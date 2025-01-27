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Капранов Олег



27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов 1
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Капранов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3615 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7094 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4014 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 25 1
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 93 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 89 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
Контрастность 2825 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1889 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3467 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12192 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1255 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 466 1
LG WRGB OLED 6 1
LG OLED - серия телевизоров 27 1
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 1
LG G Flex - серия смартфонов 17 1
LG SmartShare 6 1
Google Android 14005 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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