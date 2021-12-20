Разделы

LG OLED серия телевизоров

LG OLED - серия телевизоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.12.2021 Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе

ctronics (LG) представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), расширив премиальную линейку UltraGear. Игровой ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го

25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro

для реалистичного изображения и совершенно новый опыт взаимодействия с видеоконтентом. Кроме того, LG OLED Pro воспроизводит отличное качество изображения за счет широких возможностей цветокор
13.04.2021 LG начала продажи сворачивающихся телевизоров LG Signature OLED R. Фото

LG Electronics (LG) объявила о начале продаж первого в мире сворачивающегося телевизора LG Signature OLED R на ключевых рынках по всему миру, в том числе и в России. 65-дюймовый гиб
24.09.2020 Игровая модель монитора LG UltraGear на 27 дюймов с 4К разрешением доступна российским покупателям

На российский рынок поступила долгожданная модель игрового монитора UltraGear 27GN950 от компании LG Electronics (LG). Она получила впечатляющие технические хара
12.08.2020 В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео

8К-телевизор во всю стену На территории России начались продажи нового телевизора премиум-класса LG Signature 88. Это 88-дюймовый (223-сантиметровый) OLED-телевизор со смарт-функциями и, гла
10.08.2020 OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ

в ЦДМ на Лубянке. Гости арены Winstrike Arena смогут посетить две зоны с современными телевизорами LG OLED TV, созданными для полного погружения в игровой процесс. Среди главных особенностей н
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России

е и интеграцией актуальных технологий. Лидеры инноваций в сегменте мониторов премиум-класса, модели UltraGear и UltraWide 2020 года, были удостоены наградами на церемонии CES Innovation Award к
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров

уется. Телевизор крепится к стене вплотную, как картина в художественной галерее. Модели LG OLED ZX Real 8K (88 OLED ZX и 77 OLED ZX) предлагают изображение высокой яркости и четкости. Они обес
12.02.2020 LG представил бортовую P-OLED-систему в новом Cadillac Escalade

Представленная недавно модель Cadillac Escalade 2021 г. оснащена технологией P-OLED компании LG. Изогнутый OLED-дисплей, по данным компании, впервые используется при сери
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры

линейки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телев
10.01.2020 LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства

послом бренда LG. Компания оснастит тренировочные базы Gambit новейшими игровыми мониторами линейки Ultragear. Константин Пикинер, спортивный директор Gambit Esports, сказал: «Мы рады приветств
03.12.2019 В России стартовали продажи игрового монитора LG Ultragear 34GL750. Цена

LG Electronics (LG) представила российским покупателям новый игровой IPS-монитор LG Ultragear 34GL750 с технологией G-Sync с временем отклика 1 мс (миллисекунда). 34-дюймовый иг
09.01.2019 LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос

Телевизор-свиток Компания LG провела анонс своего новейшего телевизора Signature OLED TV R – первого в мире ТВ с по-настоящему гибким экраном, способным сворачивать
14.12.2018 В новый год - с LG OLED

ичества возможных вариантов. Процессор α (Alpha) 9 обеспечивает гладкое и чёткое отображение движущихся изображений на скорости до 120 кадров в секунду. Технология распознавания речи, которой оснащен LG OLED TV с AI ThinQ, облегчает доступ к контенту и сервисам. Телевизор слушает ваш запрос и обдумывает ответ на него. Среди возможностей интеллектуального процессора α9 (Alpha9): установка то

