора LG UltraGear на 27 дюймов с 4К разрешением доступна российским покупателям
На российский рынок поступила долгожданная модель игрового монитора UltraGear 27GN950 от компании LG Electronics (LG). Она получила впечатляющие технические хара
|12.08.2020
|
В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео
8К-телевизор во всю стену На территории России начались продажи нового телевизора премиум-класса LG Signature 88. Это 88-дюймовый (223-сантиметровый) OLED-телевизор со смарт-функциями и, гла
|10.08.2020
|
OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ
в ЦДМ на Лубянке. Гости арены Winstrike Arena смогут посетить две зоны с современными телевизорами LG OLED TV, созданными для полного погружения в игровой процесс. Среди главных особенностей н
|09.06.2020
|
LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России
е и интеграцией актуальных технологий. Лидеры инноваций в сегменте мониторов премиум-класса, модели UltraGear и UltraWide 2020 года, были удостоены наградами на церемонии CES Innovation Award к
|12.03.2020
|
LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров
уется. Телевизор крепится к стене вплотную, как картина в художественной галерее. Модели LG OLED ZX Real 8K (88 OLED ZX и 77 OLED ZX) предлагают изображение высокой яркости и четкости. Они обес
|12.02.2020
|
LG представил бортовую P-OLED-систему в новом Cadillac Escalade
Представленная недавно модель Cadillac Escalade 2021 г. оснащена технологией P-OLED компании LG. Изогнутый OLED-дисплей, по данным компании, впервые используется при сери
|21.01.2020
|
LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры
линейки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телев
|10.01.2020
|
LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства
послом бренда LG. Компания оснастит тренировочные базы Gambit новейшими игровыми мониторами линейки Ultragear. Константин Пикинер, спортивный директор Gambit Esports, сказал: «Мы рады приветств
|03.12.2019
|
В России стартовали продажи игрового монитора LG Ultragear 34GL750. Цена
LG Electronics (LG) представила российским покупателям новый игровой IPS-монитор LG Ultragear 34GL750 с технологией G-Sync с временем отклика 1 мс (миллисекунда). 34-дюймовый иг
|09.01.2019
|
LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос
Телевизор-свиток Компания LG провела анонс своего новейшего телевизора Signature OLED TV R – первого в мире ТВ с по-настоящему гибким экраном, способным сворачивать
|14.12.2018
|
В новый год - с LG OLED
ичества возможных вариантов. Процессор α (Alpha) 9 обеспечивает гладкое и чёткое отображение движущихся изображений на скорости до 120 кадров в секунду. Технология распознавания речи, которой оснащен LG OLED TV с AI ThinQ, облегчает доступ к контенту и сервисам. Телевизор слушает ваш запрос и обдумывает ответ на него. Среди возможностей интеллектуального процессора α9 (Alpha9): установка то