Публикаций - 96, упоминаний - 177

LG OLED и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3684 84
Samsung Electronics 10716 41
Sony 6641 18
Google LLC 12343 16
Nvidia Corp 3781 15
Apple Inc 12756 14
Xiaomi 2039 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 10
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 9
Philips 2076 9
Lenovo Group 2374 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 267 8
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 208 7
Huawei 4294 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 6
Acer Group - Acer Inc 2673 6
Sharp Corporation 1050 6
Intel Corporation 12579 4
HP Inc. 5772 4
HTC Corporation 1506 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 4
Haier Group 211 4
LG Home Entertainment 10 3
ГЕРЦ 1 3
Amazon Inc - Amazon.com 3163 3
Microsoft Corporation 25338 3
Qualcomm Technologies 1918 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 3
BBK OPPO Electronics 438 3
ZTE Corporation 776 3
Roku 22 2
Ракурс НПФ 168 2
Dell Alienware Corp 141 2
Meta Platforms - Facebook 4555 2
AMD - Advanced Micro Devices 4494 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1602 2
Razer Inc 80 2
MediaTek - Ralink 573 2
Lenovo Motorola 3531 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Dyson 133 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Hyundai Motor Company 422 2
Лента - Сеть розничной торговли 2290 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 2
Carl Zeiss AG 304 2
Walt Disney Company 639 2
TÜV Rheinland Group 165 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
LEGO 255 2
TripAdvisor 41 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальные приоритеты АНО 25 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Геометрия НПО 151 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Стример НПО 24 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
Связной ГК 1384 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Nike 191 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Miele - Миле 137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 3
Судебная власть - Judicial power 2411 1
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 373 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 368 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Linux Foundation 189 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1387 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 61
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7370 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25709 46
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 45
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1180 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21814 35
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27178 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4068 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8206 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3008 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 23
Контрастность 2954 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13064 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7715 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1107 20
Dolby Vision 241 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26113 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 19
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 382 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 19
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9877 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6260 17
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 374 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15002 15
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 15
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 14
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1978 14
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 14
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 14
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1124 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 13
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 13
Наушники - Headphones 4306 13
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 276 22
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 338 20
Google Android 14823 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 14
Nvidia G-Sync 162 14
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1633 13
Google Android TV 354 13
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 12
Apple iPhone 6 4862 11
Google YouTube - Видеохостинг 2921 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1417 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 701 9
LG Nanocell 32 9
Sony Bravia 251 8
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 7
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 278 7
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 7
LG G Flex - серия смартфонов 18 6
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 6
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 6
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 6
Samsung The Frame - Телевизор 29 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 6
Samsung One Connect 25 6
Huawei Mate - серия смартфонов 412 5
Intel Core - Семейство процессоров 1240 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 5
Samsung SmartThings 58 5
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 7 4
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 142 4
Philips PUS - серия телевизоров 48 4
Philips Ambilight 101 4
Apple AirPlay 122 4
Samsung Galaxy Note 697 4
Samsung Galaxy 996 4
Овчаренко Артем 2 2
Тихомирова Анна 2 2
Зинченко Екатерина 4 2
Kwon Brian - Квон Брайан 4 2
Хван Ли Иль 2 1
Jin-yong Kim - Чжин Ен Ким 2 1
Питер Александр 1 1
Гусев Павел 7 1
Верник Вадим 1 1
Cho Juno - Чо Джуно 4 1
Чехова Анфиса 3 1
Курапов Дмитрий 1 1
Нигматуллин Руслан 4 1
Казаков Матвей 1 1
Юдашкина Галина 1 1
Папунаишвили Евгений 2 1
Капранов Олег 2 1
Киценко Полина 1 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Кабо Ольга 1 1
Кончаловский Егор 2 1
Young Ross - Янг Росс 5 1
Белоцерковская Ника 1 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 5 1
Господынько Андрей 3 1
Пикинер Константин 3 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Ли Джэ Ён 13 1
Цыпкин Александр 11 1
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
In-byeong Kang - Ин-бень Канг 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 41
Южная Корея - Республика 6881 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18369 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 16
Европа 24684 10
Япония 13569 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
Германия - Берлин 729 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 3
Азия - Азиатский регион 5766 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 3
Индия - Bharat 5733 2
Канада 4998 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
Италия - Итальянская Республика 4439 2
Франция - Французская Республика 8006 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Китай - Тайвань 4147 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Нидерланды 3646 1
Россия - УФО - Челябинская область 1423 1
Малайзия 902 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Беларусь - Минск 677 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6419 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11452 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5417 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1657 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2960 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1162 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 212 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5734 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2973 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1557 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1689 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5325 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 248 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7602 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 2
GizChina - Издание 82 2
LetsGoDigital 10 2
Yonhap News Agency 43 1
GizmoChina 155 1
The Verge - Издание 601 1
Reddit 366 1
Gizmodo 131 1
AppleInsider 398 1
Patently Apple 27 1
NPD DisplaySearch 284 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Гартнер 3622 1
Strategy Analytics 284 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 683 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
iF Design Awards 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
LG Signature Art Week 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Red Dot Design Award 57 1
